2026-11-14 21:49 小蝶的小小廚房
【食譜】氣炸雞翅與蔬菜｜氣炸烤箱一次搞定肉類+蔬菜，下班省時減醣晚餐
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：氣炸烤箱可一次完成雞翅與蔬菜，省時又少洗鍋碗。
- 重點二：雞翅以柚皮胡椒鹽與七味粉醃漬，口感更香更入味。
- 重點三：花椰菜蓋烘焙紙防焦，170度15分鐘後再轉185度上色。
下班回家好累，想吃得健康減醣，又不想洗一堆鍋碗瓢盆嗎？這次分享的「氣炸雞翅與蔬菜」是很懶人的氣炸烤箱食譜！利用氣炸烤箱逼出雞翅天然的油脂，幫下層蔬菜增添香氣，只要再注意氣炸時間及覆蓋烘焙紙等小技巧，就能一鍋完成酥嫩雞翅與清甜烤蔬菜！
無論是在執行減醣飲食的上班族、想快速搞定晚餐的料理新手，或想省時省心的一次完成隔日便當菜，這篇免顧火的氣炸烤箱食譜都很適合～
完整食譜及更多氣炸料理發佈於「小蝶的小小廚房」
【氣炸雞翅與蔬菜食譜】氣炸烤箱一次搞定肉類+蔬菜，下班省時減醣晚餐～
◆份量：2人份
◆熱量：330大卡/人份
◆含醣量：約7g/人份
註：本食譜的熱量及含醣量數值，參考「衛福部食品營養成分資料庫(TFND)」相關食材資料並進行估算，僅供飲食規劃參考。
◆材料：
二節翅 8隻(約250g)、胡蘿蔔 1/3根(約50g)、舞菇 1包(100g)、玉米筍 半盒(約50g)、花椰菜 6朵(約80g)、柚皮胡椒鹽 1小匙、柚皮七味粉 1小匙
◆作法：
步驟1、雞翅放入乾淨容器或塑膠袋中，倒入柚皮胡椒鹽與七味粉揉勻，冷藏醃漬半天以上
步驟2、將所有蔬菜切成適口大小，烤盤鋪上烘焙紙，花椰菜單獨放一側，其他蔬菜排放在另一邊
步驟4、裁一小張烘焙紙，蓋在花椰菜上方，放入氣炸烤箱中
步驟5、先以170度氣炸15分鐘，視雞翅上色程度，轉185度再氣炸約5分鐘至雞翅表皮金黃即可
氣炸烤箱一次烤定肉類主菜與蔬菜！
吃的時候只要再配個超商地瓜，或是料理時直接加入南瓜塊一起烤，就是一餐兼顧膳食纖維與優質蛋白質的完美懶人減醣晚餐囉～
◆Tips：氣炸烤箱一次烤雞翅與蔬菜的小秘訣
1.將耐烤、吸油的蔬菜（如胡蘿蔔、菇類）放在雞翅下方，可吸收雞油風味
2.因花椰菜比較容易焦黃，蓋上烘焙紙可幫助花椰菜保持綠色
3.氣炸15分鐘時可先開箱確認，若蔬菜已熟透、邊緣微焦，可以先將蔬菜夾出裝盤，讓雞翅單獨留在裡面續烤5分鐘以確保表皮酥脆。
4.每家氣炸鍋/氣炸烤箱的火力不同，氣炸雞翅與蔬菜的時間可依個人使用器具調整，先氣炸15分鐘，再依情況調整至表面金黃酥脆
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精華 FAQ
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很適合下班後想快速備餐的上班族、想嘗試減醣飲食的人，以及料理新手或想一次做完隔日便當菜的人，因為做法簡單又省洗碗時間。
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材料包含二節翅8隻、胡蘿蔔1/3根、舞菇1包、玉米筍半盒、花椰菜6朵，再加上柚皮胡椒鹽與柚皮七味粉各1小匙，約2人份。
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可把耐烤吸油的蔬菜放在雞翅下方，花椰菜上方蓋一小張烘焙紙避免焦黃，先170度15分鐘再視上色狀況轉185度約5分鐘，必要時可先夾出熟蔬菜。
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