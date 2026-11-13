2026-11-13 10:31 女子漾／編輯黃冠婷
流感還是普通感冒？單週38人病逝！出現5種症狀別硬撐，醫師揭就醫警訊
最近天氣忽冷忽熱，開始咳嗽、喉嚨痛，可別急著當成普通感冒！根據衛福部疾管署11月10日公布的最新疫情，國內流感雖然持續降溫，單週仍新增103例重症及38例死亡。更有一名60多歲女性在發燒數日後出現呼吸困難，最終因感染併發症不幸病逝。究竟流感與一般感冒有什麼不同？出現哪些症狀不能再硬撐？疾管署提醒，除了發燒、全身痠痛，也要特別留意呼吸及意識變化。
流感單週38人死亡！60多歲婦人發燒後病情急轉直下
疾管署11月10日公布，第44週國內類流感門急診就診人次達91,879人，雖然較前一週減少6.4%，但11月3日至9日仍新增103例流感併發重症、38例死亡，主要流行病毒為A型H1N1。
其中一名南部60多歲女性患有多項慢性疾病，也未接種本季流感疫苗。她先是持續發燒，接著出現呼吸困難及血氧過低，就醫後確診A型流感，並併發肺炎及泌尿道感染。儘管住院接受治療，後續仍發生菌血症、呼吸衰竭與休克，最終於11月上旬病逝。
流感可能引發肺炎等嚴重併發症，尤其高齡者、孕婦及慢性病患者，更應提高警覺。
流感和普通感冒差在哪？突然高燒、全身痠痛要注意
不少人以為流感只是比較嚴重的感冒，但兩者的致病病毒不同。
疾管署指出，一般感冒常見鼻塞、流鼻水、打噴嚏與喉嚨痛，症狀通常較輕微；流感則可能突然發作，伴隨明顯發燒、頭痛、肌肉痠痛及全身疲倦，恢復時間也可能長達一至兩週。
不過，光靠症狀無法百分之百區分流感、一般感冒或新冠肺炎，仍須由醫師評估，必要時透過檢驗確認。
出現這5種症狀別硬撐！恐是流感重症警訊
呼吸困難、呼吸急促：即使沒有劇烈活動，也出現喘不過氣或呼吸異常，應立即就醫。
胸口疼痛、胸悶：如果胸部持續不舒服，尤其合併呼吸困難，須警覺心肺併發症。
嘴唇發紫、臉色異常：可能代表身體缺氧，應立即尋求緊急醫療協助。
意識不清、嚴重頭暈：出現反應遲鈍、難以喚醒或昏厥，不能只當成發燒太累。
高燒持續72小時或咳血：若發燒多日未退，或痰液帶血、明顯變濃，也應儘速就醫。
上述症狀是疾管署列出的危險徵兆整理，並非每位流感患者都會出現。若有嚴重呼吸困難、意識改變等緊急情況，應立即撥打119。
感冒藥吃了沒效？流感抗病毒藥物有治療黃金期
疾管署指出，流感抗病毒藥物在症狀開始後48小時內使用，通常效果較佳，能降低部分患者的併發症風險。
不過，超過48小時並不代表完全無法治療，重症或高風險患者仍可能受益，應由醫師評估是否用藥。
如果突然高燒、肌肉痠痛、全身無力，尤其本身屬於高風險族群，建議及早就醫，切勿自行購買或服用抗病毒處方藥。
秋冬流感怎麼預防？疫苗、口罩與休息都重要
接種流感疫苗有助降低感染後併發重症的風險，平時也應勤洗手、保持室內通風，並遵守咳嗽禮節。
若已出現發燒、咳嗽等呼吸道症狀，應戴口罩、在家休息，避免帶病上班或上課。
尤其流感症狀可能與其他呼吸道感染相似，若身體狀況明顯惡化，務必及時就醫，別讓原本以為只是小感冒的不適拖成嚴重疾病。
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