2026-11-18 13:02 潮健康
【專家問答集】失智與健忘如何區分？ 為何會得兩種失智症？ 疾病警訊、診斷、新藥與照護一次看懂
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文章重點整理：
- 重點一：失智與健忘關鍵差異在於整段經過反覆遺忘，並影響日常獨立生活。
- 重點二：失智症可分阿茲海默症、路易氏體、額顳葉型與血管性，亦常見混合型。
- 重點三：早期診斷需整合量表、影像與檢驗，新藥僅適用阿茲海默症早期患者。
文／楊善淳、修訂／林昱彣
諮詢專家／台灣腦中風學會理事長、衛生福利部雙和醫院神經內科顧問醫師 陳龍醫師
以電影《X 戰警》之角色「X 教授」聞名的知名演員派翠克．史都華（Patrick Stewart），於 2026 年 10 月 28 日逝世，享壽 86 歲。英國阿茲海默症研究基金會指出，其生前曾經歷阿茲海默症與路易氏體失智症。不少家庭從最初察覺長輩異樣到正式就醫，往往延宕了三至四年之久。若發現熟悉的生活與記憶能力出現退步，便應及早前往神經內科安排完整篩檢。
健忘和失智症有什麼不同？如何與正常老化區分？出門購買數項物品後漏了其中一項，經提醒後能想起來，通常屬於一般健忘。而失智症的關鍵差異在於「整段經過反覆遺忘」，例如剛吃過飯卻堅持沒吃，或對剛探訪的親友毫無印象。
正常老化者學習新事物雖然較慢，但買菜、煮飯等熟悉日常仍可勝任；而若長輩開始頻繁放錯調味料或在熟悉路段迷路，且影響獨立生活能力，就應高度警惕。臨床上，擔心記憶退化而主動就診者多能詳細描述細節；失智患者則常缺乏病識感，多需由家人察覺並陪同就醫評估。
失智症有哪些類型？什麼是混合型失智症？失智症依病因可分為退化性、血管性等類型。退化性失智症包括阿茲海默症、路易氏體失智症及額顳葉型失智症，三者的早期表現各有不同。
- 阿茲海默症最常見，約占所有失智症病例的六至七成。病理涉及類澱粉蛋白與 tau 蛋白異常沉積，早期常影響與記憶有關的海馬迴，患者容易忘記近期發生的事。
- 路易氏體失智症早期可能反覆出現視幻覺，例如把背包看成小孩。患者也可能出現認知功能時好時壞、肢體僵硬、手抖、動作變慢或步態不穩，並伴隨快速動眼期睡眠行為障礙，例如在睡夢中揮手、踢腳。
- 額顳葉型失智症好發於 50 至 60 歲，早期可能出現明顯的性格或行為改變，例如變得衝動、冷漠，也可能以語言能力逐漸退化、詞不達意為主要表現。
血管性失智症是另一類失智症，由腦中風等腦血管病變造成認知功能受損。如果同一位患者同時有阿茲海默症的退化病理，且腦血管病變也影響認知功能，就屬於常見的混合型失智症。
評估認知退化時，醫師也會檢查是否有可治療的原因，例如維生素 B12 或葉酸缺乏、甲狀腺功能異常，以及常壓性水腦症。
沒有明顯中風也會有血管性失智症？哪一型比較危險？若民眾「三高」長期控制不佳，會使腦部微小血管如同巷弄路燈漸次熄滅，無症狀小梗塞與白質病變持續累積，等到多處腦網絡受損，才會顯現思考變慢與功能衰退。影像檢查常會發現患者過去曾有過「小中風」的狀況發生。
阿茲海默症的退化多如「一段緩坡」緩慢進展；血管性失智症則常呈「階梯式惡化」，每次血管事件後功能可能驟降。因患者往往合併心血管風險，需積極控制三高以預防再次中風。
失智症有哪些早期警訊？誰可能是高風險族群？「同一個問題反覆問好幾遍」，是失智症最常見的徵兆。其他警訊包括：約定一再遺忘、重複囤購物資、錯認物品功能（如把遙控器當電話）、季節穿錯衣物、算錢與處理財務能力下降、甚至把手機放冰箱等空間與理解障礙。另外，突然退縮不社交、日夜作息紊亂、多疑易怒等性格變化亦不可輕忽。
失智症的高風險族群包含：65歲以上長者、曾中風或有三高代謝症候群者、具家族史或攜帶 APOE ε4 基因者。未矯正的聽力或視力受損、社交孤立、憂鬱、抽菸、過量飲酒、缺乏運動、頭部外傷與空汙，亦為重要可介入之風險因子。
失智症如何診斷？目前有哪些新藥可以使用？一般例行健檢的抽血項目主要用於尋找線索及排除代謝異常，無法單獨確診失智症。臨床診斷需整合：
．臨床評估與量表：由熟悉生活的親友陪同，結合病史詢問，並搭配 MMSE、MoCA 及 CDR（臨床失智評估量表）評估，常需耗時40至60分鐘。
．腦部影像：電腦斷層（CT）或磁振造影（MRI）可辨識腦血管病變、硬腦膜下出血或常壓性水腦症。
．實驗室檢驗：常規篩檢甲狀腺功能、維生素 B12、葉酸、血糖、血脂及梅毒等感染因子。
．專科進階檢測：若評估阿茲海默症新藥，可透過血液生物標記初步篩檢，必要時安排自費類澱粉蛋白正子攝影（PET）或腦脊髓液檢測確認病理。
台灣目前核准的樂意保（lecanemab）與欣智樂（donanemab）為針對類澱粉蛋白的單株抗體，適用於因阿茲海默症引起之輕度認知障礙或輕度失智患者（臨床分期約 CDR 0.5-1）；需事先確認類澱粉蛋白病理，且限 APOE ε4 非攜帶者或異型合子。血管性、路易氏體或額顳葉型失智並不適用。
三期試驗顯示，新藥能減緩退化幅度以爭取「延緩病程惡化的時間」。但需定期磁振造影監測類澱粉蛋白相關影像異常（ARIA，如腦水腫或微出血）。若已有微出血或正在服用抗凝血/抗血小板藥物，用藥前務必審慎評估效益、風險與自費負擔。
失智症患者家屬如何採取照護？ 有哪些長照資源可用？長輩懷疑物品遭竊、被害妄想、反覆索食或傍晚出現「日落症候群」焦躁不安，均屬失智症之精神行為症狀（BPSD）。面對該症狀，家屬切勿當面爭辯或斥責：例如當患者聲稱金錢被偷竊時，可回應「你很擔心，我等一下陪你找」，先引導用餐或更換活動，待情緒平復後再釐清是否有疼痛等身體不適。
若患者症狀嚴重影響安全、且環境調適無效，再與醫師討論處方。需注意鎮靜藥物可能帶來嗜睡、頭暈而增加跌倒風險。另外，家屬亦可善用長照資源，撥打 1966 長照專線，尋求失智共同照護中心、社區據點及喘息服務支援。
失智症患者要避免哪些行為？ 確診後如何維持日常能力？臨床上常鼓勵失智症患者維持日常活動與社交，例如參與社區據點、樂齡課程或太極，透過手作與對話維持心智刺激；打麻將、玩桌遊也是兼具思維與社交互動的優良活動。另外，也鼓勵患者自立參與各種家務，例如穿衣、洗碗等尚能自理的工作讓長輩動手做，購物付款等易錯環節由旁協助即可。
失智症患者平時也應頻繁參與戶外活動、以維持晝夜規律，避免白天整日看電視打瞌睡；盡量由熟悉的人在固定環境陪伴，若長輩的認知功能障礙較嚴重，又伴隨躁動、不安或妄想等失智症行為與心理症狀（BPSD），可盡量減少居住環境的變動。若由子女輪流照顧，可以優先考慮讓家人輪流到長輩熟悉的住處陪伴，減少來回搬住可能帶來的混淆或不安。飲食方面，建議患者採行「麥得飲食（MIND diet）」原則，多攝取深綠色蔬菜；長輩因感冒或皮膚癢就醫時務必攜帶用藥清單，避免使用具抗膽鹼作用或易引發高齡者譫妄、跌倒的第一代抗組織胺藥物。
年輕人如何降低失智風險？哪些習慣該及早養成？陳龍醫師提出預防失智的「趨吉避凶」守則：趨吉（累積大腦本錢）方面，應持續培養閱讀習慣、學習新技能、從事多樣化工作刺激，並保持規律運動與社交互動；定期健檢並及早管控三高指數。
避凶（消除危險因子）方面，應避免熬夜、戒除抽菸、節制飲酒、管理體重；運動時做好頭部防護。若有嚴重打鼾或疑似睡眠呼吸中止症應積極診治，研究顯示良好睡眠有助大腦類淋巴系統清除代謝物。若長期面臨高壓或憂鬱情緒，亦應及時尋求醫療協助評估。
失智症治療比以前進步在哪？何時該及早就醫？現今失智症除了既有的症狀緩解藥物外，亦有可在特定早期階段延緩病程的抗體新藥，臨床追蹤十數年仍保有生活自理能力的個案不在少數。
統計觀察，許多家庭從最初察覺長輩異樣到正式就醫，往往延宕了三至四年。提醒民眾，只要發現熟悉的生活與記憶能力出現退步，便應及早前往神經內科安排完整篩檢，把握早期診斷與介入的的黃金治療期。
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精華 FAQ
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一般健忘多是想不起來但經提醒可回想；失智症則常把整段經過反覆遺忘，甚至否認剛吃過飯或不記得剛見過的人，且會影響買菜、煮飯、理財等日常功能。
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失智症可分為阿茲海默症、路易氏體失智症、額顳葉型失智症與血管性失智症；若同時存在阿茲海默症退化病理，又合併腦血管病變影響認知，就稱為混合型失智症。
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診斷需結合病史、MMSE或MoCA等量表、CT/MRI影像與抽血檢驗；阿茲海默症新藥lecanemab與donanemab僅適用早期患者，且需確認類澱粉蛋白病理並評估ARIA風險。