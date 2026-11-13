當綁鞋帶變成奇蹟，誰來決定什麼叫正常？

AI重點 文章重點整理： 重點一： 短片顛倒多數與少數，讓正常標準變得荒謬。

短片顛倒多數與少數，讓正常標準變得荒謬。 重點二： 艾瑞克因少一條21號染色體被視為異常兒。

艾瑞克因少一條21號染色體被視為異常兒。 重點三：故事以黑色幽默反思偏見、規則與正常定義。

▋如果全世界的人都跟你不一樣，究竟誰才算正常？

8月8日那天，我在YouTube上刷到一支由「球球好劇」發布的Shorts。

影片講述了一個十分荒謬的故事。

在那個世界裡，居民幾乎都有唐氏症，卻有一個與眾不同的小男孩出生了。

於是，我們熟悉的正常人，到了那個世界，竟然成了大家眼中的怪胎。

當然，這是電影刻意顛倒的奇幻設定。電影把唐氏症人士的某些能力與日常生活情節誇張化，作為喜劇表現。現實中的唐氏症人士，各自有不同的能力與發展情形，不能拿電影裡的情節來概括所有人。

不過，也正因為這個設定，電影裡出現了許多令人哭笑不得的情節。

這個設定讓我覺得很有意思，當下我就決定要為這個故事寫一篇文章。

因為只要把多數與少數的立場顛倒過來，原本理所當然的事情，居然全部變了樣。

後來查詢才知道，這個故事出自比利時導演彼得・蓋斯基耶（Peter Ghesquière）執導的短片《Downside Up》。

這部作品完成於2016年，片長約14分鐘，曾獲得比利時魯汶短片影展的觀眾票選獎等獎項。

故事的主角叫艾瑞克（Eric）。

他究竟有多麼與眾不同呢？

我們從他還沒出生的時候開始講起。

▋一個「少了一條染色體」的孩子，竟然被診斷為異常？

艾瑞克還在媽媽肚子裡時，父母原本正開心地期待孩子出生。

沒想到，產檢醫師卻帶來了一個壞消息。

胎兒的染色體出現異常。

在醫師眼中，正常人應該有三條第21號染色體，這個孩子居然只有兩條！

揪豆麻袋，這裡是不是有哪裡怪怪的？

在我們的現實中，唐氏症是因為第21號染色體多了一條；但在這個故事裡，多數人的「正常」標準卻是三條，少了一條的艾瑞克，反而變成了醫師眼中基因缺陷的「異常兒」。

醫師甚至讓父母考慮是否終止妊娠。

幸好，這對夫妻最後決定把孩子生下來。

然而，艾瑞克出生那天，產房裡又發生了一件令人哭笑不得的事。

醫護人員一看到這個罕見的孩子，立刻興奮地圍上前去。

拍照的拍照，研究的研究。

大家都想看看這個奇怪的嬰兒究竟長什麼樣子，竟然沒人顧得上剛生產完、虛弱地躺在病床上的媽媽！

爸爸急得不得了，最後只好拉響醫院的緊急警報，才讓醫護人員重新注意到產婦。

這孩子才剛出生，就已經成了大家爭相圍觀的對象。

而且，這種情況還一路延續到他長大。

家裡的窗戶外，經常擠滿好奇的人群。

大家趴在窗前，想看看這個與眾不同的男孩。

對於圍觀的人來說，也許只是滿足一點好奇心。

可是，對艾瑞克一家而言，連待在家裡都不得安寧啊！

▋五歲男孩會綁鞋帶，竟然成了全校的天才？

艾瑞克慢慢長大，到了上幼稚園的年紀。

有一天，他發現班上的小朋友全都被鞋帶搞得手忙腳亂。

鞋帶打結了，怎麼辦？

老師不會解，小朋友也不會解。

整間教室亂成一團。

艾瑞克看了看，伸出手，三兩下就把鞋帶解開了。教室裡瞬間安靜下來，周圍的小朋友都驚訝地看著他。

在我們的世界裡，這只是五歲小孩該會的小事；在那個世界裡，它變成了「天才」的證明。

同一雙手，同一項動作，只因為周圍沒有人會，它就從日常技能變成了奇蹟。

這讓我想起：我們以為的「普通」，有多少其實只是「大多數人也會」？

▋連拳擊比賽都能顛倒規則，誰說打倒對手就算贏？

長大後，艾瑞克去參加了一場拳擊比賽。

他的對手是一名身高兩公尺的魁梧壯漢。

艾瑞克毫不畏懼，抓準機會，用頭狠狠撞向對手！

壯漢應聲倒地。

誰知道，裁判竟然立刻宣布艾瑞克違規！

醫護人員還推著擔架衝上台，把艾瑞克抬了出去。

咦？為什麼被抬出去的是他？

原來，這個世界的拳擊比賽有一套與我們完全不同的規則。

在那個世界的拳擊場上，擁抱對手才是獲勝的關鍵。

啊？如果是這樣的話，這比賽到底是來打架，還是來抱抱的？！

雖然在現實世界的拳擊比賽中，用頭撞擊對手同樣屬於犯規行為，但電影裡連獲勝的方式都顛倒了過來。

想想也好笑，連拳擊這種競技運動，只要換了一套規則，我們熟悉的勝負判斷就完全變了樣。

▋醫師急著尋找失蹤的染色體，病人卻差點因此送命

拳擊比賽結束後，艾瑞克被送進醫院。

醫師替他檢查身體，赫然發現一件不得了的事。

他竟然少了一條第21號染色體！

醫院頓時陷入恐慌。

醫師和護士四處翻找，試圖找出那條「不見了」的染色體。

連艾瑞克的父母也跟著緊張，回家尋找孩子到底把染色體弄到哪裡去了。

更離譜的還在後面。

醫師竟然翻出古老的醫書，準備按照書上的方法替艾瑞克進行治療。

眼看他就要被固定在治療設備上，醫護人員卻遇到一個麻煩。他們連醫療約束帶都不會打結！

折騰了半天，始終無法把艾瑞克固定好。

沒想到這個人人都不會打結的世界，竟然因此讓艾瑞克逃過一劫。

看到醫護人員把整間醫院翻過來找那條「不見了的染色體」，我當下忍不住笑出聲，隨即又覺得有點毛骨悚然。

染色體不是襪子，它不會掉在抽屜裡。可當全世界都認定你「少了什麼」，他們就會真的去找、去補、去治療。

那一刻我突然想到：當多數人的想法成了公認的標準，連荒謬的做法都可能被視為合理。

▋特別待遇真的比較好嗎？連找個女朋友都成了難題

因為艾瑞克與其他居民不同，城市也給了他許多特殊安排。

例如，公共廁所特別為他設置可以站著小便的便器。

甚至還有專門保留給他的停車位。

看起來，大家似乎很照顧這個與眾不同的人。

然而，艾瑞克依然得面對周圍那些好奇、異樣，甚至帶著排斥意味的目光。

尤其當他開始渴望愛情，問題就更明顯了。

看著父母恩愛相處，他也想找個能夠陪伴自己的另一半。

於是，艾瑞克鼓起勇氣，來到紅燈區。

沒想到，櫥窗裡的女孩一看到他的臉，立刻露出嫌惡的表情，拉上窗簾。

換了一家，還是一樣。

在那個世界裡，唐氏症人士的外貌成了大家習慣的樣子。

艾瑞克的長相，反倒被認為奇怪、不好看，甚至令人難以接受。

這情節讓我忍不住想到，我們對美醜的判斷，到底有多少來自自己的感受，又有多少是受到周圍環境影響？

如果從小到大看到的每一個人，外貌都與艾瑞克不同，那麼，艾瑞克的臉就真的會變得很難看嗎？

還是大家只是看不習慣？

電影沒有急著解答這個問題。

它讓艾瑞克一次又一次遭到拒絕，最後甚至決定接受整形手術。

他想把自己的臉，整成這個世界認為正常、好看的模樣。

想想看，多麼諷刺。

一個在我們眼裡外貌平常的年輕人，到了另一個世界，竟然因為長相而自卑，甚至打算動手術改變自己。

▋當他遇見另一個異類，才發現自己並不孤單

就在艾瑞克準備接受整形手術時，他突然注意到床邊的一雙鞋子。

那雙鞋子的鞋帶，竟然綁得好好的。

他驚訝地抬起頭。

眼前站著一名女孩。

她的外貌，竟然和他十分相似。

原來，這個世界上還有另一個和自己一樣的人。

而且，她也會綁鞋帶。

兩人一見鍾情，隨即一起逃離醫院。

那天夜裡，他們坐在房間裡，聊起各自的經歷。

過去那些因為與眾不同而遭到圍觀、排斥的感受，終於有了可以互相理解的人。

看到這裡，我覺得電影又安排了一個很有意思的轉折。

當艾瑞克身邊只有和自己不同的人，他始終覺得自己格格不入。

可是，當另一個與他相似的人出現，他對自己的看法也開始改變。

明明還是同一個艾瑞克。

他的外貌沒有改變，能力也沒有改變。

改變的不是世界，而是他終於不必再獨自承擔整個世界的異樣眼光。當世上出現了另一個能與你共鳴的靈魂，原本被視為「缺陷」的孤獨，就變成了彼此認出的暗號。

▋當大家都不會綁鞋帶，為什麼不乾脆發明不用綁鞋帶的鞋子？

後來，艾瑞克和女孩成為一對伴侶，開始共同生活。

起初，他們利用自己會綁鞋帶的能力，在街上替人服務。

畢竟，在這個世界裡，這可是相當稀有的技能。

直到有一天，他們注意到鞋子上黏著的膠帶，突然產生了一個念頭。

既然大家都不會綁鞋帶，為什麼鞋子一定要用鞋帶？

能不能直接做出一種不需要綁鞋帶的鞋子？

於是，兩人開始動手嘗試。

最後，他們成功設計出可以方便固定、穿脫的鞋款。

這項發明也獲得了商業上的肯定。

看到這裡，或許有人會把它當成一個天才逆襲的故事。

畢竟，原本被大家認為異常的人，最後竟然靠自己的能力發明新產品。

但我覺得，這段情節還有另一個值得玩味的地方。

艾瑞克原本因為會綁鞋帶，被視為擁有特殊天賦的人。

可是，他最後做出來的東西，卻讓大家根本不必再學會綁鞋帶。

這可真是有意思極了。

當全世界都在苦惱如何學會「綁鞋帶」這項少數人的專利時，他們卻跳出框架問了另一個問題：為什麼鞋子一定要有鞋帶？

不過，這部電影真正吸引我的地方，還在前面那些被顛倒過來的日常生活。

▋當多數與少數交換位置，正常的標準還能算數嗎？

我覺得《Downside Up》最有趣的地方，就是它把我們習以為常的世界整個翻轉過來。

在我們的世界裡，一般人有兩份第21號染色體；在電影裡，這樣的組成竟然被診斷為異常。

在我們的生活中，綁鞋帶是一項日常技能；到了電影裡，卻成了讓人驚嘆的本領。

我們熟悉的外貌，換個世界竟然成了令人嫌惡的長相。

連競賽規則、醫療判斷、公共設施，都跟著換了一套標準。

而且，電影裡的人並沒有覺得自己很奇怪。

他們照樣生活、工作、談戀愛，也照樣用自己的標準去判斷別人。

被認為奇怪的，反倒是艾瑞克。

如果只站在艾瑞克的角度，會覺得這個世界荒謬得不得了。

可是，假如我們從小就出生在那座城市，身邊所有人都是那個模樣，也都遵循相同的生活方式呢？

我們會不會同樣認為艾瑞克是個異類？

甚至也會和電影裡的居民一樣，好奇地趴在他家窗外，想看看這個與眾不同的人究竟長什麼樣子？

想到這裡，我覺得這部短片的設定真的很巧妙。

它只把多數與少數的位置交換了一下，就讓我們熟悉的生活變成一齣充滿黑色幽默的荒誕喜劇。

多數與少數，可以用人數來區分。

可是正常、異常、合理、不合理，真的能靠數人頭來決定嗎？

原來，同一個世界，只要換個位置去看，很多我們以為理所當然的事情，就可能完全不是那麼回事了。

染色體不會因為多數人的看法而改變，但人們對正常與異常的判斷，卻可能隨著立場環境的不同，出現截然不同的結果。

當我們習慣用自己的標準去衡量別人時，也許可以先想一想：如果明天多數與少數交換了位置，換成自己成為那個被圍觀的異類，我們又會希望別人怎麼對待自己？

——萬家鄉