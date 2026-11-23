2026-11-23 11:01 潮健康
肺阻塞容易合併心肌梗塞？「心肺雙塞」風險恐達24倍！ 醫籲：盡快介入P4P方案
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- 重點一：肺阻塞患者若具任一惡化風險因子，心肺事件風險可達24倍。
- 重點二：健保署今年強化P4P方案，納入心血管風險評估並加碼挹注。
- 重點三：醫界籲病友定期回診、填寫風險表，落實保肺護心照護。
潮健康／編輯部
保肺護心是關鍵！加入P4P急診、住院率雙降「一名60多歲肺阻塞病人，把咳痰喘當成小毛病忍了多年，長期沒有回診。直到深夜喘不過氣送醫，才發現肺阻塞已重度惡化並引發心肌梗塞，一度命危！」為提醒國人重視慢性阻塞性肺病（COPD，俗稱肺阻塞）惡化風險，台灣胸腔暨重症加護醫學會首度發表「保肺護心篩 風險評估表」，從容易喘、肺功能、心血管疾病、過去一年急性惡化及未接種疫苗等五大風險因子，評估病人的未來惡化風險；只要具備任一項風險因子，未來發生嚴重心肺事件的風險是沒有風險因子者的24倍。
健保署陳亮妤署長表示，今年修訂「慢性阻塞性肺病醫療給付改善方案」（P4P，又稱肺阻塞健保照護方案），納入急性惡化時的心血管風險評估，並增加挹注約2,500萬元。115年上半年收案近2.5萬人，其中新收案近4千人，病人急診就醫率及急診住院率逐年下降，顯示持續性照護有助穩定病情、降低急性醫療需求。
肺阻塞每次急性惡化都會讓病人「損肺又傷心」——肺功能不但一次比一次差，也會增加心血管事件發生風險，包含冠狀動脈心臟病、心肌梗塞、心律不整、心衰竭、中風。因此，胸重學會理事長陳育民指出，肺阻塞的治療及照護重點是「保肺護心」，一旦病人被納入肺阻塞健保照護方案（P4P）後，就會有跨專科的醫護人員定期追蹤病況、評估心肺風險，並依病情調整治療及教導病人如何照顧自己。研究也證實，加入P4P的病人，急診就醫率能降低2.98%，住院率也下降1.62%。陳育民強調，肺阻塞照護正從「症狀治療」邁向「風險預測、精準管理」的新階段。
逾千人普查歸納5大風險因子 「保肺護心篩」評估表量化風險據胸重學會調查，國內具備任何一項惡化風險因子的肺阻塞病人93%，此族群發生心肺事件的風險，是沒有風險因子者的24倍。所謂心肺事件，是指突然發生心肌梗塞、中風等心血管事件，或呼吸道中重度急性惡化。
為了幫病人找出這些惡化風險，胸重學會今日發表「保肺護心篩 風險評估表」。胸重學會呼吸道疾病委員會委員蘇剛正醫師說明，這份評估表整理國內超過一千名肺阻塞病人的普查資料，歸納出五個會讓病情惡化的風險因子：「症狀明顯（如活動容易喘）、肺功能較差、有心血管疾病風險（三高、慢性腎病、過度肥胖BMI≥30）或事件、過去一年曾發生肺阻塞中度或重度急性惡化，以及過去一年未接種疫苗。」
蘇剛正表示，病人在門診中填寫評估表後，就可以知道自己的惡化風險是低還是高，醫師也會依結果調整治療方式，同時衛教病人落實五大照護原則：「戒菸、接種疫苗、規律使用最佳化吸入劑、肺復原及營養補充」，從源頭降低惡化發生的機會。
6旬男性喘咳硬撐不回診 納入P4P後病情穩定胸重學會呼吸道疾病委員會委員鄭世隆醫師提醒，肺阻塞一旦急性惡化，受損的肺功能很難完全恢復。他分享，最近收治一名60多歲的男性病人，多年前就已診斷肺阻塞，平時容易喘、咳嗽，雖然症狀一直持續，但他覺得自己可以忍耐，所以長期沒有回診治療。直到某天深夜喘不過氣被送到急診，才發現肺阻塞已重度惡化，甚至引發心肌梗塞，所幸經緊急搶救後撿回一命。
之後患者被納入P4P照護，由亞東醫院心肺跨專科醫療團隊定期追蹤、治療並提供衛教，目前病情穩定，沒有再發生急性惡化。鄭世隆呼籲，肺阻塞病人一定要積極配合醫師，定期追蹤與治療，才能預防病情惡化，做到保肺護心。
P4P方案持續精進！ 強化肺阻塞整合照護根據衛福部公布的114年死因統計，肺阻塞所屬的慢性下呼吸道疾病列為國人十大死因第9名，全年有5,796人因此死亡。為提升肺阻塞照護品質，健保署陳亮妤署長表示，健保署自106年起推動「慢性阻塞性肺病醫療給付改善方案」，於115年進一步精進方案，參考全球慢性阻塞性肺病倡議組織（GOLD）公布的治療指引，納入急性惡化時的心血管風險評估，簡化行政作業，並調升照護費用與獎勵點數，增加挹注約2,500萬元，希望在提升照護品質的同時，也減輕第一線醫療團隊的行政負擔。
115年上半年收案近2.5萬人，其中新收案近4千人；病人急診就醫率及急診住院率逐年下降，顯示持續性照護有助於穩定病情、降低急性醫療需求。未來本署將持續與學會及醫療院所合作，強化嚴重個案辨識、疾病管理及連續性照護，讓病人獲得適切治療，減少急性惡化風險並維持生活品質。
護肺從早篩開始！學會籲：高危險群先填PUMA問卷胸重學會呼吸道疾病委員會召集人彭殿王醫師說明，學會今年也更新了《2026呼吸生理與肺功能評估手冊》，讓基層醫護在做肺功能檢測、判讀結果時有一致的標準，幫助病人及早診斷、及早治療。肺阻塞的治療日新月異，包含吸入劑、生物製劑等有更多種類的藥物能幫助肺阻塞病患減緩症狀及惡化。
學會再次叮嚀，已診斷為肺阻塞的病人要落實三大行動：回診時填寫「保肺護心篩 風險評估表」、諮詢醫師是否能加入肺阻塞健保照護方案（P4P），以及遵循五大照護原則，才能預防肺阻塞惡化、別讓肺傷心。
吸菸是肺阻塞最重要的危險因子之一。國外研究顯示，吸菸者罹患肺阻塞的風險較非吸菸者高出6.3倍，戒菸是預防肺阻塞的第一步。國民健康署副署長魏璽倫表示，國健署長期推動菸害防制及戒菸服務，國內成人吸菸率已從111年的14%降至113年的12.8%，且戒菸服務使用量逐年攀升，近三年（112年至114年）服務人次成長約20%，今（115）年持續成長，1至7月服務約33.3萬人次，較去（114）年同期成長14%。目前全台近3,000家醫院、診所、衛生所及藥局提供戒菸服務，呼籲吸菸者多加利用，及早戒菸，遠離肺阻塞。
原文出處：肺阻塞容易合併心肌梗塞？「心肺雙塞」風險恐達24倍！ 醫籲：盡快介入P4P方案
精華 FAQ
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因為肺阻塞每次急性惡化都可能同時傷肺又傷心，增加冠心病、心肌梗塞、心律不整、心衰竭與中風等事件風險；若再合併風險因子，心肺事件機率會明顯升高。
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評估表整理出5項風險因子，包括活動容易喘、肺功能較差、有心血管疾病風險或病史、過去1年曾中重度急性惡化，以及過去1年未接種疫苗；有任一項都要提高警覺。
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P4P能提供跨專科定期追蹤、風險評估與衛教，協助病人調整治療並落實戒菸、接種疫苗、規律用藥、肺復原與營養補充；研究也顯示可降低急診就醫率與住院率。