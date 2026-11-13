2026-11-13 10:59 女子漾／編輯黃冠婷
泡溫泉泡到昏倒！52歲女險休克 冬天洗澡藏3大危險，5種NG習慣快改
天氣轉涼，洗個熱水澡、泡進暖呼呼的溫泉池，成為不少人秋冬最期待的享受，但水溫太高、泡太久，反而可能讓身體吃不消！彰化曾有一名52歲女性運動後泡湯約半小時，沒想到起身後突然頭暈、四肢無力，甚至當場昏倒。冬天洗澡與泡湯尤其要留意溫差、血壓變化及浴室通風，以下5種常見習慣更要避免。
運動完泡湯30分鐘！52歲婦人突然昏倒險休克
根據2026年1月媒體報導，彰化一名52歲女性平時有運動習慣，某天晚餐後前往健身中心，先跑步再舉啞鈴，運動約一小時後，接著進入約42度的水療池浸泡半小時。
沒想到她起身走向淋浴間時，突然感覺四肢無力、頭暈，隨後昏厥倒地。
送往員榮醫院檢查後，醫師發現她出現低血壓、心律不整及嚴重低血鉀，經補充電解質與輸液治療後才逐漸恢復。
員榮醫院腎臟科主任孫樹俊藉此提醒，運動流汗後若又長時間泡熱水，可能加重水分與電解質失衡的問題，不能忽略身體發出的警訊。
冬天洗澡、泡湯藏3大危險！頭暈可能不是單純太熱
危險1：冷熱溫差大，血壓容易劇烈變化
冬天若從寒冷的更衣室直接進入高溫浴池，身體需要快速適應溫度變化。
冷環境可能讓血管收縮，熱水則使血管擴張，對血壓調節能力較差的人而言，可能增加心血管負擔。
危險2：熱水泡太久，起身時容易頭暈
泡在熱水中時，周邊血管擴張，血壓可能下降；若突然站起來，容易發生姿勢性低血壓，出現眼前發黑、頭暈甚至昏厥。
若在浴缸或溫泉池中失去意識，也可能增加溺水風險。
危險3：浴室通風不良，還要小心一氧化碳中毒
除了水溫，浴室環境也不能忽略。
若使用燃氣熱水器，設備安裝不當或通風不足，可能產生一氧化碳中毒風險。患者可能出現頭痛、噁心、頭暈、虛弱，嚴重時甚至意識不清。
如果多人在同一環境同時出現類似症狀，應提高警覺，立即離開危險場所並求救。
泡溫泉5大NG習慣！飯後立刻泡、泡超久都上榜
1. 水溫越燙越舒服：衛福部國民健康署建議，泡湯水溫不宜超過40度。過熱的水可能增加心血管負擔，並提高頭暈與不適風險。
2. 一泡就是半小時：泡湯不是待越久越好。國民健康署建議，每次浸泡不超過15分鐘，期間可適時離池休息、補充水分。
3. 吃完火鍋、喝完酒立刻泡：秋冬不少人喜歡吃完大餐接著泡溫泉，但衛福部建議，飯後最好間隔約2小時再泡湯，飲酒後也應避免入浴。
4. 泡完直接站起來：突然從浴池起身，可能因血壓變化而頭暈。建議先緩慢坐起、確認沒有不適，再扶穩離開浴池。
5. 一個人泡湯、身體不舒服也硬撐：獨自泡湯時若發生昏厥，可能無法及時獲救。尤其有心血管疾病、三高或其他慢性疾病的人，應先詢問醫師是否適合泡湯，避免單獨入浴。
洗澡洗到一半頭暈怎麼辦？別急著站起來
如果洗澡或泡湯時突然頭暈，應立即停止浸泡，在安全情況下尋求旁人協助，緩慢離開水中，並到安全、通風的地方休息。
若感覺快昏倒，應避免獨自走動，以免滑倒或跌傷；如果伴隨胸悶、胸痛、呼吸困難、心悸、意識不清等症狀，應立即撥打119。
若懷疑一氧化碳中毒，應優先離開可能受污染的空間，不要留在浴室內等待症狀改善。
哪些人泡溫泉更要小心？
國民健康署提醒，高齡者、心血管疾病患者、三高族群及身體不適者，應特別留意泡湯風險。孕婦或有其他健康問題的人，也應先向醫師確認適合的水溫及浸泡方式。
秋冬想安心享受熱水澡與溫泉，記得把握水溫不超過40度、每次不超過15分鐘、飯後間隔約2小時，以及避免獨自泡湯等原則，才能減少意外發生。
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