2026-11-17 12:03 潮健康
伴侶分開住感情更好？ 3千人研究曝：性行為次數明顯增加
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：歐洲研究分析3,259名男性，LAT分居者性慾較高。
- 重點二：分開住男性的性行為、晨勃與性滿意度也較頻繁。
- 重點三：研究僅顯示關聯，無法證明分居就能提升性生活。
潮健康／外電編譯
快速摘要：伴侶結婚或同居久了，性生活真的會因為「住太近」而變平淡嗎？發表於《Andrology》的一項研究分析 3,259 名 40 至 79 歲歐洲男性發現，「交往但各自居住（Living Apart Together, LAT）」男性的性慾、性滿意度、晨勃與性行為頻率皆高於同居及已婚男性；然而，研究團隊提醒，這屬於觀察性研究，只能看出關聯，不能證明搬開住就能找回激情。
伴侶分開住感情更好？ 3千名男性研究結果曝光住在一起方便互相照顧，但日常瑣事、家務與疲勞，也可能悄悄擠壓親密關係與性熱情。為了釐清不同居住型態對男性性功能的影響，歐洲團隊運用「歐洲男性老化研究（EMAS）」資料，比較「婚姻」、「同居」及「交往但各自居住（LAT）」三種型態的差異。
研究納入 2005 至 2008 年間、8 個歐洲國家共 3,259 名 40 至 79 歲男性：已婚佔 86%、同居佔 7%、LAT 分開住佔 6.9%。研究評估性慾、性滿意度、性行為、晨勃與自慰頻率，並檢測游離睪固酮荷爾蒙，同時校正年齡、教育、生活習慣與慢性病等因素。經過數據對比，研究呈現出顯著型態差異：
．分開住組：與和伴侶住在一起的男性相比，LAT 男性的游離睪固酮、性慾及性滿意度較高，並回報更頻繁的性行為、晨勃與自慰。
．同居組：各項性功能與滿意度指標大致落在中間。
．已婚組：已婚男性的整體性慾與性活動頻率相對最低。
然而，研究團隊澄清，這呈現的是「關係型態與性生活隨時間變化」，絕不代表分開居住本身具備「壯陽」效果。事實上，選擇 LAT 關係的男性本來平均年齡較輕、教育程度較高且吸菸比例偏高。即便統計已校正多項差異，依然無法完全排除個人性格、關係新鮮度與見面安排等未量測因素。
遠距離真的能讓感情保鮮？ 專家：關鍵在於相處時間為什麼各自居住的伴侶在統計上呈現較高性熱情？研究團隊推測，各自居住的伴侶見面時，更傾向把時間留給約會與親密互動；相對地，長期同居的伴侶，日常混入大量家務、財務、照顧責任與睡眠不足，導致性生活容易被排到待辦清單最後。
然而，同居與婚姻也有研究數字無法說明的優勢，包括情緒安全感、生活風險分擔與健康關照。分開居住則可能增加交通、經濟與時間成本。分開住對某些人是自在，對另一部分人卻可能變成疏離，並沒有一種適用於所有伴侶的標準答案。
不必急著搬出去分居！ 同住伴侶三大親密互動指標若同住一段時間後親密感下降，專家建議不必急著考慮「要不要分居」，更實際的做法是先與伴侶檢視以下三點：
1. 是否有專屬相處時間：兩人每週是否有一段不被工作、手機打斷的高品質相處時間？把約會排進行事曆，比消極等待自然氣氛更可行。
2. 家務與照顧責任是否失衡：家庭重擔是否過度傾斜於某一方，導致該方身心俱疲而喪失性趣？
3. 能否坦誠表達期待與拒絕：能否在安全的情境下，說出對性愛頻率的期望，並安心給予或接受溫柔的拒絕？
此外，本研究僅納入中高齡男性，無法直接推論至女性或同性伴侶；橫斷面分析亦無法確認因果關係。專家強調，若性慾低落、勃起困難或性交疼痛已持續數月並造成困擾，切勿單純歸咎於「住太近」。睡眠、壓力、藥物、荷爾蒙與慢性病都可能參與其中，應積極尋求泌尿科、婦產科、身心科或專業性諮商師的評估與協助。
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資料來源Andrology：Living Together, Loving Apart: Health, Sexuality and Relationships in Middle-Aged and Older Men in EuropePubMed（PMID：41937259）
原文出處：伴侶分開住感情更好？ 3千人研究曝：性行為次數明顯增加
精華 FAQ
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研究以歐洲男性老化研究資料，比較已婚、同居，以及交往但各自居住的LAT三種型態，並觀察它們在性慾、性滿意度、晨勃與性行為頻率上的差異。
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LAT男性的游離睪固酮、性慾與性滿意度較高，回報的性行為、晨勃與自慰頻率也較多；相較之下，已婚男性的整體性慾與性活動頻率最低。
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因為這是觀察性研究，無法證明因果關係，且分開住者本身可能較年輕、教育程度較高等因素影響結果。更重要的是，應先檢視相處時間、家務分工與溝通狀況。