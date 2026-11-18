AI重點 文章重點整理： 重點一： 高雄以應援色彩與城市地標打造演唱會氛圍。

高雄以應援色彩與城市地標打造演唱會氛圍。 重點二： 理解粉絲情感與文化，才能形成真正共鳴。

理解粉絲情感與文化，才能形成真正共鳴。 重點三：活動延伸商圈夜市消費，累積城市品牌記憶。

最近在 IG 上看到高雄 85 大樓亮起整片紫色燈光，外牆還出現歡迎 BTS 的文字，我忍不住多看了好幾眼！

再往下滑，愛河、大港橋、高雄流行音樂中心、衛武營國家藝術文化中心、高雄市立圖書館總館……整座城市好像都換上了紫色的新衣服。

這真的是我以前去過的高雄嗎？

我不是 BTS 粉絲，卻突然好想親自去看看這些漂亮的夜景，順便拍幾張照片、發個限動。

記得以前去高雄旅遊，曾經住過 85 大樓裡的商旅。當時進出一樓，都覺得有點荒涼，氣氛也有些奇怪，甚至還聽過一些關於這棟大樓的都市傳說。

沒想到多年後，看到它被紫色燈光點亮，外牆出現巨大的應援文字，竟然變得這麼吸引人！

其實去年 BLACKPINK 來高雄開演唱會時，整座城市換上粉紅色，就已經讓我印象深刻。這次 BTS 的紫色高雄，不只加入更多城市地標，還串連了商圈、夜市與各種應援活動。

看到這些畫面，我開始好奇，高雄究竟是怎麼把一場演唱會，變成讓粉絲、市民，甚至非粉絲都想參與的城市體驗？

1. 懂粉絲的心，才能創造真正的情感共鳴

從 BLACKPINK 的粉紅、TWICE 的藍色，到 BTS 的紫色，高雄其實已經多次為不同藝人打造專屬城市應援。

以前我也追過韓團，很清楚應援色對粉絲和偶像之間的象徵意義，那是一種很強烈的情感連結。

隨著韓團越來越多，即使同樣是粉紅色、紫色，各團也可能有自己獨特的色調與名稱。

所以當一座城市願意理解這些細節，甚至把粉絲熟悉的顏色變成整座城市的風景，那份用心真的會讓人感動。

而且不只有燈光。這次 85 大樓外牆出現「KH LOVES ARMY!」、「보라해 紫愛你」等文字，連粉絲之間熟悉的語言都融入城市風景。

對遠道而來的粉絲來說，看到自己喜歡的藝人受到整座城市歡迎，那種感覺一定很特別。

品牌經營最重要的功課之一，就是理解受眾真正重視什麼。當你理解他們的文化、情感與共同記憶，設計出來的體驗，就開始有機會讓人感受到用心。

2. 不用創造新景點，也能讓城市重新被看見

85 大樓、愛河、大港橋，這些地標原本就在高雄，但透過燈光、色彩與活動設計，熟悉的建築突然變得很不一樣。

尤其我對 85 大樓的記憶，和這次看到的畫面反差實在太大了。

後來查資料才知道，其實這幾年，高雄市政府也有針對 85 大樓進行治安整頓、引進新創企業，原本的飯店空間也有新的整建計畫。

這次透過紫色燈光和應援活動，又讓這棟建築呈現出不一樣的面貌。至少對我這個曾經去過的人來說，真的有一種重新認識 85 大樓的感覺。

有時候我們想要趕快推出下一個新產品、開發新服務，卻忘了手上可能已經有很好的資源。透過新包裝、使用情境與體驗設計，原本熟悉的事物，也能再次吸引目光。

3. 漂亮到讓人想拍照，民眾就成了城市的傳播者

這次在 Threads 上看到不少高雄夜景照片。

有人說美得像 AI 生成，也有人分享自己連續幾天跑遍不同應援景點的經驗，還分享短時間必拍的攻略。

有趣的是，這些照片不只有 BTS 粉絲會分享，高雄市民、外地旅客，甚至只是喜歡攝影的人，都可能因為風景太美，忍不住拍照、發限動。

除了高雄市政府官方帳號提供完整的應援資訊，市長陳其邁也透過 Facebook、Instagram、Threads 分享紫色高雄的照片，也加入 BTS 粉絲熟悉的應援語言。

品牌活動的社群傳播，可以由不同角色一起完成。

官方帳號提供資訊，品牌代表人物透過個人社群分享，而粉絲、市民與旅客用自己的視角記錄、傳播。

對品牌經營者來說很值得思考。

除了不斷在官方帳號發布宣傳內容，品牌創辦人或經營者，是不是也能透過自己的社群，讓更多人認識品牌正在做的事？

而當消費者真的被體驗打動，願意主動分享，這些內容就有機會持續向外擴散，尤其當國際粉絲也開始分享，高雄就可能隨著不同粉絲社群，被世界各地的人看見。

4. 讓粉絲多留一晚，才有機會把人潮變成城市消費

以前去高雄看演唱會，晚上想到的可能就是愛河、六合夜市、瑞豐夜市。

但現在光是想蒐集不同的紫色應援景點，就可能需要安排一整晚，甚至提早一天抵達高雄。

我後來查資料才發現，高雄過去在規劃 BLACKPINK 的城市應援時，就已經有意透過限時點燈，創造粉絲延長停留的誘因。

這次 BTS 應援還結合商圈夜市優惠券、特色店家、餐飲與交通服務，讓粉絲不只停留在演唱會場館附近。

去年 BLACKPINK 演唱會期間，市府估計帶動超過 3 億元觀光產值，在這裡也可以看到一件事：

吸引人潮只是第一步，如何讓人願意多花時間探索、多接觸不同商家，才有機會把活動熱度轉化成更廣泛的經濟效益。

5. 一次活動讓人驚喜，持續累積才能形成品牌記憶

這次讓我特別有感的，還有去年粉紅高雄留下的印象。

從粉紅、藍色到紫色，每次有不同藝人來訪，高雄就有機會呈現另一種城市風景，好像也逐漸變成一種期待感。

不斷變化的是視覺與活動內容，逐漸累積的是「這座城市很懂得歡迎來訪的人」的印象。

而且這份歡迎不只給粉絲，也讓市民有機會重新欣賞自己的城市，甚至讓外地人產生嚮往。

從品牌角度來看，我認為這也是長期經營最珍貴的成果。把這五個巧思帶回自己的品牌，我覺得可以先問問自己：

我們真的理解顧客在乎什麼嗎？

有沒有被忽略、值得重新設計的既有資源？

能不能創造讓顧客想拍照、分享的體驗？

活動結束後，還能延伸哪些服務與消費機會？

而這些努力，是否正在累積一致的品牌印象？

看完這次紫色高雄，我最深的感受是，一場原本為演唱會粉絲打造的應援，竟然也能打動像我這樣的非粉絲，甚至讓我想重新安排一趟高雄旅行。

當品牌真正理解一群人的熱愛，又願意花心思把這份熱情轉化成更多人都能參與的美好體驗，行銷就有機會從短暫的活動，成為讓人長久記得的回憶。

這大概就是這次高雄城市行銷，最讓我心動的地方。

也可以收聽這集《品牌米思》Podcast：從 BLACKPINK 粉紅到 BTS 紫色，高雄怎麼把演唱會變成城市行銷？



