2026-11-28 11:02 潮健康
打疫苗特別容易發燒？ 研究：關鍵藏在「接種前的腸道菌」
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：研究發現接種前腸道低度發炎者較易發燒。
- 重點二：含鞭毛菌株與鞭毛蛋白可能放大疫苗反應。
- 重點三：益生菌無法直接預防發燒，仍應維持作息。
潮健康／外電編譯
同樣接種 mRNA 疫苗，為什麼有人只有輕微手臂痠痛，有人卻高燒一整晚？發表於權威期刊《Science》的一項研究追蹤 171 名健康成人發現，接種疫苗前腸道若處於低度發炎狀態，且含有較多具鞭毛的特定菌株（如Lachnospiraceae 菌）與鞭毛蛋白表現，受試者在接種後發燒的機率顯著較高。儘管人類腸道類器官和小鼠實驗支持這項機制，但研究團隊與專家強調，這項發現目前尚無法直接轉化為益生菌處方或預防發燒的捷徑。
發燒前腸道已在低度發炎？「鞭毛蛋白」訊號成關鍵隨著 mRNA 疫苗在全球普及，民眾對於疫苗引發的全身性副作用（如發燒、疲倦、畏寒）早已不陌生。然而，在相同的年齡與健康條件下，為何每個人對疫苗的發炎反應強度會出現如此巨大的個人差異？
為解答這個謎團，研究團隊於《Science》發表了一項跨領域研究，招募了 171 名健康成年受試者，在接種 mRNA 疫苗的前後，詳細採集並分析其糞便腸道菌相、血液發炎指標以及餐後症狀紀錄。
數據分析發現，較容易在接種後出現發燒反應的人，在「接種前」的腸道環境中，就已表現出較高的低度發炎訊號！具體而言，這些受試者的腸道內含有較多帶有鞭毛的菌株——特別是「毛螺菌科（Lachnospiraceae）」——且體內鞭毛蛋白（Flagellin）的表現量顯著偏高。
類器官與小鼠實驗補齊因果鏈 接種前體內腸道菌起關鍵作用鞭毛蛋白是許多微生物用以移動的結構蛋白，同時也是人體先天免疫系統中模式識別受體（如 TLR5）高度敏感的標的。當接種者體內的腸道菌相持續釋放鞭毛蛋白訊號時，就如同在疫苗正式進入人體之前，提前把整個身體的發炎反應起跑線偷偷往前推了一大截，導致疫苗導入後更輕易地觸發全身性發燒。
為了進一步驗證這項觀察性數據是否具備因果關係，研究團隊進行了深度的跨物種實驗：
類腸道類器官實驗：將高發燒組與低發燒組受試者的糞便菌相，分別植入人類腸道類器官中，發現高發燒組的菌相確實誘發了更強烈的細胞發炎反應。
無菌小鼠實驗：將菌相移植至無菌小鼠體內後，小鼠在接種疫苗後的免疫與發炎反應表現出相同的強弱差異。
機制阻斷驗證：當研究人員透過基因或藥物手段阻斷鞭毛蛋白的相關感知通道後，兩組之間的發炎反應差異便顯著減弱。
這一連串實驗為「腸道菌相調控疫苗副作用」補齊了極為關鍵且完整的生理機制線索。
接種前服用益生菌 能夠預防發燒嗎？雖然機制在實驗室中被逐漸揭開，但研究團隊與臨床專家警告：「這項發現絕對不能直接解讀為『接種疫苗前吃益生菌或改吃高纖就能防止發燒』！」
專家指出，人類的腸道菌相受到日常飲食、睡眠、生活壓力、過往感染史以及個人基因等多重複雜因素長期塑造，絕非短時間內補充幾顆益生菌就能輕易改變。
更重要的是，若民眾在接種前夕嘗試採取「暴飲暴食高纖食物」、「大量吞服特定益生菌」甚至「擅自服用抗生素」等極端做法，不僅無法精準控制疫苗反應，反而極易引發急性腸胃炎、嚴重腹瀉、腸道菌相紊亂乃至產生抗藥性菌株，得不償失。
商業化的糞便檢測目前亦無法替個人精準預告打疫苗是否會發燒。民眾切勿為了一次疫苗接種而盲目進行清腸、糞菌移植或擅自停用常規藥物。
發高燒不等於保護力強！ 接種疫苗前必知6大警訊針對即將接種疫苗的民眾，專家建議應回歸最實用且具實證效益的基礎照護：
- 合理的接種前準備：維持充足睡眠、補充足量水分、安排接種隔天較具彈性的工作與休息時間。除非醫療人員另有指示，否則不建議在發燒前「預先大量服用退燒藥」。
- 破解發燒與保護力迷思：發燒是身體啟動免疫反應的過程之一，但「發燒燒得高，不等於產生的抗體保護力一定更強」；同樣地，接種後完全沒有發燒或發炎反應，也不代表疫苗無效。
- 密切觀察6大危險徵兆：若接種後出現以下警訊，應立即就醫評估：
持續高燒不退（超過 48 小時）。
意識狀態改變或精神極度沉鬱。
呼吸困難、胸痛或心悸。
嚴重過敏反應（如呼吸道水腫、全身蕁麻疹）。
劇烈嘔吐或無法進水。
局部位點症狀快速惡化。
這項研究提醒醫療界，評估疫苗副作用時不能僅盯著血液中的免疫細胞，腸道微生態與日常飲食背景同樣扮演著重要角色。未來若能在不同種族與多種疫苗中重複驗證，或許有機會發展出預防副作用的輔助方案；但在臨床指引更新之前，保持良好作息依然是面對疫苗的最佳策略。
資料來源Science 原始研究｜PubMed
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原文出處：打疫苗特別容易發燒？ 研究：關鍵藏在「接種前的腸道菌」
精華 FAQ
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研究發現，關鍵可能不在接種當下，而是接種前腸道已處於低度發炎狀態，且含有較多具鞭毛的菌株與鞭毛蛋白，因而讓免疫反應更容易被放大。
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研究先分析171名健康成人的糞便、血液與症狀紀錄，再做腸道類器官與無菌小鼠實驗，並以基因或藥物阻斷鞭毛蛋白感知路徑，確認其具備因果線索。
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不能直接這樣推論。專家提醒腸道菌相受飲食、睡眠、壓力與基因等多重因素影響，短期補充益生菌或極端改變飲食，不一定有效，還可能造成腸胃不適或菌相失衡。