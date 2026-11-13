當綁鞋帶變成奇蹟，誰來決定什麼叫正常？

2026-11-13 21:00 萬家鄉

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：短片顛倒多數與少數，讓正常標準變得荒謬。
  • 重點二：艾瑞克因少一條21號染色體被視為異常兒。
  • 重點三：故事以黑色幽默反思偏見、規則與正常定義。

 

▋如果全世界的人都跟你不一樣，究竟誰才算正常？

 

8月8日那天，我在YouTube上刷到一支由「球球好劇」發布的Shorts。

影片講述了一個十分荒謬的故事

在那個世界裡，居民幾乎都有唐氏症，卻有一個與眾不同的小男孩出生了。

於是，我們熟悉的正常人，到了那個世界，竟然成了大家眼中的怪胎。

當然，這是電影刻意顛倒的奇幻設定。電影把唐氏症人士的某些能力與日常生活情節誇張化，作為喜劇表現。現實中的唐氏症人士，各自有不同的能力與發展情形，不能拿電影裡的情節來概括所有人。

不過，也正因為這個設定，電影裡出現了許多令人哭笑不得的情節。

這個設定讓我覺得很有意思，當下我就決定要為這個故事寫一篇文章。

因為只要把多數與少數的立場顛倒過來，原本理所當然的事情，居然全部變了樣。

後來查詢才知道，這個故事出自比利時導演彼得・蓋斯基耶（Peter Ghesquière）執導的短片《Downside Up》。

這部作品完成於2016年，片長約14分鐘，曾獲得比利時魯汶短片影展的觀眾票選獎等獎項。

故事的主角叫艾瑞克（Eric）。

他究竟有多麼與眾不同呢？

我們從他還沒出生的時候開始講起。

 

▋一個「少了一條染色體」的孩子，竟然被診斷為異常？

 

艾瑞克還在媽媽肚子裡時，父母原本正開心地期待孩子出生。

沒想到，產檢醫師卻帶來了一個壞消息。

胎兒的染色體出現異常。

在醫師眼中，正常人應該有三條第21號染色體，這個孩子居然只有兩條！

揪豆麻袋，這裡是不是有哪裡怪怪的？

在我們的現實中，唐氏症是因為第21號染色體多了一條；但在這個故事裡，多數人的「正常」標準卻是三條，少了一條的艾瑞克，反而變成了醫師眼中基因缺陷的「異常兒」。

醫師甚至讓父母考慮是否終止妊娠。

幸好，這對夫妻最後決定把孩子生下來。

然而，艾瑞克出生那天，產房裡又發生了一件令人哭笑不得的事。

醫護人員一看到這個罕見的孩子，立刻興奮地圍上前去。

拍照的拍照，研究的研究。

大家都想看看這個奇怪的嬰兒究竟長什麼樣子，竟然沒人顧得上剛生產完、虛弱地躺在病床上的媽媽！

爸爸急得不得了，最後只好拉響醫院的緊急警報，才讓醫護人員重新注意到產婦。

這孩子才剛出生，就已經成了大家爭相圍觀的對象。

而且，這種情況還一路延續到他長大。

家裡的窗戶外，經常擠滿好奇的人群。

大家趴在窗前，想看看這個與眾不同的男孩。

 對於圍觀的人來說，也許只是滿足一點好奇心。

 可是，對艾瑞克一家而言，連待在家裡都不得安寧啊！

 

▋五歲男孩會綁鞋帶，竟然成了全校的天才？

 

艾瑞克慢慢長大，到了上幼稚園的年紀。

有一天，他發現班上的小朋友全都被鞋帶搞得手忙腳亂。

鞋帶打結了，怎麼辦？

老師不會解，小朋友也不會解。

整間教室亂成一團。

艾瑞克看了看，伸出手，三兩下就把鞋帶解開了。教室裡瞬間安靜下來，周圍的小朋友都驚訝地看著他。

在我們的世界裡，這只是五歲小孩該會的小事；在那個世界裡，它變成了「天才」的證明。

 同一雙手，同一項動作，只因為周圍沒有人會，它就從日常技能變成了奇蹟。

 這讓我想起：我們以為的「普通」，有多少其實只是「大多數人也會」？

 

▋連拳擊比賽都能顛倒規則，誰說打倒對手就算贏？

 

長大後，艾瑞克去參加了一場拳擊比賽。

他的對手是一名身高兩公尺的魁梧壯漢。

艾瑞克毫不畏懼，抓準機會，用頭狠狠撞向對手！

壯漢應聲倒地。

誰知道，裁判竟然立刻宣布艾瑞克違規！

醫護人員還推著擔架衝上台，把艾瑞克抬了出去。

咦？為什麼被抬出去的是他？

原來，這個世界的拳擊比賽有一套與我們完全不同的規則。

在那個世界的拳擊場上，擁抱對手才是獲勝的關鍵。

啊？如果是這樣的話，這比賽到底是來打架，還是來抱抱的？！

雖然在現實世界的拳擊比賽中，用頭撞擊對手同樣屬於犯規行為，但電影裡連獲勝的方式都顛倒了過來。

想想也好笑，連拳擊這種競技運動，只要換了一套規則，我們熟悉的勝負判斷就完全變了樣。


▋醫師急著尋找失蹤的染色體，病人卻差點因此送命

 

拳擊比賽結束後，艾瑞克被送進醫院。

醫師替他檢查身體，赫然發現一件不得了的事。

他竟然少了一條第21號染色體！

醫院頓時陷入恐慌。

醫師和護士四處翻找，試圖找出那條「不見了」的染色體。

連艾瑞克的父母也跟著緊張，回家尋找孩子到底把染色體弄到哪裡去了。

更離譜的還在後面。

醫師竟然翻出古老的醫書，準備按照書上的方法替艾瑞克進行治療。

眼看他就要被固定在治療設備上，醫護人員卻遇到一個麻煩。他們連醫療約束帶都不會打結！

折騰了半天，始終無法把艾瑞克固定好。

沒想到這個人人都不會打結的世界，竟然因此讓艾瑞克逃過一劫。

看到醫護人員把整間醫院翻過來找那條「不見了的染色體」，我當下忍不住笑出聲，隨即又覺得有點毛骨悚然。

染色體不是襪子，它不會掉在抽屜裡。可當全世界都認定你「少了什麼」，他們就會真的去找、去補、去治療。

那一刻我突然想到：當多數人的想法成了公認的標準，連荒謬的做法都可能被視為合理。

 

▋特別待遇真的比較好嗎？連找個女朋友都成了難題

 

因為艾瑞克與其他居民不同，城市也給了他許多特殊安排。

例如，公共廁所特別為他設置可以站著小便的便器。

甚至還有專門保留給他的停車位。

看起來，大家似乎很照顧這個與眾不同的人。

然而，艾瑞克依然得面對周圍那些好奇、異樣，甚至帶著排斥意味的目光。

尤其當他開始渴望愛情，問題就更明顯了。

看著父母恩愛相處，他也想找個能夠陪伴自己的另一半。

於是，艾瑞克鼓起勇氣，來到紅燈區。

沒想到，櫥窗裡的女孩一看到他的臉，立刻露出嫌惡的表情，拉上窗簾。

換了一家，還是一樣。

在那個世界裡，唐氏症人士的外貌成了大家習慣的樣子。

艾瑞克的長相，反倒被認為奇怪、不好看，甚至令人難以接受。

這情節讓我忍不住想到，我們對美醜的判斷，到底有多少來自自己的感受，又有多少是受到周圍環境影響？

如果從小到大看到的每一個人，外貌都與艾瑞克不同，那麼，艾瑞克的臉就真的會變得很難看嗎？

還是大家只是看不習慣？

電影沒有急著解答這個問題。

它讓艾瑞克一次又一次遭到拒絕，最後甚至決定接受整形手術。

他想把自己的臉，整成這個世界認為正常、好看的模樣。

想想看，多麼諷刺。

一個在我們眼裡外貌平常的年輕人，到了另一個世界，竟然因為長相而自卑，甚至打算動手術改變自己。

 

▋當他遇見另一個異類，才發現自己並不孤單

 

就在艾瑞克準備接受整形手術時，他突然注意到床邊的一雙鞋子。

那雙鞋子的鞋帶，竟然綁得好好的。

他驚訝地抬起頭。

眼前站著一名女孩。

她的外貌，竟然和他十分相似。

原來，這個世界上還有另一個和自己一樣的人。

而且，她也會綁鞋帶。

兩人一見鍾情，隨即一起逃離醫院。

那天夜裡，他們坐在房間裡，聊起各自的經歷。

過去那些因為與眾不同而遭到圍觀、排斥的感受，終於有了可以互相理解的人。

看到這裡，我覺得電影又安排了一個很有意思的轉折。

當艾瑞克身邊只有和自己不同的人，他始終覺得自己格格不入。

可是，當另一個與他相似的人出現，他對自己的看法也開始改變。

明明還是同一個艾瑞克。

他的外貌沒有改變，能力也沒有改變。

改變的不是世界，而是他終於不必再獨自承擔整個世界的異樣眼光。當世上出現了另一個能與你共鳴的靈魂，原本被視為「缺陷」的孤獨，就變成了彼此認出的暗號。


▋當大家都不會綁鞋帶，為什麼不乾脆發明不用綁鞋帶的鞋子？

 

後來，艾瑞克和女孩成為一對伴侶，開始共同生活。

起初，他們利用自己會綁鞋帶的能力，在街上替人服務。

畢竟，在這個世界裡，這可是相當稀有的技能。

直到有一天，他們注意到鞋子上黏著的膠帶，突然產生了一個念頭。

既然大家都不會綁鞋帶，為什麼鞋子一定要用鞋帶？

能不能直接做出一種不需要綁鞋帶的鞋子？

於是，兩人開始動手嘗試。

最後，他們成功設計出可以方便固定、穿脫的鞋款。

這項發明也獲得了商業上的肯定。

看到這裡，或許有人會把它當成一個天才逆襲的故事。

畢竟，原本被大家認為異常的人，最後竟然靠自己的能力發明新產品。

但我覺得，這段情節還有另一個值得玩味的地方。

艾瑞克原本因為會綁鞋帶，被視為擁有特殊天賦的人。

可是，他最後做出來的東西，卻讓大家根本不必再學會綁鞋帶。

這可真是有意思極了。

當全世界都在苦惱如何學會「綁鞋帶」這項少數人的專利時，他們卻跳出框架問了另一個問題：為什麼鞋子一定要有鞋帶？

不過，這部電影真正吸引我的地方，還在前面那些被顛倒過來的日常生活。

 

▋當多數與少數交換位置，正常的標準還能算數嗎？

 

我覺得《Downside Up》最有趣的地方，就是它把我們習以為常的世界整個翻轉過來。

在我們的世界裡，一般人有兩份第21號染色體；在電影裡，這樣的組成竟然被診斷為異常。

在我們的生活中，綁鞋帶是一項日常技能；到了電影裡，卻成了讓人驚嘆的本領。

我們熟悉的外貌，換個世界竟然成了令人嫌惡的長相。

連競賽規則、醫療判斷、公共設施，都跟著換了一套標準。

而且，電影裡的人並沒有覺得自己很奇怪。

他們照樣生活、工作、談戀愛，也照樣用自己的標準去判斷別人。

被認為奇怪的，反倒是艾瑞克。

如果只站在艾瑞克的角度，會覺得這個世界荒謬得不得了。

可是，假如我們從小就出生在那座城市，身邊所有人都是那個模樣，也都遵循相同的生活方式呢？

我們會不會同樣認為艾瑞克是個異類？

甚至也會和電影裡的居民一樣，好奇地趴在他家窗外，想看看這個與眾不同的人究竟長什麼樣子？

想到這裡，我覺得這部短片的設定真的很巧妙。

它只把多數與少數的位置交換了一下，就讓我們熟悉的生活變成一齣充滿黑色幽默的荒誕喜劇。

多數與少數，可以用人數來區分。

可是正常、異常、合理、不合理，真的能靠數人頭來決定嗎？

原來，同一個世界，只要換個位置去看，很多我們以為理所當然的事情，就可能完全不是那麼回事了。

染色體不會因為多數人的看法而改變，但人們對正常與異常的判斷，卻可能隨著立場環境的不同，出現截然不同的結果。

當我們習慣用自己的標準去衡量別人時，也許可以先想一想：如果明天多數與少數交換了位置，換成自己成為那個被圍觀的異類，我們又會希望別人怎麼對待自己？

 

——萬家鄉

精華 FAQ

  • 它用一個把多數與少數位置完全對調的世界作為設定，讓原本習以為常的判準全部翻轉，藉此凸顯「正常」其實常是被多數決定的社會產物。

  • 因為在那個世界裡，多數人被認定應該有3條第21號染色體，艾瑞克卻只有2條，因而被醫師視為基因缺陷者，連外貌與能力都被群體異樣看待。

  • 文章提醒讀者，正常、合理與美醜都不是絕對真理，而是會隨環境與立場改變；當我們以自己的標準評斷他人時，也該想像自己成為少數時的感受。

萬家鄉

萬家鄉

我是萬家鄉。愛東張西望，也愛追問世界為何變成現在這個樣子。寫城市、寫人性，也寫我們這一代人的不安與溫柔。

#電影 #奇幻 #故事 #心理

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2026-10-29 16:31 郭玉如

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：陳淑芳與楊貴媚超時致詞，卻因內容真誠而獲掌聲。
  • 重點二：許琡婷超出90秒規定近3分鐘，且在提醒後仍繼續發言。
  • 重點三：文章認為評價得獎感言，需同看內容、場合與對他人尊重。

金鐘獎規定致詞90秒，許琡婷最後講了4分23秒，超過原定時間將近三分鐘。有人批評她沒有尊重典禮流程，也有人認為，一個努力多年才終於獲獎的人，應該得到多一點表達的空間。

​但有趣的是，當我們談起陳淑芳在金馬獎上的得獎感言，或楊貴媚在金鐘獎上向幕前幕後工作人員致謝的片段，許多人記住的卻是感動與掌聲。同樣站在頒獎台上，為什麼有人超時引來批評，有人卻讓觀眾願意繼續聽下去？難道真的是網友有雙重標準？

​我想，這個問題值得好好談談。因為我們表面上在評論一段得獎感言，背後在意的，可能是每個人對努力、規則與尊重的不同理解。

陳淑芳：入行63年，終於等到金馬獎

​時間倒回2020年，第57屆金馬獎。當時被稱為「國民阿嬤」的陳淑芳，憑著《親愛的房客》拿下最佳女配角，又以《孤味》獲得最佳女主角，成為同屆金馬獎雙料影后。入行63年，她終於獲得金馬獎的肯定。

​她在台上分享自己的演戲歷程，說自己是演員，不是明星，即使只有一句台詞，也願意演。等了這麼多年才拿到金馬獎，她還帶著笑意問，難道不能再拿一匹嗎？這些話之所以讓人印象深刻，與她走過的演藝歲月有關。

​63年，她演過無數角色，直到那一年，才一次拿下兩座金馬獎。她沒有把自己說成多麼了不起的人，只是談著自己對演戲的熱愛，以及終於得到肯定的喜悅。觀眾聽見這些話，或許也會想起自己的人生。有些努力需要很長的時間才能得到回應，有些人明明已經付出多年，仍然在等待一個被看見的機會。

​她的得獎感言，讓我們有機會思考：當一個人終於站上期待已久的舞台，什麼樣的表達，會讓別人願意聽下去？

楊貴媚：當一個人站在台上，還看得見其他人

​再看2026年的金鐘獎。楊貴媚憑《我們與惡的距離 II》拿下戲劇節目女主角獎，第三度奪得金鐘視后。

​她在台上感謝評審、製作人、導演和合作演員，也惦記著副導、化妝師、地方工作人員，以及一路支持劇組的人。她還特別向其他入圍的女演員表達敬意，說能夠和她們坐在一起，是自己的榮幸。

​她的致詞同樣超時，卻有媒體報導，網友稱讚她的致詞「根本是教科書等級」。這段致詞值得細看之處，在於她的感謝名單裡，有許多平常不會出現在鏡頭中央的人。一部戲能夠完成，演員的表現固然重要，導演、劇組與幕後工作人員的付出也不可少。

​當一個人站在台上接受掌聲，仍然記得那些沒有站在聚光燈下的人，觀眾可能感受到的，就不只是她獲獎的喜悅，還有她對這份工作的珍惜。​當然，媒體報導中的正面評價，不代表每一位觀眾都沒有意見。但這個案例至少提醒我們，致詞時間長短與觀眾感受之間，未必存在簡單的因果關係。

許琡婷：超過90秒之後，爭議才真正開始

​回到許琡婷。2026年金鐘獎節目類頒獎典禮上，她憑《下半場練習生》獲得紀實節目主持人獎。她在台上分享自己十多年來不斷提案、撰寫企畫，始終沒有放棄的歷程，也逐一致謝家人。​原定90秒的致詞，最後長達4分23秒。​這個時間落差，讓她的得獎感言引發討論。爭議的焦點，落在個人的感動與共同遵守的規則之間。

​許琡婷的致詞之所以引發爭議，關鍵不只在於她講了4分23秒，而是現場已經出現超時提醒時，她仍然選擇繼續說下去。面對提醒，她表示：「我知道已經超時，我快講完了。」接著，她繼續向身邊親友致謝，從父母、女兒，到大哥、大姊、大嫂、姊夫，一一唱名，直到完成致詞。

​對她而言，這可能是等待多年後，終於有機會向重要的人表達感謝；但對部分觀眾來說，當主辦單位已經提醒超時，其他得獎者與工作人員仍得配合典禮流程，她卻選擇把想說的話全部說完，問題便不再只是致詞太長，而是她如何看待這個共同使用的舞台。

​想感謝家人，是得獎者的心情；能不能在適當的時候結束致詞，則是對現場其他人的考量。 網友的批評，可能正是因為他們看見了這兩件事之間的落差：她希望大家聽完自己的感謝，卻沒有及時把現場已經發出的提醒放進考量。

真正有影響力的表達，不能只顧著把話說完

​一個人能不能把話說完，和別人願不願意聽他說完，是兩回事。我們都希望自己的努力被看見，希望別人理解自己的委屈，也希望在重要時刻，能夠好好說出心裡的話。但站在另一邊的人，也有自己的時間、需求與立場。

​當我們只顧著把心裡的話全部說完，卻沒有察覺現場的情況，原本想傳遞的感動，就可能被另一個問題蓋過去。在我看來，好的表達能力，除了能清楚說出自己的想法，也包括判斷場合、理解聽眾，以及知道什麼時候該結束，這也是社群書寫值得思考的地方。

​寫文章時，我們總希望讀者願意多看幾段，願意理解自己的觀點。但讀者沒有義務讀完每一篇文章，就像現場觀眾也沒有義務無限延長等待時間。如何讓別人願意聽、聽得進去，甚至在離開之後還記得自己說過的話，本身就是表達者需要思考的課題。

同樣是超時，我們究竟用什麼標準評價一個人？

​把這三個案例放在一起，我認為至少有幾個問題值得思考。

​第一，致詞內容除了表達個人的喜悅，有沒有讓觀眾看見一段值得分享的生命經驗，或一群人的共同付出？

​第二，當時間超過限制，表達者有沒有顧及典禮流程，以及其他得獎者與工作人員的處境？

​第三，觀眾能不能從致詞中，看見自己熟悉的努力、挫折、等待與感謝？

​這些因素都可能影響觀眾的感受，但不能只憑幾個案例，就認定所有人的評價都遵循同一套邏輯。陳淑芳的金馬獎、楊貴媚的金鐘獎，以及許琡婷的致詞，發生在不同情境，媒體報導與網路反應也不能直接畫上等號。

​然而，有一個問題仍然值得我們問自己。如果今天超時的是自己喜歡的人，我們會不會說那是真情流露？如果換成自己不喜歡的人，我們會不會立刻認為那是不尊重？人們對不同人物的評價，確實可能受到好感與既有印象影響。

​在這件事情中，我更在意的是，我們能不能在欣賞一個人的努力時，仍然保有自己的判斷；也能在指出一個人的問題時，不急著否定他過去所有的付出。時間可以精確計算，尊重卻需要從具體行為裡判斷。

​一段得獎感言能不能打動人，與說話者如何對待現場的其他人，都值得放在一起討論。想問問大家，如果得獎感言超過原定時間，你最在意的是什麼？

​是有沒有遵守時間規定、內容是否真誠動人，還是有沒有顧及其他得獎者與現場工作人員？又或者，你認為這三件事本來就不能分開看？我很好奇，在你心中，一段值得聽下去的得獎感言，究竟應該具備什麼條件？

精華 FAQ

  • 因為她入行63年才獲肯定，致詞談的是長年演戲的熱愛與等待，被視為真誠分享生命歷程，而不是單純自我表現，所以容易讓觀眾共鳴並記住。

  • 她除了感謝自己，也照顧到評審、製作團隊、幕後人員與其他入圍者，讓觀眾感受到她看見整個劇組的付出，因此超時未必被視為失禮。

  • 爭議不只在她講了4分23秒，而是在已被提醒超時後仍繼續致詞，讓部分觀眾認為她忽略了典禮流程與其他得獎者、工作人員的時間與處境。

郭玉如

郭玉如

我是： 技高國文教師｜內容創作者｜一寶媽 ​ 擅長： 聲音表達、影響力寫作、閱讀推廣 ​ 創作： 《字裡藏心》、《字裡吟遊》Podcast / YT ​ ✨ 讓文化走入生活，讓教育擁有溫度

#金鐘獎 #金馬獎 #楊貴媚 #表達力 #2026金鐘獎

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2026-11-13 09:25 Lumina Chang
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳已辭職。美聯社
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳已辭職。美聯社

當員工早已不缺錢，黃仁勳主動請辭後，誰還願意為輝達打仗？

輝達（NVIDIA）有將近一半的資深員工，個人資產已超過8億元台幣。他們早就財富自由，明明可以不再上班。

為什麼這群手握重金的工程師與高階主管，卻造就了科技業極為罕見的「2.7%超低離職率」？科技業平均離職率為17.7%。

但現在，那個親自審核全公司4.2萬人薪資、一人直接管理60多位高管的創辦人黃仁勳離開了。輝達的頂尖人才，會不會開始分崩離析？這家市值4兆美元的帝國，會不會就此散掉？

為什麼過去輝達的頂尖人才挖不動？

先說，為什麼過去輝達的頂尖人才挖不動？

60多位高管直接向黃仁勳匯報，沒有冗長的政治角力，也沒有部門城牆。

頂尖工程師最恨寫報告、最恨對不懂技術的主管解釋技術。在黃仁勳手下，他們能直接與懂技術的最高決策者對話。

黃仁勳每個月親自檢視全公司員工的薪酬調整，並透過內部「Top 5電子郵件」，直接讀取基層的技術進度。

這種「你在為一位傳奇打仗，而且傳奇看得見你」的心理認同，是金錢買不到的。

黃仁勳離開後，輝達勢必從「創辦人一人中樞」轉向「美式專業經理人科層制」。

黃仁勳離開後，恐引發三波不同層級的人才出走

第一波：60位直屬高管的「諸侯割據與出走」

這批人手握數億美元資產，一旦離開，就會帶走整個系統的「關鍵人脈」與「技術藍圖」。

第二波：研發團隊出走

這批身價早已財富自由的頂尖大腦，不需要再忍受科層官僚。

此時，OpenAI（自研晶片團隊）、Google（TPU團隊）、AMD、博通（Broadcom），以及中東與各國的「主權AI」基金，早已虎視眈眈。

不需用錢砸，只要給出「獨立實驗室、最高技術主導權、沒有官僚干預」的承諾，就能輕易把他們連根拔起。

第三波：新進員工的「造富神話破滅」

2020年前加入輝達的員工，靠股價翻漲30倍實現了財富自由。

但2025至2026年才加入的新血，面對的是已經高達4兆美元市值的巨頭，股票再翻10倍的機率微乎其微。

輝達的未來會怎樣？走向「蘋果化」的必然宿命

2011年賈伯斯離世時，全世界也認為蘋果的靈魂沒了、人才會散。

結果庫克（Tim Cook）接手後，雖然蘋果確實流失了強尼·艾夫等靈魂設計師，也再也沒有發明出像iPhone那樣顛覆世界的全新機種，但庫克憑藉極致的「供應鏈管理」與「生態系」收割，讓蘋果市值翻了近10倍。

真正的危機不在明天，卻有可能發生在5年後

黃仁勳離開，輝達不會立刻分崩離析。

中基層工程師依然會為了高薪留下，既有的AI晶片依然會賣到缺貨。但那批「身價上億、不為錢工作、只為黃仁勳與技術極限而戰」的頂尖天才，會開始收拾辦公桌。

輝達不會失去眼前的訂單，卻會失去「在沒有市場的時候，敢賭上身家性命去發明下一個CUDA」的頂尖團隊。

公司不會散，只是正式告別了神話時代。

#輝達 #黃仁勳 #NVIDIA

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黃仁勳風波揭美人計最深陷阱！讓人失去戒心的不是美貌，是有人剛好懂你的寂寞

黃仁勳風波揭美人計最深陷阱！讓人失去戒心的不是美貌，是有人剛好懂你的寂寞

2026-11-09 16:07 Erica Hsu
輝達執行長黃仁勳捲入與共諜婚外情引發爭議。法新社
輝達執行長黃仁勳捲入與共諜婚外情引發爭議。法新社

連全球AI產業的領軍人物，都可能因為感情風波，讓外界開始討論古老的美人計？

看到輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（Jensen Huang）的新聞，我突然覺得，人類真的很有趣。

我們已經能讓機器模仿人類思考，卻始終無法保證自己在感情裡保持清醒。

11月8日，黃仁勳公開承認對妻子不忠，向家人及公司同仁道歉。

根據美國媒體報導，美國情報官員懷疑黃樂（Alice Huang）涉及中國情報活動，並關注她與黃仁勳的關係。輝達董事會已啟動獨立調查，相關指控仍待釐清。

但這件事讓我想到一個問題。

美人計真正厲害的地方，真的是美貌嗎？

編輯推薦

美貌讓人心動，情緒價值讓人放下戒心

有些人在工作上非常精明，談判時寸步不讓，幾千萬、幾億元的生意都能冷靜判斷。

可是遇到一個懂得稱讚自己、願意聽自己說話，又特別關心自己的人，判斷力卻可能完全不同。

尤其當對方提供的，剛好是自己在生活裡長期渴望的東西。

「她真的懂我。」

「跟她在一起，我不用一直扮演那個很厲害的人。」

「全世界都在要求我，只有她關心我累不累。」

這些是可能出現的心理感受，並非新聞當事人的真實對白。

畢竟，被欣賞、被理解、被需要，對很多人來說都很重要。

美貌可能讓人多看一眼，情緒價值卻可能讓人捨不得離開。

當愛情變成取得信任的工具

冷戰時期，東德曾派出男性「羅密歐間諜」（Romeo Spies），利用戀愛關係取得情報。

美國中央情報局（CIA）記載，一名女性與間諜交往12年，交出數千份機密文件，直到真相曝光，仍想知道對方究竟有沒有愛過自己。

想到這裡，真的有點感慨。

你以為轉角遇到愛，卻不知道那個轉角，早就有人在等你。

為什麼聰明人，也可能看錯人？

我們常以為，學歷高、事業成功、見過世面的人，應該更懂得判斷風險。

可是，一個人在工作上精明果斷，面對感情時，未必能隨時保持理性。

當你開始喜歡一個人，可能會不自覺地提高對他的信任。

原本覺得奇怪的地方，開始替他找理由。

原本不願意答應的要求，也開始考慮。

甚至當朋友提出質疑，你還可能覺得，是朋友不了解你們之間的感情。

「他只是關心我。」

「他跟其他人不一樣。」

「我們是真心相愛的。」

而且，越是投入感情，要承認自己可能看錯人，就越困難。

當一個人太想相信某段關係，反而可能忽略其中的問題。

因為那等於要面對一個讓人難以接受的問題：

我付出的那些真心，對方究竟有幾分是真？

當信任成為情感詐騙的工具

以前在精神科工作，我越來越覺得，人對親密關係的需求真的不能小看。

這也讓我想到現在的網路交友詐騙。

有些人平常很謹慎，甚至知道網路詐騙的手法。

可是當對方每天早安晚安、噓寒問暖，陪你聊天好幾個月，甚至開始規劃兩個人的未來。

那份信任，可能早就在每天的互動中慢慢建立。

等到對方提出借錢、投資，或要求提供私人資料，你面對的已經是自己認定值得信任的人。

旁人可能會說：

「這麼簡單的騙局也會相信？」

可是，旁觀者只看見最後那筆錢，卻沒看見前面累積了多少感情。

更讓人難過的是，有些人失去金錢以後，還得面對另一種打擊。

原來那些關心、陪伴，甚至對未來的承諾，都可能只是為了取得自己的信任。

當然，提供情緒價值本身沒有問題。

真正值得警覺的，是當有人刻意利用你的情感需求，讓你逐漸接受原本不願意答應的要求。

人類發明了AI，卻還沒學會辨識所有感情陷阱

現在的AI可以分析大量資料、協助辨識詐騙，甚至偵測可疑交易。

可是，當一個人真的喜歡上另一個人，就算旁人提出警告，他也未必願意接受。

因為承認對方可能有問題，也意味著必須面對自己的失望。

美人計可能利用慾望、虛榮、孤獨，也可能利用人希望被愛、被理解的需求。

男人可能遇到，女人也可能。

企業高層可能遇到，普通人同樣可能。

冷戰時期的羅密歐間諜，以及今天層出不窮的情感詐騙，都讓我們看見，當感情成為取得信任的工具，即使再謹慎的人，也可能因此付出代價。

想想還真有點諷刺。

短短兩百多年，人類的科技已經進步到能讓機器模仿人類思考。

可是幾千年前就有的美人計，到了今天竟然還有市場。

人類發明了人工智慧，卻始終沒辦法替自己安裝一套感情防火牆。

當你以為自己終於遇見了一個懂你的人，你還會想去懷疑他嗎？

#黃仁勳

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「薑罰」到底是什麼？一名女學生的遭遇，讓網友看完集體怒了

「薑罰」到底是什麼？一名女學生的遭遇，讓網友看完集體怒了

2026-11-04 18:19 女子漾／編輯周意軒
圖片來源：AI
圖片來源：AI

一篇原本只是詢問孩子管教方式的匿名貼文，竟意外揭開令人不寒而慄的「薑罰」爭議！近日，一名母親在臉書社團匿名發文，透露丈夫因女兒成績不理想、經常請假及課業問題，對孩子採取嚴厲體罰，甚至提及一種名為「薑罰」的懲罰方式。原本只是希望尋求其他家長的建議，沒想到貼文曝光後，卻讓大批網友震驚不已，直呼這早已不是普通管教，而是可能涉及兒少性虐待的嚴重事件。

母親透露，女兒哭訴時聲音甚至有些顫抖，讓她十分心疼。但由於自己平時較少參與孩子的日常管教，她也擔心直接與丈夫討論會引發夫妻爭執，因此決定先上網詢問其他家長的意見。沒想到，這篇求助文隨後引發的討論，遠遠超出她原本預期。

「薑罰」究竟是什麼？網友揭露恐怖含義：恐涉及性虐待

事件之所以迅速引發關注，關鍵就在於「薑罰」這兩個字。

不少網友起初對這個名詞感到陌生，甚至以為只是某種傳統體罰方式。然而，隨著相關討論逐漸增加，有網友指出，所謂「薑罰」通常是指利用生薑對人體私密部位的黏膜組織施加強烈刺激，部分描述甚至涉及侵入性行為。由於生薑中的刺激性成分可能造成黏膜灼熱、刺痛與組織損傷，若將這類方式強加於未成年人身上，不僅可能造成身體傷害，更可能涉及嚴重的性暴力與兒少虐待問題。

圖片來源：AI
圖片來源：AI

也因此，許多網友認為，這起事件的重點早已不是孩子成績好不好、是否頂嘴，而是父親究竟對女兒做了什麼。不過，目前相關情節主要來自匿名貼文及網路轉述，尚無公開調查結果能證實事件中「薑罰」的具體實施方式。

原始貼文突然刪除！女孩現在安全嗎？成網友最大擔憂

就在事件引發大量關注後，原始匿名貼文傳出已遭刪除。有網友試圖聯繫發文者，希望提供協助，然而社團管理員表示，原始貼文已被刪除，後台也無法再取得相關資料。這個發展讓不少關注事件的網友更加擔憂。因為比起網路上的爭論，大家更想知道的是：那名曾經哭著向母親求救的女孩，如今是否已經獲得妥善保護？目前尚未有足夠公開資訊可以確認女孩的安全狀況，也無法確定是否已有相關單位介入調查。事件真相仍有待釐清，但若涉及未成年人遭受侵入性傷害，已不能僅以家庭內部的管教爭議看待。

圖片來源：AI
圖片來源：AI

圖片來源：截取粉專
圖片來源：截取粉專

從「薑罰」爭議看兒少保護：孩子求救時，大人該做什麼？

在台灣，若發現兒少疑似遭受虐待，可以撥打113保護專線通報；若有立即危險，則應撥打110尋求警方協助。

「薑罰」事件的真相仍待調查，但有一件事值得所有家長思考：孩子犯錯可以教育，卻不應該用傷害來換取服從。而那名曾經哭著求救的女孩，是否已經得到保護，或許才是這起事件最需要被持續關注的問題。

圖片來源：AI
圖片來源：AI

#體罰 #教育 #性侵 #家暴 #未成年

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「曾經滄海難為水」全是假的？黃仁勳外遇遭查：那些被捧上天的完美伴侶，私下有多難看？

「曾經滄海難為水」全是假的？黃仁勳外遇遭查：那些被捧上天的完美伴侶，私下有多難看？

2026-11-09 10:24 語言魔法師｜謝蓁

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：黃仁勳自白承認外遇，輝達完美丈夫形象崩解。
  • 重點二：內文將元稹悼亡名句與其婚外情史並置對照。
  • 重點三：婚外情更牽出國安疑雲，輝達已啟動獨立調查。

2026年11月8日，全球科技產業的核心震央輝達（Nvidia）爆出震撼彈，執行長黃仁勳在一封致全體員工的內部郵件中，親筆承認自己背叛婚姻並向妻兒與全球股東公開致歉。這位向來以披著標誌性黑皮衣、公開頌揚伴侶支持著稱的晶片教父，在短短數行文字中親手粉碎了維持數十年的「完美丈夫」形象。

然而，這場風暴並未止步於名人的私人道德瑕疵，美媒接續披露該段婚外情牽涉新加坡資料中心高層且疑似具備中國情報背景的女子黃樂，直接引爆華府與白宮的國安警報。大眾向來習慣於科技巨擘被賦予的深情光環，但在真實利益與誘惑的試金石下，動聽的公開誓言往往暴露出最刺眼的落差。


▋千古情聖的殘酷真相：以悼亡詩遮掩的背叛

將深情人設操作至極致的歷史先例，莫過於唐代文學巨擘元稹。他在結髮妻子韋叢離世後，寫下「曾經滄海難為水，除卻巫山不是雲」等傳誦千古的絕句，搭配《遣悲懷三首》中貧賤夫妻百事哀的悲切追思，使他歷經千年仍被視為至情至性的代表人物。

然而攤開真實史料，這段被文學包裝的愛情背後卻充滿冷酷算計。高官之女韋叢下嫁家境清貧的元稹，婚後七年接連誕下六子，長年操勞致病，年僅二十七歲便於長安病歿。但就在原配於老家重病掙扎之際，身為監察御史的元稹卻在四川與名妓薛濤墜入情網同居纏綿，甚至在妻子出殯公祭當天缺席，僅以一篇祭文代讀。

更諷刺的是，韋叢病逝不久，元稹隨即接連納妾續娶，其後更與名妓劉採春同居長達七年之久。清代學者秦朝釪曾以「性情之薄」直斥其偽，史學大師陳寅恪亦在《元白詩箋證稿》中一針見血地點出元稹「多詐」之實，直言其悼亡篇章不過是掩飾自私行徑的精明演出。動聽的文采跨越千年，底層往往只是一套供外界瞻仰的情感偽裝。


▋數千萬捐款的冠名大樓：矽谷資本市場的造神工程

回顧現代科技產業，造神運動的形式從典雅詩篇轉化為巨額資本與慈善冠名。黃仁勳在俄勒岡州立大學實驗室與妻子洛莉（Lori）相識，兩人於1985年結為連理，隨後攜手走過輝達初創期的瀕臨破產，直到如今成為市值突破數兆美元的AI運算龍頭。數十年來，夫妻同舟共濟的故事不僅深植人心，更是全球財經傳記與專訪中不可或缺的公關符號。

兩人透過聯名基金會，先後向母校捐贈五千萬美元興建創新綜合中心，又向范德堡大學挹注七千五百萬美元設立學院。每一次以夫妻之名揭牌的研究大樓與鉅額捐贈，都在主流媒體前持續擦亮黃仁勳愛家、重承諾的頂級企業家招牌。

直至這封寄發給全球數萬名員工的自白信曝光，黃仁勳坦承對妻子不忠，並強調自身行為「沒有任何藉口」，這座以數十年時間與巨額資本堆砌而成的道德神壇，在幾秒鐘的數位傳播中瓦解殆盡。資本市場所信奉的完美人設，在人性真實面具揭開時，同樣顯得蒼白脆弱。

▋當私人情感踩上國安紅線：情報陰影下的商業帝國

與古代文人的風流軼事不同，這場科技巨擘的婚外情直接衝擊了地緣政治與全球敏感神經。美國情報機構在通訊監控中發現，黃仁勳與新加坡資料中心業者Megaspeed前高層黃樂（Alice Huang）往來極度密切。該公司此前因涉嫌違反禁令、非法向中國走私輝達高階AI晶片而遭到調查，美方情資更進一步研判黃樂早已被外國情報機關吸收為特工。

這段私情因而迅速從單純的家庭破裂，升級為白宮層級的國安危機。國務卿魯比歐（Marco Rubio）甚至在春季便起草機密備忘錄向核心高層提出預警，即便總統川普後續安排黃仁勳搭乘空軍一號同行以示力挺，仍無法平息外界疑慮。

目前輝達董事會已緊急委請外部獨立律師展開全面調查，嚴格清查公司的頂尖運算機密與核心技術架構是否遭到外洩。這場危機清楚顯示，企業領袖的人設破裂不僅僅是個人誠信破產，更足以牽動千億美元資產的板塊動盪與跨國地緣戰略的穩定性。

褪去包裝之後，事實才是唯一的審判標準

從唐代文人以筆墨營造的千古情深，到現代科技富豪以慈善冠名大樓築起的完美防線，時代工具在變，但權貴階層透過人設獲取社會信任的心理機制如出一轍。公眾往往容易臣服於動人的文字宣傳與壯觀的成功敘事，將商業領袖或文化名人神格化為道德標竿。

然而，演算法與公關策略可以精巧地運算傳播路徑，卻永遠無法替真實的品格背書。當熱鬧的公關操作散去、現實的違法疑雲與背叛擺在眼前時，再動聽的名句與再高聳的建築都無法遮掩事實本質。評斷一個掌握巨大權力與影響力的公眾人物，絕不能單看他在媒體前鋪陳的深情文本，唯有其在現實中的具體抉擇與作為，才是檢驗其人格的唯一真實標準。

精華 FAQ

  • 報導稱黃仁勳在致員工的內部郵件中承認自己背叛婚姻，並向妻兒與全球股東公開致歉，原本長年維持的愛家與完美丈夫形象因此受到重創。

  • 文章借元稹寫下「曾經滄海難為水」等悼亡名句，對照其生前婚外情與再婚行為，凸顯動人的文字與真實品格可能存在巨大落差。

  • 內文進一步指稱婚外情牽涉新加坡資料中心高層與情報背景人物，因而引爆美方國安疑慮；輝達董事會也已委請外部律師展開全面調查。

語言魔法師｜謝蓁

語言魔法師｜謝蓁

一位老師／一名媽媽。 在生活中育自己的兒，在工作中育別人的兒

#伴侶 #外遇 #輝達 #黃仁勳

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