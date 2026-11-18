2026-11-18 10:50 柳靖
鄉下女孩還沒滿 20 歲進竹科工作，緊急聯絡人是念國小的妹妹
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：20歲未滿進竹科當技術員，緊急聯絡人只能填念國小的妹妹。
- 重點二：初戀工程師嫌棄出身與家世，成為她離開竹科的最後導火線。
- 重點三：她靠讀大學、考高考翻身，並反思沒有家庭托舉的女性處境。
2004 年春，我在竹科聯電 8AB 廠的新人資料上，把緊急聯絡人填成念國小的妹妹。那年我南投高中剛畢業，還沒滿 20 歲，一個人北上當技術員。後來我考上高考、念研究所，30 歲才生第一個孩子。
▋緊急聯絡人那一格
報到那天填新人資料，我握著筆，猶豫再三。爸媽在跑路，躲得不見人影，我連他們在哪裡都不知道。緊急聯絡人那一格，我只能填妹妹。領班看完資料問我：「妳怎麼填自己的妹妹？」我沉默幾秒，說：「爸媽不見了，我找不到他們。」她拍拍我的肩膀，什麼也沒說。
▋初戀竹科工程師
在 FAB，我談了初戀。他是設備工程師，雲科大電機畢業。在竹科，學歷就是妳的位置，工程師在上面，技術員是最底層。有天他對我說：「妳爸爸有精神病，我怕我們生出來的小孩也有精神病。妳覺得我媽會喜歡妳嗎？」說完，他人間蒸發，後來娶了一個護理師。
我這人最受不了的，就是最在乎的人看不起我。只要被看輕，我就會想盡辦法，爬到對方頭上。我做到了嗎？是的，我做到了。我會讓對方知道，失去我，是你的損失。
▋最後一根稻草
其實在聯電做到第 3 個月，我就倦了。每天站在機台前上貨、出貨、測機，看不見明天。
技術員之間的明爭暗鬥也讓我厭倦：在課長、領班面前，有人扮演和藹可親的前輩大姐姐；大人不在的時候，就卸下面具，言語羞辱、聯合眾人排擠新人，機台出狀況時，還會跟工程師說不要去處理新人的機台。
不過，初戀才是我離開竹科的最後一根稻草。
做了半年多，我遞出辭呈，說要去念書、考大學。從領班、課長到經理，輪番慰留我，說公司跟明新科大有建教合作，要我考慮再三。我聽到「明新科大」，睜大了眼，心裡想：這間學校不在我的名單裡。即便念出來，我還是技術員，還是會被初戀看不起。
那幾位主管不知道，我決定一件事的時候有多絕。我最後還是離開竹科去念大學，那是我這輩子做過最對的決定。
▋阿梅姐說的話
離開前，FAB 跟我最好的是資深大姐阿梅姐。我什麼都沒說，她光從我跟初戀交接班的眼神，就知道我戀愛了。她說：「妹妹呀，妳還年輕，談戀愛不要投入妳的全部，不然妳會受傷，也不要太早懷孕。」
我還是受傷了，但她的話，我聽進去了。我沒有當小媽媽，直到 30 歲才當媽媽，時間剛剛好。念大學時我山窮水盡，咬著牙，用跪的、用爬的，也堅持把書念完。我很感謝初戀，他是我的逆境貴人。
▋沒有人托住妳的時候
現在回頭看當年那個在表格前寫不下去的女孩，她沒有爸媽可以填，只能先填妹妹，再自己想辦法離開。沒有家庭托舉的女生，千萬不要進工廠當女工技術員。妳會被看不起，在同學面前抬不起頭，婚後夫家也不會把妳當一回事。這是我自己的看法，不代表每個人都這樣。
但如果妳現在就站在生產線上，記得，妳隨時可以走。別人可以替我們寫下開頭，結局得由我們自己動筆。
精華 FAQ
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因為父母在跑路，行蹤不明，她根本找不到可以聯絡的大人，只能把還在念國小的妹妹填進緊急聯絡人欄位。這也反映她年紀很輕，卻已得獨自面對生活。
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對方拿她父親的精神狀況與家庭背景說嘴，甚至擔心未來孩子有問題，還質疑家人是否會喜歡她。這種明顯的貶低與不尊重，讓她徹底看清關係，也促使她離開竹科。
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她選擇去念大學，之後考上高考、念研究所，30歲才生第一個孩子，逐步翻轉人生。她想表達的是，沒有家庭托舉的女生也能靠自己離開困境，結局應由自己書寫。
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