2026-11-22 12:04 潮健康
滑交友軟體找對象有用嗎？ 研究示警：恐讓「容貌焦慮」更明顯
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：統合分析顯示，滑動式交友軟體最明顯影響是行為失控與容貌焦慮。
- 重點二：研究納入27項研究、逾2.1萬人，整體幸福感差異並不顯著。
- 重點三：若配對數左右情緒或影響生活，專家建議暫停使用並重建界線。
潮健康／外電編譯
滑交友軟體真的會讓人更焦慮嗎？配對少時懷疑自己缺乏吸引力，配對多時又忍不住一直滑，這是許多使用者的日常。發表於《心理學通訊》涵蓋逾 2.1 萬人的統合分析指出，使用滑動式交友軟體最顯著的心理影響並非「整體不快樂」，而是行為失控與「外貌意象焦慮」。專家提醒，若發現配對數左右情緒，應及時踩煞車、重新建立心理界線。
滑交友軟體讓焦慮感增加？ 研究：行為失控且外貌壓力提升在數位社交時代，滑動式交友軟體已成為年輕族群拓展人際圈的主要途徑。然而，許多使用者常困在「無配對時自卑受挫，有配對時又欲罷不能」的心理循環中。為了釐清交友軟體對心理健康的真實影響，奧地利格拉茲大學團隊進行統合分析，整理 27 項研究、納入 21,263 名受試者（受試者平均約 23 歲，女性占 67%，Tinder 為最常被研究平台），比較使用者與非使用者的心理差異。
研究團隊將心理影響劃分為 6 大面向：情緒困擾、外貌在意程度、身體意象、行為失控、人際敏感度以及整體幸福感。數據統合分析顯示，交友軟體使用與多項不利心理指標呈小到中度關聯：
行為失控最顯著：效應量為0.44，表現為強迫性滑動、難控制時間，甚至影響日常功能。
身體與容貌焦慮次之：效應量為0.32，其中女性與性少數男性在外貌與身體意象方面的脆弱度較高。
整體幸福感差異未達顯著：兩組在一般幸福感上的整體差距極小且未達統計顯著。
專家分析，這代表交友軟體最明確的負面訊號，集中在無法自拔的失控使用、對外貌的過度評價，以及被拒絕的人際壓力。
越滑交友軟體越停不下來？ 不固定回饋機制成主因為什麼許多人在使用交友軟體時，常陷入「再滑一個就好」的失控狀態？研究團隊指出，心理機制可能源於「不固定間歇性回饋」——在交友軟體上，配對或訊息出現都是隨機的，這種機制容易讓人產生期待進而停不下來。此外，將大頭照作為第一門檻，容易把個人內在價值簡化成「配對數字」。
不過，納入研究多屬橫斷面設計，無法分辨究竟是使用交友軟體加重原本焦慮，還是本來較孤單的人更傾向上線。且偏誤風險多評為中度至嚴重，結果仍需客觀看待。
該不該刪掉交友App？ 檢視4大失控訊號重建心理彈性
使用交友軟體不等於心理一定出問題。專家提醒，若出現以下「4 大失控警訊」應暫停使用：
1. 明知不想滑卻無法停止：難掌控時間與頻率。
2. 情緒完全被配對數左右：沒有配對就自卑、情緒大幅波動。
3. 為了長相好看產生極端行為：極端節食或強迫檢查外表。
4. 日常生活功能遭到擠壓：影響睡眠、工作與現實社交。
想建立健康的使用習慣，專家建議採取 3 招調適原則：第一，關閉非必要推播通知，設定每天固定兩個時段使用，避免被打亂生活節律。第二，將「配對數字」與「自我價值」脫鉤，提醒自己配對僅代表演算法與極短暫印象，不等於個人價值。第三，給自己安排「數位斷捨離」，若每次滑完都感到焦慮，可暫停一至兩週，將重心轉回現實中真誠的人際連結。
若焦慮、憂鬱或自傷念頭持續，重點已非換一款 App，而是儘速尋求身心科醫師、心理師或在地危機支援的專業協助。
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資料來源Communications Psychology：A systematic review and meta-analysis of the mental health correlates of swiping-based dating app usePubMed（PMID：42393202）
原文出處：滑交友軟體找對象有用嗎？ 研究示警：恐讓「容貌焦慮」更明顯
精華 FAQ
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研究指出，最明顯的負面影響不是整體幸福感下降，而是行為失控與外貌、身體意象焦慮。使用者容易反覆滑動、難以控制時間，也更在意配對與外貌評價。
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團隊整理了27項研究，共納入21,263名受試者，平均年齡約23歲，女性占67%，而Tinder是最常被研究的平台。研究以多項心理面向比較使用者與非使用者。
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若明知不想滑卻停不下來、情緒完全被配對數左右、為外貌做極端行為，或日常睡眠與工作受影響，就應先暫停使用，必要時尋求身心科或心理師協助。