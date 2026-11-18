2026-11-18 10:03 潮健康
下午嘴饞怎麼管住嘴？ 日研究：改喝「無糖氣泡水」，吃零食次數顯著下降
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文章重點整理：
- 重點一：日本隨機對照試驗顯示，12週喝無糖氣泡水者零食頻率下降。
- 重點二：氣泡水組每週吃零食次數，較純水組平均少約1.5次。
- 重點三：研究也提醒，熱量仍看總攝取量，純水與氣泡水都應搭配均衡飲食。
潮健康／外電編譯
每逢午後三點，工作進度尚未告一段落，辦公桌抽屜裡的零食點心卻已悄悄見底。上班族究竟該如何管住嘴、避免嘴饞念頭？刊登於《Scientific Reports》的一項日本隨機對照試驗指出，每日飲用無糖氣泡水達12週的受試者，其每週攝取零食的頻率出現顯著降幅，相較於純水組平均每週減少約1.5次。
下午嘴饞怎麼管住嘴？ 日研究：可考慮喝「無糖氣泡水」該試驗共計納入46名年齡介於20至64歲、身體質量指數（BMI）介於23至未滿30之間的日本成年受試者。研究團隊將其隨機劃分為兩組：一組每日飲用一瓶約500毫升的無糖氣泡水，對照組則飲用同等份量的純水，整體試驗期為期12週，兩款飲品皆由相同製造廠商提供。試驗期間，全體受試者均維持既有的飲食習慣與日常作息，未額外介入減重菜單或設定熱量上限，最終共有45人順利完成全期試驗。
研究團隊藉由受試者詳實記錄的「飲食日誌」追蹤每週食用零食的次數。歷經12週的觀察分析，與各自試驗前的基礎數值相比，氣泡水組受試者每週攝取零食的次數，較純水組多縮減了約1.49次。落實於日常生活情境，大約相當於每週減少1至2次主動取用零食的頻率。
解讀頻率與總熱量的落差！ 氣泡水實為健康替代方案儘管試驗數據呈現具體變化，研究團隊在報告中亦客觀分析此項研究的設計限制：首先，液體入口時所夾帶的二氧化碳與微刺激感極為鮮明，受試者在飲用之際便能即刻知曉所屬組別，心理預期可能因此介入日常行為。再者，飲食日誌仰賴個人主觀回報，在生活繁忙時可能存在漏記現象，且個人對於「一次零食」的計量標準亦存在差異。
氣泡水所賦予的獨特感官刺激，確實有助於提供短暫的口腔飽足感與胃部充盈感。然而，背後的生理與心理機制仍存在多元可能——究竟源自二氧化碳微泡帶來的味覺回饋、水分進入胃部後的物理擴張，亦或是「停頓片刻、喝口水再決定」的行為轉移發揮了調節作用？
更應審慎看待的是，「進食次數降低」主要展現生活型態的節制，而「總體熱量平衡」則由每次攝取的食物質地與份量共同決定。若在減少進食次數的同時，單次攝取的單位密度偏高，熱量依然會持續累積。因此，此試驗的核心價值在於提供一項良好的生活替換策略：倘若原本習慣在下午選購高糖手搖飲，改選無糖氣泡水能夠有效降低精製糖與額外卡路里的攝取，此為兩者在營養價值上的實質分野。
釐清午後進食訊號！ 專家建議：建立自主調節機制若欲改善午後頻繁尋找零食的習慣，建議依循以下原則進行自我檢視：
檢視午間營養組成，確認真實生理需求：若午餐的蛋白質與複合式碳水化合物比例偏低，午後產生的飢餓感實為身體正常的能量補充信號。此時挑選一份富含優質油脂的堅果或無糖優格作為補充，遠比單純飲水更符合生理機能運作。
設立行為緩衝期，藉由微活動轉換焦點：若多數進食行為發生於工作空檔或注意力疲乏之際，可先倒一杯純水或無糖氣泡水，並起立走動3至5分鐘，許多衝動性的味覺渴望通常會隨情緒平復而自然消退。
仔細檢視產品成分標示：挑選市售氣泡商品時，應主動確認外包裝背面的營養成分表。市面上諸多風味氣泡飲或調味碳酸水仍普遍添加果糖與甘味劑，唯有選擇純淨無添加的無糖氣泡水，方能確保水分補充的純粹性。
若個人體質在攝取碳酸氣泡飲後容易產生胃脹、打嗝或胃酸逆流等不適反應，維持飲用溫開水依然是兼顧舒適度與補水效益的最佳基石。將氣泡水視為豐富飲水體驗的健康選項，更能為日常生活注入恰到好處的平衡。
資料來源Journal of Social and Personal Relationships｜伴侶的外在壓力與每日親密感研究
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原文出處：下午嘴饞怎麼管住嘴？ 日研究：改喝「無糖氣泡水」，吃零食次數顯著下降
精華 FAQ
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研究發現，連續12週每天喝500毫升無糖氣泡水的受試者，平均每週吃零食的次數明顯下降，較純水組少約1.5次，顯示它可能有助減少午後嘴饞。
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研究共納入46名20至64歲、BMI介於23至未滿30的日本成人，隨機分成氣泡水組與純水組，每日飲用約500毫升，試驗期12週，最後45人完成。
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文章提醒，氣泡水可能帶來短暫飽足感，但不代表總熱量一定下降；若產品含糖或甜味劑就不適合當替代品，且腸胃易脹氣、胃酸逆流者仍以溫開水較佳。