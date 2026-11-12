2026-11-12 10:50 失敗要趁早-張念慈
黃仁勳再爆不倫女下屬！共諜婚外情風波連環燒，為何不認識他的我們卻覺得心碎？殘酷真相曝光
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：報導指黃仁勳被爆與女下屬及女共諜有婚外情。
- 重點二：文章指出，熟悉感讓台灣讀者對他產生被背叛感。
- 重點三：作者認為這反映人們對承諾與長久愛情的投射。
黃仁勳外遇女共諜新聞還在發酵，今天《紐約時報》又報導，黃仁勳與直接向他匯報的輝達醫療事業副總裁鮑爾也有婚外情。明明我們的世界跟黃仁勳那麼遙遠，為什麼看到黃仁勳的婚外情新聞，心裡卻有一種被背叛的感覺？
這幾天，關於他的消息一則接著一則。新的指控仍待釐清，但光是他已經承認的背叛，就足以讓曾經欣賞他的人，心裡五味雜陳。有失望，有生氣，竟然也有不捨。
明明知道他應該為自己的選擇負責，心裡卻還有一個聲音，希望他能把事情處理好，希望他和家人不要就這樣散了。這種矛盾，到底從哪裡來？
我們曾經把他當成「自己人」
對不少台灣人來說，黃仁勳有一種很特別的親近感。我們為他的成就驕傲，也喜歡他身上那種熟悉的台灣味。看久了，這位站在世界舞台中央的人，好像也成了生活裡認識很久的長輩。
我們當然沒有真的走進他的生活。但一次次看他的新聞、聽他的故事，會慢慢生出一種感覺：「他應該是個可以信任的人。」
於是，當負面消息出現，第一個反應可能是懷疑，再來是替他找理由，最後才不得不面對失望。承認自己欣賞的人做了傷人的事，很難。因為那也意味著，我們得承認：自己曾經那麼有把握的判斷，可能只建立在看得到的那一部分。
他讓我們相信，成功以後，也可以不辜負最初的人
黃仁勳外遇新聞，之所以讓部分人特別難受，還有更深的一層。我們曾經把對愛情的期待，放進了他的故事裡。年輕時相識，一起走過還沒有成功的日子。後來人生越走越高，身邊依然是最初的那個人。那是多麼讓人嚮往的畫面。
你愛上的人，沒有因為功成名就，就把陪他走來的人留在身後。你們可以一起變老，卻沒有把彼此變成習慣；過了很多年，還願意牽手，還能讓對方感覺到：我依然選擇你。
我們喜歡這樣的故事，因為黃仁勳和妻子的愛情，替所有人心裡某個願望提供了證據：原來，長久的愛情真的有可能。原來，一個人擁有更多選擇以後，依然可以珍惜最初的承諾。
所以，當背叛被揭開，刺痛我們的，也可能是那句沒有說出口的疑問：「連他都做不到，我還能相信嗎？」
我們捨不得的，也有那個還願意相信的自己
有人可能會覺得，名人外遇八卦，有什麼好討論的？其實，每個人讀到新聞時，帶進去的，都是自己的人生。曾經被背叛的人，可能又想起當年那句「我只愛你」。正在婚姻裡努力的人，可能會擔心：我這麼認真經營，到底能不能換來同樣的珍惜？陪伴另一半熬過苦日子的人，可能更害怕：等到日子終於好了，我還會是他想牽手的人嗎？
同一則新聞，碰到的是不同人的傷口。於是，表面上我們在問黃仁勳怎麼會這樣，心裡真正想問的，可能是：「我相信的承諾，會不會有一天也變成笑話？」
這也能解釋，為什麼有人一邊失望，一邊還盼著他能挽回什麼。我們實在太希望，那個曾經相信過的故事，還能留下一點值得相信的部分。
沒有完美的童話，還是可以有值得珍惜的日常
也許，我們終究得接受，這個世界沒有誰能保證童話永遠不會落幕。那些讓人羨慕的愛情故事，也有我們看不見的難題。再動人的公開告白，都不能替往後的每一天作保證。
但日子，還是要回到自己的生活裡過。看看身邊的人，珍惜願意聽你說話、在你累的時候接住你的人。有不滿好好說，有問題一起面對，也記得照顧自己的感受。我們無法保證一輩子都如想像，卻可以認真對待今天的彼此。
不必等誰證明愛情永遠不變，才敢相信眼前的幸福；也不必因為誰的童話碎了，就覺得自己的日子失去了盼望。童話可以留在故事裡。生活裡的我們，就好好吃飯、好好說話、好好相愛，把每一個平凡的今天，過成自己願意珍惜的日子。
精華 FAQ
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因為許多台灣人把他視為熟悉又可信的「自己人」，也曾把對長久愛情的期待投射到他的故事裡；當背叛消息曝光時，不只失望，連原本相信的價值也一起被動搖。
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文章認為，讀者往往把自己的人生經驗帶入新聞，曾受傷的人會想起過往，婚姻中的人會擔心承諾失靈，因此表面是在看名人八卦，實際上是在檢驗自己的信念。
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作者提醒讀者，童話未必永遠成立，但生活仍要回到眼前的人與日常，珍惜願意陪伴自己的人，好好溝通與相愛，不必因為別人的故事破碎就放棄相信幸福。
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