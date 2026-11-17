2026-11-17 12:01 網路溫度計DailyView
早餐吃「白吐司抹醬」讓血糖暴衝？ 研究：升幅比單吃吐司「更平緩」
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：研究顯示白吐司搭配純花生醬，餐後30至45分鐘血糖上升較平緩。
- 重點二：4小時總血糖曲線面積接近，差異主要在吸收速度而非總攝取量。
- 重點三：花生醬雖可減緩升糖，但也增加熱量與餐後三酸甘油酯反應。
潮健康／外電編譯
早晨趕著上班，在早餐店點兩片白吐司夾香濃花生醬，總讓人擔憂「精製澱粉加上濃郁抹醬」會使血糖迅速飆高？刊登於《Frontiers in Nutrition》的一項交叉試驗指出，相較於單純食用白吐司，搭配無額外加糖的純花生醬食用時，受試者在餐後30至45分鐘內的早期血糖上升幅度呈現相對平緩的趨勢。然而，若將監測時間軸拉長至餐後4小時，兩者的整體血糖曲線面積則逐漸趨於一致。
「白吐司抹醬」讓血糖暴衝？ 研究：升幅比單吃吐司更平緩此項由新加坡研究團隊執行的臨床試驗，共計招募15名代謝健康的成年受試者。為避免不同組別間的基因與基礎胰島素敏感度產生統計偏差，研究採用嚴謹的「隨機交叉試驗」設計：每位受試者於不同試驗日返回實驗室，分別攝取純白吐司，以及搭配完整花生顆粒、純花生醬、未濾渣花生奶，或同等形式之腰果產品等共7種不同組合。
試驗中每份餐點均包含兩片標準白吐司（總重約57公克）。在堅果組別中，研究人員固定添加42.5公克的純花生，磨製成醬時堅持無額外添加精製糖或氫化油脂，調製花生奶時亦保留全顆粒膳食纖維而不予濾渣。
數據分析顯示，在單純攝取白吐司的情境下，受試者的血中葡萄糖濃度於前45分鐘呈現極為陡峭的上升趨勢。相較之下，添加花生或腰果的6種複合式餐點，於餐後45分鐘測得的血糖數值均顯著低於單吃吐司組；其中「純花生醬」與「未濾渣花生奶」組別，在進食後30分鐘便觀察到顯著的血糖緩衝趨勢。
油脂與蛋白質介入 改變身體吸收碳水速率峰值然而，當研究團隊彙整4小時內的總體血糖反應曲線面積時，純花生醬組與單純吐司組的整體代謝總量已相當接近。此項數據表明，油脂與蛋白質的介入主要改變了碳水化合物的吸收速率峰值，而整體被吸收利用的葡萄糖總量則維持其既有代謝進程。
美國疾病管制與預防中心（CDC）曾提出營養衛教指引，將碳水化合物與優質蛋白質、健康脂肪或膳食纖維協同攝取，有助於延緩胃排空速率並減慢小腸吸收單醣的速度。此項試驗結果確實呼應了該項生理機制；不過，此試驗並未直接測定胃排空精確時間或腸道荷爾蒙（如GLP-1、GIP）的濃度波動，因此確切的調控路徑仍有待進一步探討。
此外，不同堅果型態之間的抑糖效益並無壓倒性落差，現有證據尚不足以評定何種堅果加工形式具備最佳的控糖優勢。
審視此項研究時，應客觀考量餐點背後的整體熱量與巨量營養素置換代價：兩片純白吐司熱量約為150大卡，若額外搭配研究指定份量的42.5公克純花生醬，整餐熱量則提升至約409大卡。雖然油脂與纖維減緩了前期的血糖衝擊，但伴隨而來的熱量密度亦同步倍增。
代謝調控需權衡熱量與血脂！ 專家建議3步驟優化早餐組合研究團隊更進一步發現，攝取搭配堅果餐點的受試者，其餐後4小時內血液中的三酸甘油酯反應顯著高於單純吐司組。此項數據反映的是單次高脂肪飲食攝取後的急性脂質代謝動態，研究並未延伸評估受試者的長期糖化血色素（HbA1c）變化、體脂肪重分配或心血管動脈粥狀硬化風險，因此宜將花生醬視為調節升糖指數的飲食元素，而非直接將其定義為控糖或治療代謝異常的工具。
若民眾在日常飲食中喜愛選用花生吐司，建議落實以下原則以建立均衡的晨間餐盤：
主動檢視成分標示，剔除額外添加糖：挑選花生抹醬時，優先選擇配料表僅含單純花生與微量食鹽的純天然產品，避開添加高果糖糖漿、蔗糖與氫化棕櫚油的加工抹醬，以確保攝取到純粹的植物性不飽和脂肪酸。
注重整體餐食搭配，平衡飲品碳水化合物：評估飲食代謝時應將整份餐點納入考量。若選擇了富含脂肪的花生吐司，搭配的飲品宜改為無糖黑咖啡、無糖茶或無糖豆漿，避免與高糖大杯奶茶重複疊加精製糖負荷。
優化主食結構，適度導入優質蛋白與纖維：日常可將精製白吐司升級為富含胚芽的全穀吐司，或在餐點中搭配水煮蛋、適量生菜沙拉，透過多元天然食材建立更穩固的營養基石。
此項試驗的受試對象皆為身體代謝機能正常的健康個體，臨床診斷為第2型糖尿病或正接受降血糖藥物治療之患者，對食物的代謝清除率存在顯著個別差異。糖尿病患者在調整飲食組成時，宜依據醫療團隊之指示定期監測個人餐後血糖波動，切莫逕自調整降血糖處方劑量；而本身具備花生或堅果過敏體質者，更應嚴格遵循過敏防護規範，方為兼顧血糖穩定與代謝健康的科學之道。
資料來源Frontiers in Nutrition：白吐司搭配不同形式花生與腰果的隨機交叉試驗美國 CDC：糖尿病飲食與碳水搭配
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原文出處：早餐吃「白吐司抹醬」讓血糖暴衝？ 研究：升幅比單吃吐司「更平緩」
精華 FAQ
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研究顯示，與單吃白吐司相比，搭配無加糖純花生醬時，餐後30至45分鐘的血糖上升較平緩，代表油脂與蛋白質可能延緩碳水吸收速度。
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因為花生醬主要改變的是葡萄糖吸收的速度峰值，而不是最終被吸收的總量；時間拉長後，兩組的血糖曲線面積逐漸趨於一致。
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建議選擇成分單純、無額外加糖的花生醬，並搭配全穀吐司、水煮蛋或生菜等食物，同時避免再配高糖飲料，以兼顧血糖、熱量與血脂。