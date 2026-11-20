2026-11-20 09:03 潮健康
一天可以吃幾顆蛋？吃蛋會讓膽固醇升高嗎？營養師教你健康吃蛋
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：多數健康成人一天1到2顆蛋通常沒問題。
- 重點二：膽固醇影響更看飽和脂肪與整體飲食。
- 重點三：血脂高或心血管病史者應減少蛋黃攝取。
圖說：雞蛋是常見食材，料理時除了留意食用份量，也要檢視用油量與烹調方式。
早餐想加一顆蛋，又擔心膽固醇。健檢報告數字偏高，是不是蛋黃就不能碰？洪瑄營養師說明，蛋和膽固醇的關係沒有想像中單純，與其完全不吃，不如弄清楚自己適合吃多少、怎麼煮、跟什麼一起吃。
蛋黃有膽固醇，但血中膽固醇多半是身體自己做的 洪瑄營養師說明，一顆蛋黃約含230毫克膽固醇，蛋白則不含膽固醇。不過，血液中的膽固醇大部分由肝臟自行製造，吃進來的膽固醇會經過消化吸收與肝臟調節，對多數健康的人來說，吃蛋對血中膽固醇的影響不大。
她提醒，比起蛋本身，吃太多飽和脂肪（容易讓壞的膽固醇升高的一種脂肪），對血脂的影響更明顯。只是每個人代謝不同，有家族性高膽固醇的人，對飲食中的膽固醇比較敏感，就要更留意。所以判斷能不能吃蛋，與其只看一顆蛋黃，不如看整天的飲食：同一餐有沒有油炸物、肥肉、奶油糕點，蔬菜和全穀吃得夠不夠。
蛋一天吃幾顆？依身體狀況調整 洪瑄營養師建議，健康成人一天1顆蛋很適合，血脂正常、飲食均衡的人一天1～2顆也可以。一顆蛋約有7公克蛋白質，算一份「豆魚蛋肉類」，其餘份量再由豆製品、魚和禽肉補足。
血液膽固醇過高、曾發生心肌梗塞、或有肥胖、脂肪肝的人，她建議一天蛋黃少於一顆，可以兩、三天吃一顆全蛋，其他天改吃蛋白、豆腐或魚。鵪鶉蛋體積小，3～5顆約等於1顆雞蛋，當零食一次吃一整盒，蛋黃量很容易超過。
蛋的煮法和配菜，比顆數更重要
圖說：雞蛋可做成水煮蛋、蒸蛋、蛋花湯及番茄炒蛋，營養又美味。
洪瑄營養師建議，多用水煮蛋、蒸蛋、蛋花湯、蔬菜炒蛋，少用大量油煎或油炸。荷包蛋配培根、香腸，問題常出在加工肉品和油，而不是蛋本身。外食點蛋餅、蛋炒飯時，可以請店家少油，再加一份燙青菜。皮蛋的鈉含量較高，一天不要超過一顆，也別天天吃。
蛋跟蔬菜、全穀一起吃，營養更均衡 營養師最後建議，蛋放在正餐吃，搭配全穀雜糧與蔬菜。例如早餐一顆水煮蛋配燕麥和無糖豆漿。晚餐一碗蒸蛋，配深綠色蔬菜與雜糧飯。早餐已吃全蛋的話，膽固醇偏高的人當天其他餐就改用豆腐或魚。蛋要煮到蛋黃凝固再吃，也比較衛生安全。
免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。
參考資料：吃蛋不會影響膽固醇，所以吃多一點都沒關係嗎？
原文出處：一天可以吃幾顆蛋？吃蛋會讓膽固醇升高嗎？營養師教你健康吃蛋
精華 FAQ
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營養師建議，健康成人一天吃1顆蛋很適合；若血脂正常、飲食均衡，一天1到2顆也可以，但仍要把其他蛋白質來源一併納入計算。
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多數健康的人吃蛋，對血中膽固醇影響不大，因為血液中的膽固醇多半由肝臟製造；反而是飽和脂肪攝取過多，對血脂影響更明顯。
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血液膽固醇過高、曾心肌梗塞，或有肥胖、脂肪肝的人，建議一天蛋黃少於1顆；料理則以水煮、蒸蛋為佳，少油煎炸，並搭配蔬菜與全穀。