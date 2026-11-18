2026-11-18 15:42 女子漾／編輯黃冠婷
冬天洗澡越洗越乾？皮膚科醫師揭5大NG習慣，熱水洗太久恐傷肌膚
天氣一冷，最幸福的事就是洗個熱呼呼的澡！但你有沒有發現，明明每天都有洗澡、擦乳液，皮膚卻越來越乾，甚至開始發癢、脫皮？其實問題可能就藏在每天的洗澡習慣裡。尤其冬天皮脂分泌減少、空氣濕度下降，過熱的水溫、清潔過度都可能讓肌膚更加乾燥。這篇女子漾整理皮膚科常見的5個冬季洗澡NG習慣，看看你中了幾個！
冬天洗澡NG習慣1：水溫太高，洗完皮膚更乾
冷天最舒服的熱水澡，可能正是讓皮膚乾癢的原因！水溫過高容易洗去肌膚表面的油脂，影響原本保護皮膚的屏障功能，尤其本身就有乾性肌膚、異位性皮膚炎的人，更容易出現緊繃、搔癢等不適。
皮膚科通常建議使用溫水洗澡，避免熱到讓皮膚泛紅。如果洗完澡後皮膚明顯發紅、緊繃，就要留意水溫是否太高。
冬天洗澡NG習慣2：洗澡時間太長，泡越久越傷肌膚
有些人冬天一進浴室就捨不得出來，尤其喜歡泡澡的人，更可能一泡就是半小時。不過，長時間接觸水與清潔產品，可能讓肌膚乾燥情況更加明顯。
美國皮膚科醫學會建議，乾燥肌膚族群可將淋浴或泡澡時間控制在5至10分鐘左右，並使用溫水，減少肌膚水分流失的問題。
冬天洗澡NG習慣3：沐浴乳香味越濃越愛用
不少人喜歡香噴噴的沐浴乳，洗完澡整個人都有香味，但如果皮膚已經乾燥、敏感，香精及部分清潔成分可能造成額外刺激。
皮膚科建議，乾燥或敏感肌可以優先選擇溫和、無香精的清潔產品，並將清潔重點放在腋下、鼠蹊等容易出汗的部位。手腳等較乾燥區域，不一定每次都需要大量使用沐浴乳。
冬天洗澡NG習慣4：用毛巾大力搓，覺得這樣才乾淨
洗澡時一定要搓到皮膚滑滑的才安心？其實用力刷洗、頻繁去角質，可能破壞皮膚屏障，讓乾燥與刺激更加嚴重。
尤其冬天皮膚已經出現乾癢、脫屑時，更應避免使用粗糙澡巾、刷具反覆摩擦。洗完澡也不要用毛巾大力擦拭，改成輕輕按壓吸乾水分即可。
冬天洗澡NG習慣5：等皮膚全乾才擦乳液
不少人洗完澡後，習慣先吹頭髮、滑手機，等到準備睡覺才想到要擦乳液。其實洗澡後正是保濕的重要時機！
美國皮膚科醫學會｜5大習慣都有專業依據
美國皮膚科醫學會建議，洗澡後輕拍皮膚、趁肌膚還帶有些微水分時立即塗抹保濕產品，有助於減少水分散失。乾燥肌也可以選擇質地較滋潤的乳霜或軟膏，通常比清爽型乳液更適合嚴重乾燥的部位。
1. 避免過熱水溫，使用溫水洗澡。
2. 洗澡時間控制在5至10分鐘。
3. 使用溫和、無香精的清潔用品。
4. 避免毛巾大力搓揉皮膚。
5. 洗完澡趁皮膚微濕時立即保濕。
洗完澡還是癢？小心可能不只是皮膚乾燥
如果已經調整洗澡習慣、每天保濕，皮膚卻持續乾癢、脫皮，甚至出現紅疹、龜裂或影響睡眠，就應考慮尋求皮膚科醫師協助。因為這些症狀也可能與異位性皮膚炎、濕疹或其他皮膚疾病有關。
根據美國皮膚科醫學會建議，冬季保養最重要的是減少過度清潔、避免高溫熱水，並在洗澡後及時保濕。只要調整幾個日常小習慣，就有機會改善冬季乾燥問題。
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