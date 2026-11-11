2026-11-11 17:47 女子漾／編輯黃冠婷
秋冬爬山最怕突然抽筋！小腿痛到走不了？醫師教4招正確處理
秋冬天氣涼爽，不少人趁著週末登山踏青，沒想到爬到一半，小腿突然一陣劇痛，肌肉緊繃到連一步都走不了！遇到這種情況，究竟該用力拉筋、按摩，還是直接坐下休息？其實登山抽筋不一定是缺鈣，肌肉過度疲勞、脫水及電解質失衡都可能是原因。美國梅約診所與骨科醫學會建議，抽筋時應先停止活動，再透過溫和伸展、按摩與補充水分緩解不適，千萬別忍痛硬走。
爬山為什麼突然抽筋？不一定是缺鈣
登山時需要反覆爬坡、跨越階梯及走下坡，腿部肌肉長時間出力，容易累積疲勞。尤其平時運動量不足，突然挑戰較長的登山路線，更可能出現肌肉痙攣。
根據美國克里夫蘭醫學中心資料，肌肉抽筋是肌肉突然不自主收縮，常見誘因包括過度運動、脫水及電解質失衡。即使秋冬氣溫較低，登山時仍會流汗，因此不能忽略補水。
不過，並非所有抽筋都能歸咎於電解質不足，部分情況也可能與藥物、神經或其他健康問題有關。
登山小腿抽筋怎麼辦？記住4個處理步驟
1. 立即停止行走，先找安全位置休息
小腿突然抽筋時，第一件事就是停下腳步，避免忍痛繼續爬坡或下樓梯。
如果身處陡坡、階梯或懸崖邊，應在同行者協助下移到安全、平坦的地方，坐下休息，避免因疼痛失去平衡而跌倒。
2. 腳尖慢慢朝自己勾，溫和伸展小腿
抽筋時可以拉筋，但千萬不要猛拉！
梅約診所建議，若是小腿後側抽筋，可將膝蓋伸直，慢慢把腳尖往自己臉部方向勾，讓小腿肌肉逐漸伸展。
伸展時以感覺到輕微拉力為原則，不要強迫拉到劇痛。如果疼痛突然加劇，或懷疑有肌肉撕裂傷，應停止伸展並尋求醫療協助。
3. 可以輕柔按摩，但不要用力敲打
抽筋時到底能不能按摩？答案是可以，但力道要輕。
美國骨科醫學會建議，肌肉抽筋時可搭配輕柔按摩，幫助緊繃的肌肉逐漸放鬆。如果只是一般抽筋，溫和揉按可能有助於減輕不適。
但若小腿已明顯腫脹、發紅、發熱，或出現不尋常的劇烈疼痛，就不應當成普通抽筋持續按摩，應就醫評估。
4. 補充水分、適當休息，別急著繼續攻頂
如果登山途中流汗較多，可以少量、分次補充水分；長時間運動、大量流汗時，也可視需要補充含電解質的飲品或點心。
若肌肉仍然緊繃，可以使用溫熱毛巾幫助放鬆；抽筋結束後仍有局部痠痛，則可使用毛巾包覆冷敷袋緩解。
抽筋雖然通常會自行改善，但若持續疼痛、反覆發作，最好停止當天的高強度登山行程，避免勉強繼續活動。
抽筋多久沒好要就醫？出現5種情況別硬撐
一般腿部抽筋可能持續數秒至數分鐘，但若症狀異常，就要留意是否有其他健康問題。
根據英國國民保健署（NHS）及美國醫學資訊網站MedlinePlus的建議，出現以下情況應尋求醫療評估：
1. 抽筋持續超過10分鐘，或休息、伸展後仍未改善。
2. 疼痛劇烈，已經無法正常站立或行走。
3. 小腿明顯腫脹、發紅、發熱，或伴隨麻木。
4. 抽筋反覆發作，甚至影響日常生活或睡眠。
5. 肌肉明顯無力，或伴隨其他不尋常症狀。
若劇烈運動後出現嚴重肌肉疼痛、無力，尿液又呈現茶色或可樂色，必須立即就醫，排除橫紋肌溶解症等危險狀況。若在山區無法安全移動，或伴隨昏厥、呼吸困難等症狀，應立即撥打119求援。
登山前做好4件事，降低小腿抽筋風險
想避免爬山爬到一半突然抽筋，出發前就要做好準備。
首先，依照平時體能選擇適合的登山路線，不要突然挑戰過長、坡度過陡的行程。其次，出發前先快走暖身，再進行溫和的小腿伸展，讓肌肉逐漸進入運動狀態。
登山途中也要定時休息、補充水分，尤其長時間活動、大量流汗時，更要注意水分與電解質補充。最後，別忽略下坡時的肌肉負擔，若雙腿已經明顯疲勞，就應適時放慢腳步。
美國骨科醫學會提醒，平時建立良好的肌力與柔軟度、運動前暖身，以及適當補水，都有助於降低肌肉抽筋的風險，但無法完全避免。
登山抽筋雖然常見，但最怕因為忍痛繼續走，導致跌倒或其他意外。記住「停止活動、溫和伸展、輕柔按摩、補水休息」四個原則，若症狀持續或出現異常警訊，就應及時求助。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower