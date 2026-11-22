2026-11-22 10:01 潮健康
睡前可以吃魚油嗎？營養師解答魚油正確補充時間
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：魚油可隨餐或飯後補充，並選最容易記得的一餐。
- 重點二：若睡前吃魚油會不適，可改到晚餐時或晚餐後。
- 重點三：挑選魚油要看EPA與DHA含量、來源及檢驗資料。
圖說：不少人有補充魚油的習慣，魚油補充時間可以依照生活習慣做調整。
睡前可以吃魚油嗎？早上吃還是晚上吃比較好？針對民眾常見的補充疑問，洪瑄營養師說明，安排魚油食用時間，可先從用餐習慣與食用後的感受出發。魚油可在隨餐或飯後補充，再選擇容易記得的一餐，讓營養補充自然融入生活。
睡前能不能吃？先留意身體感受 洪瑄營養師指出，魚油補充品可能引起魚腥味、打嗝、噁心等不適。若習慣在睡前吃，卻發現食用後不舒服、影響休息，可考慮將時間移到晚餐時或晚餐後，觀察調整後的感受，不必勉強維持睡前補充的習慣。
至於晚上吃魚油會睡不著的說法，她說明，目前研究資料並不足以支持這項結論。安排補充時間時，應留意個人的反應，如果臨睡前食用容易不適，便可選擇較早的一餐。
隨餐或飯後補充，搭配正常飲食 洪瑄營養師解釋，魚油中的EPA與DHA屬於Omega-3脂肪酸，搭配餐點中的油脂有助吸收，因此建議隨餐或飯後補充。日常搭配正常餐食即可，無須為了吃魚油而刻意增加油膩食物。
她舉例，如果早上經常只喝咖啡、來不及吃早餐，可將魚油安排在午餐或晚餐。若每天都有吃早餐，也可放進早餐後的固定流程。選擇時可先想想，哪一餐最能好好吃飯、最容易記得補充，再依實際作息調整。
早上或晚上吃？選擇容易記得的一餐
圖說：將魚油安排在容易記得的一餐，隨餐或飯後補充，幫助建立日常習慣。
對輪班族或三餐時間不固定的人，洪瑄營養師建議，可挑選作息中較穩定的一餐，搭配手機提醒。她提醒，補充時間之外，也要回顧平常吃魚的頻率、種類與份量。鮭魚、鯖魚及沙丁魚等魚類可提供EPA與DHA，是否需要額外補充魚油，應將飲食中的來源一起考量。日常仍可透過正常用餐與多樣化食物，安排整體營養攝取。
魚油如何挑選？含量與吞食便利都要看 挑選產品時，她建議查看每顆EPA與DHA含量、原料來源及檢驗資料，再依吞食習慣比較顆粒大小。不同產品每顆含量可能差很多，不能只用一天幾顆比較補充量。若較難吞食大膠囊，可尋找尺寸較小、標示清楚的產品，讓補充方式更符合需求。
免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。
參考資料：美國NIH：Omega-3脂肪酸資料
原文出處：睡前可以吃魚油嗎？營養師解答魚油正確補充時間
精華 FAQ
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睡前可以吃魚油，但若出現魚腥味、打嗝或噁心等不適，可能影響休息，建議改到晚餐時或晚餐後，選擇自己較舒服、也較容易持續的時段。
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魚油中的EPA與DHA屬於Omega-3脂肪酸，搭配餐點中的油脂有助吸收，因此建議隨餐或飯後補充，不必刻意多吃油膩食物，正常飲食即可。
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挑選魚油時應看每顆EPA與DHA含量、原料來源與檢驗資料，不能只用一天幾顆來比較；若不易吞嚥，可選擇顆粒較小、標示清楚的產品。