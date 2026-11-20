2026-11-20 10:02 潮健康
玩手遊比追劇更傷眼？ 眨眼不完全恐使眼部乾澀、疲勞感增加
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：研究顯示手遊比看影片更易降低眨眼頻率。
- 重點二：約6成眨眼未完全閉合，眼表更易乾澀疲勞。
- 重點三：保持30至40公分距離並完整閉眼可減輕不適。
潮健康／外電編譯
連續追劇看完一整集影集相安無事，開啟手機暢玩一場快節奏手遊，雙眼卻迅速湧現乾澀與灼熱感？刊登於國際眼科權威期刊《眼表》（The Ocular Surface）的一項最新臨床試驗指出，相較於單純觀看影片，受試者在進行手機遊戲時，眨眼頻率顯著滑落，且高達約六成的眨眼動作並未讓眼皮完全閉合。
玩手遊更容易眼睛乾澀？「不完全眨眼」比例高出60%此項試驗共計招募21名眼部健康的成年受試者，於恆溫、恆濕的受控實驗室環境中執行長達兩小時的手機操作任務。研究人員讓同一批受試者分別進行「觀看動態影片」與「高專注手機遊戲」，並同步測試手機螢幕距離眼部20公分、30公分與40公分等不同視距條件。試驗期間透過高階前置鏡頭記錄眼瞼眨動軌跡，並於任務前後全面檢查眼表上皮完整度、視覺清晰度及淚膜破裂時間（TBUT）。
檢測數據顯示，在執行手遊任務時，受試者的眨眼次數持續維持在偏低水平，其中上下眼瞼未完整接觸的「不完全眨眼」比例飆升至約60%。當持機距離縮減至20公分時，淚膜不穩定度與眼睛疲勞指數達到最高峰；研究亦觀察到，不完全眨眼比例越高的個體，其角膜表面螢光染色的異常點狀缺損亦呈現同步增長。
研究指出，此種「不完全眨眼」現象伴隨眼表淚膜穩定度的顯著降低，角膜表面染色異常亦隨之增加。研究團隊特別釐清，此項試驗為短時間內的眼表生理觀察，數據反映的是高專注用眼下的即時生理衝擊，臨床上宜客觀看待急性乾澀與慢性乾眼症的診斷分野。
比追劇更容易造成眼睛乾澀！ 專家：玩家不適感恐驟增探究螢幕用眼時的乾澀成因，除了「眨眼頻率降低」之外，「眨眼完整度」同樣扮演關鍵角色。人體每一次完整的瞬目動作，能牽動眼輪匝肌與瞼板腺，將富含油脂與黏液的淚液均勻覆蓋於角膜表層，形成具備保護力的平整淚膜。一旦眼皮僅閉合一半便迅速開啟，新生淚液無法有效布滿角膜下方，導致部分眼表長期暴露於空氣中而迅速蒸發乾燥。
值得注意的是，當手機拿得較靠近眼睛時，玩家的不適感和淚膜不穩也較明顯。此項生理機制亦解釋了為何同樣使用手機，操作節奏明快、需持續緊盯畫面細節與微操的手遊情境，往往比被動接收畫面的影音串流更易誘發乾澀疲憊。不過，此試驗主要反映特定手遊型態的平均生理反應，並未針對各類遊戲類型或不同螢幕刷新率進行個別橫向比對。
遇「結算畫面」應適時放空！ 玩家必知3大護眼調節策略若欲減緩沉浸於手遊時的眼表耗損，日常生活中可落實以下護眼原則：
- 調控螢幕視距與介面字體：若因遊戲字體或細節過小而習慣將手機拿近，建議主動將遊戲介面與文字尺寸調大，維持30至40公分的舒適視距，有助於降低睫狀肌調節負擔與眼表暴露面積。
- 將「下一局」延後，落實完整閉眼眨動：許多玩家習慣在一場對戰結束後立即排入下一局，此時不妨將遊戲結算畫面設定為專屬的「護眼緩衝期」。將視線移向窗外或遠處，有意識地緩慢閉合眼瞼，確保上下眼皮充分接觸後再張開，使淚膜重新均勻鋪展。美國眼科醫學會（AAO）亦建議遵循「20-20-20」法則，每專注用眼20分鐘，便抬頭眺望20英尺（約6公尺）外遠方至少20秒，協助神經與肌肉全面放鬆。
- 視線模糊時立即暫停，適度切換眼鏡配戴：若遊戲過程中頻繁出現揉眼衝動，或視線開始呈現短暫的清淅與模糊交替，顯示淚膜平整度已受干擾，此時宜果斷放下手機休息數分鐘。習慣配戴隱形眼鏡的族群，若在長時間打手遊時感到乾澀加劇，更換為一般光學眼鏡能有效減少角膜缺氧與水氣過度蒸散。
評估慢性乾眼警訊！ 異常畏光刺痛宜儘速就醫審視此項研究時需考量其受試樣本數較為精簡，且參與者均為無眼疾之健康成人，數據主要呈現短時間任務結束當下的眼表即時變化；此外，試驗經費亦包含科技品牌基金支持，長期手遊習慣對淚腺機能的長遠影響仍有待更多獨立研究闡明。
若眼部乾澀主要發生於密集用眼後，且經由休息與距離調控後能迅速獲得舒緩，通常屬於生活型態調整範疇；但若減少螢幕接觸時間後，眼睛依然反覆出現持續性脹痛、明顯畏光、結膜充血發紅，甚至伴隨突發性的視力下降，切莫僅依賴市售人工淚液勉強支撐，應儘速前往眼科門診進行淚液分泌測試與角膜全面評估，以確保靈魂之窗的長久健康。
資料來源The Ocular Surface｜高強度手機使用與眨眼變化的成人實驗美國眼科醫學會｜電腦、數位裝置與用眼疲勞
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原文出處：玩手遊比追劇更傷眼？ 眨眼不完全恐使眼部乾澀、疲勞感增加
精華 FAQ
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因為手遊需要高度專注，會讓眨眼頻率下降，且眨眼常出現不完全閉合，導致淚膜無法均勻覆蓋角膜，水分更快蒸發，乾澀與疲勞感就會增加。
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研究發現受試者玩手遊時眨眼次數偏低，約6成為不完全眨眼；手機靠近到20公分時，淚膜不穩與疲勞指數最高，角膜表面異常點狀缺損也更明顯。
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可把手機維持在30至40公分、放大字體減少貼近螢幕；每20分鐘看遠方20秒並刻意完整眨眼，若出現視線模糊或乾澀加劇，應立刻休息。