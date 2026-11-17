2026-11-17 10:01 潮健康
視力變差、看東西扭曲變形？ 中國醫眼科專家：教你用手機10秒檢測黃斑部病變
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：視線扭曲、直線變彎可能是黃斑部病變警訊。
- 重點二：手機開啟九宮格並單眼測試，可快速自我篩檢。
- 重點三：保健品無法取代治療，應及早眼內注射並追蹤。
潮健康／林昱彣
隨著科技發展，各類照片編修軟體、AI普及於日常生活。然而許多人輕忽的是，有時候看見照片中的畫面變形、線條扭曲，不一定是修圖軟體的效果，可能是眼睛黃斑部病變所釋出的嚴重警訊！中國醫藥大學附設醫院眼科主治醫師謝明潔醫師提醒，在臨床與衛教經驗中，部分患者正是「在看照片時發現空間扭曲」，就醫檢查後才驚覺並非照片有問題，而是黃斑部病變的健康警訊。視野扭曲是黃斑部病變最具代表性的初期徵兆之一，若不及早檢查並積極介入治療，恐在短時間內造成不可逆的視力受損甚至失明；此時建議及早使用「創新機轉眼內注射藥物」穩定病情，呼籲民眾切勿輕忽並及早治療。
為什麼視線扭曲變形、黯淡要小心？一次搞懂黃斑部病變是什麼？謝明潔醫師比喻，如果人的眼睛是一台精密相機，視網膜就像底片，而底片正中央的黃斑部，更主導了人體近50%視覺功能。底片必須平整，顯像才會清晰；一旦黃斑部產生病變，就像底片泡了水或折到了，顯現出來的影像自然會直線變彎曲，甚至一片模糊、中心看不清楚。
謝明潔醫師分析，視野之所以會變得扭曲混亂，可能與老化與高血糖在眼底埋下的「不定時炸彈」有關。臨床最常碰到的幾大頭號敵手，包括長者好發的「血管新生型年齡相關性黃斑部退化病變（nAMD）」、東亞人特別容易中招且出血破壞力極強的「多足型脈絡膜血管病變型黃斑部病變（PCV）」；還有潛伏在糖友身邊、隨時伺機偷襲的「糖尿病黃斑部水腫（DME）」，以及突發性的眼中風「視網膜靜脈阻塞（RVO）」。這些病灶一旦發作，會隨著時間逐步衝擊視力，讓視界扭曲、黑影遮蔽、黯淡。
黃斑部病變如何檢測？專家傳授「九宮格」十字線自我檢測法、打開手機相機就能快速檢測許多患者在發病初期，常因健康眼的主動代償作用而難以察覺異樣，往往延誤了最佳就醫時機。為此，謝明潔醫師特別分享了隨手可做的現代自我快篩技巧：
- 開啟相機九宮格：打開智慧型手機相機內建的「九宮格」輔助格線功能。
- 單眼遮蔽測試：遮住其中一隻眼睛，單眼直視畫面正中央的「十字線」焦點。
- 觀察線條變化：檢視十字線條是否出現扭曲、變形、波浪狀，或是中心視野是否有黑影遮蔽或模糊。
- 雙眼輪流檢視：兩眼交替分別測試，一旦發現直線出現彎曲扭曲現象，應立即前往眼科進行眼底精密檢查。
吃葉黃素、魚油就能控制黃斑部病變？ 醫破除迷思：保健品無法取代正規治療臨床上不少患者一得知黃斑部出問題，因心生恐懼而轉向依賴親友贈送的葉黃素、深海魚油等保健食品，試圖藉此逃避就醫。謝明潔醫師統整並破解常見迷思：
- 迷思一：吃保健食品可以消除黃斑部積水？
保健品屬於健康時期的營養補充，不具備醫療療效。當黃斑部已經發生血管滲漏與組織水腫時，單靠口服保健品無法清除積水。拒絕治療恐讓黃斑部病變惡化，錯失救回視力的黃金搶修期。
- 迷思二：眼睛打針很可怕、會非常痛？
眼內注射前，醫師會使用局部麻醉藥物，以減輕治療過程中的不適。患者的感受可能有所不同，若對注射治療感到緊張或有疑問，可事先與醫師討論，了解治療流程及相關注意事項，並由醫師依個別病況評估治療安排。
確診黃斑部病變怎麼治療？「創新機轉眼內注射藥物」穩固血管消積水 健保給付減輕照護負擔在治療選擇上，謝明潔醫師指出，今日已有多元的眼內注射藥物，除了傳統的以外，更有「創新機轉眼內注射藥物」，不僅能更快速消除黃斑部積水、帶動水腫消退，更能同步穩定既有的血管壁結構，有望大幅減輕患者與家屬的治療壓力。
「特別要注意的是，許多患者在治療初期看見積水消退、自覺視力改善，就以為痊癒而擅自中斷治療，這是最危險的狀況！」謝明潔醫師叮嚀，就算主觀視力感到清晰，經精密儀器掃描下局部可能仍有疾病活性殘留，一旦擅自停藥極易復發。唯有遵從醫囑規律回診追蹤，並由醫師依臨床反應做細微調整，才能確保長期視力穩定。
黃斑部病變眼內注射藥物有健保嗎？「創新機轉眼內注射藥物」穩固血管消積水 健保給付減輕照護負擔針對醫療費用問題，目前台灣健保體系完善，創新機轉眼內注射藥物已正式納入健保給付，只要符合臨床適應症審查條件，即可享有健保給付治療，大幅減輕患者與家庭的經濟重擔。然而，謝明潔醫師特別提醒，越早開始治療通過申請的機會越高。
另健保給付有其申請規範與時效，若患者消極態度拖延就醫、擅自中斷施打，不僅可能視力快速惡化；超過給付期效規定，恐將白白錯失健保給付的機會，日後可能得面臨昂貴的自費壓力與不可逆的視力損失。提醒家有糖尿病患者或長輩的家庭，平時應多關心親友視力狀況，善用相機格線定期自我檢測，及早確診並把握給付時機積極治療，才能阻斷黃斑部病變帶來的危機。
【點擊下方短影音，跟著謝明潔醫師用一分鐘了解黃斑部病變！】
EP1：https://www.youtube.com/shorts/e4ce2iX0zds
EP2：https://www.youtube.com/shorts/Tj7W8rnSARI
EP3：https://www.youtube.com/shorts/oyfCSiM42QA
原文出處：視力變差、看東西扭曲變形？ 中國醫眼科專家：教你用手機10秒檢測黃斑部病變
精華 FAQ
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若直線變彎、畫面扭曲或中心模糊，可能是黃斑部病變的早期徵兆。這類症狀常因健康眼代償而被忽略，若未及時檢查，可能快速惡化並造成不可逆視力損害。
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先打開手機相機的九宮格格線，遮住一眼後單眼注視畫面中央十字線，再觀察直線是否扭曲、波浪狀或出現黑影。左右眼輪流測試，若異常應盡快就醫。
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葉黃素、魚油等保健品只能作為營養補充，無法消除黃斑部積水或取代醫療處置；眼內注射則可控制血管滲漏與水腫，並有機會透過健保給付減輕治療負擔。