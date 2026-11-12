2026-11-12 12:04 潮健康
泡麵怎麼吃才會吃飽？ 研究：多加20克蛋白質，下一餐少吃94大卡
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文章重點整理：
- 重點一：研究顯示早餐泡麵多加20克蛋白質，午餐可少吃94大卡。
- 重點二：主觀飽足感與血糖、食慾荷爾蒙在短期內未見顯著差異。
- 重點三：高蛋白無法抵銷泡麵高鈉與高飽和脂肪，仍要注意搭配。
潮健康／外電編譯
泡麵方便又省時，卻常讓人吃完沒多久肚子又咕嚕嚕叫，甚至忍不住想找零食吃？發表於國際期刊《Nutrition & Diabetes》的一項隨機交叉研究發現，在同等熱量下，早餐食用含 20 公克蛋白質的高蛋白泡麵，能讓受試者在接下來的午餐平均自然少攝取 94 大卡熱量。然而，研究團隊提醒，受試者整體主觀飽足感與血糖、食慾荷爾蒙並未出現顯著改變，且高蛋白質無法抵銷高鈉與高飽和脂肪風險。
泡麵怎麼吃才會飽？ 研究：多加20克蛋白質泡麵價格親民且烹煮快速，是許多上班族與學生小資族解決一餐的熱門選擇。然而，傳統泡麵多以精製澱粉和油脂為主，蛋白質與膳食纖維含量偏低，常讓人吃完沒多久就產生飢餓感，進而發胖或攝取過多零食。
為了探討提高泡麵中的蛋白質含量能否延長飽足感，美國德州理工大學研究團隊招募了 25 名年齡介於 25 至 45 歲的健康成人進行試驗。研究採雙盲、隨機交叉設計，每位受試者皆在不同時間完成兩次早餐測試，且受試者與研究人員在當天皆不知道吃下的是哪一款泡麵：
．高蛋白泡麵組：每份 71 公克，熱量 320 大卡，含有 20 公克蛋白質。
．一般標準泡麵組：每份 71 公克，熱量 311 大卡，含有 6 公克蛋白質。
研究團隊在受試者吃完早餐後的 5 小時內，持續追蹤其主觀飢餓感、飽足感與想吃東西的程度，並抽血檢測血糖、胰島素、飢餓素（Ghrelin）、腸道荷爾蒙 GLP-1 與 PYY 等生理指標，最後安排受試者自由取用自助式午餐，記錄實際攝取熱量。
飽足感沒變！高蛋白飲食助減少熱量攝取研究結果呈現出一個非常有趣的生理反差：在吃下兩款熱量相近的泡麵後，受試者在 5 小時內的主觀飢餓感、整體飽足感分數並沒有顯著差異，血液中的血糖、胰島素以及各項食慾調節荷爾蒙變化亦大致相同。
然而，當面對自由取用的自助午餐時，早餐吃高蛋白泡麵的受試者，對「接下來還能吃多少食物」的主觀慾望明顯較低，且午餐平均自然少吃了 94 大卡的熱量。
這意味著同熱量的高蛋白早餐雖然沒有讓受試者主觀感覺到「肚子更飽」，卻能在無形中降低下一餐的進食慾望。不過，研究也發現，高蛋白泡麵組在餐後對於甜食與鹹食點心的渴望反而有所增加。專家提醒，若正餐少吃卻在午後補充了高熱量點心，整天總熱量依然可能超標，不可掉以輕心。
泡麵加一顆蛋補充蛋白質？ 「均衡搭配法」補齊營養缺口研究成果一出，不少人好奇：平時吃一般泡麵時直接「加一顆雞蛋」，就能達到相同的耐餓效果嗎？試驗中使用的是特殊配方的高蛋白麵體產品（蛋白質高達 20 公克），而一顆普通雞蛋約僅提供 6 至 7 公克蛋白質，因此單靠加一顆蛋無法完全複製研究中的劑量。
不過，若偶爾必須以泡麵解決一餐，透過以下「均衡搭配原則」，確實能大大補齊原本偏單一的營養結構：
1. 補足優質蛋白質：除了打入雞蛋外，可搭配無糖豆漿、鮮豆腐、毛豆或即食雞胸肉，將一餐的蛋白質提升至 15 至 20 公克。
2. 補充膳食纖維：加入一大把深綠色蔬菜、小白菜、高麗菜或菇類（如金針菇、香菇），不僅增加食物體積與咀嚼感，纖維更能延緩胃排空。
吃高蛋白泡麵助減重？ 高鈉與高脂兩大隱憂針對這項研究的解讀，專家特別提出警示：該研究樣本數僅有 25 人，且僅觀察單次早餐到午餐的短期變化，並未測量長期體重變化；研究經費由泡麵製造公司 Borealis Foods 資助（作者聲明資助者未參與設計與撰寫）。因此，結果僅能解讀為「提高泡麵蛋白質有助減少下一餐熱量」，絕不等於吃泡麵能幫助減重！
更重要的是，提高蛋白質無法抵銷泡麵中的高鈉與過量飽和脂肪。民眾在選購泡麵與烹調時，應注意以下健康細節：
．檢視營養標示：選擇每份鈉含量較低、油脂較少的產品。
．調整調味與湯頭：醬包與粉包建議減半使用，且盡量不要把高鹽湯頭全部喝完。
若平時頻繁以泡麵當作正餐，或本身患有高血壓、慢性腎臟病、心血管疾病及易水腫體質者，在調整蛋白質與鈉攝取前，務必先與醫師及營養師充分討論，切勿擅自採取極端高蛋白飲食！
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資料來源Nutrition & Diabetes：The Role of High-Protein Instant Ramen Noodles in Inducing and Maintaining SatietyPubMed（PMID：42020359）
原文出處：泡麵怎麼吃才會吃飽？ 研究：多加20克蛋白質，下一餐少吃94大卡
精華 FAQ
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研究結果顯示是有幫助的。受試者早餐吃含20克蛋白質的泡麵後，午餐在自助取餐時平均自然少吃94大卡，代表蛋白質增加可能降低下一餐進食量。
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這項研究發現，主觀飢餓感、飽足感分數，以及血糖、胰島素和多種食慾荷爾蒙變化都沒有明顯差異，表示短期內不一定會感覺更飽，但可能影響後續食量。
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可加雞蛋、無糖豆漿、豆腐、毛豆或雞胸肉，把蛋白質提升到15至20公克，並加入蔬菜、菇類增加纖維；同時減半調味包、少喝湯，降低鈉攝取。