2026-11-27 14:02 潮健康
低碳飲食讓肌肉流失？ 研究揭密：「肌肉縫隙脂肪」竟少24.4%
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：8週極低醣飲食使大腿肌間脂肪平均下降24.4%
- 重點二：肌間脂肪減少與握力、膝伸肌力改善呈同向關聯。
- 重點三：研究僅34人且追蹤短，不能證明減脂等於增肌。
潮健康／外電編譯
進行低碳減重時，會不會連肌肉也一起流失？發表於《Obesity》針對 34 名 60 至 75 歲肥胖成人的隨機試驗次級分析發現，經過 8 週極低醣飲食後，受試者大腿「肌間脂肪（卡在肌肉縫隙間的脂肪）」平均下降 24.4%，低脂組僅降 1.0%；且肌間脂肪減少與握力、膝伸肌力改善呈現同向關聯。
低碳飲食讓肌肉流失？ 什麼是肌間脂肪？許多人在減重時，最擔心「脂肪沒減多少，肌肉先掉光」。特別是中高齡族群，若減重伴隨肌肉流失，恐增加肌少症與跌倒風險。
為了解不同飲食策略對肌肉品質的影響，研究團隊針對 34 名 60 至 75 歲肥胖成人進行為期 8 週的隨機對照試驗次級分析。受試者分為兩組：
- 極低醣飲食組：醣類低於每日總熱量的 10%。
- 低脂飲食組：脂肪約占總熱量 25%，醣類約占 55%。
團隊運用磁振造影（MRI）觀察受試者大腿肌肉與「肌間脂肪（IMAT）」，並測量握力、膝伸肌力與前伸能力。肌間脂肪並非皮下脂肪，而是夾雜在肌肉群與肌束間的油脂；堆積過多時，常與胰島素阻抗及行動能力下降高度相關。
八週低碳飲食介入 研究：肌間脂肪下降逾25%經過 8 週飲食介入，MRI 影像呈現顯著差異：
- 肌間脂肪降幅：極低醣組大腿肌間脂肪平均大幅下降 24.4%，低脂組僅微幅下降 1.0%，兩組具顯著差距。
- 肌力測試關聯：分析顯示，肌間脂肪減少最多的受試者，握力、膝伸肌力與前伸測試改善越明顯。校正年齡與性別後，解釋度分別達 0.95、0.88 與 0.75。
雖然數據吸睛，研究團隊強調：「肌間脂肪減少 24.4%，絕不等於長出更多肌肉！」
這項研究僅觀察到肌肉油脂減少與機能改善的「關聯性」，無法證明是脂肪減少直接帶動肌力變強，更不能把握力進步等同於肌肉量增加。此外，該研究為僅 34 人的小樣本次級分析，追蹤僅 8 週，總熱量赤字與活動量皆可能干擾結果，且未解答一年後的復胖率或肌力能否維持。
想減脂又想守住肌力？ 專家曝：不只蛋白質要吃夠若想嘗試低醣飲食，核心原則絕非「把飯麵全刪掉、改吃大量培根或奶油」。想在減脂時守住肌肉與肌力，建議掌握四大原則：
蛋白質均勻分散至三餐：每餐皆攝取足量優質蛋白質（如雞蛋、豆腐、雞胸肉或無糖豆漿）。
保留原型未精製食物：菜單仍應保留蔬菜、豆類、堅果與原型未精製食材。
每週至少2次阻力訓練：搭配每週至少 2 次漸進式阻力訓練（如深蹲、登階或重訓）。
用簡單指標居家觀察：固定時間記錄體重與腰圍，留意「起立或爬樓梯是否變吃力」。若公斤數下降但爬樓梯更喘更無力，代表減重並不成功。
專家補充，家用體脂計無法直接測量「肌間脂肪」，民眾無須被商業宣稱的「肌肉油脂」嚇到；臨床上更在意體重趨勢、腰圍、肌力與日常功能的改善。
慢性病與用藥族群切勿硬試！ 極端低碳飲食四大風險研究團隊與醫師共同警告，極端低醣飲食並不適合所有人。若患有糖尿病、慢性腎臟病、痛風、膽囊疾病，或正在使用胰島素、磺醯脲類或 SGLT2 抑制劑等降血糖藥物者，絕不可自行突然將醣類降到極低，以免引發低血糖、酮酸中毒或脫水風險，切勿因看到「24.4%」就擅自停藥。
若減重過程中出現持續無力、傳統暈眩、心悸或快速掉肌肉等不適，應立即回診或諮詢營養師，切莫將警訊誤認為是「正在燃脂」。
資料來源Obesity 原始研究｜PubMed
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原文出處：低碳飲食讓肌肉流失？ 研究揭密：「肌肉縫隙脂肪」竟少24.4%
精華 FAQ
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研究顯示，受試者在8週極低醣飲食後，大腿肌間脂肪平均下降24.4%，而低脂組僅下降1.0%，兩組差異明顯，顯示低碳策略可能更有助於減少肌肉縫隙脂肪。
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不一定。研究團隊強調，肌間脂肪下降不等於長出更多肌肉，只能說脂肪減少與肌力改善有關聯，無法證明是因果關係，也不能把握力進步直接解讀為肌肉量增加。
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糖尿病、慢性腎臟病、痛風、膽囊疾病患者，以及使用胰島素、磺醯脲類或SGLT2抑制劑者，都不應自行突然大幅降醣，以免發生低血糖、酮酸中毒或脫水等風險。