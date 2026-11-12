泡麵怎麼吃才會吃飽？ 研究：多加20克蛋白質，下一餐少吃94大卡

2026-11-12 12:04 潮健康
泡麵。圖/123RF圖庫
泡麵。圖/123RF圖庫

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：研究顯示早餐泡麵多加20克蛋白質，午餐可少吃94大卡。
  • 重點二：主觀飽足感與血糖、食慾荷爾蒙在短期內未見顯著差異。
  • 重點三：高蛋白無法抵銷泡麵高鈉與高飽和脂肪，仍要注意搭配。

　

潮健康／外電編譯

　

泡麵方便又省時，卻常讓人吃完沒多久肚子又咕嚕嚕叫，甚至忍不住想找零食吃？發表於國際期刊《Nutrition & Diabetes》的一項隨機交叉研究發現，在同等熱量下，早餐食用含 20 公克蛋白質的高蛋白泡麵，能讓受試者在接下來的午餐平均自然少攝取 94 大卡熱量。然而，研究團隊提醒，受試者整體主觀飽足感與血糖、食慾荷爾蒙並未出現顯著改變，且高蛋白質無法抵銷高鈉與高飽和脂肪風險。

　

泡麵怎麼吃才會飽？ 研究：多加20克蛋白質泡麵價格親民且烹煮快速，是許多上班族與學生小資族解決一餐的熱門選擇。然而，傳統泡麵多以精製澱粉和油脂為主，蛋白質與膳食纖維含量偏低，常讓人吃完沒多久就產生飢餓感，進而發胖或攝取過多零食。

　

為了探討提高泡麵中的蛋白質含量能否延長飽足感，美國德州理工大學研究團隊招募了 25 名年齡介於 25 至 45 歲的健康成人進行試驗。研究採雙盲、隨機交叉設計，每位受試者皆在不同時間完成兩次早餐測試，且受試者與研究人員在當天皆不知道吃下的是哪一款泡麵：

　

．高蛋白泡麵組：每份 71 公克，熱量 320 大卡，含有 20 公克蛋白質。

　

．一般標準泡麵組：每份 71 公克，熱量 311 大卡，含有 6 公克蛋白質。

　

研究團隊在受試者吃完早餐後的 5 小時內，持續追蹤其主觀飢餓感、飽足感與想吃東西的程度，並抽血檢測血糖、胰島素、飢餓素（Ghrelin）、腸道荷爾蒙 GLP-1 與 PYY 等生理指標，最後安排受試者自由取用自助式午餐，記錄實際攝取熱量。

　

飽足感沒變！高蛋白飲食助減少熱量攝取研究結果呈現出一個非常有趣的生理反差：在吃下兩款熱量相近的泡麵後，受試者在 5 小時內的主觀飢餓感、整體飽足感分數並沒有顯著差異，血液中的血糖、胰島素以及各項食慾調節荷爾蒙變化亦大致相同。

　

然而，當面對自由取用的自助午餐時，早餐吃高蛋白泡麵的受試者，對「接下來還能吃多少食物」的主觀慾望明顯較低，且午餐平均自然少吃了 94 大卡的熱量。

　

這意味著同熱量的高蛋白早餐雖然沒有讓受試者主觀感覺到「肚子更飽」，卻能在無形中降低下一餐的進食慾望。不過，研究也發現，高蛋白泡麵組在餐後對於甜食與鹹食點心的渴望反而有所增加。專家提醒，若正餐少吃卻在午後補充了高熱量點心，整天總熱量依然可能超標，不可掉以輕心。

　

泡麵加一顆蛋補充蛋白質？ 「均衡搭配法」補齊營養缺口研究成果一出，不少人好奇：平時吃一般泡麵時直接「加一顆雞蛋」，就能達到相同的耐餓效果嗎？試驗中使用的是特殊配方的高蛋白麵體產品（蛋白質高達 20 公克），而一顆普通雞蛋約僅提供 6 至 7 公克蛋白質，因此單靠加一顆蛋無法完全複製研究中的劑量。

　

不過，若偶爾必須以泡麵解決一餐，透過以下「均衡搭配原則」，確實能大大補齊原本偏單一的營養結構：

　

1. 補足優質蛋白質：除了打入雞蛋外，可搭配無糖豆漿、鮮豆腐、毛豆或即食雞胸肉，將一餐的蛋白質提升至 15 至 20 公克。

　

2. 補充膳食纖維：加入一大把深綠色蔬菜、小白菜、高麗菜或菇類（如金針菇、香菇），不僅增加食物體積與咀嚼感，纖維更能延緩胃排空。

　

吃高蛋白泡麵助減重？ 高鈉與高脂兩大隱憂針對這項研究的解讀，專家特別提出警示：該研究樣本數僅有 25 人，且僅觀察單次早餐到午餐的短期變化，並未測量長期體重變化；研究經費由泡麵製造公司 Borealis Foods 資助（作者聲明資助者未參與設計與撰寫）。因此，結果僅能解讀為「提高泡麵蛋白質有助減少下一餐熱量」，絕不等於吃泡麵能幫助減重！

更重要的是，提高蛋白質無法抵銷泡麵中的高鈉與過量飽和脂肪。民眾在選購泡麵與烹調時，應注意以下健康細節：

　

．檢視營養標示：選擇每份鈉含量較低、油脂較少的產品。

　

．調整調味與湯頭：醬包與粉包建議減半使用，且盡量不要把高鹽湯頭全部喝完。

　

若平時頻繁以泡麵當作正餐，或本身患有高血壓、慢性腎臟病、心血管疾病及易水腫體質者，在調整蛋白質與鈉攝取前，務必先與醫師及營養師充分討論，切勿擅自採取極端高蛋白飲食！

　

　

延伸閱讀

蛋白質助減重但不能吃過量！ 吃太多傷肝臟、大腦？ 醫曝3大徵兆

蛋白質食物有哪些？ 高蛋白食物與補充重點

　

　

資料來源

Nutrition & Diabetes：The Role of High-Protein Instant Ramen Noodles in Inducing and Maintaining Satiety

PubMed（PMID：42020359）

原文出處：泡麵怎麼吃才會吃飽？ 研究：多加20克蛋白質，下一餐少吃94大卡

精華 FAQ

  • 研究結果顯示是有幫助的。受試者早餐吃含20克蛋白質的泡麵後，午餐在自助取餐時平均自然少吃94大卡，代表蛋白質增加可能降低下一餐進食量。

  • 這項研究發現，主觀飢餓感、飽足感分數，以及血糖、胰島素和多種食慾荷爾蒙變化都沒有明顯差異，表示短期內不一定會感覺更飽，但可能影響後續食量。

  • 可加雞蛋、無糖豆漿、豆腐、毛豆或雞胸肉，把蛋白質提升到15至20公克，並加入蔬菜、菇類增加纖維；同時減半調味包、少喝湯，降低鈉攝取。

潮健康

潮健康

潮流，是種態度，保持健康的觀念永遠不會過時。潮健康新媒體專為華人都會男女打造，一個擁抱潮流、享受健康的全新「視」界。隨時追蹤《潮健康》，開啟健康生活的時尚旅程。

#泡麵 #食慾 #蛋白質

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

熱門文章

秦漢80歲靠「最不想演的角色」拿金鐘！《忘了我記得》放下男神光環才明白：人生永遠有重新開始的機會

hotNews__list__item--img

終於等到當媽媽！許允樂懷孕圓夢喜訊藏洋蔥 張兆志當年離婚放手原因惹淚
hotNews__list__item--img

《再婚皇后》原著結局太解氣！娜菲爾離婚後竟藏驚喜？菈絲塔秘密藏不住，5大反轉超狗血
hotNews__list__item--img

分手多年還忘不了！4星座最容易成為前任心中的白月光，第一名太難取代
hotNews__list__item--img

朋友有難絕不跑！「3星座」天生義氣王　平常愛嘴砲、關鍵時刻最可靠
往下滑看更多精彩文章
陳淑芳、楊貴媚獲得掌聲，許琡婷卻陷入爭議：同樣站上頒獎台，差別究竟在哪裡？

陳淑芳、楊貴媚獲得掌聲，許琡婷卻陷入爭議：同樣站上頒獎台，差別究竟在哪裡？

2026-10-29 16:31 郭玉如

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：陳淑芳與楊貴媚超時致詞，卻因內容真誠而獲掌聲。
  • 重點二：許琡婷超出90秒規定近3分鐘，且在提醒後仍繼續發言。
  • 重點三：文章認為評價得獎感言，需同看內容、場合與對他人尊重。

金鐘獎規定致詞90秒，許琡婷最後講了4分23秒，超過原定時間將近三分鐘。有人批評她沒有尊重典禮流程，也有人認為，一個努力多年才終於獲獎的人，應該得到多一點表達的空間。

​但有趣的是，當我們談起陳淑芳在金馬獎上的得獎感言，或楊貴媚在金鐘獎上向幕前幕後工作人員致謝的片段，許多人記住的卻是感動與掌聲。同樣站在頒獎台上，為什麼有人超時引來批評，有人卻讓觀眾願意繼續聽下去？難道真的是網友有雙重標準？

​我想，這個問題值得好好談談。因為我們表面上在評論一段得獎感言，背後在意的，可能是每個人對努力、規則與尊重的不同理解。

陳淑芳：入行63年，終於等到金馬獎

​時間倒回2020年，第57屆金馬獎。當時被稱為「國民阿嬤」的陳淑芳，憑著《親愛的房客》拿下最佳女配角，又以《孤味》獲得最佳女主角，成為同屆金馬獎雙料影后。入行63年，她終於獲得金馬獎的肯定。

​她在台上分享自己的演戲歷程，說自己是演員，不是明星，即使只有一句台詞，也願意演。等了這麼多年才拿到金馬獎，她還帶著笑意問，難道不能再拿一匹嗎？這些話之所以讓人印象深刻，與她走過的演藝歲月有關。

​63年，她演過無數角色，直到那一年，才一次拿下兩座金馬獎。她沒有把自己說成多麼了不起的人，只是談著自己對演戲的熱愛，以及終於得到肯定的喜悅。觀眾聽見這些話，或許也會想起自己的人生。有些努力需要很長的時間才能得到回應，有些人明明已經付出多年，仍然在等待一個被看見的機會。

​她的得獎感言，讓我們有機會思考：當一個人終於站上期待已久的舞台，什麼樣的表達，會讓別人願意聽下去？

楊貴媚：當一個人站在台上，還看得見其他人

​再看2026年的金鐘獎。楊貴媚憑《我們與惡的距離 II》拿下戲劇節目女主角獎，第三度奪得金鐘視后。

​她在台上感謝評審、製作人、導演和合作演員，也惦記著副導、化妝師、地方工作人員，以及一路支持劇組的人。她還特別向其他入圍的女演員表達敬意，說能夠和她們坐在一起，是自己的榮幸。

​她的致詞同樣超時，卻有媒體報導，網友稱讚她的致詞「根本是教科書等級」。這段致詞值得細看之處，在於她的感謝名單裡，有許多平常不會出現在鏡頭中央的人。一部戲能夠完成，演員的表現固然重要，導演、劇組與幕後工作人員的付出也不可少。

​當一個人站在台上接受掌聲，仍然記得那些沒有站在聚光燈下的人，觀眾可能感受到的，就不只是她獲獎的喜悅，還有她對這份工作的珍惜。​當然，媒體報導中的正面評價，不代表每一位觀眾都沒有意見。但這個案例至少提醒我們，致詞時間長短與觀眾感受之間，未必存在簡單的因果關係。

許琡婷：超過90秒之後，爭議才真正開始

​回到許琡婷。2026年金鐘獎節目類頒獎典禮上，她憑《下半場練習生》獲得紀實節目主持人獎。她在台上分享自己十多年來不斷提案、撰寫企畫，始終沒有放棄的歷程，也逐一致謝家人。​原定90秒的致詞，最後長達4分23秒。​這個時間落差，讓她的得獎感言引發討論。爭議的焦點，落在個人的感動與共同遵守的規則之間。

​許琡婷的致詞之所以引發爭議，關鍵不只在於她講了4分23秒，而是現場已經出現超時提醒時，她仍然選擇繼續說下去。面對提醒，她表示：「我知道已經超時，我快講完了。」接著，她繼續向身邊親友致謝，從父母、女兒，到大哥、大姊、大嫂、姊夫，一一唱名，直到完成致詞。

​對她而言，這可能是等待多年後，終於有機會向重要的人表達感謝；但對部分觀眾來說，當主辦單位已經提醒超時，其他得獎者與工作人員仍得配合典禮流程，她卻選擇把想說的話全部說完，問題便不再只是致詞太長，而是她如何看待這個共同使用的舞台。

​想感謝家人，是得獎者的心情；能不能在適當的時候結束致詞，則是對現場其他人的考量。 網友的批評，可能正是因為他們看見了這兩件事之間的落差：她希望大家聽完自己的感謝，卻沒有及時把現場已經發出的提醒放進考量。

真正有影響力的表達，不能只顧著把話說完

​一個人能不能把話說完，和別人願不願意聽他說完，是兩回事。我們都希望自己的努力被看見，希望別人理解自己的委屈，也希望在重要時刻，能夠好好說出心裡的話。但站在另一邊的人，也有自己的時間、需求與立場。

​當我們只顧著把心裡的話全部說完，卻沒有察覺現場的情況，原本想傳遞的感動，就可能被另一個問題蓋過去。在我看來，好的表達能力，除了能清楚說出自己的想法，也包括判斷場合、理解聽眾，以及知道什麼時候該結束，這也是社群書寫值得思考的地方。

​寫文章時，我們總希望讀者願意多看幾段，願意理解自己的觀點。但讀者沒有義務讀完每一篇文章，就像現場觀眾也沒有義務無限延長等待時間。如何讓別人願意聽、聽得進去，甚至在離開之後還記得自己說過的話，本身就是表達者需要思考的課題。

同樣是超時，我們究竟用什麼標準評價一個人？

​把這三個案例放在一起，我認為至少有幾個問題值得思考。

​第一，致詞內容除了表達個人的喜悅，有沒有讓觀眾看見一段值得分享的生命經驗，或一群人的共同付出？

​第二，當時間超過限制，表達者有沒有顧及典禮流程，以及其他得獎者與工作人員的處境？

​第三，觀眾能不能從致詞中，看見自己熟悉的努力、挫折、等待與感謝？

​這些因素都可能影響觀眾的感受，但不能只憑幾個案例，就認定所有人的評價都遵循同一套邏輯。陳淑芳的金馬獎、楊貴媚的金鐘獎，以及許琡婷的致詞，發生在不同情境，媒體報導與網路反應也不能直接畫上等號。

​然而，有一個問題仍然值得我們問自己。如果今天超時的是自己喜歡的人，我們會不會說那是真情流露？如果換成自己不喜歡的人，我們會不會立刻認為那是不尊重？人們對不同人物的評價，確實可能受到好感與既有印象影響。

​在這件事情中，我更在意的是，我們能不能在欣賞一個人的努力時，仍然保有自己的判斷；也能在指出一個人的問題時，不急著否定他過去所有的付出。時間可以精確計算，尊重卻需要從具體行為裡判斷。

​一段得獎感言能不能打動人，與說話者如何對待現場的其他人，都值得放在一起討論。想問問大家，如果得獎感言超過原定時間，你最在意的是什麼？

​是有沒有遵守時間規定、內容是否真誠動人，還是有沒有顧及其他得獎者與現場工作人員？又或者，你認為這三件事本來就不能分開看？我很好奇，在你心中，一段值得聽下去的得獎感言，究竟應該具備什麼條件？

精華 FAQ

  • 因為她入行63年才獲肯定，致詞談的是長年演戲的熱愛與等待，被視為真誠分享生命歷程，而不是單純自我表現，所以容易讓觀眾共鳴並記住。

  • 她除了感謝自己，也照顧到評審、製作團隊、幕後人員與其他入圍者，讓觀眾感受到她看見整個劇組的付出，因此超時未必被視為失禮。

  • 爭議不只在她講了4分23秒，而是在已被提醒超時後仍繼續致詞，讓部分觀眾認為她忽略了典禮流程與其他得獎者、工作人員的時間與處境。

郭玉如

郭玉如

我是： 技高國文教師｜內容創作者｜一寶媽 ​ 擅長： 聲音表達、影響力寫作、閱讀推廣 ​ 創作： 《字裡藏心》、《字裡吟遊》Podcast / YT ​ ✨ 讓文化走入生活，讓教育擁有溫度

#金鐘獎 #金馬獎 #楊貴媚 #表達力 #2026金鐘獎

熱門文章

秦漢80歲靠「最不想演的角色」拿金鐘！《忘了我記得》放下男神光環才明白：人生永遠有重新開始的機會

hotNews__list__item--img

終於等到當媽媽！許允樂懷孕圓夢喜訊藏洋蔥 張兆志當年離婚放手原因惹淚
hotNews__list__item--img

《再婚皇后》原著結局太解氣！娜菲爾離婚後竟藏驚喜？菈絲塔秘密藏不住，5大反轉超狗血
hotNews__list__item--img

分手多年還忘不了！4星座最容易成為前任心中的白月光，第一名太難取代
hotNews__list__item--img

朋友有難絕不跑！「3星座」天生義氣王　平常愛嘴砲、關鍵時刻最可靠
hotNews__list__item--img

陳淑芳、楊貴媚獲得掌聲，許琡婷卻陷入爭議：同樣站上頒獎台，差別究竟在哪裡？
往下滑看更多精彩文章
黃仁勳風波揭美人計最深陷阱！讓人失去戒心的不是美貌，是有人剛好懂你的寂寞

黃仁勳風波揭美人計最深陷阱！讓人失去戒心的不是美貌，是有人剛好懂你的寂寞

2026-11-09 16:07 Erica Hsu
輝達執行長黃仁勳捲入與共諜婚外情引發爭議。法新社
輝達執行長黃仁勳捲入與共諜婚外情引發爭議。法新社

連全球AI產業的領軍人物，都可能因為感情風波，讓外界開始討論古老的美人計？

看到輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（Jensen Huang）的新聞，我突然覺得，人類真的很有趣。

我們已經能讓機器模仿人類思考，卻始終無法保證自己在感情裡保持清醒。

11月8日，黃仁勳公開承認對妻子不忠，向家人及公司同仁道歉。

根據美國媒體報導，美國情報官員懷疑黃樂（Alice Huang）涉及中國情報活動，並關注她與黃仁勳的關係。輝達董事會已啟動獨立調查，相關指控仍待釐清。

但這件事讓我想到一個問題。

美人計真正厲害的地方，真的是美貌嗎？

編輯推薦

美貌讓人心動，情緒價值讓人放下戒心

有些人在工作上非常精明，談判時寸步不讓，幾千萬、幾億元的生意都能冷靜判斷。

可是遇到一個懂得稱讚自己、願意聽自己說話，又特別關心自己的人，判斷力卻可能完全不同。

尤其當對方提供的，剛好是自己在生活裡長期渴望的東西。

「她真的懂我。」

「跟她在一起，我不用一直扮演那個很厲害的人。」

「全世界都在要求我，只有她關心我累不累。」

這些是可能出現的心理感受，並非新聞當事人的真實對白。

畢竟，被欣賞、被理解、被需要，對很多人來說都很重要。

美貌可能讓人多看一眼，情緒價值卻可能讓人捨不得離開。

當愛情變成取得信任的工具

冷戰時期，東德曾派出男性「羅密歐間諜」（Romeo Spies），利用戀愛關係取得情報。

美國中央情報局（CIA）記載，一名女性與間諜交往12年，交出數千份機密文件，直到真相曝光，仍想知道對方究竟有沒有愛過自己。

想到這裡，真的有點感慨。

你以為轉角遇到愛，卻不知道那個轉角，早就有人在等你。

為什麼聰明人，也可能看錯人？

我們常以為，學歷高、事業成功、見過世面的人，應該更懂得判斷風險。

可是，一個人在工作上精明果斷，面對感情時，未必能隨時保持理性。

當你開始喜歡一個人，可能會不自覺地提高對他的信任。

原本覺得奇怪的地方，開始替他找理由。

原本不願意答應的要求，也開始考慮。

甚至當朋友提出質疑，你還可能覺得，是朋友不了解你們之間的感情。

「他只是關心我。」

「他跟其他人不一樣。」

「我們是真心相愛的。」

而且，越是投入感情，要承認自己可能看錯人，就越困難。

當一個人太想相信某段關係，反而可能忽略其中的問題。

因為那等於要面對一個讓人難以接受的問題：

我付出的那些真心，對方究竟有幾分是真？

當信任成為情感詐騙的工具

以前在精神科工作，我越來越覺得，人對親密關係的需求真的不能小看。

這也讓我想到現在的網路交友詐騙。

有些人平常很謹慎，甚至知道網路詐騙的手法。

可是當對方每天早安晚安、噓寒問暖，陪你聊天好幾個月，甚至開始規劃兩個人的未來。

那份信任，可能早就在每天的互動中慢慢建立。

等到對方提出借錢、投資，或要求提供私人資料，你面對的已經是自己認定值得信任的人。

旁人可能會說：

「這麼簡單的騙局也會相信？」

可是，旁觀者只看見最後那筆錢，卻沒看見前面累積了多少感情。

更讓人難過的是，有些人失去金錢以後，還得面對另一種打擊。

原來那些關心、陪伴，甚至對未來的承諾，都可能只是為了取得自己的信任。

當然，提供情緒價值本身沒有問題。

真正值得警覺的，是當有人刻意利用你的情感需求，讓你逐漸接受原本不願意答應的要求。

人類發明了AI，卻還沒學會辨識所有感情陷阱

現在的AI可以分析大量資料、協助辨識詐騙，甚至偵測可疑交易。

可是，當一個人真的喜歡上另一個人，就算旁人提出警告，他也未必願意接受。

因為承認對方可能有問題，也意味著必須面對自己的失望。

美人計可能利用慾望、虛榮、孤獨，也可能利用人希望被愛、被理解的需求。

男人可能遇到，女人也可能。

企業高層可能遇到，普通人同樣可能。

冷戰時期的羅密歐間諜，以及今天層出不窮的情感詐騙，都讓我們看見，當感情成為取得信任的工具，即使再謹慎的人，也可能因此付出代價。

想想還真有點諷刺。

短短兩百多年，人類的科技已經進步到能讓機器模仿人類思考。

可是幾千年前就有的美人計，到了今天竟然還有市場。

人類發明了人工智慧，卻始終沒辦法替自己安裝一套感情防火牆。

當你以為自己終於遇見了一個懂你的人，你還會想去懷疑他嗎？

#黃仁勳

熱門文章

秦漢80歲靠「最不想演的角色」拿金鐘！《忘了我記得》放下男神光環才明白：人生永遠有重新開始的機會

hotNews__list__item--img

終於等到當媽媽！許允樂懷孕圓夢喜訊藏洋蔥 張兆志當年離婚放手原因惹淚
hotNews__list__item--img

《再婚皇后》原著結局太解氣！娜菲爾離婚後竟藏驚喜？菈絲塔秘密藏不住，5大反轉超狗血
hotNews__list__item--img

分手多年還忘不了！4星座最容易成為前任心中的白月光，第一名太難取代
hotNews__list__item--img

朋友有難絕不跑！「3星座」天生義氣王　平常愛嘴砲、關鍵時刻最可靠
hotNews__list__item--img

陳淑芳、楊貴媚獲得掌聲，許琡婷卻陷入爭議：同樣站上頒獎台，差別究竟在哪裡？
往下滑看更多精彩文章
「薑罰」到底是什麼？一名女學生的遭遇，讓網友看完集體怒了

「薑罰」到底是什麼？一名女學生的遭遇，讓網友看完集體怒了

2026-11-04 18:19 女子漾／編輯周意軒
圖片來源：AI
圖片來源：AI

一篇原本只是詢問孩子管教方式的匿名貼文，竟意外揭開令人不寒而慄的「薑罰」爭議！近日，一名母親在臉書社團匿名發文，透露丈夫因女兒成績不理想、經常請假及課業問題，對孩子採取嚴厲體罰，甚至提及一種名為「薑罰」的懲罰方式。原本只是希望尋求其他家長的建議，沒想到貼文曝光後，卻讓大批網友震驚不已，直呼這早已不是普通管教，而是可能涉及兒少性虐待的嚴重事件。

母親透露，女兒哭訴時聲音甚至有些顫抖，讓她十分心疼。但由於自己平時較少參與孩子的日常管教，她也擔心直接與丈夫討論會引發夫妻爭執，因此決定先上網詢問其他家長的意見。沒想到，這篇求助文隨後引發的討論，遠遠超出她原本預期。

「薑罰」究竟是什麼？網友揭露恐怖含義：恐涉及性虐待

事件之所以迅速引發關注，關鍵就在於「薑罰」這兩個字。

不少網友起初對這個名詞感到陌生，甚至以為只是某種傳統體罰方式。然而，隨著相關討論逐漸增加，有網友指出，所謂「薑罰」通常是指利用生薑對人體私密部位的黏膜組織施加強烈刺激，部分描述甚至涉及侵入性行為。由於生薑中的刺激性成分可能造成黏膜灼熱、刺痛與組織損傷，若將這類方式強加於未成年人身上，不僅可能造成身體傷害，更可能涉及嚴重的性暴力與兒少虐待問題。

圖片來源：AI
圖片來源：AI

也因此，許多網友認為，這起事件的重點早已不是孩子成績好不好、是否頂嘴，而是父親究竟對女兒做了什麼。不過，目前相關情節主要來自匿名貼文及網路轉述，尚無公開調查結果能證實事件中「薑罰」的具體實施方式。

原始貼文突然刪除！女孩現在安全嗎？成網友最大擔憂

就在事件引發大量關注後，原始匿名貼文傳出已遭刪除。有網友試圖聯繫發文者，希望提供協助，然而社團管理員表示，原始貼文已被刪除，後台也無法再取得相關資料。這個發展讓不少關注事件的網友更加擔憂。因為比起網路上的爭論，大家更想知道的是：那名曾經哭著向母親求救的女孩，如今是否已經獲得妥善保護？目前尚未有足夠公開資訊可以確認女孩的安全狀況，也無法確定是否已有相關單位介入調查。事件真相仍有待釐清，但若涉及未成年人遭受侵入性傷害，已不能僅以家庭內部的管教爭議看待。

圖片來源：AI
圖片來源：AI

圖片來源：截取粉專
圖片來源：截取粉專

從「薑罰」爭議看兒少保護：孩子求救時，大人該做什麼？

在台灣，若發現兒少疑似遭受虐待，可以撥打113保護專線通報；若有立即危險，則應撥打110尋求警方協助。

「薑罰」事件的真相仍待調查，但有一件事值得所有家長思考：孩子犯錯可以教育，卻不應該用傷害來換取服從。而那名曾經哭著求救的女孩，是否已經得到保護，或許才是這起事件最需要被持續關注的問題。

圖片來源：AI
圖片來源：AI

#體罰 #教育 #性侵 #家暴 #未成年

熱門文章

秦漢80歲靠「最不想演的角色」拿金鐘！《忘了我記得》放下男神光環才明白：人生永遠有重新開始的機會

hotNews__list__item--img

終於等到當媽媽！許允樂懷孕圓夢喜訊藏洋蔥 張兆志當年離婚放手原因惹淚
hotNews__list__item--img

《再婚皇后》原著結局太解氣！娜菲爾離婚後竟藏驚喜？菈絲塔秘密藏不住，5大反轉超狗血
hotNews__list__item--img

分手多年還忘不了！4星座最容易成為前任心中的白月光，第一名太難取代
hotNews__list__item--img

朋友有難絕不跑！「3星座」天生義氣王　平常愛嘴砲、關鍵時刻最可靠
hotNews__list__item--img

陳淑芳、楊貴媚獲得掌聲，許琡婷卻陷入爭議：同樣站上頒獎台，差別究竟在哪裡？
往下滑看更多精彩文章
「曾經滄海難為水」全是假的？黃仁勳外遇遭查：那些被捧上天的完美伴侶，私下有多難看？

「曾經滄海難為水」全是假的？黃仁勳外遇遭查：那些被捧上天的完美伴侶，私下有多難看？

2026-11-09 10:24 語言魔法師｜謝蓁

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：黃仁勳自白承認外遇，輝達完美丈夫形象崩解。
  • 重點二：內文將元稹悼亡名句與其婚外情史並置對照。
  • 重點三：婚外情更牽出國安疑雲，輝達已啟動獨立調查。

2026年11月8日，全球科技產業的核心震央輝達（Nvidia）爆出震撼彈，執行長黃仁勳在一封致全體員工的內部郵件中，親筆承認自己背叛婚姻並向妻兒與全球股東公開致歉。這位向來以披著標誌性黑皮衣、公開頌揚伴侶支持著稱的晶片教父，在短短數行文字中親手粉碎了維持數十年的「完美丈夫」形象。

然而，這場風暴並未止步於名人的私人道德瑕疵，美媒接續披露該段婚外情牽涉新加坡資料中心高層且疑似具備中國情報背景的女子黃樂，直接引爆華府與白宮的國安警報。大眾向來習慣於科技巨擘被賦予的深情光環，但在真實利益與誘惑的試金石下，動聽的公開誓言往往暴露出最刺眼的落差。


▋千古情聖的殘酷真相：以悼亡詩遮掩的背叛

將深情人設操作至極致的歷史先例，莫過於唐代文學巨擘元稹。他在結髮妻子韋叢離世後，寫下「曾經滄海難為水，除卻巫山不是雲」等傳誦千古的絕句，搭配《遣悲懷三首》中貧賤夫妻百事哀的悲切追思，使他歷經千年仍被視為至情至性的代表人物。

然而攤開真實史料，這段被文學包裝的愛情背後卻充滿冷酷算計。高官之女韋叢下嫁家境清貧的元稹，婚後七年接連誕下六子，長年操勞致病，年僅二十七歲便於長安病歿。但就在原配於老家重病掙扎之際，身為監察御史的元稹卻在四川與名妓薛濤墜入情網同居纏綿，甚至在妻子出殯公祭當天缺席，僅以一篇祭文代讀。

更諷刺的是，韋叢病逝不久，元稹隨即接連納妾續娶，其後更與名妓劉採春同居長達七年之久。清代學者秦朝釪曾以「性情之薄」直斥其偽，史學大師陳寅恪亦在《元白詩箋證稿》中一針見血地點出元稹「多詐」之實，直言其悼亡篇章不過是掩飾自私行徑的精明演出。動聽的文采跨越千年，底層往往只是一套供外界瞻仰的情感偽裝。


▋數千萬捐款的冠名大樓：矽谷資本市場的造神工程

回顧現代科技產業，造神運動的形式從典雅詩篇轉化為巨額資本與慈善冠名。黃仁勳在俄勒岡州立大學實驗室與妻子洛莉（Lori）相識，兩人於1985年結為連理，隨後攜手走過輝達初創期的瀕臨破產，直到如今成為市值突破數兆美元的AI運算龍頭。數十年來，夫妻同舟共濟的故事不僅深植人心，更是全球財經傳記與專訪中不可或缺的公關符號。

兩人透過聯名基金會，先後向母校捐贈五千萬美元興建創新綜合中心，又向范德堡大學挹注七千五百萬美元設立學院。每一次以夫妻之名揭牌的研究大樓與鉅額捐贈，都在主流媒體前持續擦亮黃仁勳愛家、重承諾的頂級企業家招牌。

直至這封寄發給全球數萬名員工的自白信曝光，黃仁勳坦承對妻子不忠，並強調自身行為「沒有任何藉口」，這座以數十年時間與巨額資本堆砌而成的道德神壇，在幾秒鐘的數位傳播中瓦解殆盡。資本市場所信奉的完美人設，在人性真實面具揭開時，同樣顯得蒼白脆弱。

▋當私人情感踩上國安紅線：情報陰影下的商業帝國

與古代文人的風流軼事不同，這場科技巨擘的婚外情直接衝擊了地緣政治與全球敏感神經。美國情報機構在通訊監控中發現，黃仁勳與新加坡資料中心業者Megaspeed前高層黃樂（Alice Huang）往來極度密切。該公司此前因涉嫌違反禁令、非法向中國走私輝達高階AI晶片而遭到調查，美方情資更進一步研判黃樂早已被外國情報機關吸收為特工。

這段私情因而迅速從單純的家庭破裂，升級為白宮層級的國安危機。國務卿魯比歐（Marco Rubio）甚至在春季便起草機密備忘錄向核心高層提出預警，即便總統川普後續安排黃仁勳搭乘空軍一號同行以示力挺，仍無法平息外界疑慮。

目前輝達董事會已緊急委請外部獨立律師展開全面調查，嚴格清查公司的頂尖運算機密與核心技術架構是否遭到外洩。這場危機清楚顯示，企業領袖的人設破裂不僅僅是個人誠信破產，更足以牽動千億美元資產的板塊動盪與跨國地緣戰略的穩定性。

褪去包裝之後，事實才是唯一的審判標準

從唐代文人以筆墨營造的千古情深，到現代科技富豪以慈善冠名大樓築起的完美防線，時代工具在變，但權貴階層透過人設獲取社會信任的心理機制如出一轍。公眾往往容易臣服於動人的文字宣傳與壯觀的成功敘事，將商業領袖或文化名人神格化為道德標竿。

然而，演算法與公關策略可以精巧地運算傳播路徑，卻永遠無法替真實的品格背書。當熱鬧的公關操作散去、現實的違法疑雲與背叛擺在眼前時，再動聽的名句與再高聳的建築都無法遮掩事實本質。評斷一個掌握巨大權力與影響力的公眾人物，絕不能單看他在媒體前鋪陳的深情文本，唯有其在現實中的具體抉擇與作為，才是檢驗其人格的唯一真實標準。

精華 FAQ

  • 報導稱黃仁勳在致員工的內部郵件中承認自己背叛婚姻，並向妻兒與全球股東公開致歉，原本長年維持的愛家與完美丈夫形象因此受到重創。

  • 文章借元稹寫下「曾經滄海難為水」等悼亡名句，對照其生前婚外情與再婚行為，凸顯動人的文字與真實品格可能存在巨大落差。

  • 內文進一步指稱婚外情牽涉新加坡資料中心高層與情報背景人物，因而引爆美方國安疑慮；輝達董事會也已委請外部律師展開全面調查。

語言魔法師｜謝蓁

語言魔法師｜謝蓁

一位老師／一名媽媽。 在生活中育自己的兒，在工作中育別人的兒

#伴侶 #外遇 #輝達 #黃仁勳

熱門文章

秦漢80歲靠「最不想演的角色」拿金鐘！《忘了我記得》放下男神光環才明白：人生永遠有重新開始的機會

hotNews__list__item--img

終於等到當媽媽！許允樂懷孕圓夢喜訊藏洋蔥 張兆志當年離婚放手原因惹淚
hotNews__list__item--img

《再婚皇后》原著結局太解氣！娜菲爾離婚後竟藏驚喜？菈絲塔秘密藏不住，5大反轉超狗血
hotNews__list__item--img

分手多年還忘不了！4星座最容易成為前任心中的白月光，第一名太難取代
hotNews__list__item--img

朋友有難絕不跑！「3星座」天生義氣王　平常愛嘴砲、關鍵時刻最可靠
hotNews__list__item--img

陳淑芳、楊貴媚獲得掌聲，許琡婷卻陷入爭議：同樣站上頒獎台，差別究竟在哪裡？
往下滑看更多精彩文章
曾以為黃仁勳是愛情最美的模樣！如今婚外情風波爆發，才懂我們看到的只是人設

曾以為黃仁勳是愛情最美的模樣！如今婚外情風波爆發，才懂我們看到的只是人設

2026-11-09 09:00 失敗要趁早-張念慈
黃樂（左）曾被目擊與黃仁勳在派對同桌，過去輝達僅說兩人的互動「正常」。圖／取自NetThunder領英
黃樂（左）曾被目擊與黃仁勳在派對同桌，過去輝達僅說兩人的互動「正常」。圖／取自NetThunder領英

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：黃仁勳坦承婚外情，向妻兒與員工致歉。
  • 重點二：事件牽涉外國情報疑慮與AI晶片出口管制。
  • 重點三：外界反思過度相信名人形象與完美人設。

​「我對妻子不忠。我的行為傷害了她和我們的孩子。」63歲輝達執行長黃仁勳，坦承與涉嫌替中國從事情報工作的女子婚外情

真的沒想到，今天一早竟然看到黃仁勳坦承婚外情的新聞！

​先前輝達強調雙方只是正常商務往來，如今黃仁勳卻在致員工的信中坦言，自己的行為沒有任何藉口，深感抱歉，願意承擔全部責任。輝達董事會也宣布成立獨立委員會，聘請外部律師調查黃仁勳是否成為外國情報機構鎖定的目標。這起事件不只涉及婚外情，還牽扯美國AI晶片出口管制、情報安全，甚至美中科技競爭。

最令我感慨的是，黃仁勳一直是我非常欣賞的企業家。不只是因為他帶領輝達迎接AI浪潮，更因為他幽默、親民，還有一段令人羨慕的愛情故事。17歲愛上初戀女友，說妻子是自己唯一交往過的女人，被網友封「純愛戰士」、「寵妻魔人」，他隨身不離的招牌皮衣是妻子親手挑的。沒想到，如今竟然是他親口承認，背叛了陪伴自己大半輩子的妻子。

17歲愛上妻子，曾被視為科技界的深情好男人

​黃仁勳和妻子的愛情故事，一直是大家津津樂道的話題。兩人在美國奧勒岡州立大學相識。當時黃仁勳17歲，Lori19歲。電機工程課程有250名學生，只有3名女生。為了追求Lori，他主動邀請她每週一起寫功課，還保證能幫她拿到好成績。兩人就這樣從同學成為戀人。

​交往5年後，黃仁勳向Lori求婚。他甚至曾向妻子許下承諾，30歲以前一定要當上執行長。1993年，30歲的他共同創辦輝達，真的實現了年少時的承諾。過去黃仁勳來台灣，媒體也經常拍到夫妻牽手逛街、一起吃美食的畫面。連他身上那件全世界都認得的招牌黑色皮衣，也曾透露是妻子幫忙挑選的。

從學生時代的初戀，到成為全球最成功的科技企業家之一，Lori一直是他公開人生故事中非常重要的角色。這樣的愛情故事，怎麼能不讓人羨慕？

先前強調只是商務往來，如今卻承認婚外情

​這起風波，其實從10月底就開始延燒。美國情報官員懷疑，中國籍女子黃樂可能受到中國國家安全部吸收，接近黃仁勳蒐集與先進AI晶片有關的資訊，甚至試圖影響美國對中國的晶片出口政策。

黃樂曾任職新加坡資料中心公司Megaspeed International，該公司也是輝達的客戶之一。面對媒體質疑，輝達先前強調，黃仁勳每年都會與數千名客戶和企業主管接觸，與黃樂的往來屬於正常商務互動。

​直到11月8日，事情出現重大轉折。黃仁勳在致員工的信中，親口承認對妻子不忠，並表示家人多年來給予他愛與支持，自己卻辜負了他們。他坦承傷害了妻子與孩子，也破壞了家人共同建立的生活，希望未來能重新贏得他們的信任。對於國安疑慮，他表示將全力配合調查。

​如今，美國國會也已介入，要求黃仁勳於11月18日進行閉門簡報，說明與黃樂的往來及輝達的資訊安全措施。這起事件，從原本的私生活風波，擴大成企業治理、國安與科技產業的重要議題。

我們是不是太容易相信一個人的外在形象？

​看到這則新聞，我其實有很深的感觸。過去幾年，黃仁勳在台灣幾乎被捧上神壇。他穿著皮衣發表演講，大家為他歡呼。他走進夜市，吃什麼、買什麼，都能成為新聞。他分享與妻子從學生時代相識相戀的故事，讓無數人羨慕他不只事業成功，還有一段令人稱羨的婚姻。

​可是，我們真的了解他嗎？我們看到的，終究只是他在公開場合展現的樣子，是媒體拍攝的畫面，是他在訪談中願意分享的故事。至於夫妻私底下如何相處，婚姻裡經歷過什麼，我們根本無從得知。我想，這也是這起事件最值得反思的地方。

當我們欣賞一個人的成就，很容易連帶相信，他在其他方面一定也同樣優秀。我們看到一段令人羨慕的愛情故事，也很容易以為，他們一定過得很幸福。可是，我們畢竟不是當事人。一個人在事業上的成功，不代表他在感情裡不會犯錯；一個人公開表現得多麼深情，也不代表我們真正了解他的婚姻。

黃仁勳對AI產業的貢獻，不會因為這次婚外情就憑空消失。但同樣地，他在事業上的成功，也不能成為替婚姻背叛開脫的理由。我們可以欣賞一個人的才華，卻不必把他當成完美的人。

希望黃仁勳不只向全世界道歉，更能好好彌補妻兒

​在這起風波裡，我最在意的，其實還是那位陪伴黃仁勳走過數十年的妻子Lori。從17歲相識，到結婚、生兒育女，再到丈夫成為全世界最成功的科技企業家之一。他們共同走過的人生，遠比外界看到的照片和訪談更加漫長。我真的希望，黃仁勳不只是因為新聞曝光，才向員工、董事會和股東表達歉意，更能夠誠實面對妻子和孩子，尊重他們的感受，用實際行動彌補自己造成的傷害。

​畢竟，對輝達而言，這是一場必須嚴肅面對的企業治理與國安調查。但對妻子和孩子而言，這是家庭裡最珍貴的信任受到傷害。公司可以成立調查委員會，股東可以要求資訊揭露。可是，妻兒心裡的傷，沒有任何一份公開聲明能夠代替修復。

​我依然欣賞黃仁勳的才華，也肯定他對科技產業的貢獻。希望黃仁勳這次不只努力守住輝達，也能好好面對自己的家庭。畢竟，讓全世界相信你有多厲害，和讓最親近的人重新相信你，是兩件完全不同的事。而後者，可能比前者更難。



精華 FAQ

  • 他在致員工信中坦承對妻子不忠，並表示自己的行為傷害了家人、沒有任何藉口。由於他長期被塑造成深情好男人，這次承認讓外界感到形象反差極大。

  • 因為事件還涉及中國籍女子是否受情報機構吸收、是否接近黃仁勳蒐集AI晶片資訊，以及是否影響美國對中國的出口政策，因此已上升到國安與科技競爭層面。

  • 文章認為，外界常因一個人在事業上的成功，就連帶相信他在感情與人格上也完美，但我們其實只看到公開形象。欣賞才華可以，但不必把任何名人視為完美。

失敗要趁早-張念慈

失敗要趁早-張念慈

內容經營｜文案靈感｜社群行銷 -資深媒體人、作家、二寶媽 -我擅長：內容經營、寫文技巧、社群行銷 -分享時事觀點、創作靈感、輕鬆寫作

#愛情 #黃仁勳 #婚外情 #工作職場

熱門文章

秦漢80歲靠「最不想演的角色」拿金鐘！《忘了我記得》放下男神光環才明白：人生永遠有重新開始的機會

hotNews__list__item--img

終於等到當媽媽！許允樂懷孕圓夢喜訊藏洋蔥 張兆志當年離婚放手原因惹淚
hotNews__list__item--img

《再婚皇后》原著結局太解氣！娜菲爾離婚後竟藏驚喜？菈絲塔秘密藏不住，5大反轉超狗血
hotNews__list__item--img

分手多年還忘不了！4星座最容易成為前任心中的白月光，第一名太難取代
hotNews__list__item--img

朋友有難絕不跑！「3星座」天生義氣王　平常愛嘴砲、關鍵時刻最可靠
hotNews__list__item--img

陳淑芳、楊貴媚獲得掌聲，許琡婷卻陷入爭議：同樣站上頒獎台，差別究竟在哪裡？

最新文章

泡麵怎麼吃才會吃飽？ 研究：多加20克蛋白質，下一餐少吃94大卡

泡麵怎麼吃才會吃飽？ 研究：多加20克蛋白質，下一餐少吃94大卡

#泡麵 #蛋白質 #食慾

潮健康 2026.11.12 32
黃樂心機遭起底！昔赴藍帶學法餐、高調炫耀黃仁勳每年替她慶生

黃樂心機遭起底！昔赴藍帶學法餐、高調炫耀黃仁勳每年替她慶生

#黃仁勳

女子漾／編輯張念慈 2026.11.12 143
黃仁勳再爆不倫女下屬！共諜婚外情風波連環燒，為何不認識他的我們卻覺得心碎？殘酷真相曝光

黃仁勳再爆不倫女下屬！共諜婚外情風波連環燒，為何不認識他的我們卻覺得心碎？殘酷真相曝光

#黃仁勳 #婚外情 #輝達

失敗要趁早-張念慈 2026.11.12 165
壞膽固醇 LDL 110 要吃藥嗎？心肌梗塞後，哪些人要降到 55 以下？

壞膽固醇 LDL 110 要吃藥嗎？心肌梗塞後，哪些人要降到 55 以下？

#心肌梗塞 #膽固醇 #台灣

潮健康 2026.11.12 18
半夜一直起床上廁所？夜尿不一定只是喝水太多：從睡眠調整到芳療夜間儀式，建立舒適休息習慣

半夜一直起床上廁所？夜尿不一定只是喝水太多：從睡眠調整到芳療夜間儀式，建立舒適休息習慣

#睡眠

潮健康 2026.11.11 41
早餐太晚吃影響壽命？ 12點後吃第一餐，死亡風險高29%

早餐太晚吃影響壽命？ 12點後吃第一餐，死亡風險高29%

#早餐 #熱量

潮健康 2026.11.11 505
肌肉品質太差竟會傷腦？　研究：「腰部肌肉密度」恐藏腦血管警訊

肌肉品質太差竟會傷腦？　研究：「腰部肌肉密度」恐藏腦血管警訊

#肌肉量 #肌肉

潮健康 2026.11.11 20
秋冬爬山最怕突然抽筋！小腿痛到走不了？醫師教4招正確處理

秋冬爬山最怕突然抽筋！小腿痛到走不了？醫師教4招正確處理
女子漾／編輯黃冠婷 2026.11.11 29
減肥可以吃核桃嗎？ 研究曝「代換主食」好處：內臟脂肪竟減少

減肥可以吃核桃嗎？ 研究曝「代換主食」好處：內臟脂肪竟減少

#減肥 #內臟脂肪 #減重

潮健康 2026.11.11 92
爸媽失智要賣老宅付安養費怎麼辦？子女先要知道的 3 份關鍵文件與 4 個步驟

爸媽失智要賣老宅付安養費怎麼辦？子女先要知道的 3 份關鍵文件與 4 個步驟

#失智 #老宅 #三明治 #失智症 #法律 #退休

只想工作不想上班的Summer 2026.11.11 23
18+