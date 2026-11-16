2026-11-16 17:11 女子漾／編輯周意軒
忙碌女生的保健新選擇！膠原蛋白變早餐，艾蔻法推四大植萃系列
早餐煎一份蛋餅，也能補充膠原蛋白？保健新品有了更多貼近日常的選擇！百醫生技推出機能粉漿蛋餅粉，把膠原蛋白、B群與鈣鎂融入早餐；法國植萃品牌Arkopharma艾蔻法則正式登台，帶來頭皮髮絲養護、腿部保養及營養補給等四大系列。想替忙碌生活添點照顧自己的儀式感，這波新品有哪些特色？女子漾帶你一次認識。
法國艾蔻法登台，頭髮養護一次集結「洗、養、補」
成立於1980年的Arkopharma艾蔻法，長年投入植物相關產品研發，此次進軍台灣市場，首波引進FORCAPIL、VEINOFLUX、ARKOFIT與ARKORELAX四大系列，依品牌提供資料，登台商品皆為法國原裝進口。
其中，FORCAPIL將頭髮養護拆成清潔、外用保養與營養補給三個環節，推出「法式配方 盈韌而解洗髮精」、「法式配方 滋繁葉茂精華液」及「法式配方 追根救底營養膠囊」。習慣把心力花在臉部保養的女生，也能重新檢視自己的頭皮清潔與髮絲養護步驟。
腿部凝膠搭配植萃飲，替日常保養增加選擇
每天通勤、逛街或工作需要長時間站立，雙腿保養也成為不少人關注的日常需求。VEINOFLUX系列推出「法式植萃 輕盈腿部凝膠」、「法式植萃 沁盈腿部凝膠」與「法式植萃 輕盈精華飲」，提供外用與口服兩種產品形式。
兩款凝膠添加紅葡萄葉、金縷梅、假葉樹與七葉樹植萃，可依產品標示搭配日常腿部保養使用；精華飲則採單管包裝，主打方便攜帶，配方為純素、不添加人工甜味劑。外用與口服產品的用途不同，選購時可先確認成分及使用方式。
百香果沖泡粉、Chill配方錠，營養補給更方便
喜歡沖泡飲品的人，可以留意ARKOFIT「法式植萃 身體平衡4合1配方」。產品採百香果風味，結合蛋白質、膳食纖維與鉻，品牌建議每日以9公克粉末沖泡，並標榜純素、無麩質，讓日常營養補給多一種形式。
ARKORELAX「法式植萃 Chill嗨嗨配方錠」則含有色胺酸、酪胺酸、紅景天、番紅花與維生素B6，依品牌建議每日食用2錠。這類產品以營養補充為定位，挑選時仍應依自身需求與包裝標示食用。
膠原蛋白變身粉漿蛋餅，南瓜、香菜口味也上桌
保健成分也走進早餐餐桌！百醫生技推出三款機能粉漿蛋餅粉，包含膠原蛋白、南瓜風味B群與香菜風味鈣鎂配方，讓熟悉的台式早餐多了新變化。膠原配方每份添加6,000毫克膠原蛋白胜肽；B群款以台灣南瓜、祕魯藜麥搭配蕎麥來源原料，帶出穀物風味；鈣鎂款則加入香菜，讓喜歡這股獨特香氣的人有了早餐新選項。料理方式也不複雜，每包加入約80毫升水拌勻，下鍋煎至餅皮成形，再加入雞蛋、起司或喜歡的配料即可，也能調整水量，做出不同口感。
莎莎做成香蕉鬆餅，蛋餅粉也能玩出甜點花樣
除了煎蛋餅，這系列粉漿也能延伸其他吃法。新品活動邀請莎莎示範「膠原香蕉鬆餅」，以膠原粉漿蛋餅粉搭配香蕉，呈現適合在家嘗試的甜點版本。
《星廚之戰》四強主廚Jessica林佳蓉則設計燻鮭魚香草起司捲餅、台味海鮮燒與季節水果福袋，展現鹹食、甜食都能運用的料理方式。機能粉漿蛋餅系列已於百醫生技官網販售；品牌另有部分保健商品進駐全聯限定門市，實際品項與販售據點以官方公告為準。
挑選機能食品時，除了看添加成分，也別忘了比較每份營養標示與實際食用量。早餐搭配蔬菜、雞蛋及其他原型食物，才能兼顧美味與飲食均衡。