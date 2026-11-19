2026-11-19 12:00 卡娃思 / 開心趴趴走
誘人花香有毒漂浮植物【文殊蘭】，不誤食安全栽培中享受植栽的樂趣！
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：文殊蘭雖名帶蘭，實為石蒜科海岸球根植物。
- 重點二：全株含石蒜鹼有毒，誤食恐致嘔吐腹瀉麻痺。
- 重點三：可用種子盆栽觀賞，但觸碰後需洗手避免中毒。
【文珠蘭】誘人的花香😘
開花時有芳香的氣味，常招引蚊蠅，幾年前在七星潭風景區、台北河濱公園趴趴走時，先聞到濃濃花香，才發現它，之後才知道它是有毒的植物！
認識不是蘭花的【文殊蘭】/ 摘錄自Ai搜尋的資訊
文殊蘭（學名：Crinum asiaticum）雖然名字中有「蘭」，但其實不是蘭花，而是石蒜科（Amaryllidaceae）的多年生大型球根草本植物。它也是臺灣原生的海岸植物，具備極強的耐鹽、耐風與抗旱能力，常見於濱海沙地及庭園景觀中，特徵與習性如下
- 植株高大可達 1 公尺左右，地下有粗大的圓柱形鱗莖。葉片呈深綠色、寬大帶狀，葉肉厚實且邊緣呈波浪狀。
- 花朵與花期：在夏季至秋季開花（約 5 至 8 月）。花莖直立頂生，繖形花序由 20 至 50 朵白色小花組成；花被片深裂成 6 片細長條狀並向外反捲，散發清雅香氣。
- 蹤跡：過去在海邊沙地、河濱公園常見，有越來越少的現象。現在普遍都是用在園藝觀賞和種子栽培。
- 典型的「海漂植物」：果實為近球形的蒴果，外種皮具有海綿狀組織，成熟掉落後能漂浮於水面上，藉由海流傳播繁殖，是典型的「海漂植物」。
🔺文殊蘭種子栽培輕鬆學習，網路公開視屏/莉莉的盆栽世界
綠色植物不僅賞心悅目，還有許多健康好處，對家中栽培的植物，在栽培前需要充分了解是否具毒性？及如何對應，喜歡看它，也得保護自己和家人。
全株有毒的文殊蘭，想要天天看它，更想要玩它，從種子盆栽開始，要注意什麼呢！最重要的又是啥？
- 全株都含有石蒜鹼（Lycorine）等多種生物鹼，英文俗稱甚至直接稱為 Poison bulb（有毒鱗莖），全株以地下鱗莖毒性最強。
- 最重要的是不要誤食，處理盆栽後一定要洗洗手，不可大意！
- 誤食的危險：會引起嘔吐、腹痛、劇烈腹瀉，嚴重時可能導致神經系統麻痺，賞花或栽培時切勿隨意採摘食用。
文殊蘭種子栽培過程與我🫠
- 七月中撿的種子，放在窗台上不理它竟然發芽了，時間不過才三個月的時間，也準備放在盆子中讓他長大，天天觀察中療癒極了！生活品質的提升，在種子栽培中被激勵，不段持續的從發出綠芽到漸漸長出嫩枝嫩葉中，是可以做到唷！
精華 FAQ
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文殊蘭不是蘭花，而是石蒜科的多年生大型球根草本，也是臺灣常見的海岸植物，具有耐鹽、耐風、抗旱等特性，常出現在濱海沙地與庭園景觀中。
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文殊蘭全株都含有石蒜鹼等生物鹼，地下鱗莖毒性最強。若不慎誤食，可能引發嘔吐、腹痛、劇烈腹瀉，嚴重時甚至造成神經系統麻痺。
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最重要的是避免誤食與做好手部清潔。即使只是欣賞或栽培，也應在接觸盆栽後立即洗手，並將其放在安全位置，避免孩童或寵物接觸。
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