2026-11-23 12:03 潮健康
壓力大真的會致癌？ 研究揭真相：確診前15年就有徵兆
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文章重點整理：
- 重點一：研究發現癌症確診前約15年，調適負荷已明顯偏高。
- 重點二：調適負荷每增1單位，日後罹癌勝算上升30%
- 重點三：最高分位族群罹癌勝算達2.24倍，但非單純壓力致癌。
潮健康／外電編譯 報導
長期壓力大真的會誘發癌症嗎？發表於《Social Science & Medicine》的一項 1,910 人研究發現，在癌症診斷前平均 15 年，受試者多個生理系統的「身體調適負荷（Allostatic Load）」已經顯著高於對照組！調適負荷最高的族群，日後罹癌勝算比高達 2.24 倍。研究團隊強調，本試驗呈現的是全身慢性磨損的統計關聯，不應誤解為單純心理壓力造成癌症。
壓力大真的會致癌？ 研究：指數增1單位勝算比上升30%「壓力太大會得癌症嗎？」這是大眾長期關注卻難有確切答案的疑問。過往研究常仰賴問卷調查主觀感受，結果往往不一致。發表於《Social Science & Medicine》的最新研究改採客觀的生理指標——「身體調適負荷（Allostatic Load）」來進行評估。
所謂身體調適負荷，是指人體為了長期應付反覆壓力與刺激，導致神經內分泌、心血管、代謝、肝腎及免疫系統累積的「生理磨損成本」。研究團隊嵌套於歐洲癌症與營養前瞻性調查（EPIC-Granada），納入 955 名後來確診癌症者，並配對 955 名未罹癌的健康對照組，分析受試者在診斷前平均 15 年留下的 16 項生物標記。
在調整了抽菸、飲酒、體重與活動量等已知癌症危險因子後，研究發現：身體調適負荷指數每增加 1 單位，與日後癌症勝算增加 30%（OR 1.30）顯著相關。當受試者劃分為四個等級時，身體調適負荷最高的第四分位組，與最低組相比，日後罹患癌症的勝算高達 2.24 倍（95% CI 1.68–2.99），且呈現清晰的劑量反應趨勢。這證實了早在癌症被確診的 15 年前，全身多個系統的累積負荷已在默默攀升。
壓力爆表造成多系統失衡 身體代謝恐面臨崩壞研究團隊透過機器學習模型拆解發現，並非某單一血液數值爆表抓到癌症，而是神經內分泌與代謝系統等多個器官同時出現微幅偏離失衡。這揭示了慢性癌症風險往往是全身性的「系統性磨損」，而非短期單點爆發。
然而，專家澄清：「身體調適負荷」絕不等於單純的心理壓力分數。吸菸、酗酒、肥胖、慢性病、缺乏運動、熬夜與社經壓力彼此交織，共同造成了身體的磨損。本次研究不能作為臨床個人癌症預測工具，更不能將罹癌怪罪於患者個人「想太多」或「不夠樂觀」，這種誤解缺乏科學根據且會給病友帶來不道德的心理負擔。
一般民眾應將這項研究理解為「維持全身系統健康」的重要性。預防癌症最有效的方法，依然是依年齡與風險定期接受國健署提供的五大癌症篩檢（大腸癌、乳癌、子宮頸癌、肺癌、口腔癌），並積極管理高血壓、高血糖、戒菸限酒。若身體出現不明原因體重下降、持續出血或無痛腫塊，應立即就醫。
資料來源Social Science & Medicine 原始研究｜PubMed
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原文出處：壓力大真的會致癌？ 研究揭真相：確診前15年就有徵兆
精華 FAQ
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研究想釐清長期壓力是否與癌症風險相關，因此改用客觀的身體調適負荷評估，而非只看主觀問卷。結果顯示，確診前很久就已出現全身性生理磨損的跡象。
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身體調適負荷指長期應付壓力造成的生理磨損成本，涵蓋神經內分泌、心血管、代謝、肝腎與免疫等系統。研究分析了16項生物標記，並比較955名患者與955名對照者。
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這項研究只能說明慢性生理磨損與日後罹癌有統計關聯，不能作為個人預測工具，也不能怪罪病患想太多。預防仍應以定期篩檢、戒菸限酒、控制慢病與維持健康生活為主。