2026-11-21 15:02 潮健康
聽到咀嚼聲就煩躁？ 連關靜音也有不悅感，恐是「恐音症」發生前兆
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：恐音症患者對咀嚼等特定聲響會產生強烈煩躁與逃離衝動。
- 重點二：最新研究發現，連無聲影片中的咀嚼畫面也可能引發生理喚醒。
- 重點三：若影響生活可就醫評估，並以調整座位、跳過畫面等方式減壓。
潮健康／外電編譯
觀看他人進食的吃播或聚餐影片時，即便早已按下靜音鍵，看見畫面中嘴部開闔與咀嚼的動作，內心是否依然湧現難以按捺的煩躁感？刊登於《Psychophysiology》的一項最新實驗研究指出，符合恐音症篩檢條件的個體，即使在觀看與特定觸發聲音相關的「完全無聲畫面」時，其心率變化與皺眉肌肌電反應依然呈現生理喚醒趨勢。
什麼是「恐音症」？ 微小噪音也可能引起厭惡感在公共用餐環境中，鄰桌交談的音量往往遠高於同桌伴侶咀嚼時的聲響，然而後者卻可能讓部分個體產生極度坐立難安的痛苦感。此種現象在醫學與臨床心理學上被稱為「恐音症」（Misophonia），主要描述個體對特定聲響及其相關情境產生強烈的情緒耐受不良。
舉凡咀嚼聲、吸鼻涕聲、清喉嚨或規律重複的細微噪音，皆可能瞬間誘發強烈煩躁、厭惡感或強烈的逃離衝動。依據國際學者制定的共識定義，此類情緒喚醒主要取決於聲音背後的模式與感知意涵，與絕對分貝大小呈現不同的關聯路徑。
單純認為他人進食聲響欠缺禮儀，屬於常態社交觀感的範疇；然而，若不適反應具備突發性、強度極高且伴隨難以自主抑制的生理張力，進而對職場工作、大眾運輸通勤或家庭同桌共餐造成實質干擾，則屬於恐音症評估的重點範疇。此外，若個體對各類普遍聲響皆感到尖銳刺耳，甚至合併耳朵深部疼痛或聽力閾值改變，通常歸屬於聽覺過敏或耳科臨床範疇，兩者在神經病理學上具備獨立的評估方向。
不只聽到咀嚼聲會感到恐慌！ 研究：即便關靜音也有不悅感此項由美國研究團隊主導的試驗，共計納入57名符合恐音症臨床篩檢指標的成年受試者，以及43名健康對照組。研究人員先確立每位參與者專屬的個人敏感聲響，隨後安排三種不同的刺激情境：單純聆聽觸發聲音、觀看5秒鐘的無聲動態影像，以及依據提示在腦海中自主想像該項聲響。測試素材涵蓋日常咀嚼等口腔動作，亦包含受試者個別敏感的各類重複性聲響。
實驗數據顯示，在接受真實聽覺刺激時，兩組受試者的自主神經反應差異最為顯著。而在切換至「完全靜音的動態影片」時，統計分析亦觀察到，恐音症組在面對咀嚼等觸發畫面時，其心率反應幅度與皺眉肌電活動，顯著高於觀看一般普遍令人不悅畫面的反應；不過，呈現統計差異的指標相對集中，部分心率數據亦受到統計分析模型的影響。
至於純粹依賴大腦意象進行想像的組別，其引發的生理變動幅度則相對有限。此項數據表明，部分恐音症個體僅憑動作的視覺刺激即可觸發生理共振，而視覺引發的反應強度依然呈現其獨特的生理梯次。
值得注意的是，此實驗環境設定於標準化實驗室內，其樣本選拔著重於特定篩檢條件，主要闡明視覺與聽覺刺激在引發不適感時的生理差異，其各項數據的普遍性仍有待未來更大規模的族群研究持續探討。
建立用餐防護機制！ 3步驟減緩感官過載若在日常生活中偶爾面臨咀嚼動作或特定聲音干擾，建議採取具體的生活調節策略：
主動調整視角與空間距離：在聚會或用餐場合中，適度選擇側向座位，使視線自然避開正對面的咀嚼動作；若當下情緒張力過高，可藉故暫時離席走動數分鐘，給予神經系統重置的緩衝期。
以客觀感受取代行為標籤：與親友溝通時，著重陳述自身的生理反應狀態，例如「此類聲音容易使我注意力渙散，我先換到旁邊的位置休息一下」，避免直接對他人的用餐習慣給予指責，有助於維持良好的社交互動。
善用跳過機制避免感官累積：在瀏覽網路影片時，若靜音後看見特定畫面依然感到緊繃，應果斷滑過或關閉頁面，無需勉強忍受，避免視覺刺激持續累積壓力荷爾蒙。
若因聲音或畫面引發的焦慮感已實質影響社交生活、阻礙正常用餐，或導致工作專注力顯著流失，建議可尋求身心科或臨床心理師的專業諮商；若伴隨單側耳鳴、耳痛或聽覺障礙，則應優先安排耳鼻喉科完整檢查。就醫時詳實列出最容易誘發反應的聲音清單、發作情境，以及無聲影像是否同樣引發生理緊繃，有助於醫療人員提供更精準的認知行為調適與感官管理建議。
資料來源Psychophysiology｜恐音症的聲音、無聲畫面和聲音想像實驗Frontiers in Neuroscience｜恐音症的國際共識定義
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原文出處：聽到咀嚼聲就煩躁？ 連關靜音也有不悅感，恐是「恐音症」發生前兆
精華 FAQ
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恐音症是對特定聲音或情境出現強烈厭惡、煩躁與逃離衝動的反應，常見如咀嚼聲、吸鼻涕聲等；若反應突發且嚴重影響生活，就不只是一般不喜歡而已。
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研究發現，符合恐音症篩檢條件者在看見咀嚼等觸發畫面時，即使完全靜音，心率變化與皺眉肌電活動仍會上升，代表視覺線索也可能引發生理喚醒。
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可先調整座位與視線、必要時暫時離席，和親友用自身感受溝通，並在影片中直接跳過觸發畫面；若已影響社交、用餐或工作，建議尋求身心科或心理師協助。