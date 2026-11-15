2026-11-15 12:03 潮健康
吃飯配水喝增加飽足感？ 研究打臉：恐讓進食量明顯增加
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：86人試驗顯示，餐中喝水多者總進食量反而較高。
- 重點二：食物與水頻繁切換，可能延長用餐時間並增加攝取。
- 重點三：白開水仍健康無熱量，但別把灌水當減重必勝法。
潮健康／外電編譯
吃飯配水真的能靠水的體積增加飽足感、幫助少吃一點嗎？發表於國際期刊《Appetite》的一項 86 人隨機交叉試驗發現，受試者在享用辣味午餐時，喝水量較多、食物與水切換越頻繁者，實際進食總量反而越高！研究團隊指出，水可能沖淡了口中的辛辣感與味覺疲勞，並拉長用餐時間；但白開水無熱量，依然是健康的飲品選擇，民眾切勿將餐中大量灌水當成必然有效的減量神器。
吃飯配水喝增加飽足感？ 研究：恐讓進食量明顯增加「吃飯多喝水，肚子裝滿水就能少吃一點？」這是許多減重族群深信不疑的日常觀念。然而，發表於權威期刊《Appetite》的一項隨機交叉試驗次級分析卻發現，用餐時喝水量較多、食物與水來回切換較頻繁者，實際食量反而越高！
這項研究由國際團隊執行，共納入 86 名健康成人進行實驗室午餐測試（其中 52 人吃牛肉辣豆醬，34 人吃雞肉咖哩）。每位受試者皆接受兩次午餐測試，面前提供 650 公克食物與 450 公克白開水，全程由攝影機記錄進食與喝水動作，研究人員並調整辣椒粉比例以評估不同辣度的進食反應。
研究團隊將所有餐次逐一編碼分析後發現，喝水量較高與總進食量較高呈顯著正相關（p < 0.001）；且在食物與水之間切換越頻繁者，吃下的總熱量也顯著較多（p = 0.02）。這一結果打破了「餐中灌水會自動少吃」的直覺印象。
為什麼喝水多反而吃得多？研究團隊推測，白開水可能沖淡了口中的辛辣刺激與味覺疲勞，讓受試者更容易吃下下一口食物；同時，「一口飯、一口水」的頻繁動作拉長了整體用餐時間。另一種合理的解釋則是：原本食量就偏大的人，自然也會喝掉更多的水。
白開水照喝別靠「灌水撐胃」！ 3招檢視進食習慣專家強調，這項研究並非叫民眾吃飯時完全不要喝水。無熱量的白開水依然是比含糖飲料、酒精或濃湯更單純健康的選擇。真正該放下的是將「餐中大量喝水」當成減重的必然手段。
想了解自己是否因用餐節奏而過度進食，專家建議可記錄 3 天的用餐習慣：包含從開吃到停筷的時間、是否續碗，以及每次喝水是因口渴還是為了配飯。用餐時吃到七、八分飽即停筷，遠比規定自己每餐灌下大杯水更具實質效果。
特殊族群水份控制警訊！有心、腎問題飲水量須節制此外，試驗測試的是無熱量白開水，絕不能直接套用到濃湯、含糖飲料或酒精，後者本身帶有熱量且會刺激食慾與血糖變化。
若本身患有心臟衰竭、慢性腎臟病或經醫師囑咐需嚴格限水者，每日飲水量必須嚴格遵照醫囑指示；若用餐時經常發生嗆咳、餐後咳嗽不止，則應積極就醫評估是否有吞嚥功能障礙。
資料來源Appetite 原始研究｜PubMed
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原文出處：吃飯配水喝增加飽足感？ 研究打臉：恐讓進食量明顯增加
精華 FAQ
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研究聚焦於用餐時喝水是否能增加飽足感、進而減少進食量；結果卻顯示，喝水較多的人反而吃得更多，且食物與水切換越頻繁，總熱量攝取也越高。
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研究納入86名健康成人，在實驗室內分兩次吃午餐，分別吃辣味牛肉豆醬或雞肉咖哩，並提供固定份量白開水，全程攝影紀錄進食與喝水行為，因此可較客觀分析行為與食量關係。
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白開水本身沒有熱量，仍是比含糖飲料、酒精更好的選擇，但不必把餐中大量喝水當成減重工具；真正重要的是觀察是否吃太快、是否常續碗，並以七、8分飽為停筷目標。