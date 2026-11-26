2026-11-26 12:02 潮健康
戒菸只靠意志力有用嗎？ 3千人研究：加上「金錢獎勵」成功率翻倍
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文章重點整理：
- 重點一：3,259人研究顯示，財務獎勵可使戒菸率翻倍。
- 重點二：6個月持續戒菸率以獎勵組8.8%最高，藥物組僅5.1%
- 重點三：獎勵應搭配諮商與藥物，停獎後仍有復吸風險。
潮健康／外電編譯
戒菸失敗真的是因為意志力不夠嗎？發表於國際權威期刊《JAMA》的一項 3,259 人隨機對照試驗發現，被轉介接受肺癌低劑量電腦斷層（LDCT）的吸菸者，若在戒菸療程中加入最高 600 美元（約合新台幣 1.9 萬元）且經生化驗證的「財務獎勵」，6 個月持續戒菸率達 8.8%，是接受常規照護組（4.3%）的兩倍以上。
免費藥物沒拉開差距！ 「金錢獎勵」讓戒菸率翻倍許多吸菸者多次嘗試戒菸卻以失敗告終，常被歸咎於「決心不足」或「意志力薄弱」。然而，戒菸成癮涉及生理尼古丁依賴與心理行為習慣，單靠硬撐往往事倍功半。
為了評估不同的行為介入策略能否協助高風險吸菸族群成功戒菸，研究團隊在《JAMA》發表了一項大型隨機對照試驗。研究鎖定醫療資源相對較不足、且同時被轉介接受肺癌低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢的 3,259 名現時吸菸者，隨機分成四組進行為期 6 個月的追蹤：
常規照護組：提供標準的衛教諮詢、戒菸勸導與轉介服務。
免費藥物組：免費提供尼古丁替代療法（如貼片、口香糖）或口服戒菸藥物（如 Varenicline、Bupropion）。
財務獎勵組：依據戒菸進度與生化指標驗證結果，提供最高 600 美元的財務獎勵。
複合獎勵組：提供財務獎勵並搭配行動健康輔助工具。
研究最重要的特點在於：主要療效指標並非由受試者「口頭宣稱」戒菸，而是必須通過唾液或尿液等客觀生化指標化驗證實。
追蹤 6 個月後，各組的持續戒菸率分別為：常規照護組4.3%、免費藥物組5.1%、財務獎勵組8.8%、複合獎勵組7.2%。數據顯示，單獨財務獎勵組比常規照護組顯著高出 4.6 個百分點，也比免費藥物組高出 4.1 個百分點；而免費藥物組相較於常規照護組僅微幅增加 0.5 個百分點，在統計學上並未達到顯著差距。
給錢戒菸不是買意志力！ 背後藏「即時回饋」行為經濟學為什麼提供金錢獎勵的效果會顯著優於單純提供免費藥物？研究團隊與行為經濟學專家指出，「給錢戒菸」並非暗示人類只為了金錢利益而改變健康行為，而是完美運用了「即時回饋機制」。吸菸帶來的生理舒暢感與不吸菸引發的戒斷不適，都是在當下立即發生的；相對地，戒菸所帶來的降低肺癌、心血管疾病風險與節省醫療支出等健康好處，往往需要數年甚至數十年後才能體會。
財務獎勵成功將遠在天邊的健康收益，轉化為眼前看得見、摸得著的實體獎勵，且每一次抽血或唾液生化驗證，都成為戒菸歷程中的具體里程碑，大大增強了堅持下去的動力。這項行為設計對於社會經濟資源較匱乏的族群，效益尤為顯著。
成功率翻倍仍不到一成！ 停止獎勵後仍有兩大隱憂儘管財務獎勵使戒菸成功率成長逾一倍，但臨床專家提醒，民眾與政策制定者仍需冷靜看待以下兩大臨床限制與隱憂：
- 整體成功率依然偏低：即便是效果最好的財務獎勵組，6 個月持續戒菸率也僅有 8.8%，意味著超過 91% 的受試者依然未能成功戒菸。這證實了尼古丁成癮屬於慢性復發性疾病，單一短期的介入措施無法一勞永逸。
- 獎勵停止後的復吸風險：該研究僅追蹤 6 個月，當獎勵機制終止後，受試者是否會重新點菸？此外，每增加一名成功戒菸者所需投入的經濟成本，以及若要推行至公共衛生制度時的公平性、個資防護與防弊機制，均需進一步評估。
專家強調，這項試驗支持的是一套「結合生化驗證與嚴謹追蹤的行為獎勵方案」，絕非無差別發放獎金，更不可將未戒菸成功的患者排除在醫療照護之外。
想戒菸別只靠硬撐！ 結合藥物諮商與公費戒菸資源針對有戒菸需求的民眾，專家建議切勿盲目咬牙苦撐。成功戒菸需要生理藥物與心理行為誘因相輔相成：
辨識吸菸觸發點：記錄自己最容易點菸的情境（如起床第一根菸、飯後、飲酒聚會、開車或工作壓力大時），並預先設定替代行為。
尋求專業藥物與諮商：與醫師或藥師討論使用尼古丁替代療法或口服藥物（如 Varenicline、Bupropion）以減緩戒斷症狀，並搭配心理諮商處理情緒連結。
建立個人即時獎勵：可參考研究概念，將每天省下的菸錢存入專用帳戶，購買心儀物品，或與家人約定達到階段性無菸目標時的慶祝活動。
善用台灣公費戒菸資源：台灣民眾可善用衛生福利部國民健康署提供的戒菸門診、戒菸藥局及免費戒菸專線（0800-636363）資源；若正在進行肺癌 LDCT 篩檢，更應將篩檢視為戒菸的關鍵契機，切勿以為「檢查沒事就可以繼續吸菸」（LDCT 僅能尋找早期肺癌，無法抵銷吸菸帶來的心臟病或肺阻塞風險）。
最後，專家鼓勵戒菸者：成癮治療過程中出現反覆或復吸是常態而非人格失敗，切勿將電子煙當成無害過渡，每一次嘗試都是邁向健康的重要一步。
資料來源JAMA 原始研究｜PubMed
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原文出處：戒菸只靠意志力有用嗎？ 3千人研究：加上「金錢獎勵」成功率翻倍
精華 FAQ
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研究比較常規照護、免費戒菸藥物、財務獎勵與複合獎勵4種方式，觀察接受LDCT篩檢的吸菸者在6個月內能否持續戒菸，且以生化指標驗證結果。
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財務獎勵組表現最佳，6個月持續戒菸率為8.8%，高於常規照護組的4.3%與免費藥物組的5.1%，顯示金錢獎勵比單純提供藥物更有效。
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即使獎勵有效，整體成功率仍不高且停獎後可能復吸，因此應結合藥物、諮商與自我獎勵，並善用台灣公費戒菸門診、藥局及專線資源。