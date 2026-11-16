無事信佛、遇事信道、惹毛入魔？成年人的生存哲學

AI重點 文章重點整理： 重點一： 文章以佛、道、魔三種網路迷因，對照成年人面對衝突時的心理切換。

文章以佛、道、魔三種網路迷因，對照成年人面對衝突時的心理切換。 重點二： 佛系代表選擇原諒與放下，但前提是評估成本，不是無條件吞忍。

佛系代表選擇原諒與放下，但前提是評估成本，不是無條件吞忍。 重點三：道系與魔系象徵反擊與蒐證，重點是合法處理界線與權益。

中華民國115年8月30日，我的媽媽完成了人生最後一場畢業典禮。

8/31是我七月時就排好的休息日，於是就理所當然地待在家裡，把前十天累積下來的家務做一個處理。

閒下來了之後，我打開手機，開始滑臉書。

一個低沉的男聲忽然響起。「你知道佛教、道教、魔教的區別嗎？」

配合著這道嗓音的畫面是陰暗的雲、發白的天際線和右上角天空的一團紅光，寬廣的路面直直通向遠方。

嗯？什麼東西？

我愣了愣，只有23秒的Reel很快又開始從頭播放。

第二次播放，我終於聽清楚了。

無事信佛，慈悲為懷；遇事信道，道心不穩，真的惹毛了，那就入魔。

我看著手機，忽然覺得這套歪理荒謬得非常完整。

因為換個場景，它大概是這樣——

▋你今天信什麼教，要看今天遇到什麼人

假設你正在開會。

一份企畫，你查資料、熬夜、修改，來來回回弄了好幾天。開會時，隔壁同事面不改色地把你的成果講成自己的，主管聽得頻頻點頭。

更精彩的是，散會以後，他還轉過頭來，對你露出一個慈祥得近乎聖母的微笑。

這一刻，你腦中的宗教戰爭大概已經開打。

第一秒：「算了，跟這種人計較幹嘛？」

三分鐘後：「不行，我愈想愈火。」

回家洗完澡躺上床：「等等，我剛才為什麼沒有當場弄死他？」

恭喜。

短短幾個小時，你已經完成佛教、道教、魔教三教輪轉。

先聲明：「道心不穩就揍人」當然不是道教教義，各位道長先別拔劍。

這裡談的是網路迷因，是現代人面對衝突時，把自己的心理狀態戲稱為三種信仰模式。

偏偏這個荒謬的分類，準得讓人很難不對號入座。

因為現代成年人面對討厭的人，心裡往往同時住著三套系統：包容、反擊、報復。差別只在於，今天是哪一套取得最高權限。

▋佛系模式：算了，我懶得跟你計較

第一種，是佛。

網路版本的核心精神大概可以濃縮成四個字：「慈悲為懷。」

有人嘴你一句，有人搶了停車位，群組裡有人講了一句令人白眼翻到後腦勺的話。你想了一下：算了。

這個「算了」，有時候來自寬容，有時候純粹因為對方根本不值得你浪費時間。

我今天有工作、有家人、有帳單、有客戶、有晚餐要想，可能還有一堆訊息沒回。為了你這句蠢話，我還得花兩個小時生氣？

你配嗎？

於是你決定原諒。

某種程度上，成年人的慈悲經常混合著一點珍貴的懶惰。只要事情沒有真正踩進核心利益，沒有傷害到重要的人，也沒有嚴重侵犯界線，讓它過去反而最省成本。

人生已經夠忙了，沒有必要每遇到一個跳梁小丑，都親自替他搭舞台。

做業務以後，我也慢慢發現，「算了」有時候非常昂貴，有時候卻非常划算。

有些人值得花時間解釋，有些誤會值得澄清，有些權益一定要爭；也有些爭論即使贏了，只會換來更多時間成本。判斷哪一場值得進去，哪一場可以轉身離開，本身就是工作的一部分。

佛系如果只是什麼都吞，早晚會內傷；佛系如果建立在判斷之後，那叫成本管理。

▋道系模式：你再過來，我的道心真的要不穩了

可是有些人很奇怪。

你退一步，他不會覺得你有修養。他會覺得：喔，原來這個可以欺負。

然後再往前一步。

這時候，網路版「道教模式」就上線了，名句叫：「道心不穩。」

這個梗最好笑的地方，在於它替「我想反擊」找出了一個非常具有東方哲學氣息的理由。

我本來好好的，你偏偏跑來破壞我的平衡。

既然你讓我的道心不穩，我為了恢復身心和諧，只好處理一下造成失衡的來源。

至於原片中那句「必揍一頓」，看看笑笑就好。

現實世界的成年人還是要記得刑法、民法，以及醫藥費都很貴。

成年人修道，通常不用真的揍人。

有人搶功，把郵件和檔案版本翻出來；有人甩鍋，把雙方對話紀錄攤開；有人一再踩線，就把那條線畫到他鼻子前面。

能用證據完成的因果，何必用拳頭？

拳頭會痛，做筆錄還很花時間。

因果報應如果能合法、合理，而且證據齊全地完成閉環，通常比真的揍人有效多了。

做房仲久了，我對這件事特別有感。

這個行業每天都在談利益，也每天都在碰人的界線。

買方出了一個讓屋主翻白眼的價格、屋主臨時改變想法、同行各憑本事競爭，有些事情笑笑就過去了，沒有必要每一場都打。

可是一旦牽涉交易資訊、承諾、責任或實際權益，我的道心通常就不能太穩。

房地產動輒幾百萬、幾千萬，一句「算了啦」，後面有時候跟著的是別人的財產。

委託怎麼談、價格怎麼說、屋況揭露了什麼、買賣雙方曾經表達什麼，我愈做愈知道，記憶會模糊，立場會改變，當時留下的紀錄卻還在。

所以我的「道系修行」通常沒有桃木劍，只有 LINE、契約、照片、時間紀錄和一堆截圖。

真的碰到爭議時，這些東西比提高音量有用得多。

▋魔系模式：你害我睡不著，我就開始想很多了

再往下一層，就是魔教。

魔教的啟動條件非常特殊，通常不是事情發生的那一刻。

是在凌晨三點。

你躺在床上，左翻右翻，突然睜開眼睛。

「等一下，他今天那句話是什麼意思？」

「所以他早就算好了？」

「我當時怎麼會沒有想到要回這句？」

「可惡。」

然後大腦開始自行剪接、重播、慢動作回放，順便替你寫出二十七個當場反殺的版本。

到這個階段，網路版魔教的信條就出現了：「整死拉倒，不然睡不著覺。」

至於「整死拉倒」，請各位把它留在腦內劇場。

現實世界的魔教高手不親自動手，他們蒐證。

但那句「睡不著覺」，倒是意外精準。

人被真正踩過紅線以後，最折磨人的往往是事情過了，腦袋還在自己反覆重播：我是不是太軟弱？我是不是應該做點什麼？為什麼我要吞下去？

憤怒沒有出口，就會在腦袋裡無限加班。

所以魔教梗之所以讓人笑，未必因為大家真的想「整死誰」。

很多時候，我們只是很想確認一件事：這次，我不要再讓自己吞下去。

▋真正困難的，是判斷事情到底到了哪一級

於是這套荒謬的「三教信仰」，居然慢慢長出一點成年人世界的實用性。

小事，信佛；值得反擊的事，信道；真的踩過紅線，腦中可以暫時入魔，手上的處理方式最好依然合法。

問題也隨之而來：到底什麼算小事？什麼值得反擊？什麼已經踩過紅線？

這個答案，每個人都不同。

有人被同事搶一句話就氣三天；有人幾十萬的利益被占了，還能回家先吃飯。

有人對陌生人的冒犯毫不在意，家人的一句話卻能精準踩中地雷。

做仲介還有一個更麻煩的地方：有時候要處理的，甚至不是自己的佛、道、魔，而是別人的。

買方覺得：「這房子我很喜歡，但這個價格我吞不下去。」於是出了一個他認為合理的價格。

屋主聽完出價，可能當場道心不穩：「叫他去買別間！」

兩邊如果再多幾句情緒，仲介就會站在中間，看著兩位施主逐漸有入魔跡象。

這時候我的工作，往往就是把情緒重新翻譯成可以處理的事情：你在意的是價格？付款條件？交屋時間？屋況？還是覺得自己沒有被尊重？

很多談判真正卡住的地方，表面上是一個數字，底下藏著的卻是人的感受。

所以真正需要靈活切換的，是我們處理人的方式。有些人看見你的退讓，想到的是教養；另一些人看到的，卻是一塊可以再往前站半步的空地。

麻煩就在這裡。界線如果只存在心裡，別人通常看不到。

你可以今天慈悲，明天翻臉，後天蒐證。視情況而定，也視對方到底有多不知好歹。

▋無事信佛，遇事信道，惹毛可以想入魔

所以我愈看這套「佛、道、魔」生存哲學，愈覺得它好笑的地方，就在那份荒謬的真實感。

大家相安無事，就吃齋唸佛，對世界慈悲一點；有人開始試探底線，道心立刻不穩，該處理就處理；真的碰上那種百年難得一見、能讓你凌晨三點瞪著天花板愈想愈精神的人，腦中短暫入魔，也算人之常情。

只要記得把「整死他」翻譯成成年人可以安全執行的版本：該切割就切割，該蒐證就蒐證，該討回來就討回來。

房子可以談價格，條件可以協商，人的界線也可以說清楚。

做仲介這些年，我愈來愈覺得，真正耗人的往往是該說的沒說、該留的沒留、該處理的拖著不處理。

最好事情處理完，對方知道界線在哪裡，你不用付醫藥費，也不用去警局做筆錄。

然後回家，洗澡，關燈，睡覺。

畢竟我們在這個世界努力修行這麼多年，最後追求的可能也沒有多玄妙。

無事信佛：慈悲為懷。

遇事信道：道心不穩，該處理就處理。

惹毛入魔：腦內隨便演，現實依法辦理。

修行的最高境界，大概就是事情處理掉，自己別被告，晚上還睡得著。

阿彌陀佛。

無量天尊。

大家晚安。

——萬家鄉