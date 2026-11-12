你的朋友斷手斷腳還認得嗎？繁簡字背後的百年改革史

AI重點 文章重點整理： 重點一： 文章回顧百年文字改革，指出曾有人主張廢除漢字改用拼音。

文章回顧百年文字改革，指出曾有人主張廢除漢字改用拼音。 重點二： 1956與1977兩輪簡化字政策，反映效率、統一與政治目標。

1956與1977兩輪簡化字政策，反映效率、統一與政治目標。 重點三：簡化字雖便於書寫，卻也合併字義並削弱部分字源線索。

我在8月4日那一天，被YouTube推送了一支《宇文老師》的影片。

唔，要不是演算法，這個帳號我完全不認識，諧音梗倒是讓我肯定了這個帳號的確應該是台灣人主持的了。

主持人表示：她前陣子看到一個很有意思的網路提問，一名中國大陸網友好奇地問：「為什麼台灣人明明沒有學過簡體字，卻看得懂簡體字？」

留言區有個相當熱門的答案，只有四個字：「向下兼容。」

嗯？向下兼容？

這個說法挺有科技感的，彷彿繁體字是某種高階版本，可以輕鬆讀取低階版本的資料。

另外還有一句流傳已久的毒舌比喻：「你的朋友斷手斷腳了，你難道就不認得他了嗎？」

我看到這一句差點笑出來。

雖然這個比喻有點惡毒，但它確實點出一個值得討論的問題：我們能夠辨認簡化後的漢字，究竟是因為那些筆畫不重要，還是因為我們仍然認得它原本的模樣？

而且，簡體字究竟是怎麼來的？

很多人以為，簡體字是為了讓漢字更容易學習、書寫而誕生的。

這個答案沒有錯，卻只回答了一部分。

因為一百年前，有一群知識分子，連繁體字該不該簡化都不滿足於討論。

他們想把漢字整套廢掉。

而且，這些人裡頭還有魯迅、陳獨秀、錢玄同。

嚇不嚇人？

《宇文老師》這支影片引用了香港學者陳雲的《中文解毒》，從漢字簡化的歷史，一路談到文字改革背後的政治、文化與語言問題。

不過，影片裡有些說法相當尖銳，歷史事實、學者評論與推論之間，仍然有必要分開看。

光是當年有人認真主張廢除漢字這件事，就已經很值得聊聊了。





▋當年有一群知識分子，真的想過消滅漢字

今天我們對漢字的感情，往往來自它承載了數千年的文化。

但在清末民初，面對國家衰弱、教育不普及與西方工業文明的衝擊，不少知識分子看待漢字的眼光完全不同。

在他們眼中，筆畫繁複、學習困難的漢字，甚至可能是中國落後的原因之一。

1936年，魯迅在接受《救亡情報》訪問時，曾提出一句極為激烈的主張：「漢字不滅，中國必亡。」

他認為，漢字艱深，使許多民眾難以接觸進步文化，因此主張以新文字取代漢字。

陳獨秀也曾在1918年回應錢玄同的文字改革主張時，批評中國文字難以傳達新知識、新思想，並稱其為「腐毒思想之巢窟」，認為廢除漢字也不足惜。

錢玄同更在〈中國今後之文字問題〉中，提出廢除漢字、改用其他文字系統的激進意見。

三人的具體主張與論述背景並不完全相同，但都反映了當時知識界對文字改革的強烈期待。

今天讀到這些話，難免覺得震撼。

我們習以為常、甚至引以為傲的文化資產，當年竟被一些倡導改革的人視為現代化的障礙。

不過，把他們放回當時的時代背景，倒也能理解這種焦慮。

在教育資源有限、文盲人口眾多的年代，一套必須花費多年學習的文字系統，確實會讓知識傳播面臨困難。

於是，廢除漢字、改用拼音文字，逐漸成為當時文字改革的重要思潮之一。

這也讓後來的漢字簡化運動，多了一層經常被忽略的歷史背景。

▋從1956年到1977年，漢字到底還能簡化到什麼程度？

香港學者陳雲在《中文解毒》中，對漢字簡化與中文文化的關係提出了相當尖銳的批評。

他關注的一個核心問題，就是二十世紀中國的文字改革，曾經與漢字拼音化的理想密切相連。

這段歷史確實有跡可循。

1956年的簡化，其實只是第一輪。

而當時的文字改革，也不只有減少筆畫這麼簡單。

1956年1月，中華人民共和國國務院公布《漢字簡化方案》。

當時第一批正式推行的簡化字共有230個，另外還有285個簡化字及54個簡化偏旁先行公布試用，準備依照各地意見修正後分批推行。

更值得注意的是，當時的文字改革政策中，確實存在積極準備漢字拼音化的方向。

1958年1月10日，周恩來在〈當前文字改革的任務〉報告中，也列出了三項工作：簡化漢字、推廣普通話、制定和推行漢語拼音方案。

這三件事情在當時是相互關聯的。

也就是說，簡化漢字同時存在於一個追求語言統一、文字現代化的政治環境裡。

不過，雖然當時確實存在將漢字逐步拼音化的思想，1958年的官方報告也將漢語拼音方案定位為協助漢字注音、幫助識字與推廣普通話的工具，並未宣布立即廢除漢字。

至於1956年的簡化方案是否從一開始就被正式定位為廢除漢字的過渡工具，現有文件仍不足以直接證明。

因此，若把所有簡化字都說成刻意破壞漢字、準備消滅漢字的工具，仍然需要更多史料才能成立。

但無論如何，當年有人認真思考過用拼音文字取代漢字，已經足夠令人驚訝。

而且，事情還沒結束。

1956年的第一輪簡化還不夠，1977年竟然又推出第二輪。

這次更厲害。

1977年12月20日，中國文字改革委員會公布《第二次漢字簡化方案（草案）》，也就是後來大家所說的「二簡字」。

草案分為兩表，第一表收錄248個簡化字，先在出版物上試用；第二表則有605個，仍處於徵求意見階段，合計853個。

有些字來自民間原本流行的簡寫方式，有些則是進一步減少筆畫的新方案。

然而，事與願違，物極必反。

當一個字被改得與原本的模樣差距太大，認得舊字的人要重新學，剛學會新字的人又可能看不懂舊書，社會上還出現新舊寫法混用的情況。

推行幾年後，事情好像越搞越複雜。

二簡字推行後爭議不斷，部分出版領域後來也停止試用。

到了1986年6月24日，中國國務院正式宣布廢止這份草案，並要求糾正社會用字混亂的現象。

官方文件甚至特別要求，今後對漢字簡化應採取謹慎態度，讓字形在一段時期內保持相對穩定。

嗯，所以當初到底是在幫大家省筆畫，還是在幫後代增加考試範圍？

▋最令人惋惜的，是那些原本各有意義的漢字被合併了

漢字簡化最值得討論的地方，可能還不只是減少筆畫。

真正有意思的是「一簡對多繁」。

也就是原本不同的漢字，簡化之後竟然變成同一個字。

例如：

「後」與「后」，都寫成「后」。

「發」與「髮」，都寫成「发」。

「麵」與「面」，都寫成「面」。

「乾」、「幹」與「干」，在許多用法裡都寫成「干」。

「餘」與「余」，也合併成「余」。





問題是，這些字原本各有各的意思。

「皇后」的「后」，與「後來」的「後」，原本並不相同。

「頭髮」的「髮」，與「發展」的「發」，也有不同的來源與字義。

當它們通通變成同一個字，讀者就必須依靠上下文判斷。

日常生活中，這通常不成問題。

看到「理发店」，我們自然知道是剪頭髮的地方；看到「发展」，也沒有人會聯想到頭髮。

但如果碰上歷史文獻、古典文學，或是某些比較特殊的語境，原有的區別就可能變得重要。

例如《論語》有句話：「鄉原，德之賊也。」

「鄉原」也作「鄉愿」，這種寫法早在古代就已經存在，指的是孔子所批評的那種表面討好眾人、實際缺乏道德原則的人。

其中「愿」本來就有謹厚、樸實等古老字義，並非現代人常說的「心願」。

有意思的是，現代簡化字又用「愿」來代替「願」，讓原本已有古老字義的「愿」，同時承擔「願望」的意思。

熟悉古文的人當然能夠理解。

可是如果讀者只認識現代常用的「愿望」，第一次看到「乡愿」，會不會誤以為孔子在批評鄉下人的願望？

這個還真不好說。

▋幹細胞、麵湯與古典文學，一個字竟然有這麼多故事

還有一個很適合拿來討論的例子。

幹細胞。

英文稱為 Stem Cell。

Stem 有莖、主幹等意義，也能用來比喻其他事物生長、衍生的來源。幹細胞之所以得名，與它具有自我更新及分化成其他細胞的能力有關。

在台灣，看到「幹細胞」的「幹」，我們很容易聯想到樹幹、主幹。

但是在簡化字中，「幹細胞」寫成「干细胞」。

同一個「干」，也可能用來表示乾燥的「乾」，或其他原本使用「干」的意思。

當然，真正具備生物學知識的人，不會因此把幹細胞誤認為乾燥的細胞。

科學名詞仍然可以透過教育建立準確的意義。

但是，原本字形所提供的語意線索，確實少了一部分。

漢字有個很迷人的特點。

有時候，即使第一次遇到某個詞，只要看見其中的偏旁或字義，我們也能大致猜測它的意思。

當不同來源的字被合併，這種能力就可能受到影響。

古典文學還有一個很有趣的例子。

《水滸傳》第二十三回寫道：「次日早起，那婦人慌忙起來燒洗面湯，舀漱口水，叫武松洗漱了口面。」

等等，洗面湯？

難道武松一大清早，就要拿麵湯洗臉？

當然不是。

古人說的「面」，有時候就是臉。「洗面湯」指的是洗臉用的熱水。

教育部《重編國語辭典修訂本》也收錄了「面水」，解釋為洗臉水，並註明也作「面湯」。

在正體字裡，「面」（臉面）與「麵」（麵條）各司其職；但在簡體字中，兩者全被歸併為「面」。

於是，古典文學裡的「洗面湯」（洗臉熱水），一不小心就會被現代讀者誤讀成一碗熱騰騰的「麵湯」。

文字一旦失去微觀的區別，閱讀就必須依賴更多的猜測。

當然，古今詞義本來就會變化，即使使用繁體字，缺乏古代生活背景知識的人，也可能看不懂某些詞語。

字認得，意思未必懂。

讀古書，還得知道古人怎麼生活。

▋那個到處出現的「又」，為什麼讓人看得眼花撩亂？

除了字義合併，還有不少簡化字直接改變了原來的字形。

例如：

「漢」變成「汉」。

「歡」變成「欢」。

「鳳」變成「凤」。

「鄧」變成「邓」。

「難」變成「难」。

仔細看看，會發現「又」這個部件出現得非常頻繁。

原本長得完全不像的幾個字，簡化之後卻都多了一個「又」。

對習慣正體字的人來說，就像是原本各自有臉的熟人，突然被套上同一張面具，乍看之下都變得有點陌生。

這也是陳雲等批評漢字簡化的論者特別在意的問題。

傳統文字學有所謂「六書」：象形、指事、會意、形聲、轉注、假借。其中前四種主要涉及漢字的構造，後兩種則偏向文字的使用方式。

雖然六書並不能完整解釋所有漢字，也不能拿來直接評斷字體好壞，但不少漢字確實保留了可以追溯的字源資訊。

當原本具有表音、表意功能的部件被替換，某些字源線索就會變得不容易辨認。

不過，簡化字也並非全部都是現代憑空創造。

其中有些沿用歷史上的俗字、異體字或草書寫法，也有一部分是依照既有方式重新簡化。

「又」在部分簡化字中，也具有替代原有複雜部件的功能，不能一概認定毫無規律或意義。

因此，每個字究竟損失了多少資訊，仍然需要分別討論。

但這場文字改革帶來的改變，確實遠超過表面上的筆畫減少。

談到這裡，總會有人搬出幾句廣為流傳的說法。

「親不見。」

「愛無心。」

「產不生。」

「廠空空。」

簡體字的「亲」，少了繁體「親」裡面的「見」。

簡體字的「爱」，少了繁體「愛」裡面的「心」。

「產」變成「产」，「廠」變成「厂」。

甚至「習」變成「习」，也讓人聯想到原本的羽部不見了。

這些說法很有畫面感。

尤其「愛無心」，光是聽起來就很有戲劇張力。

但文字學上不能直接把這些現代聯想當成造字原理。

一個字少了某個部件，不代表使用那個字的人就失去相應的感情或能力。

使用「爱」的人，當然也能真心愛人；使用「亲」的人，也不會因此看不見親人。

如果把字形直接拿來推論一個社會的人性，恐怕就有點過頭了。

不過，這些說法仍然具有文化上的意義。

因為人們對文字的感情，往往來自字典裡的解釋，也來自閱讀、書寫、記憶，以及長年累積的聯想。

對習慣正體字的人而言，看見熟悉的部件被刪去，確實可能覺得惋惜。

那種感覺未必能用科學數據證明，卻是可以被理解的文化情感。

▋到了2026年，少寫幾筆真的還有那麼重要嗎？

簡體字最常被提出的優點，就是效率。

筆畫少，寫起來快。

對需要大量手寫的人來說，這當然有實際好處。

尤其在當年識字教育尚未普及、手寫仍是重要溝通方式的社會，減少筆畫確實具有吸引力。

但現在已經是2026年了。

無論是電腦、平板或手機，我們輸入文字的方法早已與當年不同。

用注音、拼音或其他輸入法打字，並不需要親手寫出每一筆。

「憂鬱的烏龜」和「忧郁的乌龟」，只要輸入法設定得當，都能快速完成。

不同輸入法在選字、詞庫與繁簡轉換上的表現各有差異，很難只憑字形判定哪一種必然比較快。

那麼，簡體字能夠提高識字率嗎？

事情偏偏沒辦法這樣算。

因為識字率同時受到義務教育、學校普及、家庭經濟、教材、師資及社會環境等因素影響。

中國大陸在推行簡化字的年代，也大規模推動掃盲教育。

如果識字率提高，就全部歸功於簡化字，顯然很難排除其他因素。

光看台灣和日本，就知道問題沒那麼簡單。

台灣長期使用正體字，日本也保留了大量筆畫較多的漢字，同樣能建立高度普及的現代教育制度。

這至少說明，筆畫較多並不必然阻礙全民識字。

至於簡化字究竟能降低多少初學者的學習負擔，還得靠更嚴謹的研究來比較。

▋日常用簡體，正式題字卻偏愛正體，這又是怎麼回事？

漢字還有一個相當有趣的現象。

在中國大陸，簡化字是日常教育、行政與出版的主要字體。

但在書法、匾額、題字以及部分傳統文化場合，仍然經常能看到繁體字。

一些政治人物的題字與書法作品，也保留了傳統字形。

這件事很值得玩味。

當日常書寫追求標準化、簡便化，藝術書寫卻仍然保留各種歷史字形，究竟說明了什麼？

我想，至少能看出漢字有兩種不同的價值。

它可以是快速傳遞資訊的工具，也可以是書法藝術、歷史記憶與個人審美的一部分。

當然，書法使用繁體字，也不能直接解讀為書寫者反對簡體字。

畢竟書法本來就有使用篆書、隸書、草書，以及各種傳統寫法的悠久習慣。

比較有意思的地方在於，當一套文字被官方標準化之後，人們仍然可能在藝術與文化場合追求其他字形的美感。

而當我們把目光移到新加坡與馬來西亞，會發現漢字簡化還有另一段歷史。

新加坡教育部在1969年公布第一批《簡體字表》，當時收錄502個字。

到了1976年，經過數次調整，新加坡採用與中國大陸基本一致的簡化字系統。

馬來西亞則在1981年出版《簡化漢字總表》。

這些政策的形成，牽涉華文教育、出版規範、當地語言環境，以及不同時代的社會需求。

如果單純歸因於貿易利益，恐怕不足以解釋整段歷史。

更何況，新加坡在建立自己的簡化字規範時，最初還有部分不同於中國大陸的字形。

這顯示當地曾有自己的文字標準化考量。

另一方面，正體字在這些地區也沒有完全消失。

寺廟匾額、宗親會館、傳統書法及節慶文化中，仍能看到它的身影。

同一個華文社會，可以同時存在現代教育使用的簡化字，以及傳統文化使用的正體字。

文字的選擇，顯然還受到不同生活需求與文化情感影響。

▋錢鍾書的「鍾」，為什麼不能隨便寫成「鐘」？

提到漢字精確性，還有一個很值得注意的例子。

錢鍾書。

他的名字裡，使用的是「鍾」。

但在繁體字中，「鍾」與「鐘」原本有不同的字義與用途。

「鍾」可以用於姓氏，也有聚集、專注等意義。

「鐘」則經常用於鐘錶、鐘聲等詞語。

簡化之後，兩個字都寫成「钟」。

有趣的事就發生了。

如果看到簡體字的「钱钟书」，再轉換回繁體，究竟應該使用哪一個「鍾」？

如果沒有專有名詞資料或背景知識，轉換工具就可能出錯。

這也是為什麼，繁簡轉換雖然容易操作，卻未必能做到百分之百準確。

▋認得每個字，也未必真正讀懂它的意思

我原本就對語言文字很有興趣，平常看到有趣的字詞、典故或語言現象，就會忍不住想追究它們的來歷。

從事不動產仲介之後，倒也發現這份興趣在工作上有另一種用武之地。

房屋買賣會碰到身分證明、土地登記、契約、繼承，以及各種權利文件。

這些文件裡，姓名寫錯一個字，可能就得花時間查證、確認。

但比寫錯字更值得注意的，是大家明明認得那些字，卻未必知道它們真正代表什麼。

例如「公同共有」與「分別共有」。

兩個名稱都有「共有」，乍看似乎差不多，但涉及的權利關係與處分規定，可能有相當大的差別。

這也是為什麼，處理不動產交易時，不能只把文件交給客戶看完，就假定對方已經理解全部內容。

客戶說「我看過了」，和客戶真正理解內容，往往還有一段距離。

再例如房地產廣告。

現在流行短影片、精簡文案，最好幾秒鐘就能讓人看出一間房子的特色。

可是，建物登記用途、實際使用情形、增建部分，以及其他可能影響買方判斷的重要資訊，能因為文案太長就省略嗎？

當然不行。

文字可以精簡，資訊卻不能因此失真。

尤其現在大量使用AI整理資料，繁簡轉換、摘要、改寫都變得非常容易。

但工具處理得快，不代表每個字都正確。

我平常也會使用AI協助整理資料與文章，但真正涉及不動產登記、法規及權利內容時，還是得回到原始資料仔細核對。

畢竟，AI選錯一個字，可以再修正；如果專業人士把錯誤資料拿去對客戶說明，後面的責任可就沒辦法交給AI了。

所以我始終認為，專業人士有責任把每個重要環節解釋清楚。

尤其在不動產交易裡，誤解一個字的代價，有時候遠比多寫幾個字大得多。

▋一百年前有人想廢掉漢字，一百年後我們卻還在為它吵架

寫到這裡，我反而想起最初那個網友的提問。

「為什麼台灣人沒學過簡體字，卻能看懂？」

因為我們本來就共享大量的漢字、詞彙與語言知識。

而簡化字之中，又有不少來自既有的俗字、異體字、草書寫法或依規律簡化的字形。

即使沒有正式學過，只要閱讀能力足夠，配合上下文，也常常能夠猜出意思。

反過來說，習慣簡體字的人，也有不少能夠辨認繁體字。

當然，雙方的辨識難度未必完全相同，尤其碰到不熟悉的字、古文或專業詞彙時，差異可能更加明顯。

所以，「向下兼容」這個說法，雖然很有網路幽默感，拿來當成文字優劣的定論，卻未免太過簡略。

我更在意的是另一個問題。

當我們為了便利而改變文字，究竟應該保留多少原本的資訊？

少幾筆，值得嗎？

如果犧牲了一部分字源線索、字義區別，換來更容易書寫的文字，這筆帳又該怎麼算？

不同時代、不同教育背景的人，可能會有不同答案。

對必須手寫大量文件的人而言，少寫幾筆或許意義重大。

對研究古籍、書法、文字學的人而言，保留字形的歷史脈絡可能更加重要。

但對今天大量依賴數位輸入的我們來說，筆畫多寡在日常溝通中的重要性，已經和七十年前大不相同。

我喜歡正體字。

喜歡它保留的許多字義差別，也喜歡一個字裡面可能藏著好幾百年、甚至上千年的故事。

但這份喜歡，無須建立在貶低使用簡體字的人之上。

文字有它的歷史，使用文字的人也有各自成長的環境。

一百年前，有人認為「漢字不滅，中國必亡」。

一百年後，我們拿著手機，依然用漢字聊天、寫文章、吵架，甚至拿漢字來討論漢字到底該怎麼寫。

想想也是很有意思。

那些當年急著淘汰的文字，居然一路陪我們走進了AI時代。

我不知道漢字未來還會演變成什麼模樣。

但我始終覺得，有些筆畫值得留下，有些差異值得認識，有些歷史值得繼續追問。

當「髮」與「發」、「鍾」與「鐘」原本各有故事時，少掉的可能不只是寫字的時間。

文字可以為了時代而改變，但我們不必因為追求方便，就忘記它曾經擁有的模樣。

畢竟，一個字可以少寫幾筆，一段文明的記憶，卻未必能夠重新補上。





——萬家鄉