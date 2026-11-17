2026-11-17 11:46 潮健康
世界糖尿病日：血糖管理不只是少吃糖？認識日常飲食的3個迷思
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：血糖管理不只要少吃糖，白飯、麵包等澱粉也會升血糖。
- 重點二：水果可吃但重視份量，完整水果比果汁更有助控制攝取。
- 重點三：飲食之外還要配合運動、體重管理與必要醫療治療。
從白飯、水果到餐盤比例，了解影響血糖的飲食因素與健康管理觀念每年11月14日是世界糖尿病日。提到血糖管理，許多人第一個想到的就是「少吃糖」，甚至認為戒掉甜食、改喝無糖飲料，就能遠離高血糖。然而，影響血糖的因素遠比糖分攝取複雜，日常飲食中的澱粉種類、碳水化合物總量、食物搭配及生活習慣，都可能產生影響。
世界衛生組織（WHO）2026年11月3日更新的全球統計顯示，糖尿病患者人數已從1990年的約2億人，增加至2022年的約8.3億人；2022年全球18歲以上成人糖尿病盛行率約為14%，顯示糖尿病已成為重要的公共衛生議題。
迷思一：不吃糖，血糖就不會升高？
圖說：血糖管理不只是少吃糖。白飯、麵包及其他澱粉類食物同樣會影響餐後血糖。掌握碳水化合物份量、搭配蔬菜與蛋白質，是均衡飲食的重要觀念。許多人以為只有甜食會讓血糖上升，卻忽略白飯、麵包、麵條及馬鈴薯等澱粉類食物，同樣含有碳水化合物。
美國疾病管制與預防中心（CDC）說明，碳水化合物經消化吸收後會影響血糖，升高速度與食物種類及搭配方式有關。與蛋白質、脂肪或纖維一起食用，血糖上升通常會比較緩慢。
因此，即使完全不喝含糖飲料，若一餐攝取大量精製澱粉，仍可能造成餐後血糖明顯上升。日常飲食可增加非澱粉類蔬菜、減少精製穀類與添加糖，並優先選擇較少加工的原型食物。
迷思二：水果很甜，糖尿病患者就不能吃？
圖說：水果甜度不等於血糖影響。完整水果含有膳食纖維與多種營養素。相較於果汁，適量食用完整水果，通常更有利於控制攝取份量及維持均衡飲食。水果含有天然糖分，但也提供膳食纖維、維生素及多種植物性營養成分，不能單憑甜度判斷是否適合食用。
美國糖尿病學會（ADA）指出，新鮮水果、無添加糖的冷凍水果，都可以納入糖尿病患者的飲食計畫，關鍵在於份量，並將水果計入整體碳水化合物攝取。
值得注意的是，完整水果與果汁並不相同。果汁通常含有較少膳食纖維，也更容易在短時間內攝取較多碳水化合物。因此，適量選擇完整水果，通常比直接飲用果汁更容易掌握攝取份量。
迷思三：只要控制飲食，就能管理好血糖？飲食是血糖管理的重要環節，卻不是唯一因素。WHO指出，規律身體活動、維持適當體重及健康飲食，有助降低或延緩第二型糖尿病的發生風險。對已確診者而言，血糖管理還可能需要藥物治療與定期併發症篩檢。
糖尿病的管理方式也會因疾病類型、個人健康狀況及治療需求而不同。單靠戒糖或自行調整飲食，並不能取代必要的醫療評估與治療。
從日常餐盤開始，建立均衡飲食習慣血糖管理不代表必須完全放棄喜歡的食物。常見的餐盤法可將約半個餐盤安排為非澱粉類蔬菜、四分之一為蛋白質食物，另外四分之一為碳水化合物來源，協助掌握飲食比例。實際份量仍應依個人需求調整。
長期關注北歐營養與日常健康的「北極熊保健專家」，亦將均衡飲食視為健康生活的重要基礎。從魚類、蔬菜、全穀類到莓果等天然食材，不同食物各有營養價值，保健食品則不應取代正常飲食與必要醫療。
世界糖尿病日：從認識風險走向早期行動2026年世界糖尿病日以「及早採取糖尿病行動」（Early action on diabetes）為主題。WHO指出，全球仍有超過四成糖尿病患者尚未獲得診斷，凸顯早期發現與醫療照護的重要性。
血糖管理並非單純與糖分對抗，而是從了解食物、調整生活型態，到必要時接受檢查與治療，逐步建立可長期維持的健康習慣。
免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構
延伸閱讀：・血糖高，只是糖吃太多？破解3大飲食迷思！・為什麼冬天更容易發胖？
參考資料： –WHO, Diabetes –WHO, World Diabetes Day 2026 –CDC, Diabetes Meal Planning –American Diabetes Association, What are the best fruit choices for diabetes?
原文出處：11月14日世界糖尿病日：血糖管理不只是少吃糖？認識日常飲食的3個迷思
精華 FAQ
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因為白飯、麵包、麵條、馬鈴薯等澱粉也含碳水化合物，消化後同樣會影響血糖。若一餐精製澱粉過多，即使不喝含糖飲料，餐後血糖仍可能明顯上升。
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可以吃，但要重視份量，並把水果算進整體碳水化合物攝取。新鮮水果與無添加糖冷凍水果都可納入飲食計畫；相較果汁，完整水果纖維較多，也更容易控制食用量。
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飲食只是其中一環，規律運動、維持適當體重與健康生活習慣同樣重要。若已確診糖尿病，還可能需要藥物治療與定期篩檢，不能只靠自行戒糖取代醫療評估。