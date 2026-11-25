2026-11-25 12:02 潮健康
想吐時「聞酒精」有奇效？ 音樂祭研究：噁心感竟降低30%
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：研究顯示吸聞70%異丙醇棉片可讓噁心感平均下降30%。
- 重點二：這項效果主要是減輕主觀不適，並未明顯降低實際嘔吐率。
- 重點三：異丙醇只宜在醫療監督下使用，過量吸入可能刺激或致暈眩。
潮健康／外電編譯
想吐時拿消毒酒精棉片聞一聞，真的能比較快恢復舒服嗎？發表於《加拿大急診醫學雜誌》（CJEM）的一項隨機對照試驗，在 20 場電子音樂祭中針對 57 名感到噁心的受試者進行測試。結果發現，吸聞 70% 異丙醇棉片 10 次並等待 10 分鐘後，受試者的主觀噁心感平均下降了 30%。
想吐時「聞酒精」有奇效？ 研究：噁心感竟降低30% 在派對、音樂祭等場合中，不少人常因飲酒或使用其他物質而出現劇烈噁心、反胃等不適感。坊間偶爾傳出「聞酒精棉片能快速止吐」的說法，究竟有沒有科學依據？
為了驗證這項急救場域常見作法的真實效果，研究團隊於 20 場電子音樂祭的現場醫療站，招募了 57 名年滿 18 歲、因使用酒精或其他物質而感到噁心的成年受試者進行隨機對照試驗。參與者被分為兩組：
- 異丙醇組（34人）：拿到沾有 70% 異丙醇（Isopropyl Alcohol）的醫療棉片。
- 安慰劑對照組（23人）：拿到沾有生理食鹽水的棉片。
兩組受試者皆被要求將棉片置於鼻前吸聞 10 次，並於 10 分鐘後重新評估其噁心程度。
實驗數據顯示，異丙醇組起初的噁心分數平均為 6.4 分，10 分鐘後降至 4.5 分（噁心感平均下降約 30%）；而安慰劑組則從 5.8 分降至 4.9 分（下降約 16%）。兩組相比，異丙醇組多帶來了 14% 的改善幅度，且在統計學上達顯著差異。
吐出來的人並沒有減少？ 關鍵數據與止吐需求拆解然而，這項研究最容易被標題誤導與忽略的關鍵在於：聞異丙醇改善的是「主觀噁心感受」，而非「生理嘔吐動作」本身！
研究追蹤發現，在吸聞後的 10 分鐘內：
- 實際嘔吐比例：異丙醇組有 15% 出現嘔吐，安慰劑組則為 13%，兩組間並未呈現顯著差異。換言之，感覺「沒那麼想吐」，並不代表胃裡的東西真的留得住。
- 救援止吐藥需求：異丙醇組有 35% 的患者需要額外向醫療人員索取口服或靜脈止吐藥，而安慰劑組則高達 70%。研究團隊估計，每使用異丙醇棉片處理 3 名患者，平均可減少 1 人需要救援止吐藥物。
這項結果與 2023 年包含 2 項試驗、共 195 人的系統性回顧相符——異丙醇能比安慰劑多降低約 2.18 分的噁心感，但同樣無法減少嘔吐發生率。因此，聞酒精更像是一種短暫舒緩主觀不適的輔助工具，而非能根本處理病因的止吐治療。
消毒酒精非居家止吐偏方！ 吸入過量酒精恐致頭痛暈眩針對這項研究成果，臨床專家嚴正澄清：試驗使用的是醫療站提供、劑量嚴格控制的 70% 異丙醇棉片，絕不等於民眾可以把鼻子湊到市售消毒酒精瓶口猛吸！
高濃度的異丙醇蒸氣具有揮發性與刺激性，直接大量吸入可能強烈刺激眼睛、鼻子與呼吸道黏膜；若長時間或過量暴露，更可能引發頭痛、暈眩、噁心加重甚至嗜睡等神經系統症狀。此外，異丙醇絕對不可飲用，更不能拿來取代醫師評估或處方的正規止吐藥物。
研究團隊補充，該音樂祭試驗僅納入 57 人，樣本規模較小，且受試者皆為特定派對情境下的健康成年人。因此，這項結論絕不能直接外推到一般急性腸胃炎、孕婦妊娠嘔吐、偏頭痛、化療引發之噁心或術後嘔吐等患者身上。
派對後持續嘔吐勿獨自睡覺 出現6大徵兆應立即就醫在飲酒、參加派對或使用物質後，若同伴出現嚴重嘔吐或意識狀態改變，切勿讓當事人獨自返回房間「睡一覺休息」，以免在昏睡過程中因嘔吐物嗆入氣管而引發窒息或吸入性肺炎。若伴隨嘔吐者呈現嘔吐物嗆咳風險，亦不適合自行強行餵水、灌濃咖啡或人工催吐。
若出現以下6 大危險警訊，應立即撥打 119 或協助送醫急診：
意識模糊或叫不醒：無法正常對答或失去知覺。
呼吸異常變慢或不順：呼吸急促、喘不過氣或呼吸暫停。
肢體抽搐或痙攣：出現不自主抽搐現象。
劇烈胸痛或腹痛：伴隨非預期的胸腹部劇痛。
懷疑遭到人為下藥：出現非預期的意識斷片或劇烈麻痹。
持續反覆嘔吐無法補水：症狀超過一天，或出現尿量明顯減少等嚴重脫水徵兆。
總結而言，聞異丙醇棉片僅能作為醫療監督下極短暫的症狀緩解手法。面對反覆發作或病因不明的噁心嘔吐，唯有尋求專業醫療團隊的診斷與評估，才是最安全的處置之道。
原文出處：想吐時「聞酒精」有奇效？ 音樂祭研究：噁心感竟降低30%
精華 FAQ
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研究在20場電子音樂祭招募57名感到噁心的成年人，將他們分成異丙醇組與生理食鹽水組，要求吸聞棉片10次並在10分鐘後評估效果。
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研究顯示它主要降低主觀噁心感，異丙醇組噁心分數下降約30%，但實際嘔吐比例與對照組差異不大，並不能取代正規止吐治療。
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不可以。研究使用的是醫療站控制劑量的70%異丙醇棉片，直接大量吸入市售酒精可能刺激黏膜，造成頭痛、暈眩甚至讓噁心更嚴重。