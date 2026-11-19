2026-11-19 10:02 潮健康
快睡著為何會抖動一下？ 常被驚醒者「墜落感」高達66%：睡眠品質恐變低
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：入睡抽動是清醒轉睡眠時常見的良性生理反應。
- 重點二：調查顯示頻繁驚醒者約66%有明顯墜落或失衡感。
- 重點三：若反覆發作並影響入睡，應記錄睡眠日誌並就醫。
潮健康／外電編譯
雙眼才剛闔上準備進入夢鄉，雙腿卻冷不防猛烈抽搐，整個人彷彿瞬間踩空一階樓梯而驚醒？此種在醫學上被稱為「入睡抽動」（Hypnic jerk）的生理現象極為常見，偶發性的抽動通常屬於良性神經反應。然而，刊登於《PLOS Mental Health》的一項最新問卷調查指出，經常在入睡階段被驚醒且伴隨強烈感官體驗的族群，其整體睡眠品質呈現明顯偏低的趨勢；其中近三分之二的受試者形容當下伴隨強烈的下墜感或平衡喪失。
清醒過渡至睡眠的瞬間！ 神經轉換引發肌肉微抽搐入睡抽動好發於人體由清醒過渡至睡眠狀態的關鍵交界點。部分族群表現為單純的小腿微幅踢動，亦有人伴隨全身性的短暫震顫。英國皇家帕普沃斯醫院（Royal Papworth Hospital）睡眠醫學中心指出，入睡抽動在健康人群中極為普遍，發生時常合併由高處跌落的錯覺，少數情況下亦可能伴隨主觀聽覺聲響或視覺閃光。此現象反映的是大腦進入初級睡眠階段的生理轉換過程，單次或偶發性的肢體抽動，實為正常神經調控的過渡表現，宜以平常心看待。
關於踩空或墜落感的核心成因，目前醫學界提出了多項具備科學基礎的解釋路徑：部分學者主張，當大腦運動神經系統自清醒模式切換至完全放鬆時，運動皮質與網狀結構之間產生了短暫的神經衝動；另有觀點認為，墜落感與進入淺眠期之際出現的短暫夢境樣態經驗密切相關。上述推論代表神經科學目前的假說方向，其精確的生理機轉仍有待睡眠實驗室進一步測量證實。
每週頻繁被自身驚醒！ 調查顯示：焦慮、失眠指數同升高奧地利薩爾茲堡大學研究團隊針對奧地利與德國兩地共194名成年受試者進行調查分析。在整體樣本中，共有96名受試者表示自身「每週至少一次」在即將入睡時突然驚醒，並伴隨肌肉抽動或強烈的感官體驗；其餘98名受試者則鮮少或未曾出現此種狀況。在頻繁驚醒的組別中，約有66%的受試者明確指出曾經歷急速墜落或身體失去平衡的感覺，部分參與者亦回報伴隨心跳加速、四肢發麻觸電感，甚至在驚醒後產生短暫的再入睡抗拒。
研究數據同時顯示，頻繁於入睡期驚醒的個體，其自評的失眠困擾與焦慮量表分數相對偏高；部分受試者亦觀察到，當面臨較高的生活情緒壓力時，此種體感反應的發生頻率隨之增加。不過，此項調查屬於單次橫斷面問卷，未導入多頻道睡眠生理檢查（PSG）進行客觀數據監測，因此現有證據主要闡明兩者常伴隨出現，此統計關聯性亦可能源於本身睡眠品質欠佳者對入睡過程具備更高的警覺度，或是驚醒後的心理波動延長了再次入睡所需的時間。
研究中所設定的「每週至少一次」僅為試驗組別劃分的統計切點，臨床診斷仍需依據對日間功能的實質干擾程度進行綜合評估。單次短暫驚醒後能迅速再度入睡，與整夜反覆覺醒導致入睡困難，在臨床照護策略上具備不同的處置考量；同時，每位個體所描述的抽動強度、伴隨的閃光感或失重感亦存在個體差異，皆屬於門診評估時重要的參考線索。
入睡抽動何時需就醫？ 專家：先建立2週生活檢視紀錄若僅在準備入睡時偶爾出現短暫抖動，且未干擾後續睡眠進程，通常無需過度擔憂。近期若處於高強度工作負荷、頻繁熬夜，或晚間習慣攝取咖啡與濃茶，建議優先回歸規律作息，並主動調整午後的咖啡因攝取習慣，觀察體感是否獲得改善。
若抽動現象演變為每週反覆發作、明顯延誤入睡時機，甚至引發日間嗜睡與疲勞，建議可在就醫前詳實記錄1至2週的睡眠日誌：
記錄抽動特徵與時間：詳細標註就寢時間、抽動發生的確切時點（剛躺下時或半夜）、屬於單次收縮或連續性抖動，以及是否合併心悸、冒冷汗等自主神經反應。
盤點日常作息與飲食：完整記錄當日總睡眠時數、壓力事件，以及晚間攝取的茶、咖啡或提神飲品份量。
觀察是否伴隨複雜異常動作：若同住伴侶觀察到在「已進入熟睡期」後仍頻繁出現劇烈踢打、大幅度肢體揮舞、夢遊甚至碰撞受傷，或在「白天清醒時」亦出現無法自主控制的肢體抽搐，此時便需評估是否存在其他神經性異常或睡眠障礙。
攜帶完整的日常紀錄前往家庭醫學科、神經內科或睡眠醫學門診進行諮詢，能提供臨床醫師更具架構的判讀依據，進而量身打造最合適的睡眠衛教與調理方案。
資料來源PLOS Mental Health｜成人入睡驚醒與睡眠品質調查英國皇家帕普沃斯醫院｜睡眠異常行為與入睡抽動
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原文出處：快睡著為何會抖動一下？ 常被驚醒者「墜落感」高達66%：睡眠品質恐變低
精華 FAQ
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入睡抽動是人體從清醒過渡到睡眠時出現的短暫肌肉收縮，常見於小腿或全身微抖，屬於多數人都可能經歷的良性生理反應，通常不代表疾病。
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調查顯示，頻繁在入睡階段被驚醒者中，約66%會感到急速墜落或失去平衡，部分還伴隨心跳加快、觸電感、發麻，且失眠與焦慮分數也較高。
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若抽動每週反覆出現、明顯延誤入睡，或造成日間嗜睡與疲勞，就建議先記錄1至2週睡眠日誌，並攜帶就醫評估是否有其他睡眠或神經問題。