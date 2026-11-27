2026-11-27 19:02 潮健康
狗狗不能吃什麼？廚房最常見7大食材地雷與誤食處理指南
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：蔥、洋蔥、大蒜、韭菜等蔥屬植物都可能傷害狗狗紅血球。
- 重點二：生馬鈴薯、野生菇類、玉米芯與酪梨都屬於廚房高風險食材。
- 重點三：狗狗誤食後應先確認體重、食物、份量與時間，再盡快聯絡獸醫。
每次走進廚房，是不是總有一個毛茸茸的身影悄悄跟進來？你切菜，牠盯著你；你把食材倒進鍋裡，牠的鼻子就湊過來嗅；偶爾一片蔬菜掉到地上，還沒等你反應，就已經被舔得一乾二淨。
這種畫面對許多飼主來說再熟悉不過。狗狗討食的眼神實在太難抵擋，加上很多人心想：「我在吃的東西，應該對牠也沒什麼害處吧？」於是順手丟了一小塊蔬菜過去，覺得這樣既健康又有愛。
但問題就出在這裡。人類覺得健康的食物，對狗狗來說不一定安全。甚至有些我們每天都在吃的蔬菜，對毛孩來說可能具有毒性。今天就來完整盤點「狗狗不能吃什麼」，以及廚房裡最容易被忽略的食材地雷。
人類的健康食材，為什麼可能變成狗狗的危險食物？ 要理解為什麼同樣的食物，人吃沒事，狗狗吃了卻可能出問題，要先知道一件事：人類與狗狗的消化、代謝方式並不完全相同。
有些植物性食材含有特定天然化合物，人類可以正常代謝，但狗狗體內缺乏相同的處理能力，攝取後可能對紅血球、腸胃、肝臟、腎臟或神經系統造成影響。
更容易讓飼主掉以輕心的是，有些有毒食物並不一定會在誤食後立刻出現明顯症狀。狗狗吃完後可能看起來和平常一樣，但數小時甚至數天後才陸續出現精神下降、嘔吐、腹瀉或其他異常。
所以「只吃一點點應該沒關係」並不是安全的判斷方式。真正重要的是：吃了什麼、吃了多少、狗狗體重多少，以及誤食多久了。
廚房常見高風險食材：蔥、蒜、韭菜與生馬鈴薯
圖片說明：洋蔥、大蒜等蔥屬植物，是狗狗誤食時需要特別注意的廚房食材。
蔥、洋蔥、大蒜、韭菜：蔥屬植物都要小心 這類植物含有有機硫化物（organosulfur compounds）。狗狗攝取後，可能造成紅血球氧化性傷害，嚴重時可能引發溶血性貧血。
可能出現的症狀包括：
- 精神萎靡
- 食慾下降
- 嘔吐
- 腹瀉
- 尿液呈紅褐色或深色
- 牙齦黏膜變白或偏黃
- 呼吸或心跳變快
比較麻煩的是，這些症狀不一定會立刻出現，有時可能在幾天後才逐漸明顯，因此飼主容易忽略與先前誤食的關聯。
另外，不論是生的、熟的、乾燥的或粉末狀蔥蒜，都不建議餵給狗狗。很多人類食品，例如肉鬆、調味醬、湯底、滷汁、肉類調味粉，也可能含有蔥蒜成分，因此不要只注意「有沒有看到整顆洋蔥」，調味料同樣要留意。
生馬鈴薯與發芽馬鈴薯 馬鈴薯本身並非完全不能給狗狗吃，但生馬鈴薯、發芽馬鈴薯與綠化部位不建議食用。這些部位含有較高濃度的茄科植物生物鹼，例如 solanine 等天然成分，攝取過量可能造成腸胃或神經相關不適。
如果要給狗狗吃馬鈴薯，建議選擇：完全煮熟、去皮、不加鹽、不加奶油、不加任何調味料的形式，並控制份量。
番茄：成熟果肉與植株要分開看 成熟的紅番茄果肉，少量攝取通常和未成熟果實或植株的風險不同。真正需要特別留意的是未成熟的綠色番茄、番茄葉、莖與植株其他部位，其中天然生物鹼含量較高，不建議讓狗狗啃食。如果家裡有種植番茄，也要特別注意別讓狗狗自行咬葉片或果梗。
很多飼主以為能吃，其實還有這些隱藏風險 玉米：危險的不是玉米粒，而是玉米芯 玉米粒本身通常不是主要問題，真正危險的是整根玉米棒或玉米芯。狗狗可能把玉米芯咬成大塊後直接吞下，但玉米芯不容易被消化，有可能卡在胃腸道中形成異物阻塞。
因此，如果想讓狗狗吃玉米，應把玉米粒剝下後再餵，不要直接讓牠啃整根玉米棒。若已經吞下明顯大小的玉米芯，不建議只在家等待排出，應儘快詢問獸醫師。
菠菜：可以吃，但不適合大量長期餵 菠菜含有草酸，同時也是含有多種營養素的蔬菜。對一般健康狗狗來說，少量、偶爾攝取通常不用過度緊張；但不建議把菠菜當成每天大量餵食的固定食材。如果狗狗本身已有腎臟、泌尿道結石或礦物質代謝相關問題，是否適合餵食，更建議先詢問獸醫師。
酪梨：最大的風險其實不只一種 酪梨常被人類當成健康食物，但餵狗時需要特別小心。酪梨植物含有 Persin，而不同動物對 Persin 的敏感程度不同。對狗狗而言，更常見的實際風險還包括：
- 果肉脂肪含量高，可能造成腸胃負擔
- 果核可能造成噎住
- 吞下果核可能形成腸胃道異物
- 大量高脂食物對部分狗狗並不適合
因此，不需要刻意把酪梨當成狗狗的健康食材。
蘑菇：超市栽培菇與野生菇不能混為一談 一般市售、可供人類食用的人工栽培菇類，和野外不明菇類的風險完全不同。真正需要嚴格避免的是野生菇類。有些毒菇外觀與可食用菇類非常相似，一般人很難只靠外型辨認。狗狗外出散步時若誤食不明菇類，可能造成嚴重中毒。如果懷疑狗狗吃下野生菇，最好拍下剩餘菇類的外觀或帶樣本就醫，方便獸醫判斷。
「只吃一口應該沒關係吧？」這個想法最容易出問題 這大概是飼主最常出現的心理：「就一小片洋蔥，應該還好吧？」但食物毒性的風險不能只用「看起來很少」來判斷。
首先是攝取量和體重的差異。同樣一塊食物，對30公斤的大型犬與3公斤的小型犬而言，每公斤體重所吃到的量完全不同。
其次，有些毒性作用可能和重複攝取有關。如果今天吃到一點、隔天又吃一點，飼主因為每次都覺得量很少，很容易忽略累積攝取的問題。另外，年齡、原本的健康狀況，以及是否有貧血、腎臟、肝臟等疾病，都可能影響狗狗誤食後的風險。
所以請記住一個很重要的原則：「上次吃了沒事」不代表「這次一定也沒事」。狗狗的身體狀況會變，吃到的份量也不一定相同，不能把過去沒有發生問題當成安全證明。
狗狗總是在廚房討食？4個方法降低誤食機會
圖片說明：建立廚房活動界線，能降低狗狗搶食掉落食材的機會。
知道哪些食物不能吃是一回事，真正每天執行又是另一回事。尤其面對狗狗那雙充滿期待的眼睛，很多飼主明明知道不能餵，最後還是忍不住丟一口。
可以從以下幾個方法開始：
所以飲食安全最好是全家共同遵守。對狗狗說「不」，不是不愛牠，而是換一種更安全的方式愛牠。
想讓狗狗吃蔬菜？其實有不少相對安全的選擇 如果很想讓狗狗也吃到一些天然蔬菜，其實並不是所有蔬菜都需要避開。
常見相對安全的選擇包括：
- 南瓜
- 紅蘿蔔
- 地瓜
- 四季豆
- 花椰菜
處理時可以掌握幾個原則：
- 適度煮熟、不加鹽、不加糖、不加奶油、不加醬汁，並依狗狗體型控制份量。
- 需要切小的食材也應處理成適合吞嚥的大小，避免噎食。
- 即使是安全蔬菜，也不建議大量取代完整主食。
- 狗狗真正需要的是完整、均衡的營養來源，蔬菜更適合當成飲食搭配或少量點心。
食材安全之外，也別忽略狗狗的日常腸胃保健 很多飼主關心「什麼不能吃」，卻容易忽略另一件事：即使食材本身安全，突然吃太多、換食太快，也可能讓狗狗腸胃一時不適應。
尤其是平常很少吃蔬菜的狗狗，如果突然大量增加南瓜、地瓜或高纖食材，也可能出現便便變軟、排便次數增加或脹氣。
因此，日常飲食除了避開危險食材，也可以從以下幾個方向照顧：
- 新食物少量、慢慢增加
- 不突然大幅更換主食
- 控制零食與額外食物比例
- 維持足夠飲水
- 觀察便便形狀與排便頻率
如果本身腸胃比較敏感，也可以了解益生菌、益生元、消化酵素等常見腸胃保健成分。
HOMI毛與家認為，腸胃保健不只是「補好菌」這一件事，而是從飲食消化、腸道菌叢與日常體質一起思考。從幫助消化、維持腸道健康、增進腸內菌叢平衡與脾胃調養等多面向，規劃犬貓日常腸胃保健。
狗狗真的誤食了，第一步不是上網找偏方 如果狗狗已經吃下可疑食物，最重要的不是先等牠有沒有症狀，而是先確認：
- 狗狗體重
- 吃了什麼
- 大約吃了多少
- 什麼時間吃的
- 目前有沒有任何異常
接著儘快聯絡動物醫院或獸醫師，依照專業建議處理。尤其是蔥蒜類、野生菇類、不明植物或其他已知具有毒性的食物，不建議自行催吐。不同食物、誤食時間與狗狗健康狀況，處理方式可能不同，自行催吐或餵食偏方反而可能增加風險。
愛牠，就從搞清楚「牠能吃什麼」開始 狗狗不會自己判斷什麼能吃、什麼不能吃。牠只知道眼前的東西聞起來很香，而且你正在吃。所以保護牠不誤食危險食物，其實是每天都會發生的飼主功課。
可以先記住幾個最重要的原則：
蔥、洋蔥、大蒜、韭菜不要餵；生的、發芽或綠化的馬鈴薯不要吃；野生菇類不要碰；玉米芯不要讓狗狗吞；「只吃一口沒關係」也不要當成安全判斷。
如果已經誤食可疑食物，應儘快聯絡獸醫，並提供狗狗體重、食物種類、估計攝取量與時間。日常飲食除了避開危險食材，也要留意食物份量、營養均衡與腸胃適應。知道什麼不能吃，是保護牠；知道怎麼吃得適合，則是陪牠長久維持健康生活的一部分。
飼主最常問的狗狗飲食安全問題 狗狗吃了一點點蒜頭，需要馬上送醫嗎？ 建議先聯絡獸醫或動物醫院，告知狗狗體重、吃到的食物種類、大約份量以及誤食時間。不要單純以「只有一點點」判斷是否安全，也不建議等症狀出現後才處理。
煮熟的洋蔥還可以吃嗎？ 不建議。蔥屬植物無論生食、煮熟、乾燥或粉末形式，都不適合作為狗狗食物。因此除了整塊洋蔥，也要留意含有洋蔥粉、蒜粉、蔥末的調味食品。
狗狗可以吃紅蘿蔔嗎？ 可以少量作為飲食搭配。紅蘿蔔含有β-胡蘿蔔素及膳食纖維，可煮熟後切成適當大小餵食，也可以依狗狗咀嚼能力提供合適大小的生紅蘿蔔。不需要添加鹽、油或其他調味料，份量也不宜過多。
狗狗吃蔬菜後拉肚子，是中毒嗎？ 不一定。可能只是一次吃太多纖維、新食物加入太快，或狗狗本身腸胃比較敏感。但如果同時出現持續嘔吐、精神萎靡、尿液顏色異常、牙齦變白、呼吸異常等情況，就不建議只在家觀察，應儘快就醫。
市售狗糧裡有蔬菜成分，這樣安全嗎？ 不能只用「有蔬菜」或「沒蔬菜」判斷產品是否適合。完整商業寵物食品會依配方需求使用不同原料，重要的是產品是否有完整成分標示、營養設計與安全管理。購買時建議選擇來源清楚、有完整標示，並符合相關寵物食品規範的產品。
免責聲明：本文為寵物飲食安全、健康資訊與產品特性介紹，非醫療診斷或治療依據。若狗狗誤食疑似有毒食物，或出現持續嘔吐、腹瀉、精神食慾下降、尿液顏色異常、呼吸異常等情況，請儘快諮詢專業獸醫師。
原文出處：狗狗不能吃什麼？廚房最常見7大食材地雷與誤食處理指南
精華 FAQ
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因為蔥屬植物可能造成紅血球氧化傷害與溶血性貧血，症狀不一定立刻出現，可能過幾天才明顯。應先記錄體重、食物種類、份量與時間，再儘快聯絡獸醫。
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生馬鈴薯、發芽或綠化部位、野生菇類、玉米芯與酪梨都要特別小心。這些食材可能引發腸胃不適、異物阻塞或中毒，不適合隨意餵給狗狗。
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可選南瓜、紅蘿蔔、地瓜、四季豆、花椰菜等相對安全蔬菜，並以少量、煮熟、不加鹽糖油醬的方式餵食，同時切成適合吞嚥的大小，避免取代完整主食。