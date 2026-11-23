2026-11-23 10:01 潮健康
勃起硬度不夠跟腰背有關？ 研究：陽痿者「第一腰椎筋膜」彈性較差
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：研究發現ED患者L1胸腰筋膜硬度較高且彈性較差。
- 重點二：L3差異很少，豎脊肌在各節段都未見顯著不同。
- 重點三：研究為橫斷面觀察，無法證明筋膜變化就是致病原因。
潮健康／外電編譯
床事表現力不從心、硬度總差臨門一腳，原因竟然可能與後背腰部的筋膜有關？發表於國際期刊《法國泌尿學雜誌》（The French Journal of Urology）的一項 64 人病例對照研究發現，患有勃起功能障礙（ED）者在「第一腰椎」附近的胸腰筋膜，其組織硬度顯著偏高、回彈彈性也較差！然而，旁邊的豎脊肌並無明顯差異。
勃起硬度不夠跟腰背有關？ 研究：「第一腰椎筋膜」彈性較差研究為此招募了 64 名年齡介於 30 至 60 歲、平時皆有規律性生活的成年男性，並分成兩組進行對比：勃起功能障礙組（32人）經專業泌尿科醫師確認、且透過國際勃起功能指標量表（IIEF）評估確診；健康對照組（32人）為年齡與生理條件相仿、無勃起功能困擾的健康男性。
研究人員運用客觀的軟組織機械特性測量儀器，針對受試者背部的「胸腰筋膜」與旁邊的「豎脊肌」進行檢測。胸腰筋膜是覆蓋在人體腰背部深處的一層緻密結締組織，負責連結背部與臀部肌群，並與底下的肌肉協同參與整個軀幹的穩定與活動。
研究團隊沿著腰椎不同節段進行逐點量測，結果呈現出特定部位的顯著組間差異：
- 第一腰椎（L1）差異最明確：在第一腰椎位置，勃起功能障礙組男性的胸腰筋膜，無論是左側還是右側，硬度均顯著高於健康對照組，且組織受力後的動態回彈表現也明顯較差。
- 第三腰椎（L3）僅單側微幅差異：往下測量至第三腰椎時，兩組間的多數指標已無明顯不同，僅有左側的一項彈性指標出現微弱差異。
- 周邊豎脊肌完全無差別：值得注意的是，無論在 L1 還是 L3 節段，兩組男性的「豎脊肌」肌肉張力、肌肉硬度與彈性表現，均未觀察到統計學上的顯著差距。
研究團隊特別強調，這項實驗測出的是腰椎特定節段「特定測量點」的機械特性差異，絕非代表有勃起障礙者的「整片背部肌肉或整面腰椎都全面僵硬」。
腰痠腰緊按摩能改善勃起？ 「儀器測量與主觀疲勞」是兩回事不少男性看到這項研究結果，可能直覺聯想：「那我平時久坐辦公常覺得腰痠背痛、後腰緊繃，是不是去推拿、精油按摩把腰背按軟，性功能就會變好？」臨床專家與研究團隊澄清，試驗使用的是向指定組織施加短促微小力量、精密記錄其受力反應的客觀儀器數值；這與民眾日常因姿勢不良、長時間久坐所產生的「主觀疲勞感、腰肌痠痛」，在生理機制上完全是兩回事。
更關鍵的是，這項研究是在同一時間點進行橫斷面測量，並未追蹤受試者的時間軸變化，因此完全無法證明是「筋膜變硬導致勃起功能障礙」，還是兩者皆為其他慢性病、活動量或個人差異的共同結果。試驗過程中亦未安排任何按摩、熱敷或筋膜放鬆介入，因此「放鬆筋膜能否改善性功能」目前仍純屬未經證實的假設。
反覆勃起功能障礙怎麼辦？ 專家揭問診四大線索專家提醒，若男性在日常親密生活中頻繁出現勃起困難，比起走進診間只籠統說一句「醫師，我最近好像不太行」，更建議在就診前先整理以下四大關鍵問診線索，能大幅協助醫師釐清病因：
．是「起不來」還是「容易消風」：釐清究竟是很難開始勃起，還是勃起後中途容易變軟。
．症狀出現的時間點與情境：症狀是最近突發性出現，還是長期存在？在不同情境下是否都會發生？
．晨間勃起的狀態變化：早上醒來時是否依然保有晨間勃起？（晨間勃起只是問診線索，無法單憑它判斷病因）。
．近期用藥與性慾改變：是否有近期剛換過降血壓藥或其他藥物？性慾是否同步降低？若有換藥，建議將完整藥單帶至診間。
歐洲泌尿科醫學會（EAU）指引建議，勃起功能障礙的標準診療必須從病史詢問、身體檢查與必要的抽血開始。醫師會依病況安排檢測血壓、空腹血糖、血脂及睪固酮，並全面評估睡眠、心理壓力、伴侶互動和用藥。
若同時伴隨嚴重的腰背疼痛並已影響行走、工作或久坐，看診時可將兩個症狀一併告知醫療人員分別檢查。若懷疑是換藥後才出現，可將用藥時間和症狀記下來請醫師評估，切勿輕信偏方，及早尋求正規泌尿科評估才是根本之道。
資料來源The French Journal of Urology 原始病例對照研究
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原文出處：勃起硬度不夠跟腰背有關？ 研究：陽痿者「第一腰椎筋膜」彈性較差
精華 FAQ
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研究主要發現，勃起功能障礙組在第一腰椎附近的胸腰筋膜硬度較高、回彈彈性較差，且左右側都明顯不同；相較之下，旁邊的豎脊肌並沒有顯著差異。
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不能直接這樣推論。研究是橫斷面觀察，只測到同一時間點的差異，無法證明筋膜變硬是原因，也未進行按摩或放鬆介入，因此目前不能說能改善勃起功能。
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建議先整理是否是難以勃起或容易消風、症狀何時出現、晨間勃起是否改變、以及近期用藥和性慾變化，並配合病史、身體檢查與血壓、血糖、血脂、睪固酮等評估。