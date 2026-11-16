男人哪有火鍋香？陪伴男主角六年，她早已存好離場的資本

2026-11-16 23:58 郭玉如

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：短劇女主角陪伴男主6年，卻早已為離場做好準備。
  • 重點二：文章借劇情反思教師職場壓力與教育現場制度困境。
  • 重點三：作者主張累積資產、保留底線，才能保有選擇離開的自由。

最近，一部短劇的名字讓我忍不住笑了出來：《男人哪有火鍋香，我吃火鍋不燒心》。光看劇名，就知道編劇很懂現代人的心聲。談戀愛可以有甜蜜，工作可以有熱情，但如果一段關係、一份工作，已經讓自己每天心煩意亂，那麼，還不如好好吃一頓火鍋。

這部短劇最有意思的地方，是女主角裴初弦陪伴男主角周祈肆長達六年。在周祈肆眼中，她是一個深愛自己、離不開自己的女人，習慣了她的照顧與陪伴，甚至認定這份感情永遠不會改變。

沒想到，裴初弦早有自己的生活計畫，她把這段關係視為一份有期限的工作，默默累積資產，將男主角淘汰的高定服飾、名錶與珠寶配飾一件件轉手變賣，存進自己的帳戶，為買房、開店準備資金。

六年過去，目標達成，她收拾行李，帶著愛犬瀟灑離開。留下周祈肆獨自面對人去樓空的房間，這才發現，原來自己以為牢不可破的關係，早已到了期限。

看完這段劇情，我突然想到現在的教育現場。近年來，教師面對的工作壓力早已超出備課、教學與學生輔導的範圍，還得承受親師衝突、社會輿論，以及行政制度帶來的種種不確定性。當「教育愛」逐漸變成要求教師無限付出的理由，許多原本懷抱熱情走進教室的人，也開始懷疑：難道認真工作，就必須連自己的生活與尊嚴一起交出去嗎？

這部短劇讓我想到四件事。工作可以認真，感情可以投入，但一個人始終需要替自己保留另一種人生的可能。

一、陪伴六年，卻沒有弄丟自己：工作可以認真，人生不能全押

裴初弦最讓人印象深刻的地方，是她始終清楚自己想要什麼。周祈肆習慣她的照顧，以為她會一直留在身邊；裴初弦卻有自己的時間表。她沒有把對方的態度當成自己人生的全部，也沒有因為投入六年，就認定自己必須再投入下一個六年。


這讓我想到教師工作。教育有一種特殊的情感特質。學生的一個眼神、一句感謝、一點進步，都可能讓教師覺得再辛苦也值得。我們願意多花時間備課，願意在學生遇到困難時多問一句，也願意為了讓孩子學得更好，不斷調整自己的教學方式。

可是，當這份情感被無限放大，甚至成為要求教師不斷犧牲的理由時，原本美好的教育熱情，就可能逐漸變成沉重的負擔。近期「中華民國教育學術團體聯合年會」所揭露的教育現場困境，也讓人重新思考教師的工作處境。

第一線教師面對社會猜疑與敵視，部分校事會議的運作爭議，更使教師對基本權益與人權保障產生疑慮。年會宣言也指出，單靠提高津貼、加強進修或宣導教育愛，無法真正解決結構性的問題。

當老師二十幾年，我越來越明白，喜歡教學，不代表必須接受所有不合理的要求。學生需要老師，老師也需要生活；學校有行政工作，教師也有下班時間。認真備課、好好教書，是我對專業的承諾，但下班後能不能安心吃頓飯、陪陪家人，也應該是教師應有的日常。

一份工作有它的職責，一個人也有自己的生活。兩者不必互相犧牲。

二、別把力氣浪費在無效爭吵：真正有用的是累積自己的資產

裴初弦在六年間做了一件很有意思的事：她沒有把所有時間拿來爭吵，而是把注意力放在自己未來需要的資源上。那些周祈肆不再使用的高定服飾、名錶和珠寶，經過整理與轉賣，最後都成了她帳戶裡的資金。別人眼中的淘汰品，成了她買房、開店的資本。

這段劇情雖然帶有短劇特有的戲劇效果，卻讓我想到一個很實際的問題：當我們遇到不合理的工作環境時，究竟把多少時間花在抱怨，又為自己留下多少真正有用的東西？

以教師工作為例，當親師溝通出現爭議、行政調查接踵而來，或面對校事會議相關程序時，許多人難免感到憤怒與委屈。這些情緒都可以理解，但如果每天反覆陷在衝突裡，時間和精神便會大量流失。

與其每天花兩個小時反覆想著某次親師衝突，不如把相關紀錄整理好，把教學資料備份好，再花一點時間研究自己不熟悉的法規。能保存的資料就保存，能精進的能力就精進。

平時妥善保存教學紀錄、親師溝通內容、學生輔導紀錄及相關行政文件，了解教師相關法規與行政程序，這些看似瑣碎的事情，到了需要的時候，都可能派上用場。

我一直認為，教師最珍貴的資產，是多年累積的教學經驗。一位教師的課程設計能力、文字表達能力、學生輔導經驗，以及對教育現場的觀察，都值得好好整理。

當這些能力只存在於每天的課堂裡，隨著下課鐘響就結束了，未免可惜。若能透過寫作、演講、課程或數位內容分享出去，原本單一的職業身分，也可能逐漸發展出更多可能性。與其每天擔心別人如何評價自己，不如多花一點時間，讓自己擁有更多選擇。

三、好脾氣不代表沒有底線：面對不合理的要求，要懂得保護自己

短劇裡的裴初弦，日常相處時態度溫和，做事周到，也沒有刻意挑起衝突。周祈肆因此習慣了她的配合，甚至以為她永遠會留在原地。然而，她心裡對未來有明確規劃，對方的情緒變化，並沒有改變她原本設定的目標。

這讓我想到教育現場一個很值得討論的現象：當教師面對越來越多的投訴與調查壓力，有些人開始採取防禦性教學，凡事謹慎，盡量不碰容易產生爭議的事情。當教師連一句提醒都必須反覆考慮可能引發的爭議，原本應該花在備課與學生身上的心力，便被大量消耗在風險評估上。

然而，面對壓力，教師仍然需要有清楚的專業界線。該遵守的規定，一項也不能少；該保留的資料，也不要嫌麻煩。親師溝通時保持理性與尊重，處理行政程序時依照規定完成必要文件，遇到爭議則保留相關紀錄，了解申訴及救濟管道，必要時尋求工會、法律專業人士或相關組織協助。對學生保持耐心，對家長保持尊重，對自己的專業原則則要有清楚的認識。

我很喜歡一種工作態度：待人可以溫和，處事必須有原則。有禮貌，不代表必須接受所有要求；願意溝通，也不代表對方可以無限擴張自己的權利。

四、真正的自由，是你有能力選擇離開

短劇最精彩的部分，莫過於裴初弦離開的那一刻。六年的時間，她完成了自己的資產累積計畫，也實現買房與開店的目標。行李收拾好，愛犬帶上，便瀟灑離去。直到人去樓空，周祈肆才發現，原來自己早已習慣的陪伴，並不代表對方永遠不會離開。這個結局之所以讓人看得痛快，是因為裴初弦早就準備好了自己的生活。


現實中的職場，未必每個人都能像短劇女主角一樣，說走就走。尤其對教師而言，離職涉及年資、退休制度、家庭經濟、子女教育及未來職涯安排，絕非一時情緒就能決定。許多人即使身處不理想的工作環境，也必須考慮家庭責任與經濟現實。然而，這並不代表我們只能被動接受眼前的一切。

當工作已經嚴重影響生活品質，甚至侵害個人尊嚴時，至少可以開始思考：除了現在的工作，我還有什麼能力？如果有一天想轉換跑道，我能做什麼？目前的收入是否足以支持自己建立緊急預備金？多年累積的專業，有沒有機會發展成其他收入來源？

這些問題不一定要立刻得到答案，但值得提早準備。我認為，一個人最有底氣的時刻，是知道自己即使離開目前的位置，也仍然有能力好好生活。

這份底氣可能來自存款，可能來自專業證照，也可能來自多年累積的教學經驗、寫作能力或跨領域專長。當選擇逐漸增加，我們面對不合理環境時，也比較不容易因為害怕失去工作，而被迫放棄自己的原則。

裴初弦帶著愛犬離開時，手上有買好的房子，心裡有自己的生活計畫。那份瀟灑，背後是六年累積出來的準備。

男人哪有火鍋香？人生還有很多值得好好經營的事情

看完《男人哪有火鍋香，我吃火鍋不燒心》，我一直記得這個有趣的劇名。它讓我想到，生活裡有太多事情值得我們花時間。好好吃飯、照顧家人、培養興趣、閱讀一本喜歡的書，或者在忙碌的工作之外，發展一項屬於自己的專長。這些事情看起來都很平凡，卻能讓一個人的生活擁有更多支點。


對教師而言，教育依然是一份值得投入的志業。我們仍然可以認真準備每一堂課，關心學生的成長，為學生的一點進步感到欣慰。只是，教師也有自己的生活，不能因為選擇了教育工作，就被期待無限度地犧牲。

一份工作可以投入熱情，卻必須有合理的制度；一段關係可以付出真心，卻需要彼此尊重；一個人可以善良，也應該保有保護自己的能力。我想，裴初弦這六年最成功的投資，不只是那些名牌服飾變賣後換來的房子，也不只是終於開成的店，而是她始終記得，自己還有一個人生需要經營。

男人哪有火鍋香？至少火鍋不會要求你無條件付出，還嫌你不夠愛它。人生已經夠忙了。該工作的時候認真工作，該休息的時候好好休息，偶爾約幾個朋友吃頓火鍋，聊聊最近的生活，也是一件值得期待的事。

如果有一天，工作不再適合自己，希望我們都有能力重新安排人生。畢竟，火鍋要趁熱吃，人生也要留一點時間，好好過自己的日子。

精華 FAQ

  • 故事描述女主角裴初弦陪伴男主角6年，表面深情卻早有規劃，默默整理資產、轉售物品，最後帶著生活資本離開，讓男主角發現關係早已到期。

  • 作者認為教師長期承受教學、行政、親師衝突與社會壓力，常被要求無限付出，因此借劇情提醒讀者：工作可以投入，但不能犧牲生活、尊嚴與退路。

  • 作者主張要累積自己的能力與資產，保存教學與溝通紀錄，建立專業底線與應變能力，讓自己即使面對不合理環境，也有能力選擇離開。

郭玉如

郭玉如

我是： 技高國文教師｜內容創作者｜一寶媽 ​ 擅長： 聲音表達、影響力寫作、閱讀推廣 ​ 創作： 《字裡藏心》、《字裡吟遊》Podcast / YT ​ ✨ 讓文化走入生活，讓教育擁有溫度

#火鍋 #戀愛 #關係 #工作職場 #追劇推薦

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2026-11-13 09:25 Lumina Chang
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳已辭職。美聯社
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳已辭職。美聯社

當員工早已不缺錢，黃仁勳主動請辭後，誰還願意為輝達打仗？

輝達（NVIDIA）有將近一半的資深員工，個人資產已超過8億元台幣。他們早就財富自由，明明可以不再上班。

為什麼這群手握重金的工程師與高階主管，卻造就了科技業極為罕見的「2.7%超低離職率」？科技業平均離職率為17.7%。

但現在，那個親自審核全公司4.2萬人薪資、一人直接管理60多位高管的創辦人黃仁勳離開了。輝達的頂尖人才，會不會開始分崩離析？這家市值4兆美元的帝國，會不會就此散掉？

為什麼過去輝達的頂尖人才挖不動？

先說，為什麼過去輝達的頂尖人才挖不動？

60多位高管直接向黃仁勳匯報，沒有冗長的政治角力，也沒有部門城牆。

頂尖工程師最恨寫報告、最恨對不懂技術的主管解釋技術。在黃仁勳手下，他們能直接與懂技術的最高決策者對話。

黃仁勳每個月親自檢視全公司員工的薪酬調整，並透過內部「Top 5電子郵件」，直接讀取基層的技術進度。

這種「你在為一位傳奇打仗，而且傳奇看得見你」的心理認同，是金錢買不到的。

黃仁勳離開後，輝達勢必從「創辦人一人中樞」轉向「美式專業經理人科層制」。

黃仁勳離開後，恐引發三波不同層級的人才出走

第一波：60位直屬高管的「諸侯割據與出走」

這批人手握數億美元資產，一旦離開，就會帶走整個系統的「關鍵人脈」與「技術藍圖」。

第二波：研發團隊出走

這批身價早已財富自由的頂尖大腦，不需要再忍受科層官僚。

此時，OpenAI（自研晶片團隊）、Google（TPU團隊）、AMD、博通（Broadcom），以及中東與各國的「主權AI」基金，早已虎視眈眈。

不需用錢砸，只要給出「獨立實驗室、最高技術主導權、沒有官僚干預」的承諾，就能輕易把他們連根拔起。

第三波：新進員工的「造富神話破滅」

2020年前加入輝達的員工，靠股價翻漲30倍實現了財富自由。

但2025至2026年才加入的新血，面對的是已經高達4兆美元市值的巨頭，股票再翻10倍的機率微乎其微。

輝達的未來會怎樣？走向「蘋果化」的必然宿命

2011年賈伯斯離世時，全世界也認為蘋果的靈魂沒了、人才會散。

結果庫克（Tim Cook）接手後，雖然蘋果確實流失了強尼·艾夫等靈魂設計師，也再也沒有發明出像iPhone那樣顛覆世界的全新機種，但庫克憑藉極致的「供應鏈管理」與「生態系」收割，讓蘋果市值翻了近10倍。

真正的危機不在明天，卻有可能發生在5年後

黃仁勳離開，輝達不會立刻分崩離析。

中基層工程師依然會為了高薪留下，既有的AI晶片依然會賣到缺貨。但那批「身價上億、不為錢工作、只為黃仁勳與技術極限而戰」的頂尖天才，會開始收拾辦公桌。

輝達不會失去眼前的訂單，卻會失去「在沒有市場的時候，敢賭上身家性命去發明下一個CUDA」的頂尖團隊。

公司不會散，只是正式告別了神話時代。

#輝達 #黃仁勳 #NVIDIA

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陳淑芳、楊貴媚獲得掌聲，許琡婷卻陷入爭議：同樣站上頒獎台，差別究竟在哪裡？

2026-10-29 16:31 郭玉如

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：陳淑芳與楊貴媚超時致詞，卻因內容真誠而獲掌聲。
  • 重點二：許琡婷超出90秒規定近3分鐘，且在提醒後仍繼續發言。
  • 重點三：文章認為評價得獎感言，需同看內容、場合與對他人尊重。

金鐘獎規定致詞90秒，許琡婷最後講了4分23秒，超過原定時間將近三分鐘。有人批評她沒有尊重典禮流程，也有人認為，一個努力多年才終於獲獎的人，應該得到多一點表達的空間。

​但有趣的是，當我們談起陳淑芳在金馬獎上的得獎感言，或楊貴媚在金鐘獎上向幕前幕後工作人員致謝的片段，許多人記住的卻是感動與掌聲。同樣站在頒獎台上，為什麼有人超時引來批評，有人卻讓觀眾願意繼續聽下去？難道真的是網友有雙重標準？

​我想，這個問題值得好好談談。因為我們表面上在評論一段得獎感言，背後在意的，可能是每個人對努力、規則與尊重的不同理解。

陳淑芳：入行63年，終於等到金馬獎

​時間倒回2020年，第57屆金馬獎。當時被稱為「國民阿嬤」的陳淑芳，憑著《親愛的房客》拿下最佳女配角，又以《孤味》獲得最佳女主角，成為同屆金馬獎雙料影后。入行63年，她終於獲得金馬獎的肯定。

​她在台上分享自己的演戲歷程，說自己是演員，不是明星，即使只有一句台詞，也願意演。等了這麼多年才拿到金馬獎，她還帶著笑意問，難道不能再拿一匹嗎？這些話之所以讓人印象深刻，與她走過的演藝歲月有關。

​63年，她演過無數角色，直到那一年，才一次拿下兩座金馬獎。她沒有把自己說成多麼了不起的人，只是談著自己對演戲的熱愛，以及終於得到肯定的喜悅。觀眾聽見這些話，或許也會想起自己的人生。有些努力需要很長的時間才能得到回應，有些人明明已經付出多年，仍然在等待一個被看見的機會。

​她的得獎感言，讓我們有機會思考：當一個人終於站上期待已久的舞台，什麼樣的表達，會讓別人願意聽下去？

楊貴媚：當一個人站在台上，還看得見其他人

​再看2026年的金鐘獎。楊貴媚憑《我們與惡的距離 II》拿下戲劇節目女主角獎，第三度奪得金鐘視后。

​她在台上感謝評審、製作人、導演和合作演員，也惦記著副導、化妝師、地方工作人員，以及一路支持劇組的人。她還特別向其他入圍的女演員表達敬意，說能夠和她們坐在一起，是自己的榮幸。

​她的致詞同樣超時，卻有媒體報導，網友稱讚她的致詞「根本是教科書等級」。這段致詞值得細看之處，在於她的感謝名單裡，有許多平常不會出現在鏡頭中央的人。一部戲能夠完成，演員的表現固然重要，導演、劇組與幕後工作人員的付出也不可少。

​當一個人站在台上接受掌聲，仍然記得那些沒有站在聚光燈下的人，觀眾可能感受到的，就不只是她獲獎的喜悅，還有她對這份工作的珍惜。​當然，媒體報導中的正面評價，不代表每一位觀眾都沒有意見。但這個案例至少提醒我們，致詞時間長短與觀眾感受之間，未必存在簡單的因果關係。

許琡婷：超過90秒之後，爭議才真正開始

​回到許琡婷。2026年金鐘獎節目類頒獎典禮上，她憑《下半場練習生》獲得紀實節目主持人獎。她在台上分享自己十多年來不斷提案、撰寫企畫，始終沒有放棄的歷程，也逐一致謝家人。​原定90秒的致詞，最後長達4分23秒。​這個時間落差，讓她的得獎感言引發討論。爭議的焦點，落在個人的感動與共同遵守的規則之間。

​許琡婷的致詞之所以引發爭議，關鍵不只在於她講了4分23秒，而是現場已經出現超時提醒時，她仍然選擇繼續說下去。面對提醒，她表示：「我知道已經超時，我快講完了。」接著，她繼續向身邊親友致謝，從父母、女兒，到大哥、大姊、大嫂、姊夫，一一唱名，直到完成致詞。

​對她而言，這可能是等待多年後，終於有機會向重要的人表達感謝；但對部分觀眾來說，當主辦單位已經提醒超時，其他得獎者與工作人員仍得配合典禮流程，她卻選擇把想說的話全部說完，問題便不再只是致詞太長，而是她如何看待這個共同使用的舞台。

​想感謝家人，是得獎者的心情；能不能在適當的時候結束致詞，則是對現場其他人的考量。 網友的批評，可能正是因為他們看見了這兩件事之間的落差：她希望大家聽完自己的感謝，卻沒有及時把現場已經發出的提醒放進考量。

真正有影響力的表達，不能只顧著把話說完

​一個人能不能把話說完，和別人願不願意聽他說完，是兩回事。我們都希望自己的努力被看見，希望別人理解自己的委屈，也希望在重要時刻，能夠好好說出心裡的話。但站在另一邊的人，也有自己的時間、需求與立場。

​當我們只顧著把心裡的話全部說完，卻沒有察覺現場的情況，原本想傳遞的感動，就可能被另一個問題蓋過去。在我看來，好的表達能力，除了能清楚說出自己的想法，也包括判斷場合、理解聽眾，以及知道什麼時候該結束，這也是社群書寫值得思考的地方。

​寫文章時，我們總希望讀者願意多看幾段，願意理解自己的觀點。但讀者沒有義務讀完每一篇文章，就像現場觀眾也沒有義務無限延長等待時間。如何讓別人願意聽、聽得進去，甚至在離開之後還記得自己說過的話，本身就是表達者需要思考的課題。

同樣是超時，我們究竟用什麼標準評價一個人？

​把這三個案例放在一起，我認為至少有幾個問題值得思考。

​第一，致詞內容除了表達個人的喜悅，有沒有讓觀眾看見一段值得分享的生命經驗，或一群人的共同付出？

​第二，當時間超過限制，表達者有沒有顧及典禮流程，以及其他得獎者與工作人員的處境？

​第三，觀眾能不能從致詞中，看見自己熟悉的努力、挫折、等待與感謝？

​這些因素都可能影響觀眾的感受，但不能只憑幾個案例，就認定所有人的評價都遵循同一套邏輯。陳淑芳的金馬獎、楊貴媚的金鐘獎，以及許琡婷的致詞，發生在不同情境，媒體報導與網路反應也不能直接畫上等號。

​然而，有一個問題仍然值得我們問自己。如果今天超時的是自己喜歡的人，我們會不會說那是真情流露？如果換成自己不喜歡的人，我們會不會立刻認為那是不尊重？人們對不同人物的評價，確實可能受到好感與既有印象影響。

​在這件事情中，我更在意的是，我們能不能在欣賞一個人的努力時，仍然保有自己的判斷；也能在指出一個人的問題時，不急著否定他過去所有的付出。時間可以精確計算，尊重卻需要從具體行為裡判斷。

​一段得獎感言能不能打動人，與說話者如何對待現場的其他人，都值得放在一起討論。想問問大家，如果得獎感言超過原定時間，你最在意的是什麼？

​是有沒有遵守時間規定、內容是否真誠動人，還是有沒有顧及其他得獎者與現場工作人員？又或者，你認為這三件事本來就不能分開看？我很好奇，在你心中，一段值得聽下去的得獎感言，究竟應該具備什麼條件？

精華 FAQ

  • 因為她入行63年才獲肯定，致詞談的是長年演戲的熱愛與等待，被視為真誠分享生命歷程，而不是單純自我表現，所以容易讓觀眾共鳴並記住。

  • 她除了感謝自己，也照顧到評審、製作團隊、幕後人員與其他入圍者，讓觀眾感受到她看見整個劇組的付出，因此超時未必被視為失禮。

  • 爭議不只在她講了4分23秒，而是在已被提醒超時後仍繼續致詞，讓部分觀眾認為她忽略了典禮流程與其他得獎者、工作人員的時間與處境。

郭玉如

郭玉如

我是： 技高國文教師｜內容創作者｜一寶媽 ​ 擅長： 聲音表達、影響力寫作、閱讀推廣 ​ 創作： 《字裡藏心》、《字裡吟遊》Podcast / YT ​ ✨ 讓文化走入生活，讓教育擁有溫度

#金鐘獎 #金馬獎 #楊貴媚 #表達力 #2026金鐘獎

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2026-11-09 16:07 Erica Hsu
輝達執行長黃仁勳捲入與共諜婚外情引發爭議。法新社
輝達執行長黃仁勳捲入與共諜婚外情引發爭議。法新社

連全球AI產業的領軍人物，都可能因為感情風波，讓外界開始討論古老的美人計？

看到輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（Jensen Huang）的新聞，我突然覺得，人類真的很有趣。

我們已經能讓機器模仿人類思考，卻始終無法保證自己在感情裡保持清醒。

11月8日，黃仁勳公開承認對妻子不忠，向家人及公司同仁道歉。

根據美國媒體報導，美國情報官員懷疑黃樂（Alice Huang）涉及中國情報活動，並關注她與黃仁勳的關係。輝達董事會已啟動獨立調查，相關指控仍待釐清。

但這件事讓我想到一個問題。

美人計真正厲害的地方，真的是美貌嗎？

編輯推薦

美貌讓人心動，情緒價值讓人放下戒心

有些人在工作上非常精明，談判時寸步不讓，幾千萬、幾億元的生意都能冷靜判斷。

可是遇到一個懂得稱讚自己、願意聽自己說話，又特別關心自己的人，判斷力卻可能完全不同。

尤其當對方提供的，剛好是自己在生活裡長期渴望的東西。

「她真的懂我。」

「跟她在一起，我不用一直扮演那個很厲害的人。」

「全世界都在要求我，只有她關心我累不累。」

這些是可能出現的心理感受，並非新聞當事人的真實對白。

畢竟，被欣賞、被理解、被需要，對很多人來說都很重要。

美貌可能讓人多看一眼，情緒價值卻可能讓人捨不得離開。

當愛情變成取得信任的工具

冷戰時期，東德曾派出男性「羅密歐間諜」（Romeo Spies），利用戀愛關係取得情報。

美國中央情報局（CIA）記載，一名女性與間諜交往12年，交出數千份機密文件，直到真相曝光，仍想知道對方究竟有沒有愛過自己。

想到這裡，真的有點感慨。

你以為轉角遇到愛，卻不知道那個轉角，早就有人在等你。

為什麼聰明人，也可能看錯人？

我們常以為，學歷高、事業成功、見過世面的人，應該更懂得判斷風險。

可是，一個人在工作上精明果斷，面對感情時，未必能隨時保持理性。

當你開始喜歡一個人，可能會不自覺地提高對他的信任。

原本覺得奇怪的地方，開始替他找理由。

原本不願意答應的要求，也開始考慮。

甚至當朋友提出質疑，你還可能覺得，是朋友不了解你們之間的感情。

「他只是關心我。」

「他跟其他人不一樣。」

「我們是真心相愛的。」

而且，越是投入感情，要承認自己可能看錯人，就越困難。

當一個人太想相信某段關係，反而可能忽略其中的問題。

因為那等於要面對一個讓人難以接受的問題：

我付出的那些真心，對方究竟有幾分是真？

當信任成為情感詐騙的工具

以前在精神科工作，我越來越覺得，人對親密關係的需求真的不能小看。

這也讓我想到現在的網路交友詐騙。

有些人平常很謹慎，甚至知道網路詐騙的手法。

可是當對方每天早安晚安、噓寒問暖，陪你聊天好幾個月，甚至開始規劃兩個人的未來。

那份信任，可能早就在每天的互動中慢慢建立。

等到對方提出借錢、投資，或要求提供私人資料，你面對的已經是自己認定值得信任的人。

旁人可能會說：

「這麼簡單的騙局也會相信？」

可是，旁觀者只看見最後那筆錢，卻沒看見前面累積了多少感情。

更讓人難過的是，有些人失去金錢以後，還得面對另一種打擊。

原來那些關心、陪伴，甚至對未來的承諾，都可能只是為了取得自己的信任。

當然，提供情緒價值本身沒有問題。

真正值得警覺的，是當有人刻意利用你的情感需求，讓你逐漸接受原本不願意答應的要求。

人類發明了AI，卻還沒學會辨識所有感情陷阱

現在的AI可以分析大量資料、協助辨識詐騙，甚至偵測可疑交易。

可是，當一個人真的喜歡上另一個人，就算旁人提出警告，他也未必願意接受。

因為承認對方可能有問題，也意味著必須面對自己的失望。

美人計可能利用慾望、虛榮、孤獨，也可能利用人希望被愛、被理解的需求。

男人可能遇到，女人也可能。

企業高層可能遇到，普通人同樣可能。

冷戰時期的羅密歐間諜，以及今天層出不窮的情感詐騙，都讓我們看見，當感情成為取得信任的工具，即使再謹慎的人，也可能因此付出代價。

想想還真有點諷刺。

短短兩百多年，人類的科技已經進步到能讓機器模仿人類思考。

可是幾千年前就有的美人計，到了今天竟然還有市場。

人類發明了人工智慧，卻始終沒辦法替自己安裝一套感情防火牆。

當你以為自己終於遇見了一個懂你的人，你還會想去懷疑他嗎？

#黃仁勳

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2026-11-09 10:24 語言魔法師｜謝蓁

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：黃仁勳自白承認外遇，輝達完美丈夫形象崩解。
  • 重點二：內文將元稹悼亡名句與其婚外情史並置對照。
  • 重點三：婚外情更牽出國安疑雲，輝達已啟動獨立調查。

2026年11月8日，全球科技產業的核心震央輝達（Nvidia）爆出震撼彈，執行長黃仁勳在一封致全體員工的內部郵件中，親筆承認自己背叛婚姻並向妻兒與全球股東公開致歉。這位向來以披著標誌性黑皮衣、公開頌揚伴侶支持著稱的晶片教父，在短短數行文字中親手粉碎了維持數十年的「完美丈夫」形象。

然而，這場風暴並未止步於名人的私人道德瑕疵，美媒接續披露該段婚外情牽涉新加坡資料中心高層且疑似具備中國情報背景的女子黃樂，直接引爆華府與白宮的國安警報。大眾向來習慣於科技巨擘被賦予的深情光環，但在真實利益與誘惑的試金石下，動聽的公開誓言往往暴露出最刺眼的落差。


▋千古情聖的殘酷真相：以悼亡詩遮掩的背叛

將深情人設操作至極致的歷史先例，莫過於唐代文學巨擘元稹。他在結髮妻子韋叢離世後，寫下「曾經滄海難為水，除卻巫山不是雲」等傳誦千古的絕句，搭配《遣悲懷三首》中貧賤夫妻百事哀的悲切追思，使他歷經千年仍被視為至情至性的代表人物。

然而攤開真實史料，這段被文學包裝的愛情背後卻充滿冷酷算計。高官之女韋叢下嫁家境清貧的元稹，婚後七年接連誕下六子，長年操勞致病，年僅二十七歲便於長安病歿。但就在原配於老家重病掙扎之際，身為監察御史的元稹卻在四川與名妓薛濤墜入情網同居纏綿，甚至在妻子出殯公祭當天缺席，僅以一篇祭文代讀。

更諷刺的是，韋叢病逝不久，元稹隨即接連納妾續娶，其後更與名妓劉採春同居長達七年之久。清代學者秦朝釪曾以「性情之薄」直斥其偽，史學大師陳寅恪亦在《元白詩箋證稿》中一針見血地點出元稹「多詐」之實，直言其悼亡篇章不過是掩飾自私行徑的精明演出。動聽的文采跨越千年，底層往往只是一套供外界瞻仰的情感偽裝。


▋數千萬捐款的冠名大樓：矽谷資本市場的造神工程

回顧現代科技產業，造神運動的形式從典雅詩篇轉化為巨額資本與慈善冠名。黃仁勳在俄勒岡州立大學實驗室與妻子洛莉（Lori）相識，兩人於1985年結為連理，隨後攜手走過輝達初創期的瀕臨破產，直到如今成為市值突破數兆美元的AI運算龍頭。數十年來，夫妻同舟共濟的故事不僅深植人心，更是全球財經傳記與專訪中不可或缺的公關符號。

兩人透過聯名基金會，先後向母校捐贈五千萬美元興建創新綜合中心，又向范德堡大學挹注七千五百萬美元設立學院。每一次以夫妻之名揭牌的研究大樓與鉅額捐贈，都在主流媒體前持續擦亮黃仁勳愛家、重承諾的頂級企業家招牌。

直至這封寄發給全球數萬名員工的自白信曝光，黃仁勳坦承對妻子不忠，並強調自身行為「沒有任何藉口」，這座以數十年時間與巨額資本堆砌而成的道德神壇，在幾秒鐘的數位傳播中瓦解殆盡。資本市場所信奉的完美人設，在人性真實面具揭開時，同樣顯得蒼白脆弱。

▋當私人情感踩上國安紅線：情報陰影下的商業帝國

與古代文人的風流軼事不同，這場科技巨擘的婚外情直接衝擊了地緣政治與全球敏感神經。美國情報機構在通訊監控中發現，黃仁勳與新加坡資料中心業者Megaspeed前高層黃樂（Alice Huang）往來極度密切。該公司此前因涉嫌違反禁令、非法向中國走私輝達高階AI晶片而遭到調查，美方情資更進一步研判黃樂早已被外國情報機關吸收為特工。

這段私情因而迅速從單純的家庭破裂，升級為白宮層級的國安危機。國務卿魯比歐（Marco Rubio）甚至在春季便起草機密備忘錄向核心高層提出預警，即便總統川普後續安排黃仁勳搭乘空軍一號同行以示力挺，仍無法平息外界疑慮。

目前輝達董事會已緊急委請外部獨立律師展開全面調查，嚴格清查公司的頂尖運算機密與核心技術架構是否遭到外洩。這場危機清楚顯示，企業領袖的人設破裂不僅僅是個人誠信破產，更足以牽動千億美元資產的板塊動盪與跨國地緣戰略的穩定性。

褪去包裝之後，事實才是唯一的審判標準

從唐代文人以筆墨營造的千古情深，到現代科技富豪以慈善冠名大樓築起的完美防線，時代工具在變，但權貴階層透過人設獲取社會信任的心理機制如出一轍。公眾往往容易臣服於動人的文字宣傳與壯觀的成功敘事，將商業領袖或文化名人神格化為道德標竿。

然而，演算法與公關策略可以精巧地運算傳播路徑，卻永遠無法替真實的品格背書。當熱鬧的公關操作散去、現實的違法疑雲與背叛擺在眼前時，再動聽的名句與再高聳的建築都無法遮掩事實本質。評斷一個掌握巨大權力與影響力的公眾人物，絕不能單看他在媒體前鋪陳的深情文本，唯有其在現實中的具體抉擇與作為，才是檢驗其人格的唯一真實標準。

精華 FAQ

  • 報導稱黃仁勳在致員工的內部郵件中承認自己背叛婚姻，並向妻兒與全球股東公開致歉，原本長年維持的愛家與完美丈夫形象因此受到重創。

  • 文章借元稹寫下「曾經滄海難為水」等悼亡名句，對照其生前婚外情與再婚行為，凸顯動人的文字與真實品格可能存在巨大落差。

  • 內文進一步指稱婚外情牽涉新加坡資料中心高層與情報背景人物，因而引爆美方國安疑慮；輝達董事會也已委請外部律師展開全面調查。

語言魔法師｜謝蓁

語言魔法師｜謝蓁

一位老師／一名媽媽。 在生活中育自己的兒，在工作中育別人的兒

#伴侶 #外遇 #輝達 #黃仁勳

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2026-11-09 12:54 40+女子研究所-桑妮
輝達執行長黃仁勳捲入婚外情風波。（路透）
輝達執行長黃仁勳捲入婚外情風波。（路透）

Nvidia執行長-黃仁勳坦承出軌！！

執行長黃仁勳在致公司員工的訊息中，承認與一名涉嫌為中國大陸從事間諜活動的女子有婚外情。

他在信中表示：「我欠我的家人，以及你們所有人一個道歉。」「我對妻子不忠。我的行為傷害了她和我們的孩子。對於我的所作所為，我沒有任何藉口。」

《婚姻裡最傷人的，不是變心，而是你曾經相信的忠誠，最後成了一場笑話。》

雖然這種新聞早已見怪不怪，甚至在名人身上似乎已是很常見的事情，一種各取所需，唯獨傷害到的是那個在你身邊的家庭。

一個男人可以在事業上功成名就、擁有令人羨慕的事業版圖與聲望，但在婚姻裡，他依然可能做出傷害另一半和家庭的選擇。

這讓我深刻地覺得：

一個人事業的成功，不能拿來抵銷他在感情裡犯下的錯。

我始終認為，婚姻可以有爭吵、有磨合，甚至有走不下去的時候，但如果選擇了婚姻，就應該對彼此的承諾負責。

不愛了，可以坦白。

想離開，可以好好說。

但不要一邊享受婚姻帶來的安定，一邊又在婚姻之外尋找刺激。

因為背叛傷害的，從來不只是感情，而是一個人對愛情、信任，甚至對自己的價值感。

如果有一天，妳在婚姻或感情裡遇到了另一半的背叛，我想給妳的三個建議。

1. 不要急著原諒，更不要急著檢討自己。

很多女人發現另一半不忠時，第一個反應不是生氣，而是自我懷疑。

是不是我不夠漂亮？

是不是我不夠溫柔？

是不是我把重心都放在家庭，忽略了他？

是不是我不再有吸引力？

但我想告訴妳：

別人的不忠，不是妳不夠好的證明。

婚姻出了問題，兩個人都可以檢視關係，但選擇背叛，「是做出背叛那個人的責任。」

不要因為害怕失去，就急著替對方找理由。

妳可以難過、可以憤怒、可以暫時不知道該怎麼辦。

先照顧好自己的情緒，給自己時間，這比急著做出任何決定都重要。

2. 放下，不等於原諒；留下，也不代表妳輸了。

很多人會問，另一半外遇了，到底該不該離婚？

我覺得，這沒有標準答案。

有人選擇離開，因為信任已經無法重建。

有人選擇留下，因為還有感情、孩子、家庭，或雙方願意重新修復關係。

但不論選擇哪一條路，都「必須建立在尊重自己之上。」

如果選擇留下，對方就不能只用一句對不起，要求妳立刻翻篇。

真正的修復，需要誠實、停止不當關係、承擔責任、接受合理的界線，以及長時間用行動重新建立信任。

如果選擇離開，也不要覺得自己是失敗者。

放下，是不再讓對方的錯，繼續消耗妳往後的人生。

原諒是妳的選擇，不是對方應得的權利。

3. 不要把人生的主導權，全部交給婚姻。

這是我覺得40+女人特別需要思考的一件事。

很多女人結婚後，把青春、時間、金錢、生活重心，幾乎都放在家庭裡。

久而久之，自己的朋友圈變小了，經濟能力變弱了，連生活都圍繞著另一個人打轉。

當背叛真的發生時，才發現自己最害怕的，可能不只是失去這段婚姻，而是失去原本熟悉的生活。

所以，女人無論幾歲，都不要放棄經營自己。

保有工作能力、經濟自主、自己的朋友圈、興趣，以及照顧自己的能力。

這些不是為了隨時準備離婚，而是讓妳無論身處什麼樣的關係，都有選擇的底氣。

婚姻可以是人生的一部分，但絕對不應該是女人的全部。

最後，我想說：

40+以後，我們應該更懂得一件事。

愛情很美好，婚姻也值得經營，但忠誠不應該是奢求，而是兩個人決定走進婚姻時，最基本的尊重。

如果一段婚姻讓妳受了傷，請不要勉強自己多大度，也不必為了別人的眼光，勉強自己維持一個看似完整的家。

妳可以選擇重新修復，也可以選擇轉身離開。

但請記得：

妳可以為愛情努力，但不要為了留住一個人，而弄丟了自己。

40+的女人，不需要用委屈來證明自己值得被愛。

我們要的不是一個表面完整的婚姻，而是一段有尊重、有誠實、有安全感的關係。

不管妳最後選擇留下或離開，都不要失去選擇自己人生的能力。

#黃仁勳

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