「以前有多欣賞賈永婕，現在就有多討厭她。」這幾天滑臉書和論壇，看到有人說了，這一句話，讓我很訝異。

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老實說，看到這句話的時候，我整個人，一頭霧水。印象中的她，不是幾年前疫情最嚴重時，二話不說到處奔走、募捐「救命神器」的抗疫女神嗎？

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那時候的她，不分黨派、不講大道理，挽起袖子做事，全台灣幾乎沒有人不喜歡那個熱血、執行力超強的俠女。

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為什麼現在網路上會出現這麼多反彈的聲音？帶著滿肚子問號，我去把最近事情的來龍去脈查了一遍，才終於看懂這場風波背後的緣由。（筆者完全沒有任何政治立場，就以「品牌形象」和「溝通學」二個角度來看）

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平心而論，她的真性情、古道熱腸，從頭到尾都沒有變，真正改變的，是「她現在坐的位置」 。

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她已經從一個自由自在的明星，坐上了百億國家地標掌門人的位子，手裡還拿著「明星的麥克風」，尚未調整成「企業家的心態」。如果從「品牌」和「溝通」的角度來看，最近這些讓她大失血的輿論風波，其實有三個很值得借鏡的地方，我們可以從中學到什麼？

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圖片來源：賈永婕 IG

１. 當兩種「立場不同」的語言撞在一起，最忌諱急著選邊站

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根據收集的資料，我發現 這次事情的起因是：「羅大佑的一句話」，他感嘆很多政治人物沒有生養過小孩（或把小孩送去國外），比較難真正將心比心、替台灣的下一代著想。​

老實說，這是一場典型的「雞同鴨講」。

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在一般務實派父母聽來，這句話，以羅大佑的立場來說，他講得不是「女人的價值」如果你認真理解，就會知道，這句話其實是在說一個很真實的「切身之痛」——養過小孩的人都懂，那種害怕這塊土地二十年後會不會打仗的恐懼，是刻在骨子裡的，沒當過父母確實比較難體會那種痛感。

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但在現代女性聽來，拿生不生小孩來評判一個人，確實很容易踩到性別平權的敏感神經，一邊談的是「人生經驗的限制」，一邊談的是「女性自我價值」。

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兩邊其實在不同的頻道上說話，但身為公眾人物，一旦第一時間跳下去用「可怕的老舊思維」正面對決，原本可以理性交流的經驗探討，瞬間失焦。

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２. 坐上掌權者的位子，「大方自嘲」永遠比「認真解釋」更討喜

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在查這些資料的時候，我又發現，真正讓大批網友炸鍋的，是她在反擊時轉發了一句話：「對擁有特權的人來說，平等就是一種迫害。」

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這句話，馬上被一位法律背景的網紅抓出來檢視：之前韓星來 101 辦活動時，一般粉絲辛苦排隊，她卻能用董座身分免排隊合照，甚至帶著朋友一起參與。

我們客觀看待這件事：百貨董事長在自己主場跟品牌嘉賓合照，順便幫商場造勢，在商業公關上完全合情合理。

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但問題出在「身份不同」，當妳還是藝人時，轉發反特權金句、直球回嗆網友，大家會覺得妳真性情；但當妳已經坐在「 101 董事長」這個社會大眾眼裡的頂端位置時，這份工作帶來的便利，在路人眼裡就是一種紅利。

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這時候如果很認真地去解釋「這是工作不是特權」，甚至拿反特權的話去反擊別人，大眾在情感上就會覺得不太舒服。

反過來，如果當下能笑著大方自嘲：「當董事長最大的福利，就是幫大家近距離檢查男神帥不帥！歡迎大家一起來 101 ！」用幽默取代解釋

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台北101董座賈永婕不僅登頂宣傳，20日也與霍諾德及團隊在101樓下祈福。圖片來源：IG @janet_chia_

３. 千萬別拿「全台灣都喜歡妳」的王牌，去換「逞一時口快的掌聲」

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說實話，賈永婕絕對是歷任 101 董事長裡，最懂流量與注意力經濟的天才。不同以往，101董事長歷任都當隱形人，她把 101 當成大型真人秀在經營——不管是穿 18 萬 Dior 外套被罵後順勢捐出來做公益，還是把極限運動推上 Netflix，她懂得借力使力，一人幫 101 省下了上億的公關廣告費。

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但這把雙面刃最危險的地方在於：其實，企業形象跟個人是綁在一起的，每一次在網路上的情緒交鋒，會消耗大家對 101 這座國家地標的「好感與信任」。

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疫情那時候，她是「超越藍綠的俠女」，全台灣 100% 的人都是她的受眾，這是花多少億都買不到的頂級「品牌資產」。但當上董事長後，如果三天兩頭去碰最敏感的政治與意識形態話題，等於是拿「90% 路人的好感」，去換「20% 特定同溫層的掌聲」。

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政治人物這樣做叫固樁，但對一個掌管全台灣頂級地標的百億商場董事長來說，這真的是一筆太「虧本」的交易

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真正頂級的掌門人，懂得「不是每一場架都需要自己跳下去打」。有時候，看懂別人話裡的焦慮、放下手裡隨時想回擊的手機，把那股驚人的衝勁留在沒人做得到的跨界行銷。大家更期待看到的，是那個既有溫度、又有高度，能讓全台灣人都為她鼓掌的 101 董事長。