2026-11-21 12:02 潮健康
想戒酒卻頻頻失敗？ 研究：「天然中藥」介入後，酗酒天數竟減少27%
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- 重點一：隨機雙盲試驗顯示，葛根萃取物可輔助降低暴飲天數。
- 重點二：120名酒精使用障礙患者接受每週諮商與12週介入。
- 重點三：研究僅證實輔助戒酒效益，不能視為快速醒酒解方。
潮健康／外電編譯
原本聚餐前打定主意「今天只喝一杯」，未料幾杯黃湯下肚後便頻頻續杯、難以自制？刊登於《The American Journal of Psychiatry》的一項最新隨機雙盲對照試驗指出，確診患有酒精使用障礙且反覆出現暴飲行為的成年受試者，在接受常規每週心理諮商的基礎上輔以「標準化葛根萃取物」，其12週內的自評暴飲天數較安慰劑組顯著降低約27%。
想戒酒卻頻頻失敗？葛根萃取物介入竟有奇效此項試驗由美國舊金山的研究團隊主導，共計納入120名符合酒精使用障礙（Alcohol Use Disorder）臨床診斷標準的成年受試者。研究人員將受試者隨機分配為兩組，分別給予成分標準化的葛根萃取物或外觀質地完全一致的安慰劑，受試者與研究人員於試驗期間均不知曉具體組別。受試者依指示於預期可能出現暴飲情境的日子按時服用，兩組人員在為期12週的試驗期間均維持每週一次的專業心理諮商。
試驗的核心指標為參與者過去一週內達到醫學暴飲標準的天數比例。在將全體受試者納入意向分析後顯示，葛根組受試者的暴飲天數比率為安慰劑組的0.73，換算相當於暴飲天數相對縮減達27%。
不過，統計估計區間的上限值相對貼近無差異邊界，此項發現屬於整體族群的平均趨勢表現，每位個體在天數縮減與單次飲酒份量的改變上仍呈現相當程度的個別差異，未來仍有待更多大規模研究持續驗證。
葛根萃取物的實質效益？ 專家：尚不具快速醒酒效果值得一提的是，兩組受試者均接受了密集的每週心理諮商，此試驗所驗證的，是在既有諮商支持體系下導入萃取物的輔助效益；若單純脫離心理支持系統而獨立使用，能否達到同等調控效益仍有待釐清。
另外，研究採用的為實驗室標準化配方，主要探討能否預防過量暴飲行為。此項試驗並未針對「飲酒後體內酒精代謝速率」、「血液酒精濃度清除速度」或「隔日宿醉緩解」進行生理測定。市售葛根茶、各類解酒飲品與醫藥級萃取製劑，在成分與濃度上具備實質分野，切莫將其視為飲酒後能快速醒酒的替代品，也不應以此作為超量飲酒或酒後駕車的藉口。
雖然試驗期間未觀察到與葛根相關的嚴重不良反應事件，但自行長期攝取市售補充品仍需考量個人體質、藥物交互作用與肝腎代謝負荷，特別是本身已具備肝臟機能異常或慢性病史者，宜由專科醫師嚴格評估。
飲酒評估需兼顧頻率與總量！ 3步驟建立戒癮醫療支持在生活習慣評估中，若僅關注「飲酒天數減少」，容易忽略單次攝取的絕對總量。部分族群即便一週僅飲酒單日，卻在極短時間內連續灌入高濃度酒精，同樣會對心血管與中樞神經造成急性衝擊。因此在自我檢視時，攝取天數與單次杯數皆屬於不可或缺的觀察維度。若常出現預定只喝一杯卻一再失控超出預期的現象，建議依循以下原則尋求專業協助：
詳實建立飲酒事件日誌：連續記錄每週的飲酒日期、具體酒品種類與濃度、觸發場合或社交對象，以及在達到何種攝取程度時開始喪失控制力。攜帶此份客觀紀錄前往家醫科、身心科或成癮醫學門診，有助於醫療團隊制定最適切的行為治療計畫。
警惕酒精戒斷生理警訊：若本身已長期維持高濃度、大量飲酒習慣，在減少或停止攝取時出現手部震顫、異常盜汗、心悸不安等症狀，顯示中樞神經已產生生理依賴，切忌單憑意志力硬撐或誤信民間偏方。
急性併發症應即刻緊急就醫：酒精戒斷過程伴隨一定的生理風險，若進一步出現全身抽搐、意識混亂、視覺聽覺幻覺或譫妄現象，屬於急性神經內科重症，必須立即前往急診接受專業醫療監護與藥物緩解。
此次研究為酒精使用障礙的輔助治療領域，開闢極具潛力的科學探討方向，其核心目的在於提供實證醫學參考，而非鼓勵民眾自行購買草本補充品進行居家戒酒。善用各級醫療院所的酒癮戒治門診與專業心理資源，方為重拾生活自主權，與維護身心代謝平衡的穩健路徑。
資料來源The American Journal of Psychiatry｜葛根萃取物與暴飲的第二期隨機試驗美國國家酒精濫用與酒精中毒研究所｜減酒或戒酒前的評估衛生福利部｜酒癮戒治資源
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原文出處：想戒酒卻頻頻失敗？ 研究：「天然中藥」介入後，酗酒天數竟減少27%
精華 FAQ
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研究主要驗證在每週心理諮商的基礎上，標準化葛根萃取物是否能降低酒精使用障礙患者的暴飲天數，而不是測試解酒、醒酒或加速酒精代謝的效果。
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在意向分析中，葛根組暴飲天數比率為安慰劑組的0.73，換算約相當於暴飲天數相對減少27%。不過研究也指出，個體反應仍有明顯差異。
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葛根萃取物只能視為戒酒輔助工具，不能當作快速醒酒用品，也不應作為超量飲酒或酒後駕車的理由。若有戒斷症狀或失控飲酒，仍應尋求專業醫療協助。