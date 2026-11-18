2026-11-18 17:02 潮健康
吃肌酸會傷腎臟嗎？ 研究實測：血液肌酸酐數值異常、腎功能未受影響
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：統合26項試驗顯示，肌酸會讓血中肌酸酐微升。
- 重點二：但直接測量腎絲球過濾率，未見補充肌酸傷腎。
- 重點三：健檢異常應結合用量、病史與其他檢驗判讀。
潮健康／外電編譯
許多重訓愛好者與運動族群習慣補充肌酸以提升運動表現，然而不少人在健檢時卻發現血中「肌酸酐」數值偏高，旁邊對應的腎功能指標甚至隨之滑落，難免引發傷腎疑慮。刊登於國際醫學期刊《International Urology and Nephrology》的一項大型統合分析研究，共整合26項隨機對照試驗。結果顯示，補充肌酸組的血液肌酸酐平均值確實較高，但在採用黃金標準直接測量腎臟過濾功能的試驗中，受試者的實質過濾率維持正常，未見明顯減退。
吃肌酸會傷腎臟嗎？血液肌酸酐為何出現異常？肌酸（Creatine）屬於人體自然合成的含氮有機酸，廣泛存在於骨骼肌中，亦為運動營養學常見的補充品。在正常生理代謝過程中，體內部分肌酸會自發性轉化為代謝廢物「肌酸酐」（Creatinine），並經由腎臟過濾隨尿液排出體外。當腎臟過濾效能減退時，血液中的肌酸酐濃度確實會累積升高。
然而，血中肌酸酐的濃度高低，是由「體內生成量」與「腎臟排出量」兩者共同決定。持續額外補充肌酸，或本身骨骼肌肉量較為豐沛的族群，體內肌酸酐的基底生成量本就較高，容易對健檢數值的判讀帶來干擾。
臨床健檢報告通常將肌酸酐與「估算腎絲球過濾率」（eGFR）並列呈現。前者為抽血測得的絕對濃度，後者在多數常規檢驗中，主要依賴肌酸酐數值結合年齡、性別代入公式推算而得。若計算公式的核心參數即為肌酸酐，當肌酸酐上升時，推算出的過濾率自然會對應下降。
此種現象實為數學公式計算下的連動反應，代表的是同一項代謝指標的延伸推估，並非代表存在兩項各自獨立的腎損傷實質證據。民眾在比對前後期報告時，宜先確認院所採用的估算公式是否維持一致。
補充肌酸影響腎功能？ 研究實測：腎過濾功能未受影響此次研究團隊共納入26項隨機對照試驗、合計1,036名參與者進行數據彙整。分析顯示，相較於安慰劑組，規律補充肌酸的受試者，其血中肌酸酐平均微幅上升約0.14 mg/dL，以肌酸酐公式推算的估算腎絲球過濾率亦隨之呈現偏低趨勢。然而，各項試驗納入的受試對象體質、補充週期以及劑量規劃各異，肌酸酐波動的幅度呈現顯著個體差異，此平均變動值主要供臨床趨勢參考，不宜直接套用於個人健檢數值的增減推估。
值得關注的是，研究團隊進一步審視直接測量腎功能的試驗數據。此類試驗採用外源性標記物進行清除率測定，精確觀察腎臟自血液中清除物質的實際速率，其檢測結果能獨立於體內肌酸酐生成量的干擾。
在直接測量過濾功能的組別中，受試者的實際腎絲球過濾率表現穩定，未觀察到功能減損；同時，合併分析亦顯示其尿蛋白與微量白蛋白尿的發生率與對照組保持相同水準。不過，目前採取直接清除率檢測的試驗規模仍屬少數，對於長期、超高劑量補充，或本身已罹患慢性腎臟病之族群，其代謝耐受度仍需更多臨床證據進一步探討。
健檢報告出現異常紅字？ 就醫遵循3大原則協助專業判讀若在常規健檢中發現肌酸酐升高或過濾率偏低，建議依循以下原則尋求專科醫師協助：
詳實提供補充品資訊：看診時可攜帶現正使用的肌酸或營養補充品外包裝，主動告知醫師完整的產品成分、開始補充的確切日期、每日攝取劑量，以及近期的服用時間點。若有併用高蛋白飲品或其他常規用藥，亦應一併詳實陳述。
攜帶歷年健檢數據比對：提供過往的連續健檢報告，有助於醫師評估各項數值屬於單次生活習慣引起的短暫波動，抑或呈現長期穩定的生理軌跡。
評估導入多元檢測工具：依據國際腎臟醫學組織（KDIGO）發布的慢性腎臟病臨床指引，若肌酸酐數值受到肌肉量或特定飲食補充干擾，而難以真實反映腎功能時，醫師可評估加驗「胱抑素 C」（Cystatin C）。胱抑素 C 主要由體內所有具核細胞恆定生成，不易受到飲食習慣與肌肉容積影響，結合兩者進行聯合推估，能大幅提升腎臟過濾率評估的精準度。
評估腎臟健康需同時觀察「過濾代謝效率」與「腎絲球屏障完整性」。除了血液中的肌酸酐濃度，尿液常規檢驗中的尿蛋白數值同樣具備關鍵診斷價值。若本身確診有慢性腎臟病史、持續性蛋白尿，或腎功能呈現進行性下降，應優先由腎臟專科醫師評估病因，切勿逕自將異常指標單純歸因於運動補充品，亦不可隨意中斷常規處方藥物。
資料來源International Urology and Nephrology｜肌酸補充與腎功能統合分析KDIGO｜2024 年慢性腎臟病評估與照護指引摘要
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原文出處：吃肌酸會傷腎臟嗎？ 研究實測：血液肌酸酐數值異常、腎功能未受影響
精華 FAQ
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因肌酸會部分代謝成肌酸酐，補充後血中生成量可能增加；若再加上肌肉量較高，肌酸酐數值更容易上升，進而影響常規健檢解讀。
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這篇整合26項隨機對照試驗的分析顯示，肌酸組雖有肌酸酐微幅上升，但以直接清除率測得的腎絲球過濾功能維持正常，未見明顯腎損傷。
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應提供肌酸補充品資訊、帶上歷年健檢報告，並視需要加驗胱抑素C或尿蛋白；若本身有腎病史或持續異常，應由腎臟專科醫師評估。