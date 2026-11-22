2026-11-22 12:01 潮健康
「瞳孔地震」其實是疲勞警訊？ 研究：大腦早已慢半拍，身體卻渾然不知
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：研究發現連續清醒48小時後，瞳孔自發波動明顯升高。
- 重點二：大腦視覺反應已變慢，但短時間測驗表現仍看似穩定。
- 重點三：疲勞駕駛應看四大警訊，別只靠瞳孔或咖啡硬撐。
潮健康／外電編譯
熬夜趕工或通宵開車，看瞳孔就能得知疲勞程度？發表於國際期刊《Sleep》的一項 24 人實驗發現，健康成人在連續清醒 48 小時過程中，才熬過「第一個晚上」，暗處量測到的瞳孔自發性大小波動就劇烈上升。更值得注意的是，即使大腦視覺反應已變慢，受試者在幾分鐘簡短測驗中表現卻依然穩定。
「瞳孔地震」其實是疲勞警訊？ 研究：大腦早已慢半拍為了探討睡眠剝奪狀態下睡意是否具備可測量的生理指標，波蘭研究團隊在《Sleep》發表了一項嚴格受控試驗。團隊招募 24 名健康成人，先在充足睡眠下建立基準資料，隨後在全程監督下連續清醒 48 小時。期間密集安排 8 次評估，量測瞳孔動態（人體瞳孔在遇亮光時會迅速收縮）、記錄大腦對光刺激的視覺誘發電位反應，並讓受試者填寫嗜睡量表自評疲勞。
試驗發現，在缺睡較早期，受試者「從光線出現到瞳孔開始縮小」、以及「縮到最小」所需的時間便出現變化。更具特徵的是「暗處自然縮放波動」：在無光線變化的暗室中，受試者瞳孔大小的微小自發性波動，在經歷「第一個沒睡覺的夜晚」後便顯著上升，並持續偏高。相比之下，單看瞳孔的「平均大小」反而較難看出變化。
清醒時間持續拉長後，螢幕閃爍圖案刺激顯示，大腦部分視覺訊號傳導反應比休息充足時變慢，受試者自評睡意也逐步升高。然而，最容易讓人掉以輕心的是：「受試者在幾分鐘簡短作業測驗的表現，以及安靜時量到的血壓與心跳，在試驗中相對穩定」。
專家分析，這正是許多熬夜族容易發生意外的盲區：能在短短幾分鐘內靠意志力硬撐做完簡單任務，不代表大腦警戒度與神經反射健全。事實上，大腦視覺反應早已慢了半拍。
如何得知自己在疲勞駕駛？ 專家：注意4大狀況許多開車族好奇：通宵加班後，對著後照鏡看一眼瞳孔，能判斷自己適不適合上路嗎？研究團隊與專家強調，本次試驗是在暗室使用精密紅外線瞳孔儀高速記錄微米級波動，肉眼或手機自拍無法捕捉。另外，試驗未在真實道路測試駕駛表現，醫學界也未訂出「瞳孔波動達多少就不能開車」的門檻。而連續 48 小時不睡屬極端急性剝奪，無法直接換算成上班族每天少睡一兩小時的累積變化。
既然瞳孔無法自測，熬夜後該如何客觀警惕危險狀態？美國職業安全衛生研究所（NIOSH）與美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）指出，人體陷入危險嗜睡時會出現具體生理警訊。開車或騎車時若察覺以下四大警訊，代表大腦已極度疲勞：
- 眼部沉重失控：頻繁眨眼、眼皮重到難以睜開。
- 注意力渙散：無法專注路況，思緒神遊或出現短奏斷片。
- 生理疲勞反射：頻繁打哈欠、頭部不自覺往下沉或點頭。
- 車輛操控偏移：車身偏離車道、壓到路邊反光標線或警示帶。
專家呼籲，喝咖啡或吹冷風頂多帶來短暫刺激，咖啡因效果消退後疲勞依舊。若察覺撐不住，唯一安全做法是立即在安全地點停車小睡 15 至 20 分鐘，或改搭計程車與大眾運輸。常輪夜班者，最實用的策略是在上班前先安排好返家交通，避免天亮走出公司、眼皮沉重時才做決定。若平時睡眠充足卻白天頻繁嗜睡，或伴侶發現打鼾伴隨呼吸暫停，應及早至睡眠門診就診評估。
資料來源Sleep 原始研究
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原文出處：「瞳孔地震」其實是疲勞警訊？ 研究：大腦早已慢半拍，身體卻渾然不知
精華 FAQ
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研究發現，健康成人連續清醒48小時後，瞳孔在暗室中的自發性微小波動會明顯升高，而且在熬過第一個沒睡覺的夜晚後就已出現，顯示疲勞可提前反映在生理指標上。
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因為研究顯示，大腦部分視覺反應已經變慢，但受試者在幾分鐘內完成的簡短作業仍相對穩定，表示意志力可以暫時撐住表現，卻不代表警戒度與反射功能沒有下降。
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應注意4大警訊：眼皮沉重頻繁眨眼、注意力渙散或短暫斷片、頻繁打哈欠與點頭、以及車輛偏離車道或壓線。若出現這些情況，應立即停車休息或改搭其他交通工具。