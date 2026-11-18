AI重點 文章重點整理： 重點一： 完成工作後也要主動回報進度與交付狀況。

完成工作後也要主動回報進度與交付狀況。 重點二： 提出不同意見時，應說明理由與可行替代方案。

提出不同意見時，應說明理由與可行替代方案。 重點三：面對模糊要求或超出負荷時，要及時問清楚並說明限制。

Qinote｜文字與生活

工作裡遇見的人、經歷的事，以及一路走來學會的每一件事。

剛進職場時，我們常以為，只要認真工作，把交代的事情做好，別人自然就會看見自己的努力。

所以，遇到困難先自己想辦法，工作做完了就接著做下一件。有時明明有不同的想法，也因為怕說錯話、怕讓人覺得難相處，最後選擇沉默。

可是工作久了才發現，事情做得好，還需要讓合作的人知道進度；心裡有想法，也需要說出來，才有機會被討論。

會做事是本事，如何把事情說清楚，同樣值得學習。

事情做完了，也需要讓人知道

有些人習慣埋頭工作，覺得回報進度像是在邀功。事情完成了，檔案也放好了，就認為自己的責任已經結束。

但工作往往需要彼此銜接。妳完成的資料，可能正是同事進行下一步的依據；妳正在等候的確認，也可能影響後續的交付時間。

如果這些狀況沒有說明，別人便只能猜測。

適時告知目前完成到哪裡、還缺哪些資料、預計何時交付，能讓合作的人有所安排。遇到可能延誤的地方，也應該提早提出，才有時間一起調整。

回報不必鉅細靡遺，重點是讓需要知道的人，掌握足以採取下一步行動的資訊。

認真完成工作，再把進度交代清楚，才能讓下一個接手的人順利往下做。

有不同意見，可以連同理由一起說

職場上，每個人負責的工作不同，看事情的角度自然也不同。

主管希望快一點，同事在意方便一點，實際執行的人則可能知道，某個環節不能省略。這些差異，需要透過討論才能彼此理解。

但有時候，我們心裡想的是風險，說出口卻只剩一句：「這樣不行。」

對方聽見了反對，卻未必知道問題在哪裡。

如果能進一步說明，哪個步驟會受到影響、可能造成什麼結果，以及有沒有其他做法，意見就比較容易進入實際討論。

例如，與其只說時間不夠，可以說明目前還需要核對哪些資料，並提出分批交付或調整範圍的建議。

妳不必為了維持氣氛，每次都答應。但提出疑慮時，也讓對方理解妳的考量，雙方才有機會找到可行的安排。

接受建議之前，也可以先問清楚

除了表達自己的想法，聽懂對方的要求，也是溝通的一部分。

工作中常有一些看似明確，實際上卻很模糊的話。

「這個再調整一下。」

「感覺還不太對。」

「妳再想想看。」

收到這樣的回應，若只是點頭接下來，回到座位後便可能花很多時間猜測，最後改出來的結果仍與期待不同。

這時候，可以再問得具體一點：需要調整的是內容、順序，還是呈現方式？哪些部分可以保留？最優先要解決的是什麼？

把要求確認清楚，能減少重做，也讓彼此對成果有共同的理解。

不確定的地方，當下多問一句，往往能省下後面反覆修改的時間。

超出負荷時，要說明限制與取捨

有些人很怕拒絕，主管一開口，同事一請託，便先答應下來，想著晚一點再設法完成。

但每個人的時間都有上限。當幾項工作同時需要交付，光靠努力，未必能讓每件事都如期完成。

如果一直沒有說明，別人也可能以為妳仍有餘力，繼續把事情交過來。

與其等到做不完才解釋，可以提早說清楚手上的安排：「目前這兩項今天需要交付，如果新增的任務要先處理，想請您確認哪一項可以延後。」

這樣的表達，讓主管看見實際的工作量，也把優先順序帶回討論。

如果需要人力、資料或其他支援，也可以一起提出。說明限制之後，大家才能根據現有條件，做出合理的安排。

把話說好，也需要彼此願意聽

學習表達，能幫助我們減少誤解，但一段溝通能否順利，仍需要雙方共同參與。

員工願意說明困難，主管也要願意了解；同事提出疑問，其他人也需要提供必要的資訊。如果一個人每次開口都被打斷、嘲諷，久而久之，自然會越來越不想說。

因此，主管與資深同事也可以留意，自己是否給了別人把話說完的空間，是否把合理的提問，誤認為能力不足或態度不好。

當大家能安心確認、坦白回報，許多問題才有機會在變嚴重之前被處理。

職場裡，認真做事很重要，清楚表達也同樣重要。

妳的成果值得被知道，妳的疑慮值得被討論，妳需要的協助也可以說出口。慢慢練習把這些事情講清楚，讓自己的努力，有機會得到理解與支持。

歡迎和我分享你的故事，也許你的經驗，也能陪伴另一位正在努力工作的朋友。

—— Qinote