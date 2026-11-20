AI重點 文章重點整理： 重點一： 爭取職場機會可以坦然表達，但要尊重他人同樣有意願。

爭取職場機會可以坦然表達，但要尊重他人同樣有意願。 重點二： 獲得表現機會時，也要承擔責任並避免把成本轉嫁同事。

獲得表現機會時，也要承擔責任並避免把成本轉嫁同事。 重點三：團隊成果與分工應清楚交代，主管也需建立公平評估依據。

Qinote｜文字與生活

工作裡遇見的人、經歷的事，以及一路走來學會的每一件事。

職場上，難免會遇到彼此都想爭取的機會。

一個新職缺、一項重要任務，或是能讓能力被看見的專案，都可能讓原本合作的同事，成為競爭者。

有人會因此不好意思表達，怕被認為太積極、太有野心；也有人表面上說自己沒有想法，私下卻早已開始準備。

其實，想往前走、希望自己的努力得到肯定，都是可以理解的心情。真正影響合作關係的，是爭取的過程裡，我們如何對待身邊的人。

有企圖心，可以坦然表達

認真工作的人，也可以期待升遷、加薪，或承擔更重要的職務。

想要一個機會，可以向主管說明自己的意願，提出過去的成果，也了解這個位置需要哪些能力，再努力補足。

即使同事也想爭取，彼此仍然可以維持尊重。機會有限，最後未必人人如願，但只要評選方式清楚，大家就有依據準備，也能理解最後的決定。

不必為了顯得謙虛，連自己的期待都不敢承認。妳可以大方說明想做什麼，同時尊重別人也有同樣的願望。

讓立場被理解，往往比讓大家反覆猜測，更容易相處。

爭取機會，也要承擔相應的責任

有些合作讓人不舒服，在於機會與責任最後落在不同的人身上。

有人主動接下能增加曝光的任務，卻沒有事先確認執行條件，等到發現時間不夠，便要求其他同事放下原本的工作來配合。

有人代表團隊報告成果，卻沒有清楚交代每個人的投入；等到需要說明疏失時，才強調這是大家共同處理的事情。

當一個人獲得了表現機會，後續的負擔卻由其他人承受，合作中的不公平便會逐漸累積。

爭取任務時，也需要一起考慮：自己能負責到什麼程度？需要哪些支援？會不會影響別人原本的安排？

需要協助，可以提出來討論。但協助的範圍與時間，應該取得對方同意，不能把同事的配合當成接下任務後，自然就會出現的資源。

團隊成果，需要如實交代每個人的貢獻

工作成果常常由許多人共同完成。有人提出方向，有人整理資料，有人執行，也有人在最後反覆確認細節。

對外報告或接受肯定的人，未必是投入最多的人。因此，能否清楚說明分工，就顯得格外重要。

報告時提到資料由誰整理、問題由誰協助解決，或讓實際負責的人有機會說明，都能讓團隊成員的付出被看見。

主管也需要主動了解過程，不能只憑誰經常出現在面前、誰最擅長報告，就判斷所有人的表現。

如果努力總是被模糊帶過，久而久之，願意合作的人也會開始保留。大家花更多心力防備彼此，事情反而更難推進。

讓成果與貢獻對得起來，才能維持合作的信任。

願意配合，也可以確認自己的角色

對於習慣顧全大局的人來說，最難的往往是當下開口。

明明發現分工與原先不同，卻想著先把事情完成；明明自己的成果沒有被提及，又擔心提出來會顯得計較。

但涉及責任與貢獻的事情，可以平實地確認。

開始合作前，說清楚各自負責的內容；中途需要調整時，一起確認對進度的影響；完成後，也可以透過工作紀錄或成果報告，交代自己負責的部分。

如果發現資訊有落差，可以針對內容補充：「這部分由我負責整理，我把處理過程補上，方便後續確認。」

這些說明能讓事實更完整，也減少日後的誤會。

願意幫忙的人，同樣有自己的工作與安排。妳可以答應合理的協助，也可以說明無法承接的部分，不必每次都等到委屈累積，才一次把情緒說出來。

管理者也要讓競爭有清楚的依據

職場上的競爭，除了個人的選擇，也與管理方式有關。

如果升遷標準不明、任務分配隨時改變，或成果歸屬總是含糊不清，員工就容易把心力花在揣測與比較上。

主管若希望大家把能力用在工作，就需要說明評估標準、確認分工，並在發生爭議時了解實際過程。

對於願意配合的人，也不能因為她比較少抱怨，就認為多承擔一些沒有關係。

公平需要透過具體安排來維持。當努力與責任有清楚的依據，員工才能安心爭取，也比較有意願繼續合作。

我們都可以期待在工作裡有所成長，也可以為想要的機會認真準備。

但往前走的時候，也要看見身邊人的投入，尊重他們的時間，承擔自己答應的責任。

一個機會也許只決定眼前由誰負責，爭取的方式，卻會留在同事的記憶裡，影響往後每一次合作。

歡迎和我分享你的故事，也許你的經驗，也能陪伴另一位正在努力工作的朋友。

—— Qinote