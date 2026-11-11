秋冬爬山最怕突然抽筋！小腿痛到走不了？醫師教4招正確處理

2026-11-11 17:47 女子漾／編輯黃冠婷
圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

秋冬天氣涼爽，不少人趁著週末登山踏青，沒想到爬到一半，小腿突然一陣劇痛，肌肉緊繃到連一步都走不了！遇到這種情況，究竟該用力拉筋、按摩，還是直接坐下休息？其實登山抽筋不一定是缺鈣，肌肉過度疲勞、脫水及電解質失衡都可能是原因。美國梅約診所與骨科醫學會建議，抽筋時應先停止活動，再透過溫和伸展、按摩與補充水分緩解不適，千萬別忍痛硬走。

編輯推薦

爬山為什麼突然抽筋？不一定是缺鈣

登山時需要反覆爬坡、跨越階梯及走下坡，腿部肌肉長時間出力，容易累積疲勞。尤其平時運動量不足，突然挑戰較長的登山路線，更可能出現肌肉痙攣。

圖片來源：女子漾Ai編輯協作
圖片來源：女子漾Ai編輯協作

根據美國克里夫蘭醫學中心資料，肌肉抽筋是肌肉突然不自主收縮，常見誘因包括過度運動、脫水及電解質失衡。即使秋冬氣溫較低，登山時仍會流汗，因此不能忽略補水。

圖片來源：女子漾Ai編輯協作
圖片來源：女子漾Ai編輯協作

不過，並非所有抽筋都能歸咎於電解質不足，部分情況也可能與藥物、神經或其他健康問題有關。

登山小腿抽筋怎麼辦？記住4個處理步驟

1. 立即停止行走，先找安全位置休息

小腿突然抽筋時，第一件事就是停下腳步，避免忍痛繼續爬坡或下樓梯。

圖片來源：女子漾Ai編輯協作
圖片來源：女子漾Ai編輯協作

如果身處陡坡、階梯或懸崖邊，應在同行者協助下移到安全、平坦的地方，坐下休息，避免因疼痛失去平衡而跌倒。

2. 腳尖慢慢朝自己勾，溫和伸展小腿

抽筋時可以拉筋，但千萬不要猛拉！

圖片來源：女子漾Ai編輯協作
圖片來源：女子漾Ai編輯協作

梅約診所建議，若是小腿後側抽筋，可將膝蓋伸直，慢慢把腳尖往自己臉部方向勾，讓小腿肌肉逐漸伸展。

伸展時以感覺到輕微拉力為原則，不要強迫拉到劇痛。如果疼痛突然加劇，或懷疑有肌肉撕裂傷，應停止伸展並尋求醫療協助。

3. 可以輕柔按摩，但不要用力敲打

抽筋時到底能不能按摩？答案是可以，但力道要輕。

圖片來源：女子漾Ai編輯協作
圖片來源：女子漾Ai編輯協作

美國骨科醫學會建議，肌肉抽筋時可搭配輕柔按摩，幫助緊繃的肌肉逐漸放鬆。如果只是一般抽筋，溫和揉按可能有助於減輕不適。

但若小腿已明顯腫脹、發紅、發熱，或出現不尋常的劇烈疼痛，就不應當成普通抽筋持續按摩，應就醫評估。

4. 補充水分、適當休息，別急著繼續攻頂

如果登山途中流汗較多，可以少量、分次補充水分；長時間運動、大量流汗時，也可視需要補充含電解質的飲品或點心。

圖片來源：女子漾Ai編輯協作
圖片來源：女子漾Ai編輯協作

若肌肉仍然緊繃，可以使用溫熱毛巾幫助放鬆；抽筋結束後仍有局部痠痛，則可使用毛巾包覆冷敷袋緩解。

圖片來源：女子漾Ai編輯協作
圖片來源：女子漾Ai編輯協作

抽筋雖然通常會自行改善，但若持續疼痛、反覆發作，最好停止當天的高強度登山行程，避免勉強繼續活動。

抽筋多久沒好要就醫？出現5種情況別硬撐

一般腿部抽筋可能持續數秒至數分鐘，但若症狀異常，就要留意是否有其他健康問題。

圖片來源：女子漾Ai編輯協作
圖片來源：女子漾Ai編輯協作

根據英國國民保健署（NHS）及美國醫學資訊網站MedlinePlus的建議，出現以下情況應尋求醫療評估：

1. 抽筋持續超過10分鐘，或休息、伸展後仍未改善。
2. 疼痛劇烈，已經無法正常站立或行走。
3. 小腿明顯腫脹、發紅、發熱，或伴隨麻木。
4. 抽筋反覆發作，甚至影響日常生活或睡眠。
5. 肌肉明顯無力，或伴隨其他不尋常症狀。

若劇烈運動後出現嚴重肌肉疼痛、無力，尿液又呈現茶色或可樂色，必須立即就醫，排除橫紋肌溶解症等危險狀況。若在山區無法安全移動，或伴隨昏厥、呼吸困難等症狀，應立即撥打119求援。

登山前做好4件事，降低小腿抽筋風險

想避免爬山爬到一半突然抽筋，出發前就要做好準備。

首先，依照平時體能選擇適合的登山路線，不要突然挑戰過長、坡度過陡的行程。其次，出發前先快走暖身，再進行溫和的小腿伸展，讓肌肉逐漸進入運動狀態。

圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

登山途中也要定時休息、補充水分，尤其長時間活動、大量流汗時，更要注意水分與電解質補充。最後，別忽略下坡時的肌肉負擔，若雙腿已經明顯疲勞，就應適時放慢腳步。

美國骨科醫學會提醒，平時建立良好的肌力與柔軟度、運動前暖身，以及適當補水，都有助於降低肌肉抽筋的風險，但無法完全避免。

登山抽筋雖然常見，但最怕因為忍痛繼續走，導致跌倒或其他意外。記住「停止活動、溫和伸展、輕柔按摩、補水休息」四個原則，若症狀持續或出現異常警訊，就應及時求助。

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

熱門文章

秦漢80歲靠「最不想演的角色」拿金鐘！《忘了我記得》放下男神光環才明白：人生永遠有重新開始的機會

hotNews__list__item--img

朋友有難絕不跑！「3星座」天生義氣王　平常愛嘴砲、關鍵時刻最可靠
hotNews__list__item--img

終於等到當媽媽！許允樂懷孕圓夢喜訊藏洋蔥 張兆志當年離婚放手原因惹淚
hotNews__list__item--img

《再婚皇后》原著結局太解氣！娜菲爾離婚後竟藏驚喜？菈絲塔秘密藏不住，5大反轉超狗血
hotNews__list__item--img

陳淑芳、楊貴媚獲得掌聲，許琡婷卻陷入爭議：同樣站上頒獎台，差別究竟在哪裡？
往下滑看更多精彩文章
陳淑芳、楊貴媚獲得掌聲，許琡婷卻陷入爭議：同樣站上頒獎台，差別究竟在哪裡？

陳淑芳、楊貴媚獲得掌聲，許琡婷卻陷入爭議：同樣站上頒獎台，差別究竟在哪裡？

2026-10-29 16:31 郭玉如

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：陳淑芳與楊貴媚超時致詞，卻因內容真誠而獲掌聲。
  • 重點二：許琡婷超出90秒規定近3分鐘，且在提醒後仍繼續發言。
  • 重點三：文章認為評價得獎感言，需同看內容、場合與對他人尊重。

金鐘獎規定致詞90秒，許琡婷最後講了4分23秒，超過原定時間將近三分鐘。有人批評她沒有尊重典禮流程，也有人認為，一個努力多年才終於獲獎的人，應該得到多一點表達的空間。

​但有趣的是，當我們談起陳淑芳在金馬獎上的得獎感言，或楊貴媚在金鐘獎上向幕前幕後工作人員致謝的片段，許多人記住的卻是感動與掌聲。同樣站在頒獎台上，為什麼有人超時引來批評，有人卻讓觀眾願意繼續聽下去？難道真的是網友有雙重標準？

​我想，這個問題值得好好談談。因為我們表面上在評論一段得獎感言，背後在意的，可能是每個人對努力、規則與尊重的不同理解。

陳淑芳：入行63年，終於等到金馬獎

​時間倒回2020年，第57屆金馬獎。當時被稱為「國民阿嬤」的陳淑芳，憑著《親愛的房客》拿下最佳女配角，又以《孤味》獲得最佳女主角，成為同屆金馬獎雙料影后。入行63年，她終於獲得金馬獎的肯定。

​她在台上分享自己的演戲歷程，說自己是演員，不是明星，即使只有一句台詞，也願意演。等了這麼多年才拿到金馬獎，她還帶著笑意問，難道不能再拿一匹嗎？這些話之所以讓人印象深刻，與她走過的演藝歲月有關。

​63年，她演過無數角色，直到那一年，才一次拿下兩座金馬獎。她沒有把自己說成多麼了不起的人，只是談著自己對演戲的熱愛，以及終於得到肯定的喜悅。觀眾聽見這些話，或許也會想起自己的人生。有些努力需要很長的時間才能得到回應，有些人明明已經付出多年，仍然在等待一個被看見的機會。

​她的得獎感言，讓我們有機會思考：當一個人終於站上期待已久的舞台，什麼樣的表達，會讓別人願意聽下去？

楊貴媚：當一個人站在台上，還看得見其他人

​再看2026年的金鐘獎。楊貴媚憑《我們與惡的距離 II》拿下戲劇節目女主角獎，第三度奪得金鐘視后。

​她在台上感謝評審、製作人、導演和合作演員，也惦記著副導、化妝師、地方工作人員，以及一路支持劇組的人。她還特別向其他入圍的女演員表達敬意，說能夠和她們坐在一起，是自己的榮幸。

​她的致詞同樣超時，卻有媒體報導，網友稱讚她的致詞「根本是教科書等級」。這段致詞值得細看之處，在於她的感謝名單裡，有許多平常不會出現在鏡頭中央的人。一部戲能夠完成，演員的表現固然重要，導演、劇組與幕後工作人員的付出也不可少。

​當一個人站在台上接受掌聲，仍然記得那些沒有站在聚光燈下的人，觀眾可能感受到的，就不只是她獲獎的喜悅，還有她對這份工作的珍惜。​當然，媒體報導中的正面評價，不代表每一位觀眾都沒有意見。但這個案例至少提醒我們，致詞時間長短與觀眾感受之間，未必存在簡單的因果關係。

許琡婷：超過90秒之後，爭議才真正開始

​回到許琡婷。2026年金鐘獎節目類頒獎典禮上，她憑《下半場練習生》獲得紀實節目主持人獎。她在台上分享自己十多年來不斷提案、撰寫企畫，始終沒有放棄的歷程，也逐一致謝家人。​原定90秒的致詞，最後長達4分23秒。​這個時間落差，讓她的得獎感言引發討論。爭議的焦點，落在個人的感動與共同遵守的規則之間。

​許琡婷的致詞之所以引發爭議，關鍵不只在於她講了4分23秒，而是現場已經出現超時提醒時，她仍然選擇繼續說下去。面對提醒，她表示：「我知道已經超時，我快講完了。」接著，她繼續向身邊親友致謝，從父母、女兒，到大哥、大姊、大嫂、姊夫，一一唱名，直到完成致詞。

​對她而言，這可能是等待多年後，終於有機會向重要的人表達感謝；但對部分觀眾來說，當主辦單位已經提醒超時，其他得獎者與工作人員仍得配合典禮流程，她卻選擇把想說的話全部說完，問題便不再只是致詞太長，而是她如何看待這個共同使用的舞台。

​想感謝家人，是得獎者的心情；能不能在適當的時候結束致詞，則是對現場其他人的考量。 網友的批評，可能正是因為他們看見了這兩件事之間的落差：她希望大家聽完自己的感謝，卻沒有及時把現場已經發出的提醒放進考量。

真正有影響力的表達，不能只顧著把話說完

​一個人能不能把話說完，和別人願不願意聽他說完，是兩回事。我們都希望自己的努力被看見，希望別人理解自己的委屈，也希望在重要時刻，能夠好好說出心裡的話。但站在另一邊的人，也有自己的時間、需求與立場。

​當我們只顧著把心裡的話全部說完，卻沒有察覺現場的情況，原本想傳遞的感動，就可能被另一個問題蓋過去。在我看來，好的表達能力，除了能清楚說出自己的想法，也包括判斷場合、理解聽眾，以及知道什麼時候該結束，這也是社群書寫值得思考的地方。

​寫文章時，我們總希望讀者願意多看幾段，願意理解自己的觀點。但讀者沒有義務讀完每一篇文章，就像現場觀眾也沒有義務無限延長等待時間。如何讓別人願意聽、聽得進去，甚至在離開之後還記得自己說過的話，本身就是表達者需要思考的課題。

同樣是超時，我們究竟用什麼標準評價一個人？

​把這三個案例放在一起，我認為至少有幾個問題值得思考。

​第一，致詞內容除了表達個人的喜悅，有沒有讓觀眾看見一段值得分享的生命經驗，或一群人的共同付出？

​第二，當時間超過限制，表達者有沒有顧及典禮流程，以及其他得獎者與工作人員的處境？

​第三，觀眾能不能從致詞中，看見自己熟悉的努力、挫折、等待與感謝？

​這些因素都可能影響觀眾的感受，但不能只憑幾個案例，就認定所有人的評價都遵循同一套邏輯。陳淑芳的金馬獎、楊貴媚的金鐘獎，以及許琡婷的致詞，發生在不同情境，媒體報導與網路反應也不能直接畫上等號。

​然而，有一個問題仍然值得我們問自己。如果今天超時的是自己喜歡的人，我們會不會說那是真情流露？如果換成自己不喜歡的人，我們會不會立刻認為那是不尊重？人們對不同人物的評價，確實可能受到好感與既有印象影響。

​在這件事情中，我更在意的是，我們能不能在欣賞一個人的努力時，仍然保有自己的判斷；也能在指出一個人的問題時，不急著否定他過去所有的付出。時間可以精確計算，尊重卻需要從具體行為裡判斷。

​一段得獎感言能不能打動人，與說話者如何對待現場的其他人，都值得放在一起討論。想問問大家，如果得獎感言超過原定時間，你最在意的是什麼？

​是有沒有遵守時間規定、內容是否真誠動人，還是有沒有顧及其他得獎者與現場工作人員？又或者，你認為這三件事本來就不能分開看？我很好奇，在你心中，一段值得聽下去的得獎感言，究竟應該具備什麼條件？

精華 FAQ

  • 因為她入行63年才獲肯定，致詞談的是長年演戲的熱愛與等待，被視為真誠分享生命歷程，而不是單純自我表現，所以容易讓觀眾共鳴並記住。

  • 她除了感謝自己，也照顧到評審、製作團隊、幕後人員與其他入圍者，讓觀眾感受到她看見整個劇組的付出，因此超時未必被視為失禮。

  • 爭議不只在她講了4分23秒，而是在已被提醒超時後仍繼續致詞，讓部分觀眾認為她忽略了典禮流程與其他得獎者、工作人員的時間與處境。

郭玉如

郭玉如

我是： 技高國文教師｜內容創作者｜一寶媽 ​ 擅長： 聲音表達、影響力寫作、閱讀推廣 ​ 創作： 《字裡藏心》、《字裡吟遊》Podcast / YT ​ ✨ 讓文化走入生活，讓教育擁有溫度

#金鐘獎 #金馬獎 #楊貴媚 #表達力 #2026金鐘獎

熱門文章

秦漢80歲靠「最不想演的角色」拿金鐘！《忘了我記得》放下男神光環才明白：人生永遠有重新開始的機會

hotNews__list__item--img

朋友有難絕不跑！「3星座」天生義氣王　平常愛嘴砲、關鍵時刻最可靠
hotNews__list__item--img

終於等到當媽媽！許允樂懷孕圓夢喜訊藏洋蔥 張兆志當年離婚放手原因惹淚
hotNews__list__item--img

《再婚皇后》原著結局太解氣！娜菲爾離婚後竟藏驚喜？菈絲塔秘密藏不住，5大反轉超狗血
hotNews__list__item--img

陳淑芳、楊貴媚獲得掌聲，許琡婷卻陷入爭議：同樣站上頒獎台，差別究竟在哪裡？
hotNews__list__item--img

分手多年還忘不了！4星座最容易成為前任心中的白月光，第一名太難取代
往下滑看更多精彩文章
黃仁勳風波揭美人計最深陷阱！讓人失去戒心的不是美貌，是有人剛好懂你的寂寞

黃仁勳風波揭美人計最深陷阱！讓人失去戒心的不是美貌，是有人剛好懂你的寂寞

2026-11-09 16:07 Erica Hsu
輝達執行長黃仁勳捲入與共諜婚外情引發爭議。法新社
輝達執行長黃仁勳捲入與共諜婚外情引發爭議。法新社

連全球AI產業的領軍人物，都可能因為感情風波，讓外界開始討論古老的美人計？

看到輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（Jensen Huang）的新聞，我突然覺得，人類真的很有趣。

我們已經能讓機器模仿人類思考，卻始終無法保證自己在感情裡保持清醒。

11月8日，黃仁勳公開承認對妻子不忠，向家人及公司同仁道歉。

根據美國媒體報導，美國情報官員懷疑黃樂（Alice Huang）涉及中國情報活動，並關注她與黃仁勳的關係。輝達董事會已啟動獨立調查，相關指控仍待釐清。

但這件事讓我想到一個問題。

美人計真正厲害的地方，真的是美貌嗎？

編輯推薦

美貌讓人心動，情緒價值讓人放下戒心

有些人在工作上非常精明，談判時寸步不讓，幾千萬、幾億元的生意都能冷靜判斷。

可是遇到一個懂得稱讚自己、願意聽自己說話，又特別關心自己的人，判斷力卻可能完全不同。

尤其當對方提供的，剛好是自己在生活裡長期渴望的東西。

「她真的懂我。」

「跟她在一起，我不用一直扮演那個很厲害的人。」

「全世界都在要求我，只有她關心我累不累。」

這些是可能出現的心理感受，並非新聞當事人的真實對白。

畢竟，被欣賞、被理解、被需要，對很多人來說都很重要。

美貌可能讓人多看一眼，情緒價值卻可能讓人捨不得離開。

當愛情變成取得信任的工具

冷戰時期，東德曾派出男性「羅密歐間諜」（Romeo Spies），利用戀愛關係取得情報。

美國中央情報局（CIA）記載，一名女性與間諜交往12年，交出數千份機密文件，直到真相曝光，仍想知道對方究竟有沒有愛過自己。

想到這裡，真的有點感慨。

你以為轉角遇到愛，卻不知道那個轉角，早就有人在等你。

為什麼聰明人，也可能看錯人？

我們常以為，學歷高、事業成功、見過世面的人，應該更懂得判斷風險。

可是，一個人在工作上精明果斷，面對感情時，未必能隨時保持理性。

當你開始喜歡一個人，可能會不自覺地提高對他的信任。

原本覺得奇怪的地方，開始替他找理由。

原本不願意答應的要求，也開始考慮。

甚至當朋友提出質疑，你還可能覺得，是朋友不了解你們之間的感情。

「他只是關心我。」

「他跟其他人不一樣。」

「我們是真心相愛的。」

而且，越是投入感情，要承認自己可能看錯人，就越困難。

當一個人太想相信某段關係，反而可能忽略其中的問題。

因為那等於要面對一個讓人難以接受的問題：

我付出的那些真心，對方究竟有幾分是真？

當信任成為情感詐騙的工具

以前在精神科工作，我越來越覺得，人對親密關係的需求真的不能小看。

這也讓我想到現在的網路交友詐騙。

有些人平常很謹慎，甚至知道網路詐騙的手法。

可是當對方每天早安晚安、噓寒問暖，陪你聊天好幾個月，甚至開始規劃兩個人的未來。

那份信任，可能早就在每天的互動中慢慢建立。

等到對方提出借錢、投資，或要求提供私人資料，你面對的已經是自己認定值得信任的人。

旁人可能會說：

「這麼簡單的騙局也會相信？」

可是，旁觀者只看見最後那筆錢，卻沒看見前面累積了多少感情。

更讓人難過的是，有些人失去金錢以後，還得面對另一種打擊。

原來那些關心、陪伴，甚至對未來的承諾，都可能只是為了取得自己的信任。

當然，提供情緒價值本身沒有問題。

真正值得警覺的，是當有人刻意利用你的情感需求，讓你逐漸接受原本不願意答應的要求。

人類發明了AI，卻還沒學會辨識所有感情陷阱

現在的AI可以分析大量資料、協助辨識詐騙，甚至偵測可疑交易。

可是，當一個人真的喜歡上另一個人，就算旁人提出警告，他也未必願意接受。

因為承認對方可能有問題，也意味著必須面對自己的失望。

美人計可能利用慾望、虛榮、孤獨，也可能利用人希望被愛、被理解的需求。

男人可能遇到，女人也可能。

企業高層可能遇到，普通人同樣可能。

冷戰時期的羅密歐間諜，以及今天層出不窮的情感詐騙，都讓我們看見，當感情成為取得信任的工具，即使再謹慎的人，也可能因此付出代價。

想想還真有點諷刺。

短短兩百多年，人類的科技已經進步到能讓機器模仿人類思考。

可是幾千年前就有的美人計，到了今天竟然還有市場。

人類發明了人工智慧，卻始終沒辦法替自己安裝一套感情防火牆。

當你以為自己終於遇見了一個懂你的人，你還會想去懷疑他嗎？

#黃仁勳

熱門文章

秦漢80歲靠「最不想演的角色」拿金鐘！《忘了我記得》放下男神光環才明白：人生永遠有重新開始的機會

hotNews__list__item--img

朋友有難絕不跑！「3星座」天生義氣王　平常愛嘴砲、關鍵時刻最可靠
hotNews__list__item--img

終於等到當媽媽！許允樂懷孕圓夢喜訊藏洋蔥 張兆志當年離婚放手原因惹淚
hotNews__list__item--img

《再婚皇后》原著結局太解氣！娜菲爾離婚後竟藏驚喜？菈絲塔秘密藏不住，5大反轉超狗血
hotNews__list__item--img

陳淑芳、楊貴媚獲得掌聲，許琡婷卻陷入爭議：同樣站上頒獎台，差別究竟在哪裡？
hotNews__list__item--img

分手多年還忘不了！4星座最容易成為前任心中的白月光，第一名太難取代
往下滑看更多精彩文章
「薑罰」到底是什麼？一名女學生的遭遇，讓網友看完集體怒了

「薑罰」到底是什麼？一名女學生的遭遇，讓網友看完集體怒了

2026-11-04 18:19 女子漾／編輯周意軒
圖片來源：AI
圖片來源：AI

一篇原本只是詢問孩子管教方式的匿名貼文，竟意外揭開令人不寒而慄的「薑罰」爭議！近日，一名母親在臉書社團匿名發文，透露丈夫因女兒成績不理想、經常請假及課業問題，對孩子採取嚴厲體罰，甚至提及一種名為「薑罰」的懲罰方式。原本只是希望尋求其他家長的建議，沒想到貼文曝光後，卻讓大批網友震驚不已，直呼這早已不是普通管教，而是可能涉及兒少性虐待的嚴重事件。

母親透露，女兒哭訴時聲音甚至有些顫抖，讓她十分心疼。但由於自己平時較少參與孩子的日常管教，她也擔心直接與丈夫討論會引發夫妻爭執，因此決定先上網詢問其他家長的意見。沒想到，這篇求助文隨後引發的討論，遠遠超出她原本預期。

「薑罰」究竟是什麼？網友揭露恐怖含義：恐涉及性虐待

事件之所以迅速引發關注，關鍵就在於「薑罰」這兩個字。

不少網友起初對這個名詞感到陌生，甚至以為只是某種傳統體罰方式。然而，隨著相關討論逐漸增加，有網友指出，所謂「薑罰」通常是指利用生薑對人體私密部位的黏膜組織施加強烈刺激，部分描述甚至涉及侵入性行為。由於生薑中的刺激性成分可能造成黏膜灼熱、刺痛與組織損傷，若將這類方式強加於未成年人身上，不僅可能造成身體傷害，更可能涉及嚴重的性暴力與兒少虐待問題。

圖片來源：AI
圖片來源：AI

也因此，許多網友認為，這起事件的重點早已不是孩子成績好不好、是否頂嘴，而是父親究竟對女兒做了什麼。不過，目前相關情節主要來自匿名貼文及網路轉述，尚無公開調查結果能證實事件中「薑罰」的具體實施方式。

原始貼文突然刪除！女孩現在安全嗎？成網友最大擔憂

就在事件引發大量關注後，原始匿名貼文傳出已遭刪除。有網友試圖聯繫發文者，希望提供協助，然而社團管理員表示，原始貼文已被刪除，後台也無法再取得相關資料。這個發展讓不少關注事件的網友更加擔憂。因為比起網路上的爭論，大家更想知道的是：那名曾經哭著向母親求救的女孩，如今是否已經獲得妥善保護？目前尚未有足夠公開資訊可以確認女孩的安全狀況，也無法確定是否已有相關單位介入調查。事件真相仍有待釐清，但若涉及未成年人遭受侵入性傷害，已不能僅以家庭內部的管教爭議看待。

圖片來源：AI
圖片來源：AI

圖片來源：截取粉專
圖片來源：截取粉專

從「薑罰」爭議看兒少保護：孩子求救時，大人該做什麼？

在台灣，若發現兒少疑似遭受虐待，可以撥打113保護專線通報；若有立即危險，則應撥打110尋求警方協助。

「薑罰」事件的真相仍待調查，但有一件事值得所有家長思考：孩子犯錯可以教育，卻不應該用傷害來換取服從。而那名曾經哭著求救的女孩，是否已經得到保護，或許才是這起事件最需要被持續關注的問題。

圖片來源：AI
圖片來源：AI

#體罰 #教育 #性侵 #家暴 #未成年

熱門文章

秦漢80歲靠「最不想演的角色」拿金鐘！《忘了我記得》放下男神光環才明白：人生永遠有重新開始的機會

hotNews__list__item--img

朋友有難絕不跑！「3星座」天生義氣王　平常愛嘴砲、關鍵時刻最可靠
hotNews__list__item--img

終於等到當媽媽！許允樂懷孕圓夢喜訊藏洋蔥 張兆志當年離婚放手原因惹淚
hotNews__list__item--img

《再婚皇后》原著結局太解氣！娜菲爾離婚後竟藏驚喜？菈絲塔秘密藏不住，5大反轉超狗血
hotNews__list__item--img

陳淑芳、楊貴媚獲得掌聲，許琡婷卻陷入爭議：同樣站上頒獎台，差別究竟在哪裡？
hotNews__list__item--img

分手多年還忘不了！4星座最容易成為前任心中的白月光，第一名太難取代
往下滑看更多精彩文章
❤從容優雅❤時間流逝，真有人感受不到

❤從容優雅❤時間流逝，真有人感受不到

2026-11-01 20:58 Belinda的玩美甜蜜窩

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：作者觀察到同學A常遲到，卻總是從容優雅、不慌不忙。
  • 重點二：她因此聯想到，遲到者可能是接受事實後，轉而掌控心態。
  • 重點三：文章引用GoogleAI說明B型人格時間感較慢，並非對時間不敏感。

#從容優雅

某娃的小學同學A

現在國中依舊同校 

應該是個遲到大王

明明七點半要到校

但偶爾在我出門上班

快八點時巧遇那孩子

態度永遠從容不慌張

就像當時才七點出頭

搞得我都有點錯亂~

不是早就目送某娃出門

還覺得她老壓線不開心耶

那天又看到同學A

依舊從容優雅~

突然好奇這孩子的心態

莫非是因遲到已是事實

改變不了乾脆轉變心態

像是主動拿回掌控權

欣然接受也大方承擔

為此特地問了GoogleAI

其中一個答案挺促咪的~

說這是典型的B型人格

相較於時間觀念強且易焦慮的A型人格

B型人格的時間體感較慢

甚至有研究顯示~

A型人格主觀感受的1分鐘可能只有58秒

B型人格感受的1分鐘則長達67秒

他們對時間的流逝不太敏感~~><

((這段純粹因感覺有趣才分享~))

頻率不要太高的話

遲到依然從容這心態

或許對易焦慮者來說值得參考囉~!!

精華 FAQ

  • 作者形容同學A即使接近上課時間才現身，態度仍然很從容優雅，完全沒有慌張感，讓人感覺她似乎對遲到這件事早已習以為常。

  • 因為作者好奇同學A面對遲到時為何能如此鎮定，便猜想她可能是把遲到視為既定事實，轉而調整心態，像是主動拿回掌控權。

  • 文章提到GoogleAI認為B型人格的時間體感較慢，對時間流逝不太敏感；甚至舉例說A型人格主觀1分鐘約58秒，B型人格則可能感受成67秒。

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#時間

熱門文章

秦漢80歲靠「最不想演的角色」拿金鐘！《忘了我記得》放下男神光環才明白：人生永遠有重新開始的機會

hotNews__list__item--img

朋友有難絕不跑！「3星座」天生義氣王　平常愛嘴砲、關鍵時刻最可靠
hotNews__list__item--img

終於等到當媽媽！許允樂懷孕圓夢喜訊藏洋蔥 張兆志當年離婚放手原因惹淚
hotNews__list__item--img

《再婚皇后》原著結局太解氣！娜菲爾離婚後竟藏驚喜？菈絲塔秘密藏不住，5大反轉超狗血
hotNews__list__item--img

陳淑芳、楊貴媚獲得掌聲，許琡婷卻陷入爭議：同樣站上頒獎台，差別究竟在哪裡？
hotNews__list__item--img

分手多年還忘不了！4星座最容易成為前任心中的白月光，第一名太難取代
往下滑看更多精彩文章
「曾經滄海難為水」全是假的？黃仁勳外遇遭查：那些被捧上天的完美伴侶，私下有多難看？

「曾經滄海難為水」全是假的？黃仁勳外遇遭查：那些被捧上天的完美伴侶，私下有多難看？

2026-11-09 10:24 語言魔法師｜謝蓁

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：黃仁勳自白承認外遇，輝達完美丈夫形象崩解。
  • 重點二：內文將元稹悼亡名句與其婚外情史並置對照。
  • 重點三：婚外情更牽出國安疑雲，輝達已啟動獨立調查。

2026年11月8日，全球科技產業的核心震央輝達（Nvidia）爆出震撼彈，執行長黃仁勳在一封致全體員工的內部郵件中，親筆承認自己背叛婚姻並向妻兒與全球股東公開致歉。這位向來以披著標誌性黑皮衣、公開頌揚伴侶支持著稱的晶片教父，在短短數行文字中親手粉碎了維持數十年的「完美丈夫」形象。

然而，這場風暴並未止步於名人的私人道德瑕疵，美媒接續披露該段婚外情牽涉新加坡資料中心高層且疑似具備中國情報背景的女子黃樂，直接引爆華府與白宮的國安警報。大眾向來習慣於科技巨擘被賦予的深情光環，但在真實利益與誘惑的試金石下，動聽的公開誓言往往暴露出最刺眼的落差。


▋千古情聖的殘酷真相：以悼亡詩遮掩的背叛

將深情人設操作至極致的歷史先例，莫過於唐代文學巨擘元稹。他在結髮妻子韋叢離世後，寫下「曾經滄海難為水，除卻巫山不是雲」等傳誦千古的絕句，搭配《遣悲懷三首》中貧賤夫妻百事哀的悲切追思，使他歷經千年仍被視為至情至性的代表人物。

然而攤開真實史料，這段被文學包裝的愛情背後卻充滿冷酷算計。高官之女韋叢下嫁家境清貧的元稹，婚後七年接連誕下六子，長年操勞致病，年僅二十七歲便於長安病歿。但就在原配於老家重病掙扎之際，身為監察御史的元稹卻在四川與名妓薛濤墜入情網同居纏綿，甚至在妻子出殯公祭當天缺席，僅以一篇祭文代讀。

更諷刺的是，韋叢病逝不久，元稹隨即接連納妾續娶，其後更與名妓劉採春同居長達七年之久。清代學者秦朝釪曾以「性情之薄」直斥其偽，史學大師陳寅恪亦在《元白詩箋證稿》中一針見血地點出元稹「多詐」之實，直言其悼亡篇章不過是掩飾自私行徑的精明演出。動聽的文采跨越千年，底層往往只是一套供外界瞻仰的情感偽裝。


▋數千萬捐款的冠名大樓：矽谷資本市場的造神工程

回顧現代科技產業，造神運動的形式從典雅詩篇轉化為巨額資本與慈善冠名。黃仁勳在俄勒岡州立大學實驗室與妻子洛莉（Lori）相識，兩人於1985年結為連理，隨後攜手走過輝達初創期的瀕臨破產，直到如今成為市值突破數兆美元的AI運算龍頭。數十年來，夫妻同舟共濟的故事不僅深植人心，更是全球財經傳記與專訪中不可或缺的公關符號。

兩人透過聯名基金會，先後向母校捐贈五千萬美元興建創新綜合中心，又向范德堡大學挹注七千五百萬美元設立學院。每一次以夫妻之名揭牌的研究大樓與鉅額捐贈，都在主流媒體前持續擦亮黃仁勳愛家、重承諾的頂級企業家招牌。

直至這封寄發給全球數萬名員工的自白信曝光，黃仁勳坦承對妻子不忠，並強調自身行為「沒有任何藉口」，這座以數十年時間與巨額資本堆砌而成的道德神壇，在幾秒鐘的數位傳播中瓦解殆盡。資本市場所信奉的完美人設，在人性真實面具揭開時，同樣顯得蒼白脆弱。

▋當私人情感踩上國安紅線：情報陰影下的商業帝國

與古代文人的風流軼事不同，這場科技巨擘的婚外情直接衝擊了地緣政治與全球敏感神經。美國情報機構在通訊監控中發現，黃仁勳與新加坡資料中心業者Megaspeed前高層黃樂（Alice Huang）往來極度密切。該公司此前因涉嫌違反禁令、非法向中國走私輝達高階AI晶片而遭到調查，美方情資更進一步研判黃樂早已被外國情報機關吸收為特工。

這段私情因而迅速從單純的家庭破裂，升級為白宮層級的國安危機。國務卿魯比歐（Marco Rubio）甚至在春季便起草機密備忘錄向核心高層提出預警，即便總統川普後續安排黃仁勳搭乘空軍一號同行以示力挺，仍無法平息外界疑慮。

目前輝達董事會已緊急委請外部獨立律師展開全面調查，嚴格清查公司的頂尖運算機密與核心技術架構是否遭到外洩。這場危機清楚顯示，企業領袖的人設破裂不僅僅是個人誠信破產，更足以牽動千億美元資產的板塊動盪與跨國地緣戰略的穩定性。

褪去包裝之後，事實才是唯一的審判標準

從唐代文人以筆墨營造的千古情深，到現代科技富豪以慈善冠名大樓築起的完美防線，時代工具在變，但權貴階層透過人設獲取社會信任的心理機制如出一轍。公眾往往容易臣服於動人的文字宣傳與壯觀的成功敘事，將商業領袖或文化名人神格化為道德標竿。

然而，演算法與公關策略可以精巧地運算傳播路徑，卻永遠無法替真實的品格背書。當熱鬧的公關操作散去、現實的違法疑雲與背叛擺在眼前時，再動聽的名句與再高聳的建築都無法遮掩事實本質。評斷一個掌握巨大權力與影響力的公眾人物，絕不能單看他在媒體前鋪陳的深情文本，唯有其在現實中的具體抉擇與作為，才是檢驗其人格的唯一真實標準。

精華 FAQ

  • 報導稱黃仁勳在致員工的內部郵件中承認自己背叛婚姻，並向妻兒與全球股東公開致歉，原本長年維持的愛家與完美丈夫形象因此受到重創。

  • 文章借元稹寫下「曾經滄海難為水」等悼亡名句，對照其生前婚外情與再婚行為，凸顯動人的文字與真實品格可能存在巨大落差。

  • 內文進一步指稱婚外情牽涉新加坡資料中心高層與情報背景人物，因而引爆美方國安疑慮；輝達董事會也已委請外部律師展開全面調查。

語言魔法師｜謝蓁

語言魔法師｜謝蓁

一位老師／一名媽媽。 在生活中育自己的兒，在工作中育別人的兒

#伴侶 #外遇 #輝達 #黃仁勳

熱門文章

秦漢80歲靠「最不想演的角色」拿金鐘！《忘了我記得》放下男神光環才明白：人生永遠有重新開始的機會

hotNews__list__item--img

朋友有難絕不跑！「3星座」天生義氣王　平常愛嘴砲、關鍵時刻最可靠
hotNews__list__item--img

終於等到當媽媽！許允樂懷孕圓夢喜訊藏洋蔥 張兆志當年離婚放手原因惹淚
hotNews__list__item--img

《再婚皇后》原著結局太解氣！娜菲爾離婚後竟藏驚喜？菈絲塔秘密藏不住，5大反轉超狗血
hotNews__list__item--img

陳淑芳、楊貴媚獲得掌聲，許琡婷卻陷入爭議：同樣站上頒獎台，差別究竟在哪裡？
hotNews__list__item--img

分手多年還忘不了！4星座最容易成為前任心中的白月光，第一名太難取代

最新文章

早餐太晚吃影響壽命？ 12點後吃第一餐，死亡風險高29%

早餐太晚吃影響壽命？ 12點後吃第一餐，死亡風險高29%

#早餐 #熱量

潮健康 2026.11.11 9
肌肉品質太差竟會傷腦？　研究：「腰部肌肉密度」恐藏腦血管警訊

肌肉品質太差竟會傷腦？　研究：「腰部肌肉密度」恐藏腦血管警訊

#肌肉量 #肌肉

潮健康 2026.11.11 12
秋冬爬山最怕突然抽筋！小腿痛到走不了？醫師教4招正確處理

秋冬爬山最怕突然抽筋！小腿痛到走不了？醫師教4招正確處理
女子漾／編輯黃冠婷 2026.11.11 14
減肥可以吃核桃嗎？ 研究曝「代換主食」好處：內臟脂肪竟減少

減肥可以吃核桃嗎？ 研究曝「代換主食」好處：內臟脂肪竟減少

#減肥 #內臟脂肪 #減重

潮健康 2026.11.11 21
爸媽失智要賣老宅付安養費怎麼辦？子女先要知道的 3 份關鍵文件與 4 個步驟

爸媽失智要賣老宅付安養費怎麼辦？子女先要知道的 3 份關鍵文件與 4 個步驟

#失智 #老宅 #三明治 #失智症 #法律 #退休

只想工作不想上班的Summer 2026.11.11 14
補習到晚上9點：晚餐吃太晚、早餐吃不下？研究揭開孩子3大飲食迷思

補習到晚上9點：晚餐吃太晚、早餐吃不下？研究揭開孩子3大飲食迷思

#補習 #早餐 #飲食

潮健康 2026.11.11 26
薪水調漲了，工作量就應該跟著增加嗎？

薪水調漲了，工作量就應該跟著增加嗎？

#薪資 #薪水 #工作 #工作職場 #工作壓力 #溝通力 #職場建議

Qinote 2026.11.11 17
台灣11月7日才立冬：挪威早在10月14日就入冬？一隻手套揭開北歐古老曆法的秘密

台灣11月7日才立冬：挪威早在10月14日就入冬？一隻手套揭開北歐古老曆法的秘密

#挪威 #北歐 #立冬

潮健康 2026.11.11 25
AI推薦的藥物你敢吃嗎？ 88萬次測試曝光：原廠藥勝算高20.5倍

AI推薦的藥物你敢吃嗎？ 88萬次測試曝光：原廠藥勝算高20.5倍

#美國 #推薦 #健康

潮健康 2026.11.10 41
性睡眠症是什麼？挪威千人問卷：10.5%自述曾有睡眠性行為

性睡眠症是什麼？挪威千人問卷：10.5%自述曾有睡眠性行為

#挪威 #睡眠 #性行為

潮健康 2026.11.10 53
18+