AI重點 文章重點整理： 重點一： 理性分析很重要，但直覺常來自大腦累積的經驗與身體訊號。

理性分析很重要，但直覺常來自大腦累積的經驗與身體訊號。 重點二： 人體不只五感，內感受、本體覺與前庭覺都會影響判斷。

人體不只五感，內感受、本體覺與前庭覺都會影響判斷。 重點三：透過日常微習慣與覺察，可重新找回對世界與自己的感受力。

有沒有過這樣的時刻？一份工作，薪水不錯、待遇合理、同事也不差，所有條件都符合別人眼中的好工作。可是每當星期日晚上想到隔天要上班，心裡就開始抗拒。你把所有利弊都分析過了，甚至連離職後的收入都計算好了，卻始終不知道自己該不該走。

我們這一代人，大概是人類歷史上最習慣尋找答案的一群人。出門前看天氣預報，買東西先查評價，換工作要做利弊分析，人生遇到重大抉擇，還會打開 Excel，列出各種可能性，計算風險與報酬。我們手上有各種提供答案的工具，卻愈來愈少詢問自己的感受。

想想遠古時代的人類，沒有氣象預報，也沒有衛星雲圖。他們仰望天空，觀察雲層的變化，聆聽風吹過樹梢的聲音，感受空氣中的濕度，藉由身體的感官判斷天氣，決定何時尋找庇護。如今，我們卻經常戴著耳機、盯著螢幕，在資訊洪流裡不停切換，甚至連吃飯、走路、搭車，都捨不得讓手機離開視線。

社群媒體不斷推送別人的成功、旅行、家庭與幸福，彷彿每個人都活得比自己精彩。看得愈多，心裡的比較也愈多，漸漸地，我們開始依賴外界告訴自己該怎麼生活，卻忘了自己原本就有感受世界的能力。

英國心理健康慈善機構 Mind 的報告指出，每年約有四分之一的人面臨心理健康問題。社會心理學家強納森・海德特（Jonathan Haidt）在《失控的焦慮世代》中，也揭示了年輕世代焦慮感急遽攀升的現象。當焦慮成為日常，問題便不只發生在年輕人身上，工作、家庭、親人離世、人生轉折，每個人都有可能遇到理性分析無法提供答案的時刻。

畢業於倫敦國王學院（King's College London）的神經藥理學博士塔拉・史瓦特（Dr. Tara Swart），同時擁有牛津大學（Oxford）醫學士學位，曾任精神科醫師，目前擔任麻省理工學院（MIT）史隆管理學院「神經科學與領導力」資深顧問。她曾受邀參與熱門節目《執行長日記》（Diary of a CEO），相關節目內容創下超過2,000萬次觀看。

她提出一個值得我們重新思考的觀點：當理性分析已經無法解決問題時，身體、直覺，以及平常被忽略的各種訊號，或許能提供另一種理解世界的方式。這背後有神經科學的研究，也有她親身經歷的生命故事。

一、為什麼成功的企業領袖，也需要相信自己的直覺？

我們從小接受的教育，大多強調邏輯、證據與推理。考試要有標準答案，工作要有績效數據，做決定要提出合理的依據。久而久之，只要一件事無法用數字說明，我們就容易懷疑它的價值。

然而，史瓦特醫師在 MIT 史隆管理學院擔任顧問，與全球企業領袖合作的過程中，發現許多成功人士在重大決策時，除了分析數據，也會仰賴自己的直覺。

想像一位企業執行長，正在考慮是否併購另一家公司。手上可能有完整的財務報表、市場分析、競爭者資料，以及各種風險評估。可是，真正坐上談判桌時，對方的一個眼神、一段談話中的遲疑，甚至某個難以具體說明的感受，都可能成為影響判斷的線索。

Excel 可以計算已經掌握的資訊，卻無法保證所有重要訊息都已經被放進表格裡。

從神經科學的角度來看，直覺與神秘力量無關。人類的大腦會在過去經驗中累積大量資訊，有些訊息尚未進入清楚的意識思考，就已經參與了我們的判斷。當我們說不出具體原因，卻隱約覺得某個選擇不適合自己，背後可能藏著過往經驗所形成的判斷。

當然，直覺也可能受到恐懼、偏見與過去創傷影響。它值得聆聽，卻仍需要與事實、證據及理性分析相互檢驗。

二、人體竟然有34種感官？我們可能低估了身體的智慧

我們從小學五官，卻很少有人告訴我們，即使閉上眼睛，你仍然知道自己的手放在哪裡；即使沒有看見地面傾斜，你也能察覺身體正在失去平衡；甚至在你還沒意識到自己緊張之前，心跳可能早已加快。

人體的感知能力，遠比傳統五感的分類豐富。原文提及的34種感官分類，正好讓我們重新認識這套平常被忽略的身體系統。

除了視覺、聽覺、嗅覺、味覺與觸覺，還包括本體覺、前庭覺，以及內感受等不同形式的身體感知。本體覺讓我們即使閉著眼睛，也能知道自己的手腳位於什麼位置；前庭覺協助我們維持平衡，判斷身體的方向與移動；內感受則讓我們感知心跳、呼吸、飢餓、口渴，以及腸胃活動等身體內部訊息。

這些感覺每天都在運作，只是我們很少特別留意。

有沒有過這樣的經驗？明明還沒收到主管的訊息，只要看到手機螢幕亮起，心跳就突然加快；明明一場聚會還沒開始，想到要面對某個人，肩膀就不自覺緊繃；有時候工作忙了一整天，直到晚上才發現自己連喝水都忘了。

身體與大腦之間有密集的雙向神經連結，肌肉張力、心跳節律、呼吸變化及腸胃反應，都可能影響我們的情緒與判斷。

這也讓我想到，現代人有多少時間是在忽略身體的情況下生活？累了，告訴自己再忍一下；餓了，告訴自己忙完再吃；明明已經疲憊不堪，還是習慣把行程排得滿滿的。我們很會管理時間，卻未必懂得辨認身體發出的訊號。





三、丈夫離世後，她開始留意生命中的巧合：神經可塑性如何改變我們看世界的方式？

這是史瓦特醫師生命故事中，最令人動容的一段。

對她而言，重新學習傾聽生命，並非一場輕鬆的自我成長練習。她經歷了丈夫離世的巨大悲痛。當最親近的人離開，過去習以為常的生活突然出現缺口，理性分析很難替一個失去摯愛的人回答：接下來的日子，究竟該怎麼過？

在這段低潮期間，她開始留意生活中那些偶然出現的巧合與徵兆。這些經驗逐漸成為她面對悲傷的安慰，也讓她重新感受到自己與大自然及他人的連結。原本只是偶然注意到的生活細節，慢慢成為她重新理解生命的一種方式。

這讓我想到心理學家卡爾・榮格（Carl Jung）提出的「共時性」（Synchronicity）。

共時性指的是兩件或多件事情之間，雖然沒有明確的因果關係，卻在時間上巧合地發生，並且對當事人產生深刻的意義。例如，當你正在思念一位多年未見的朋友，突然收到對方的訊息；當你正為某個人生問題苦惱，偶然讀到一本書，其中一段文字恰好觸動了自己。

這些事情未必能證明是某種外在力量刻意安排，但對經歷者而言，確實可能帶來情感上的支持與新的理解。

而這裡還牽涉另一個重要的神經科學概念：神經可塑性（Neuroplasticity）。

過去我們可能以為，大腦的神經結構在成年後就逐漸固定。現代神經科學卻發現，大腦仍具有調整與改變的能力。透過反覆練習、學習與經驗，大腦的神經連結可以持續改變。

這代表我們看待世界的方式，也有機會隨著經驗而調整。

當一個人長期陷在焦慮中，注意力可能習慣性地集中在威脅、失敗與負面訊息上；如果開始練習觀察生活中的美好事物、留意身體感受，並且建立新的思考習慣，注意力與認知方式也有機會逐漸改變。

史瓦特醫師在喪夫後重新留意生活中的巧合，對她而言，這些經驗成為面對悲傷的一種力量。有時候，一個人重新找回生活的力量，可能就從願意再次抬頭看看周遭開始。

四、不必等到人生發生巨變，從每天的小習慣開始找回感受力

如果我們必須等到失去親人、遭遇重大挫折，才開始重新認識自己，那未免太遲了。

史瓦特醫師強調，可以透過日常生活中的微習慣，逐漸提升自我覺察能力，讓大腦與身體重新建立連結。這些練習不需要昂貴的設備，也不必安排一場遠離塵囂的旅行。

試著有一天早上，醒來後先別急著拿手機。走到窗邊，看看今天的天空；通勤時，暫時拿下耳機，聽聽街道的聲音；晚上回家，留一點時間讀幾頁書。這些事情沒有什麼了不起，卻能讓一個整天被行程追著跑的人，重新感覺到自己正在生活。

也可以安排一點時間接觸美的事物，聽音樂、畫畫、寫字，或者只是整理一個讓自己感到舒服的角落。遇到重大決定時，除了列出理性分析，也可以問問自己：想到這個選擇時，我的身體有什麼反應？我真正重視的是什麼？這個決定符合我長期想過的生活嗎？

這些看似微小的行動，能讓我們重新注意身體、環境與內在感受。

當注意力不再完全被手機通知、工作訊息與外界評價牽著走，原本容易被忽略的生活細節，也會重新進入視野。有時候，安全感來自對自己的了解；有時候，創造力則來自願意離開熟悉的思考路徑。

有些答案藏在書裡，有些答案藏在自己的感受裡

讀完塔拉・史瓦特醫師的分享，我想到自己身為教師的日常。

我們習慣教學生閱讀、分析、推論，訓練他們從文字中找出線索，從資料中整理答案。考試時，學生要能辨認作者觀點、分析文章結構、歸納段落大意，這些都是閱讀能力的重要基礎。

但我也愈來愈相信，閱讀真正動人的地方，往往發生在我們讀完一段文字之後，突然想起某個人、某件事，甚至重新理解了自己。

有時候，一篇文章讓人難忘，並不是因為它用了多麼華麗的詞藻，而是其中某個情境，恰好說中了我們一直放在心裡、卻沒有好好整理的感受。一首詩、一個故事，甚至一個漢字，都可能讓我們重新看見自己。

人生也有類似的時刻。

當我們面臨重大選擇，理性可以幫忙整理條件，過往經驗可以協助評估風險，身體的感受則提供另一種值得參考的訊息。至於生活中那些偶然出現的巧合，也不必急著賦予神祕的解釋，只要它讓我們重新看見某些被忽略的事物，或許就已經具有意義。

我們花了很多年學習如何思考，也許可以留一點時間，重新認識自己的感受。

今天，你有多久沒有好好聽聽自己的身體？有多久沒有抬頭看看天空？又有多久，沒有單純地因為一朵花、一段音樂、一句文字，而感受到生活的美好？

有些答案藏在書裡，有些答案藏在經驗裡，還有一些，需要我們願意放慢腳步，才聽得見。