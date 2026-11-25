2026-11-25 10:01 潮健康
毛孔明顯不一定是出油造成？認識皮膚乾燥與毛孔外觀的關係
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：臉部乾燥會讓毛孔在視覺上更明顯。
- 重點二：毛孔粗大不只和出油有關，彈性與痘痘也會影響。
- 重點三：先穩定保濕與清潔，再觀察毛孔與膚況變化。
圖說：臉部乾燥會讓粗糙、脫屑與細紋更明顯，也可能使原本的毛孔在視覺上更加突出。
洗完臉緊繃 毛孔反而更清楚洗完臉後兩頰緊繃、上妝容易卡粉，照鏡子時還覺得毛孔比平常明顯，很多人第一個反應是再洗乾淨一點，或急著加強去角質。澤之肌皮膚專科診所黃靖富醫師表示，臉部乾燥與毛孔粗大可以同時出現，但不代表毛孔裡一定很髒。清潔力太強、熱水久洗或頻繁刷酸，反而可能讓皮膚更乾，表面紋理也更不平整。
毛孔粗大不只和出油有關醫學文獻指出，毛孔明顯常見的原因包括皮脂分泌較多、毛孔周圍彈性下降，以及毛囊體積較大；反覆長痘、日曬與不合適的保養習慣也可能影響外觀。因此，乾燥時看到毛孔，不能只用控油處理。毛孔也不像門窗，不會靠冰水或熱水自由開關；真正要處理的是造成表面不平、出油或彈性改變的原因。
乾性肌也可能有明顯毛孔2020年一項納入62名泰國女性的研究，比較自認油性肌與乾性肌者的皮脂、角質含水及毛孔。油性肌的皮脂量確實較高，但兩組的平均毛孔面積與臨床毛孔評分沒有明顯差異。這代表膚質偏乾，不等於毛孔一定比較小；膚質偏油，也不能單靠毛孔外觀判斷。研究人數不多，結果仍要搭配個人膚況解讀。
乾燥會讓表面紋理更搶眼角質層缺水時，常伴隨粗糙、細小脫屑與乾紋，光線照在臉上容易產生更多陰影，原本就存在的毛孔便可能看起來更深、更明顯。這比較像視覺上的放大，不一定表示毛孔結構突然變大。若此時一直磨砂、使用高濃度酸類或清潔面膜，刺激增加後，泛紅與脫屑可能讓膚況看起來更不均勻。
先穩定皮膚 再觀察毛孔日常可先改用溫和清潔，早上若沒有明顯出油，不一定需要反覆使用清潔力強的產品。洗臉水溫接近體溫即可，洗後趁皮膚微濕時擦上含甘油、神經醯胺或玻尿酸的保濕品，白天做好防曬。先連續照護一段時間，再觀察緊繃、脫屑與毛孔陰影是否減少，比一開始就同時使用多種去角質產品更容易判斷。
紅癢脫屑或痘痘需要分開處理黃靖富醫師提醒，若乾燥同時伴隨持續泛紅、刺痛、搔癢、反覆脫皮或丘疹，需排除接觸性皮膚炎、異位性皮膚炎及玫瑰斑／酒糟肌。若毛孔周圍有粉刺、發炎痘痘或凹凸疤痕，處理方向也不同。毛孔外觀受多種因素影響，先把乾燥與發炎穩定下來，再由醫師評估皮脂、彈性與毛囊狀況，才不容易越保養越刺激。
免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構資料來源：
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・Thadanipon K, Kitsongsermthon J.Comparative study into facial sebum level, pore size, and skin hydration between oily-skinned and dry-skinned Thai women.Skin Res Technol. 2020;26(2):163-168. doi:10.1111/srt.12792.
原文出處：毛孔明顯不一定是出油造成？認識皮膚乾燥與毛孔外觀的關係
精華 FAQ
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因為清潔過度、熱水久洗或頻繁刷酸，可能讓皮膚更乾、表面更粗糙，光線陰影也會讓原本毛孔看起來更深、更突出。
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不一定。毛孔外觀還和毛孔周圍彈性下降、毛囊較大、反覆長痘、日曬與保養習慣有關，不能只靠控油來處理。
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建議改用溫和清潔、以接近體溫的水洗臉，洗後趁微濕擦上保濕品並做好防曬，先穩定乾燥與刺激再觀察毛孔變化。