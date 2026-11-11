爸媽失智要賣老宅付安養費怎麼辦？子女先要知道的 3 份關鍵文件與 4 個步驟

AI重點 文章重點整理： 重點一： 父母失智且已受監護時，賣老宅前必須先經法院許可。

父母失智且已受監護時，賣老宅前必須先經法院許可。 重點二： 地政所受理登記時，需備裁定書、確定證明書與戶籍謄本。

地政所受理登記時，需備裁定書、確定證明書與戶籍謄本。 重點三：法院重點審查是否為父母利益，防止子女挪作周轉或投資。

今天的主題有點難...但是我們都到了這個年紀要遇到無法回避的可能...

不知道你是否也有過這樣的時候：爸媽的事，你明明都在處理了，陪去看醫生、找看護、繳安養院的費用，可是真正把你卡住的，常常不是情緒，而是一張你一直不知道要準備的紙。

爸媽失智要賣老宅付安養費怎麼辦？先說答案：賣之前，要先過法院這一關。如果父母已經被法院宣告監護，名下的不動產，監護人不能自己簽字就賣，必須先聲請法院許可，拿到許可的裁定書與確定證明書，地政事務所才會受理。

這是我前幾天讀到一則報導，才更清楚的事。

一個被地政所擋下的女兒

報導是聯合新聞網 11 月 5 日刊的，作者是地政士李廷鈞。故事裡的女兒，父親重度失智又中風、長期臥床，法院已宣告監護，她就是監護人。

安養院加看護，一個月要五、六萬元，家裡的現金快見底了。她想到爸爸名下那間老房子，於是拿著父親的身分證和印鑑證明，走進地政事務所，想辦過戶。結果被當場擋下：請先去法院。

我讀到這裡，心裡「啊」了一聲。一個撐了很久的人，好不容易做了決定，卻被告知「你還差一步」，那種洩氣，大概比錢本身更重。我身邊也聽過類似的故事，朋友家中也需要變賣父母的房屋來度過現實的一關，但是就是需要再這一步，省不得！

為什麼地政所一開口就說「先去法院」

報導裡引用的是民法第 1101 條第 2 項：監護人處分受監護人的不動產，沒有經過法院許可，是不生效力的。

這不是刁難。法院要確認的只有一件事：這筆交易，是不是純粹為了父母的利益。

我做創投，每天看的都是別人的錢怎麼被管理，最在意的就是：這筆錢是誰的，誰有權決定。就像幫別人保管存摺，繳醫藥費都行，但裡面最大的那一筆，你不能自己決定怎麼用。

▍錢是爸媽的，你是替他管的人。

賣老宅前，先備好 3 份關鍵文件

最重要的是這三份，我各配一個畫面，比較好記。

第 1 份：法院許可處分的裁定書。它像一張通行證。報導說這是整個流程裡最關鍵的文件，沒有它，地政所連受理都不會。

第 2 份：裁定確定證明書。法院准了不代表馬上能簽約。要等裁定確定、拿到這張證明，才可以簽買賣契約、送件。就像蓋章前不能先搬家，順序不能亂。

第 3 份：載有監護記事的最新戶籍謄本。用來證明「你就是監護人」。這是一份很容易被忘記的紙，但沒有它，你連自己的身分都說不清楚。

另外還要權狀、土地增值稅與契稅的繳納或免稅證明，以及監護人自己的印鑑證明（或帶身分證到場）。受監護人本人的印鑑證明則不需要。

賣老宅的 4 個步驟

步驟 1：先確認身分。父母有沒有被宣告監護？戶籍謄本上有沒有監護記事？如果還沒有，要先向法院處理，細節建議先問律師，或洽法院的家事服務中心。

步驟 2：準備證據，向家事法庭聲請許可。附的不是故事，是證據：診斷證明、安養機構契約與繳費收據；存摺、財產與所得清單；不動產謄本、市價參考，以及「賣屋所得存進專戶、只用在照護」的承諾。

步驟 3：法院准了，等確定證明書，再簽約。很多人會在這裡心急，但簽約與送件，要等確定證明書到手。

步驟 4：找地政士辦登記，款項進專戶，收據都留著。賣屋所得要存進受監護人的專用帳戶，不要放進家人的戶頭；每一張醫療與照護的收據都留起來。兄弟姊妹常會質疑監護人的動機，帳目清楚，才是保護自己的方式。

法院會准？不會准？

報導說，比較可能被准的，是長期、固定又龐大的照護支出，父母的現金存款又不夠，有賣屋的急迫性。一定被駁回的，是子女自己要周轉、想提早把房子過給某個孩子節稅，或拿去投資。法院看的，從頭到尾都是：這是為了誰。

即使我們的家現在還好，也值得先看一眼

或許我們的家爸媽現在還很健康，但我們這個年紀，很多人都在「還來得及」和「來不及」之間。

我是那種用 Excel 排每一天的人，但這種事，Excel 排不出來。因為最難的部分，是得趁還有餘裕的時候，就去問爸媽：房子登記在誰名下？存摺和印章放哪裡？一個月的照護預算，大概抓多少？

做創投的人，看任何事都先看現金流。照顧父母，也是一樣：先看清楚現金流，才有空間談孝順。

我曾經以為，照顧爸媽最難的是體力與情緒。現在我逐漸明白，另一部分的難，是程序與帳。心意讓你撐得住，程序才讓你走得穩。

提醒一下：這篇是依據一則報導的資訊整理，不是法律意見。每個家庭的情況不同，真的要賣房或聲請監護，請務必找律師或地政士確認。

我是Summer，如果有不一樣的故事，歡迎來信給我，聽聽你的人生故事！Summer0807@gmail.com