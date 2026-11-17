2026-11-17 15:03 潮健康
嬰幼兒RSV疫苗怎麼打？ 北市聯醫籲及早接種，施打據點一文看懂
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文章重點整理：
- 重點一：北市自7月推RSV雙軌公費補助，提供孕婦疫苗與長效單株抗體擇一。
- 重點二：醫師提醒RSV全年都可能感染，嬰幼兒重症、插管與氣喘風險都不容小覷。
- 重點三：符合資格者可至聯醫6院區評估接種，未符公費者也可考慮自費防護。
潮健康／編輯部
為了打造嬰幼兒友善的城市，台北市自今(115)年7月，推動呼吸道細胞融合病毒（Respiratory Syncytial Virus，簡稱RSV）預防雙軌公費補助政策。在多數縣市政策仍聚焦於孕婦疫苗之際，台北市積極的將進階的RSV長效型單株抗體納入補助範疇，讓家長能依需求自由選擇「直接、立即有保護效果」的RSV長效型單株抗體，或是「經胎盤傳遞」的孕婦疫苗。
台北市立聯合醫院和平婦幼院區小兒科吳宗儒主任指出，幾乎所有的嬰幼兒都會感染RSV，且75%感染者為健康的足月寶寶。若沒有及早做好預防，孩子恐面臨重症插管、甚至有死亡風險；即便康復，未來罹患氣喘的風險最高更恐飆升12.7倍。
在少子化的當下，每個孩子都是家庭與國家的寶貝，為了保護新生兒呼吸道的健康，RSV預防政策應該更積極、更全面。「感謝台北市在既有孕婦疫苗之外，進一步納入RSV長效型單株抗體，為新生兒提供更即時、直接的守護」，吳宗儒主任強調：「病毒傳染不分貧富與體質，期待全國跟進台北市，將長效型單株抗體列入補助。更為了確保每個孩子在出生第一時間都能享有完善的健康屏障，呼籲中央與各縣市政府評估將公費範圍擴大至全體新生兒。」
別讓孩子以身試險！小兒科醫揭嬰幼兒RSV「3大真相」「看著寶寶胸口劇烈凹陷、呼吸急促送急診，確診RSV住院時，許多家長都在診間心疼落淚，自責沒能及早為孩子做好防護。」吳宗儒主任直言，臨床上許多父母都是直到這一刻，才驚覺低估了RSV的威力。為了避免遺憾，照顧新生兒千萬別踩入以下三大認知誤區：
．真相一：一生難逃、兩歲前高達9成感染、每年千名嬰幼兒住院確診。研究顯示，高達7成的寶寶在一歲前就曾感染RSV，到了兩歲前感染率更飆破9成。在台灣，每年就有約上千名嬰幼兒因感染RSV嚴重到需要住院治療，是新手父母絕不能輕忽的健康威脅。
．真相二：孩子不出門也可能感染RSV、大人恐成為隱形帶原者。許多父母常疑惑：「明明很少帶寶寶出門，為何孩子還是中鏢？」事實上，RSV主要經由飛沫與接觸傳染，病毒可在桌面、玩具等物體表面存活數小時；大人外出返家可能帶有病毒，卻因症狀輕微而忽略，導致病毒在親吻、擁抱等日常互動的過程，傳染給免疫力脆弱的寶寶。
．真相三：威脅貫穿一整年，春秋季節RSV住院比例反而是最高。許多人以為只有冬天才有呼吸道危機，甚至存有「非冬天出生就不急著預防」的僥倖心態。然而台灣一年四季皆有RSV案例，沒有所謂的安全季節。本土臨床研究更發現，春季與秋季反而是台灣嬰幼兒RSV的住院高峰期。這意味著病毒威脅貫穿全年，家長切莫依季節掉以輕心，隨時都應嚴陣以待。
孩子可能喘不過氣、需要插管！醫揭RSV最殘酷特性吳宗儒主任指出，除了防不勝防的環境威脅，RSV之所以讓兒科醫師與新手爸媽聞之色變，更在於孩子與家庭必須面對的兩大殘酷考驗：
第一道關卡：發病期間無特效藥、父母超無助只能看著孩子喘如跑百米、插管治療。RSV初期看似一般小感冒，但研究顯示，感染RSV的嬰幼兒中，高達4成會迅速惡化為細支氣管炎或肺炎等下呼吸道感染！因嬰兒氣道極細，病毒引發的濃痰可能造成嚴重堵塞。孩子短短兩三天就可能胸凹、狂咳到吐，喘如跑完百米甚至需要插管搶救。最讓父母心碎的是，臨床完全沒有常規特效藥，只能靠給氧、抽痰等支持療法，看著小小的身軀在病床上苦撐。
第二道關卡：未來的呼吸道疾病風險增加、氣喘風險飆近13倍。度過急性期，考驗往往才剛開始。研究證實，幼時曾因RSV引發嚴重下呼吸道感染的孩子，未來肺功能易受損，日後罹患氣喘的風險最高暴增12.7倍，呼吸道脆弱的陰影恐伴隨至成年。
長效單株抗體「出生穿羽絨衣」 孕婦疫苗「媽媽傳遞溫暖」吳宗儒主任說明，面對RSV的威脅，積極預防才能好好守護孩子的健康與未來，目前台北市政府提供符合資格者二擇一的雙軌公費補助方案，兩者防護機制截然不同：
RSV長效型單株抗體：直接將抗體提供給寶寶，如同在寶寶一出生就穿上一件量身打造的專屬防護羽絨衣，無須等待自身免疫反應，穿上立刻具備抵抗力，單次施打有望提供至少5至6個月保護力、12個月中和抗體濃度。
孕婦疫苗：媽媽需要在懷孕第28至36週接種疫苗，如同媽媽靠著自己的體溫，緊緊將寶寶包裹在懷裡取暖。透過孕媽咪自體產生抗體，再經由胎盤將母體溫暖傳遞給胎兒，其抗體生成量與實際傳遞濃度因媽媽體質而異。整體而言，保護力約為6個月。
聯醫六大院區提供評估 符合資格及早接種吳宗儒主任強調，就目前台北市RSV預防的補助政策，兩種預防武器僅能擇一挑選，長效型單株抗體補助對象為低收入戶家庭、罹患罕見疾病或極低體重等條件之嬰幼兒；孕婦疫苗則為低收入戶與中低收入戶孕婦。
RSV預防沒有最好的方式，鼓勵家長主動與醫師討論，尋找更適合新生兒的選擇。吳宗儒主任鼓勵，符合資格的家庭，及早到臺北市立聯合醫院其中的六大院區，包含：忠孝、仁愛、中興、和平、陽明及婦幼分院進行接種，經醫師評估後及早為寶寶建立RSV防護。
吳宗儒主任特別提醒，「病毒不會因為寶寶看似健康就手下留情！」即便不具公費補助資格，仍強烈鼓勵家長主動與兒科醫師討論自費施打，及早為新生命建立關鍵的第一道保護罩。同時，也期盼全台各大縣市政府借鏡台北市經驗，儘速推動多元補助，讓每個新生命在人生的起跑點上，都能享有公平且完善的健康保護。
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原文出處：嬰幼兒RSV疫苗怎麼打？ 北市聯醫籲及早接種，施打據點一文看懂
精華 FAQ
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北市自7月起推動雙軌公費補助，提供RSV孕婦疫苗與長效型單株抗體二擇一。前者由孕婦接種後經胎盤傳遞抗體，後者則直接替寶寶建立立即防護。
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因為RSV幾乎所有嬰幼兒都可能感染，且常迅速惡化為細支氣管炎或肺炎，嚴重時可能需插管治療，未來氣喘風險也會升高，因此不能只把它當成普通感冒。
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符合資格的家庭可到台北市立聯合醫院的忠孝、仁愛、中興、和平、陽明及婦幼分院評估接種；醫師也建議即使未符合公費資格，仍可與兒科醫師討論自費施打。