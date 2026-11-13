股票漲了，該賣還是該抱？用哪把尺買，就用哪把尺賣

AI重點 文章重點整理： 重點一： 投資前後若更換評估標準，容易讓買賣理由彼此打架。

投資前後若更換評估標準，容易讓買賣理由彼此打架。 重點二： 作者以短線反彈買進股票，卻因未堅持賣出而轉盈為虧。

作者以短線反彈買進股票，卻因未堅持賣出而轉盈為虧。 重點三：先寫下買進理由、賣出條件與資金用途，可避免情緒決策。

文／林永禎

11月初，台股先是一天之內盤中跌掉將近一成，隔週又大漲回來。跌的時候，該逃還是該撿便宜？漲回來之後，該賣還是該抱？這幾天，很多人心裡大概都在問這兩個問題。

看著這條先跌後漲的曲線，我想起二十多年前的一筆交易：買進後沒幾天，股價漲了約五成；兩年後賣出時，卻變成虧損約兩成。

一檔朋友報的股票

1999年夏天，「兩國論」一出，兩岸情勢緊張，台股連續重挫。

那時有位朋友，長期向我推薦某一檔股票。我在大跌後請他替我買進，理由很單純：不是研究過這家公司未來五年的競爭力，而是判斷政治消息引起的恐慌已經過頭，情緒退了，股價應該會彈回來。說白了，我要的是短線反彈。

買進後沒幾天，股價就漲了約五成。目標達到了，我請他幫我賣掉。

朋友卻沒有照做。他說這家公司很好，前景看好，現在賣太可惜。

後來，股價慢慢跌回我買進的價位，又繼續往下。那兩年剛好碰上全球網路泡沫破裂，台股從一萬點以上，一路跌到三千多點。大約兩年後，朋友才替我賣出，原本約五成的獲利，最後變成約兩成的虧損。（這些數字是我憑記憶的約略描述，但那個教訓，到今天都記得很清楚。）

現在回頭看，我不能把責任推給朋友。他有他的長期判斷，我有我的短期理由；真正的問題是，我說要賣之後，沒有堅持把最後的決定拿回來。錢是我的，這是我自己要負的責任。

錯的不是股票，是中途換了尺

朋友說公司好，未必沒有道理。問題不在股票好不好，而在我們用的是兩把不同的尺。

我買進，用的是「短線」這把尺：恐慌過頭就買，反彈出現就走。朋友不賣，用的卻是「長線」那把尺：公司好，就該抱著。兩把尺各自說得通，但不能買的時候量一把，賣的時候換另一把。

有人會問：如果那檔股票後來翻倍了呢？老實說，那也只是運氣好。因為從頭到尾，沒有人用新的尺重新量過：這家公司到底好在哪裡？可以接受跌多少？要抱多久？

我在大學教創新與決策方法，常提醒學生：兩個答案看起來打架時，先別急著選邊，先把各自成立的條件拆開。短線和長線都可能對，前提是評估的標準在做決定之前就定好；結果出來了才換標準，很容易變成替自己想要的答案找理由。

我把它濃縮成一句話：用哪把尺買，就用哪把尺賣。

賣得早不是問題，賣得沒理由才是

研究投資行為的學者發現，一般人最常犯的錯，是賺一點就急著賣、賠了卻抱著不放，學界稱為「處分效應」。我的故事看起來兩樣都有：想賣的時候沒賣成，後來又一路抱到賠錢。

那「漲五成就賣」，算不算太早賣？差別在於：急著賣，是怕到手的錢飛走；照計畫賣，是因為當初買進的理由已經完成了。重點不是賣得早或晚，而是賣的理由，是不是買之前就想好的。

當然，尺也可以換。如果讀了財報，發現公司比原先想的更好，就可以改成長期持有，只是要說得出三件事：新的證據是什麼、能承受多少風險、下次什麼時候再檢查。如果只是漲了捨不得賣、跌了不想認賠，才說「那就放長線吧」，那不是換尺，而是找台階下。

兩次反彈，背後都有人推了一把

這一次的大跌也一樣，不能看成公式。11月6日，台股盤中一度重挫3,737點，是史上盤中跌點最多的一次；前一晚美國半導體股大跌，市場擔心人工智慧相關的投資會放緩。政府當天宣布國安基金可以進場，金管會也開始限制放空，隔週一台股大漲將近兩千點。

1999年夏天，台股後來能回升，也有政府進場和國際投資機構調高台股比重的推力。反彈到底是恐慌退了，還是有人推了一把，當下很難分清楚。而且反彈不代表風險結束：這次台股連漲三天之後，11月12日又跌了一千多點。

研究也發現，散戶進出越頻繁，扣掉成本後的報酬往往越差。所以，這篇文章不是要鼓勵大家逢大跌就去搶反彈。

買之前，先寫下三句話

如果你也有投資，下次按下買進之前，不妨先在手機備忘錄寫下三句話：

1. 我為什麼買？（看好公司長期成長，還是想抓短期反彈？這就是你的尺。）

2. 什麼時候賣？（賺到多少、賠到多少，或是買進的理由不見了，就重新決定。）

3. 這筆錢多久會用到？最多能接受賠多少？（短期要用的錢、賠不起的錢，就不該拿來搶反彈。）

如果是請家人、朋友或理專代為操作，還要先說好：最後由誰決定，以及怎麼確認對方已經照辦。

寫下來，不是為了死板照做。市場會變，你也可以改；只是想改的時候，手上有一張當初冷靜時寫的紙條可以對照，問問自己：我是有了新理由，還是只是捨不得？

其實不只投資。報名一堂課、開始一項運動，甚至衝動買下一件衣服，一開始為什麼做，往往就決定了什麼時候該停、什麼時候該重新想一想。

最後

二十多年過去，我最遺憾的不是沒挑到一檔好股票，而是沒有守住自己的決定，讓賣出的理由跟買進的理由各說各話。

下次再遇到股市大跌又大漲，先別急著問該買還是該賣，先問自己：當初，我是用哪一把尺買的？

（本文分享個人經驗與決策思考，不構成任何投資建議。）

資料來源

• 三立新聞網（2026/11/06）｜台股崩1873點寫第4慘、盤中狂瀉3737點創紀錄 https://www.setn.com/news/1934318

• 經濟日報（2026/11/06）｜台股失守4萬點 盤中暴跌逾3700點（費城半導體指數暴跌12.25%） https://money.udn.com/money/amp/story/5607/9861986

• 口袋學堂（2026/11）｜國安基金11月6日授權、金管會11月9日起限空措施 https://www.pocket.tw/school/articles/article-mw8y4y61/

• 公視新聞網（2026/11/09）｜國安基金、限空令齊發 台股收漲1960點創史上第二大 https://news.pts.org.tw/article/834992

• 臺灣證券交易所｜115年11月市場成交資訊 https://www.twse.com.tw/zh/trading/historical/fmtqik.html

• 數位時代（1999/09/01）｜兩國論vs.華人圈（1999年7月台股在政府干預下回穩） https://www.bnext.com.tw/article/8754/BN-ARTICLE-8754

• 今周刊（1999/09/16）｜基本面為股市奠下堅實基礎（兩國論下跌與摩根士丹利調高台股權數） https://www.businesstoday.com.tw/article/category/183008/post/199909160019/

• 數位時代（2001/02/01）｜嚴寒過後，靜心等待回暖（2000年2月台股衝上10,202點） https://www.bnext.com.tw/article/8077/BN-ARTICLE-8077

• TVBS新聞網（2026/02/23）｜2001年9月台股最低3,411點 https://news.tvbs.com.tw/money/3134107

• Wikipedia｜Disposition effect（處分效應，Shefrin & Statman, 1985；Odean, 1998） https://en.wikipedia.org/wiki/Disposition_effect

• Barber & Odean（2000）｜Trading Is Hazardous to Your Wealth, The Journal of Finance https://faculty.haas.berkeley.edu/odean/Papers%20current%20versions/Individual_Investor_Performance_Final.pdf