2026-11-18 12:03 潮健康
下班後不想親近另一半？ 外在壓力激增恐使「親密感顯著下降」
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：研究顯示，外在壓力高於日常平均時，伴侶當天愛意與親密感會同步下降。
- 重點二：連續14天追蹤100對伴侶發現，關鍵在個人壓力波動，而非單純忙碌程度。
- 重點三：專家建議以明確說明、降低提問壓力與日常協作，避免誤解與疏離。
潮健康／外電編譯
結束一整天疲憊的工作返家，當另一半迎上前想聊上幾句，內心卻只渴望獨處放空，此種反應究竟是感情逐漸降溫，抑或是身心耗竭的警訊？刊登於《Journal of Social and Personal Relationships》的一項伴侶日記追蹤研究指出，當個人承受的外在壓力高於日常平均值時，其當天自評對伴侶的愛意、熱情與親密感皆呈現同步走低之趨勢。
下班後不想親近另一半？ 關鍵竟可能是「外在壓力激增」此項研究共追蹤100對異性戀伴侶、合計200名受試者，進行為期連續14天的個人日記記錄。受試雙方每日獨立填寫問卷，回報當日承受的外在壓力程度，以及當天自身對另一半感受到的愛意、熱情與心理親密感。此處定義的「外在壓力」，專指源於關係外部的生活事件，例如工作過量、職場人際摩擦或財務焦慮等。研究團隊將各類壓力源視為整合維度，未特別針對單一工作事件進行傷感情程度的個別排序。
相較於傳統將人群粗略劃分為「忙碌組」與「餘裕組」的橫斷面比較，此項研究著重於觀察「個人與自身日常標準相比」的每日波動。數據顯示，平時生活型態維持高忙碌節奏的個體，其常態親密感仍可維持穩定。
然而，關鍵分水嶺在於「波動量」——當某位受試者當天承受的外在壓力明顯超越其個人日常平均時，其當天體會到的親密連結便會顯著減少。即便統計模型將前一天的關係滿意度、交往年限長短以及當日基礎情緒納入校正，此種「同日壓力與親密感連動」的關聯性依然客觀存在。
避免沉默引發誤解！ 專家：3步驟建立健康溝通緩衝在此項日記研究中，亦呈現一項值得關注的心理互動特徵：研究團隊並未觀察到「伴侶一方壓力攀升時，另一方的愛意與親密感必然同步大幅下墜」的現象。兩性在面對面相處時的情緒氛圍固然具備渲染力，但在此份數據中，當事人自身背負的壓力負荷，對自身情感釋放的抑制作用最為直接而明確。此外，量表中評估的「熱情」主要涵蓋浪漫吸引力與心理投入度，此試驗並未直接統計當晚的實際性生活頻率，解讀時宜視為整體情感投入意願的指標。
在親密關係中，一句缺乏脈絡的「我很累」，極易被接收方解讀為冷漠或排斥。為避免無意間消耗關係資本，可參考以下溝通調適原則：
給予明確的互動預期時間點：若因工作或生活壓力導致能量見底，與其直接退縮，不如主動且具體地說明個人需求：「今天處理的事務偏多，我想先安靜沖個澡放鬆一下，睡前半小時再陪妳聊聊。」此舉的核心在於讓伴侶理解當下需要的是「喘息空間」，進而消除對「疏遠排斥」的過度揣測。
縮小提問範圍，提供封閉式選項：渴望與疲憊伴侶展開對話的一方，可嘗試將宏觀的詢問轉化為具體選項。比起直接詢問「最近是否不在意我」，改以「今天需要我聽你抒發，還是想先安靜休息一會兒？」能大幅降低對方的心理負擔，協助其更輕鬆地表達真實需求。雙方亦可建立共識，將深度對談安排於週末早晨、飯後散步等身心餘裕充沛的時段，避免在高壓疲憊的當下強行處理複雜議題。
以低負擔的日常協同取代壓力對話：有時伴侶渴望的並非問題的實質解方，而是一份專注的傾聽。若當晚雙方皆缺乏深談的體力，藉由一同備餐、收拾餐桌等輕度家務協同，同樣能維繫基礎連結，無需將每次下班後的相處都轉化為高耗能的溝通會議。
休息日若持續疏離 宜及早透過伴侶諮商介入研究團隊指出，此項研究追蹤期為期兩週，數據本質屬於觀察性關聯，主要闡明高壓日子與親密感受之間的連動趨勢。如果在脫離高壓情境、度過週末或充分休息後，雙方便能自然重拾親密對話，顯示日常生活節奏仍具備彈性調整空間。
然而，若在休假或毫無外在壓力的常態下，彼此依然長期迴避肢體與心靈接觸，或每次互動皆陷入相同的核心爭執，此時便需審慎檢視是否存在家務分工失衡、情感未獲重視，抑或親密接觸期待差異等深層結構性議題。在此種情境下，及早尋求合格心理師或伴侶諮商專業協助，方為維持長期親密關係穩固的健康途徑。
資料來源Journal of Social and Personal Relationships｜伴侶的外在壓力與每日親密感研究
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原文出處：下班後不想親近另一半？ 外在壓力激增恐使「親密感顯著下降」
精華 FAQ
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研究發現，當個人當天承受的外在壓力高於自己的日常平均時，對伴侶的愛意、熱情與親密連結都會同步降低，顯示壓力會直接影響情感投入。
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研究追蹤100對異性戀伴侶、共200人，連續14天每天填寫日記，回報外在壓力與親密感受，並以個人平時狀態作為比較基準，而非只做忙碌與否的分組。
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可先說明自己需要多久休息、何時再互動，並把提問改成較具體的選項；若長期在休息後仍疏離或頻繁衝突，則建議及早尋求伴侶諮商協助。