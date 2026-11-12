2026-11-12 11:07 女子漾／編輯張念慈
黃樂心機遭起底！昔赴藍帶學法餐、高調炫耀黃仁勳每年替她慶生
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳婚外情風波持續延燒，據傳與他發展婚外情的中國女子黃樂（Alice Huang），近日遭昔日同學爆料過往求學經歷。黃樂曾赴法國知名藍帶國際廚藝餐旅學院學習法式料理，當年還曾向同學透露，學廚藝是為了「做飯給老公吃」。巧合的是，黃仁勳長女黃敏珊也曾在藍帶廚藝學院進修，引發外界對黃樂是否刻意經營人脈的猜測。此外，美媒更揭露，黃樂過去經常向同事及客戶展示與黃仁勳的合照，甚至高調聲稱黃仁勳每年都會替她慶生。
黃樂昔日同學爆料！赴藍帶學法餐，曾說要煮飯給老公吃
根據《聯合新聞網》報導，作家崔成浩近日在社群平台X轉述黃樂昔日同學的爆料，並曝光她過去就讀藍帶廚藝學院時的照片。昔日同學回憶，黃樂當年是B組學生口中的「黃阿姨」，給人的印象相當憨厚老實，甚至有些茫然無知。
其中一項引發討論的細節，是黃樂曾在同學群組中透露，自己前往藍帶學習法式料理，是為了「做飯給老公吃」。
巧合的是，黃仁勳長女黃敏珊過去也曾在藍帶廚藝學院巴黎及倫敦校區接受糕點與葡萄酒相關訓練。兩人的求學背景意外出現交集，讓崔成浩質疑，黃樂是否早有計畫地培養相關技能，藉此接近黃仁勳及其社交圈。
不過，目前沒有證據顯示黃樂赴藍帶進修與黃仁勳有直接關聯，相關說法仍屬網路人士的推測。
黃樂被爆高調炫耀！黃仁勳每年替她慶生、送禮物
除了昔日求學經歷，美國科技媒體《The Information》11月10日也報導，黃樂過去經常向同事、客戶及商業夥伴展示與黃仁勳的合照，並以兩人的交情建立人脈。
報導引述兩名認識黃樂的人士指出，黃樂與黃仁勳至少在2023年就已相識。她不僅經常在微信朋友圈發布兩人合照，也會主動向客戶展示照片，讓外界知道自己與輝達執行長的關係。
知情人士更透露，黃樂曾向身邊的人高調表示，黃仁勳每年都會替她慶祝生日，有時兩人會一起吃飯，有時則會收到黃仁勳贈送的禮物。
此外，一名輝達中國銷售團隊員工表示，黃樂經常出席輝達在中國舉辦的年度合作夥伴聚會，因此不少團隊成員都認識她。
黃樂從媒體跨足AI晶片業！被指靠人脈快速建立商業關係
黃樂的職涯背景也隨著婚外情風波受到關注。根據崔成浩轉述的爆料，黃樂曾於2006年在香港浸會大學攻讀媒體管理碩士，後來透過校友推薦進入湖南電視台擔任記者。
《The Information》則指出，黃樂過去曾在媒體及金融領域工作，包括中國央視及多家銀行，直到2023年才跨入人工智慧晶片產業，此前並無相關產業背景。
報導引述知情人士表示，黃樂進入AI晶片業後，很快便建立廣泛的人脈與商業關係，經常向外界提起自己與黃仁勳的交情。
不過，也有知情人士指出，黃樂雖然經常談論與輝達高層的關係，但被問及具體工作內容時，回答往往較為含糊，對於在書面文件留下姓名也相當謹慎。
黃樂丈夫也認識黃仁勳！家族企業捲入晶片交易爭議
《The Information》報導指出，黃樂的丈夫康偉（Kang Wei）也與黃仁勳有多年交情。一名認識這對夫妻超過10年的人士透露，康偉曾表示自己早在2010年代就已認識黃仁勳。
康偉過去從事私募股權投資，曾參與遊戲公司收購案，由於遊戲產業是輝達GPU的重要市場之一，報導推測雙方可能因此建立商業聯繫。
此外，黃樂及其親屬也被指透過中國、新加坡多家公司參與AI晶片交易。其中，2023年6月成立的上海世紀利通，在成立約4個月後便取得輝達「優先雲端合作夥伴」資格。
報導指出，黃樂及其關聯企業自2023年起涉及至少75億美元的輝達晶片交易，另有知情人士指稱，約24萬顆受到美國出口限制的晶片流入中國。
不過，上海世紀利通已否認與黃樂存在業務往來，強調公司透過合法管道取得合作夥伴資格，相關商業資源均符合規定。上述交易規模及晶片流向的指控，也仍有待調查釐清。
隨著黃仁勳婚外情風波持續發酵，外界關注焦點已延伸至輝達的商業合作及公司治理。輝達方面表示，相關交易必須遵守美國出口管制規定，目前也沒有理由認為公司機密或美國國家安全已受到損害。