如果能刪掉最痛的回憶，你願意嗎？神經科學家揭大腦記憶驚人祕密

2026-11-10 10:31 女子漾／編輯金柔葳
圖片來源：天下文化
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如果有一天，能像刪除手機照片一樣，把失戀、背叛或人生中最痛苦的回憶一鍵清空，你願意嗎？那些明明已經過去很久，卻總在深夜突然浮現的傷心往事，究竟為什麼忘不掉？隨著神經科學不斷進步，科學家開始探索記憶如何形成、被喚醒，甚至是否有機會被改變。神經科學家史蒂夫．拉米瑞茲在《記憶操控》一書中，揭開大腦儲存記憶的神祕機制，也拋出令人深思的問題：如果真的能刪除痛苦，我們是否也會失去一部分的自己？

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第一部　記憶如何改變？

5 內在解毒劑

我們會看到，包括焦慮、憂鬱，和創傷後壓力症候群等精神障礙背後的原因，結合了先天遺傳傾向和環境風險因子。我們的神經迴路有時會無法預料的冒出火花與雷電，就像一個無法控制的風暴，強烈的旋風足以在我們腦中的地景上留下永久的刻痕。要了解這些痕跡，我們可以研究和擁抱不同的人在神經上的差異；我們的社會將因此更具同理心，心理健康的概念也能轉化為對人類多樣性的讚美歌。我就是獨特的我，你就是全世界唯一的你，我們的人性將我們緊緊聯繫在一起。

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精神障礙將不會定義一個人，也無法竊奪我們的人性；相反的，它可細緻描繪並強調出每顆腦所存在的巨大差異，同時讓每個人更切身了解自己的個體性。但它也不是選擇。若說人可以透過思考消除精神障礙，就像在說運動員可以透過思考來消除骨折一樣。兩者都發生在生理層次，都需要生理上的了解，也都需要以生理方式來處理。

目前為止，我們對記憶操控的追尋，已帶領我們從開啟與關閉記憶進展到製造偽記憶，再到恢復那些原以為已經失去的記憶。現在我想知道，這些神經科學上的勝利，可以如何用來增進生物的健康。記憶操控是精神治療工具箱裡令人振奮的一環，這類臨床應用技術包括非侵入式的策略，如認知行為治療與臨床處方藥物，較為侵入式的策略則包括以電流和雷射直接刺激腦部。

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今天，神經科學家正透過以腦為中心的視角，重新定義何謂心理健康障礙。儘管有時會讓人想起某些來自好萊塢故事的陰暗面，但記憶操控確實可以從生物學角度來提升我們的福祉。在我和旭合作的最後一個計畫裡，我們欣然面對這個前景。我們人為的啟動正向記憶做為某種解毒劑，足以治療小鼠身上與焦慮和憂鬱相連的症狀，令人稱奇。如果記憶不只是認知的一個面向，而是可以使人恢復健康的工具，那麼腦的新治療法會是什麼模樣？

我在研究所的最後一年，常常想起我媽在那次晨間通勤路上的恐慌發作。焦慮使人心神混亂，不管我們如何努力要它停止，甚至是哀求它停止，它仍在那裡，使人無能為力。我準備運用記憶操控工具來對付精神障礙，測試人為操控記憶能否使心智恢復秩序。我在研究所的最後一個計畫，正是嘗試透過人為啟動正向記憶，來壓抑與焦慮和憂鬱有關的症狀。

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這是我最為個人的科學努力，是我與母親一起戰鬥、感謝她做為我的超級英雄最直接的方法。如果我的研究能啟發新的治療策略，對於緩解這些症狀有所作用，那麼我和旭的研究便有了更深刻、對我自己也更具意義的目的。

在歷史上，精神障礙大多被視為靈魂、心智或身體的疾病，而不一定是腦的病變。治療方式很多，效果不一，例如在古代的美索不達米亞，人們會透過驅邪儀式驅趕造成憂鬱的魔鬼；在希臘羅馬時代，則是透過放血來平衡體液；19世紀時，會讓人旋轉、引發暈眩並提升體內循環；到了20世紀，則是透過腦葉切除術來「治癒」一個人。

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精神障礙的原因和定義同樣神祕。佛洛伊德（Sigmund Freud）認為精神障礙根源於意識和潛意識的不平衡。德國精神病學家克雷佩林（Emil Kraepelin）是許多人眼中的精神病學之父，他發展出一套影響深遠的分類系統，將各種症狀常見的行為模式編纂成一份清單。他率先將多種症狀，諸如缺乏睡眠、幻覺、情緒快速轉變等，當作精神障礙的診斷條件。

今天的精神障礙診斷聖經，也就是簡稱為DSM 的《精神疾病診斷與統計手冊》（Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders），所依據的正是克雷佩林把多種症狀組合在一起的方法。與某種精神障礙相關的多項症狀，於是成了共有一個獨立名稱的集體表現。

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從1949 到1958 年間，意外的巧合帶來了重大發現。那時治療精神障礙的方法，把目標放在直接改變腦中的化學平衡。本來在手術前幫助病人鎮靜的藥物，因為具有安定、抗精神病的效果而得到採用。原本用於結核病的藥物，意外被發現能夠改善病患心情。

高劑量胰島素和休克療法也被用來治療精神病。就好像本來用於治療身體的各種方法，都在無意間能夠對心智發揮作用。短短十年之內，腦已不再是黑盒子，而是認知與行為病症發生的關鍵位置。這是一場真正的革命，心理學總算與生物學相會，兩者攜手，共同促成了神經科學。

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我和旭在最新的計畫中，也採取了以腦為中心的類似途徑。如果直接探入腦中，以治療的角度修復神經和行為之間的平衡，是否可以人為操控囓齒動物的記憶本身？

幸運的是，以人類為對象的科學研究已經存在。一天上午，旭指出一篇很有影響力的文章，作者是心理學家弗瑞得瑞克森（Barbara Fredrickson）和她的同事，標題為〈正向情緒的抵消效應〉，意思是負向情緒對腦和身體所造成的心 理影響，可透過正向情緒幫助復原。

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這種抵消假說認為，正向情緒的作用不只在於讓人感覺良好，還能幫助我們在早上起床、追求快樂、改變我們對自我及他人的看法，以及互動方式，並可抵消或至少調節負向情緒。當人類受試者感到壓力，然後觀看能引發滿足和驚奇的影片時，身體會以有益的方式回彈，例如因壓力而引發上升的心血管活動，再度回復到基線的速度，會比觀看中性或悲傷的影片更快。

令人振奮的是，這顯示正向感覺和我們的生理反應之間有著非常具體的連結。

圖片來源：天下文化
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本文摘自：《記憶操控：從神經科學最新研究，到創傷、復原與自我認同》， 史蒂夫．拉米瑞茲 著，姚若潔 譯，天下文化出版。

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陳淑芳、楊貴媚獲得掌聲，許琡婷卻陷入爭議：同樣站上頒獎台，差別究竟在哪裡？

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2026-10-29 16:31 郭玉如

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：陳淑芳與楊貴媚超時致詞，卻因內容真誠而獲掌聲。
  • 重點二：許琡婷超出90秒規定近3分鐘，且在提醒後仍繼續發言。
  • 重點三：文章認為評價得獎感言，需同看內容、場合與對他人尊重。

金鐘獎規定致詞90秒，許琡婷最後講了4分23秒，超過原定時間將近三分鐘。有人批評她沒有尊重典禮流程，也有人認為，一個努力多年才終於獲獎的人，應該得到多一點表達的空間。

​但有趣的是，當我們談起陳淑芳在金馬獎上的得獎感言，或楊貴媚在金鐘獎上向幕前幕後工作人員致謝的片段，許多人記住的卻是感動與掌聲。同樣站在頒獎台上，為什麼有人超時引來批評，有人卻讓觀眾願意繼續聽下去？難道真的是網友有雙重標準？

​我想，這個問題值得好好談談。因為我們表面上在評論一段得獎感言，背後在意的，可能是每個人對努力、規則與尊重的不同理解。

陳淑芳：入行63年，終於等到金馬獎

​時間倒回2020年，第57屆金馬獎。當時被稱為「國民阿嬤」的陳淑芳，憑著《親愛的房客》拿下最佳女配角，又以《孤味》獲得最佳女主角，成為同屆金馬獎雙料影后。入行63年，她終於獲得金馬獎的肯定。

​她在台上分享自己的演戲歷程，說自己是演員，不是明星，即使只有一句台詞，也願意演。等了這麼多年才拿到金馬獎，她還帶著笑意問，難道不能再拿一匹嗎？這些話之所以讓人印象深刻，與她走過的演藝歲月有關。

​63年，她演過無數角色，直到那一年，才一次拿下兩座金馬獎。她沒有把自己說成多麼了不起的人，只是談著自己對演戲的熱愛，以及終於得到肯定的喜悅。觀眾聽見這些話，或許也會想起自己的人生。有些努力需要很長的時間才能得到回應，有些人明明已經付出多年，仍然在等待一個被看見的機會。

​她的得獎感言，讓我們有機會思考：當一個人終於站上期待已久的舞台，什麼樣的表達，會讓別人願意聽下去？

楊貴媚：當一個人站在台上，還看得見其他人

​再看2026年的金鐘獎。楊貴媚憑《我們與惡的距離 II》拿下戲劇節目女主角獎，第三度奪得金鐘視后。

​她在台上感謝評審、製作人、導演和合作演員，也惦記著副導、化妝師、地方工作人員，以及一路支持劇組的人。她還特別向其他入圍的女演員表達敬意，說能夠和她們坐在一起，是自己的榮幸。

​她的致詞同樣超時，卻有媒體報導，網友稱讚她的致詞「根本是教科書等級」。這段致詞值得細看之處，在於她的感謝名單裡，有許多平常不會出現在鏡頭中央的人。一部戲能夠完成，演員的表現固然重要，導演、劇組與幕後工作人員的付出也不可少。

​當一個人站在台上接受掌聲，仍然記得那些沒有站在聚光燈下的人，觀眾可能感受到的，就不只是她獲獎的喜悅，還有她對這份工作的珍惜。​當然，媒體報導中的正面評價，不代表每一位觀眾都沒有意見。但這個案例至少提醒我們，致詞時間長短與觀眾感受之間，未必存在簡單的因果關係。

許琡婷：超過90秒之後，爭議才真正開始

​回到許琡婷。2026年金鐘獎節目類頒獎典禮上，她憑《下半場練習生》獲得紀實節目主持人獎。她在台上分享自己十多年來不斷提案、撰寫企畫，始終沒有放棄的歷程，也逐一致謝家人。​原定90秒的致詞，最後長達4分23秒。​這個時間落差，讓她的得獎感言引發討論。爭議的焦點，落在個人的感動與共同遵守的規則之間。

​許琡婷的致詞之所以引發爭議，關鍵不只在於她講了4分23秒，而是現場已經出現超時提醒時，她仍然選擇繼續說下去。面對提醒，她表示：「我知道已經超時，我快講完了。」接著，她繼續向身邊親友致謝，從父母、女兒，到大哥、大姊、大嫂、姊夫，一一唱名，直到完成致詞。

​對她而言，這可能是等待多年後，終於有機會向重要的人表達感謝；但對部分觀眾來說，當主辦單位已經提醒超時，其他得獎者與工作人員仍得配合典禮流程，她卻選擇把想說的話全部說完，問題便不再只是致詞太長，而是她如何看待這個共同使用的舞台。

​想感謝家人，是得獎者的心情；能不能在適當的時候結束致詞，則是對現場其他人的考量。 網友的批評，可能正是因為他們看見了這兩件事之間的落差：她希望大家聽完自己的感謝，卻沒有及時把現場已經發出的提醒放進考量。

真正有影響力的表達，不能只顧著把話說完

​一個人能不能把話說完，和別人願不願意聽他說完，是兩回事。我們都希望自己的努力被看見，希望別人理解自己的委屈，也希望在重要時刻，能夠好好說出心裡的話。但站在另一邊的人，也有自己的時間、需求與立場。

​當我們只顧著把心裡的話全部說完，卻沒有察覺現場的情況，原本想傳遞的感動，就可能被另一個問題蓋過去。在我看來，好的表達能力，除了能清楚說出自己的想法，也包括判斷場合、理解聽眾，以及知道什麼時候該結束，這也是社群書寫值得思考的地方。

​寫文章時，我們總希望讀者願意多看幾段，願意理解自己的觀點。但讀者沒有義務讀完每一篇文章，就像現場觀眾也沒有義務無限延長等待時間。如何讓別人願意聽、聽得進去，甚至在離開之後還記得自己說過的話，本身就是表達者需要思考的課題。

同樣是超時，我們究竟用什麼標準評價一個人？

​把這三個案例放在一起，我認為至少有幾個問題值得思考。

​第一，致詞內容除了表達個人的喜悅，有沒有讓觀眾看見一段值得分享的生命經驗，或一群人的共同付出？

​第二，當時間超過限制，表達者有沒有顧及典禮流程，以及其他得獎者與工作人員的處境？

​第三，觀眾能不能從致詞中，看見自己熟悉的努力、挫折、等待與感謝？

​這些因素都可能影響觀眾的感受，但不能只憑幾個案例，就認定所有人的評價都遵循同一套邏輯。陳淑芳的金馬獎、楊貴媚的金鐘獎，以及許琡婷的致詞，發生在不同情境，媒體報導與網路反應也不能直接畫上等號。

​然而，有一個問題仍然值得我們問自己。如果今天超時的是自己喜歡的人，我們會不會說那是真情流露？如果換成自己不喜歡的人，我們會不會立刻認為那是不尊重？人們對不同人物的評價，確實可能受到好感與既有印象影響。

​在這件事情中，我更在意的是，我們能不能在欣賞一個人的努力時，仍然保有自己的判斷；也能在指出一個人的問題時，不急著否定他過去所有的付出。時間可以精確計算，尊重卻需要從具體行為裡判斷。

​一段得獎感言能不能打動人，與說話者如何對待現場的其他人，都值得放在一起討論。想問問大家，如果得獎感言超過原定時間，你最在意的是什麼？

​是有沒有遵守時間規定、內容是否真誠動人，還是有沒有顧及其他得獎者與現場工作人員？又或者，你認為這三件事本來就不能分開看？我很好奇，在你心中，一段值得聽下去的得獎感言，究竟應該具備什麼條件？

精華 FAQ

  • 因為她入行63年才獲肯定，致詞談的是長年演戲的熱愛與等待，被視為真誠分享生命歷程，而不是單純自我表現，所以容易讓觀眾共鳴並記住。

  • 她除了感謝自己，也照顧到評審、製作團隊、幕後人員與其他入圍者，讓觀眾感受到她看見整個劇組的付出，因此超時未必被視為失禮。

  • 爭議不只在她講了4分23秒，而是在已被提醒超時後仍繼續致詞，讓部分觀眾認為她忽略了典禮流程與其他得獎者、工作人員的時間與處境。

郭玉如

郭玉如

我是： 技高國文教師｜內容創作者｜一寶媽 ​ 擅長： 聲音表達、影響力寫作、閱讀推廣 ​ 創作： 《字裡藏心》、《字裡吟遊》Podcast / YT ​ ✨ 讓文化走入生活，讓教育擁有溫度

#金鐘獎 #金馬獎 #楊貴媚 #表達力 #2026金鐘獎

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「薑罰」到底是什麼？一名女學生的遭遇，讓網友看完集體怒了

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2026-11-04 18:19 女子漾／編輯周意軒
圖片來源：AI
圖片來源：AI

一篇原本只是詢問孩子管教方式的匿名貼文，竟意外揭開令人不寒而慄的「薑罰」爭議！近日，一名母親在臉書社團匿名發文，透露丈夫因女兒成績不理想、經常請假及課業問題，對孩子採取嚴厲體罰，甚至提及一種名為「薑罰」的懲罰方式。原本只是希望尋求其他家長的建議，沒想到貼文曝光後，卻讓大批網友震驚不已，直呼這早已不是普通管教，而是可能涉及兒少性虐待的嚴重事件。

母親透露，女兒哭訴時聲音甚至有些顫抖，讓她十分心疼。但由於自己平時較少參與孩子的日常管教，她也擔心直接與丈夫討論會引發夫妻爭執，因此決定先上網詢問其他家長的意見。沒想到，這篇求助文隨後引發的討論，遠遠超出她原本預期。

「薑罰」究竟是什麼？網友揭露恐怖含義：恐涉及性虐待

事件之所以迅速引發關注，關鍵就在於「薑罰」這兩個字。

不少網友起初對這個名詞感到陌生，甚至以為只是某種傳統體罰方式。然而，隨著相關討論逐漸增加，有網友指出，所謂「薑罰」通常是指利用生薑對人體私密部位的黏膜組織施加強烈刺激，部分描述甚至涉及侵入性行為。由於生薑中的刺激性成分可能造成黏膜灼熱、刺痛與組織損傷，若將這類方式強加於未成年人身上，不僅可能造成身體傷害，更可能涉及嚴重的性暴力與兒少虐待問題。

圖片來源：AI
圖片來源：AI

也因此，許多網友認為，這起事件的重點早已不是孩子成績好不好、是否頂嘴，而是父親究竟對女兒做了什麼。不過，目前相關情節主要來自匿名貼文及網路轉述，尚無公開調查結果能證實事件中「薑罰」的具體實施方式。

原始貼文突然刪除！女孩現在安全嗎？成網友最大擔憂

就在事件引發大量關注後，原始匿名貼文傳出已遭刪除。有網友試圖聯繫發文者，希望提供協助，然而社團管理員表示，原始貼文已被刪除，後台也無法再取得相關資料。這個發展讓不少關注事件的網友更加擔憂。因為比起網路上的爭論，大家更想知道的是：那名曾經哭著向母親求救的女孩，如今是否已經獲得妥善保護？目前尚未有足夠公開資訊可以確認女孩的安全狀況，也無法確定是否已有相關單位介入調查。事件真相仍有待釐清，但若涉及未成年人遭受侵入性傷害，已不能僅以家庭內部的管教爭議看待。

圖片來源：AI
圖片來源：AI

圖片來源：截取粉專
圖片來源：截取粉專

從「薑罰」爭議看兒少保護：孩子求救時，大人該做什麼？

在台灣，若發現兒少疑似遭受虐待，可以撥打113保護專線通報；若有立即危險，則應撥打110尋求警方協助。

「薑罰」事件的真相仍待調查，但有一件事值得所有家長思考：孩子犯錯可以教育，卻不應該用傷害來換取服從。而那名曾經哭著求救的女孩，是否已經得到保護，或許才是這起事件最需要被持續關注的問題。

圖片來源：AI
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#體罰 #教育 #性侵 #家暴 #未成年

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2026-11-01 20:58 Belinda的玩美甜蜜窩

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：作者觀察到同學A常遲到，卻總是從容優雅、不慌不忙。
  • 重點二：她因此聯想到，遲到者可能是接受事實後，轉而掌控心態。
  • 重點三：文章引用GoogleAI說明B型人格時間感較慢，並非對時間不敏感。

#從容優雅

某娃的小學同學A

現在國中依舊同校 

應該是個遲到大王

明明七點半要到校

但偶爾在我出門上班

快八點時巧遇那孩子

態度永遠從容不慌張

就像當時才七點出頭

搞得我都有點錯亂~

不是早就目送某娃出門

還覺得她老壓線不開心耶

那天又看到同學A

依舊從容優雅~

突然好奇這孩子的心態

莫非是因遲到已是事實

改變不了乾脆轉變心態

像是主動拿回掌控權

欣然接受也大方承擔

為此特地問了GoogleAI

其中一個答案挺促咪的~

說這是典型的B型人格

相較於時間觀念強且易焦慮的A型人格

B型人格的時間體感較慢

甚至有研究顯示~

A型人格主觀感受的1分鐘可能只有58秒

B型人格感受的1分鐘則長達67秒

他們對時間的流逝不太敏感~~><

((這段純粹因感覺有趣才分享~))

頻率不要太高的話

遲到依然從容這心態

或許對易焦慮者來說值得參考囉~!!

精華 FAQ

  • 作者形容同學A即使接近上課時間才現身，態度仍然很從容優雅，完全沒有慌張感，讓人感覺她似乎對遲到這件事早已習以為常。

  • 因為作者好奇同學A面對遲到時為何能如此鎮定，便猜想她可能是把遲到視為既定事實，轉而調整心態，像是主動拿回掌控權。

  • 文章提到GoogleAI認為B型人格的時間體感較慢，對時間流逝不太敏感；甚至舉例說A型人格主觀1分鐘約58秒，B型人格則可能感受成67秒。

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#時間

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黃仁勳風波揭美人計最深陷阱！讓人失去戒心的不是美貌，是有人剛好懂你的寂寞

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2026-11-09 16:07 Erica Hsu
輝達執行長黃仁勳捲入與共諜婚外情引發爭議。法新社
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連全球AI產業的領軍人物，都可能因為感情風波，讓外界開始討論古老的美人計？

看到輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（Jensen Huang）的新聞，我突然覺得，人類真的很有趣。

我們已經能讓機器模仿人類思考，卻始終無法保證自己在感情裡保持清醒。

11月8日，黃仁勳公開承認對妻子不忠，向家人及公司同仁道歉。

根據美國媒體報導，美國情報官員懷疑黃樂（Alice Huang）涉及中國情報活動，並關注她與黃仁勳的關係。輝達董事會已啟動獨立調查，相關指控仍待釐清。

但這件事讓我想到一個問題。

美人計真正厲害的地方，真的是美貌嗎？

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美貌讓人心動，情緒價值讓人放下戒心

有些人在工作上非常精明，談判時寸步不讓，幾千萬、幾億元的生意都能冷靜判斷。

可是遇到一個懂得稱讚自己、願意聽自己說話，又特別關心自己的人，判斷力卻可能完全不同。

尤其當對方提供的，剛好是自己在生活裡長期渴望的東西。

「她真的懂我。」

「跟她在一起，我不用一直扮演那個很厲害的人。」

「全世界都在要求我，只有她關心我累不累。」

這些是可能出現的心理感受，並非新聞當事人的真實對白。

畢竟，被欣賞、被理解、被需要，對很多人來說都很重要。

美貌可能讓人多看一眼，情緒價值卻可能讓人捨不得離開。

當愛情變成取得信任的工具

冷戰時期，東德曾派出男性「羅密歐間諜」（Romeo Spies），利用戀愛關係取得情報。

美國中央情報局（CIA）記載，一名女性與間諜交往12年，交出數千份機密文件，直到真相曝光，仍想知道對方究竟有沒有愛過自己。

想到這裡，真的有點感慨。

你以為轉角遇到愛，卻不知道那個轉角，早就有人在等你。

為什麼聰明人，也可能看錯人？

我們常以為，學歷高、事業成功、見過世面的人，應該更懂得判斷風險。

可是，一個人在工作上精明果斷，面對感情時，未必能隨時保持理性。

當你開始喜歡一個人，可能會不自覺地提高對他的信任。

原本覺得奇怪的地方，開始替他找理由。

原本不願意答應的要求，也開始考慮。

甚至當朋友提出質疑，你還可能覺得，是朋友不了解你們之間的感情。

「他只是關心我。」

「他跟其他人不一樣。」

「我們是真心相愛的。」

而且，越是投入感情，要承認自己可能看錯人，就越困難。

當一個人太想相信某段關係，反而可能忽略其中的問題。

因為那等於要面對一個讓人難以接受的問題：

我付出的那些真心，對方究竟有幾分是真？

當信任成為情感詐騙的工具

以前在精神科工作，我越來越覺得，人對親密關係的需求真的不能小看。

這也讓我想到現在的網路交友詐騙。

有些人平常很謹慎，甚至知道網路詐騙的手法。

可是當對方每天早安晚安、噓寒問暖，陪你聊天好幾個月，甚至開始規劃兩個人的未來。

那份信任，可能早就在每天的互動中慢慢建立。

等到對方提出借錢、投資，或要求提供私人資料，你面對的已經是自己認定值得信任的人。

旁人可能會說：

「這麼簡單的騙局也會相信？」

可是，旁觀者只看見最後那筆錢，卻沒看見前面累積了多少感情。

更讓人難過的是，有些人失去金錢以後，還得面對另一種打擊。

原來那些關心、陪伴，甚至對未來的承諾，都可能只是為了取得自己的信任。

當然，提供情緒價值本身沒有問題。

真正值得警覺的，是當有人刻意利用你的情感需求，讓你逐漸接受原本不願意答應的要求。

人類發明了AI，卻還沒學會辨識所有感情陷阱

現在的AI可以分析大量資料、協助辨識詐騙，甚至偵測可疑交易。

可是，當一個人真的喜歡上另一個人，就算旁人提出警告，他也未必願意接受。

因為承認對方可能有問題，也意味著必須面對自己的失望。

美人計可能利用慾望、虛榮、孤獨，也可能利用人希望被愛、被理解的需求。

男人可能遇到，女人也可能。

企業高層可能遇到，普通人同樣可能。

冷戰時期的羅密歐間諜，以及今天層出不窮的情感詐騙，都讓我們看見，當感情成為取得信任的工具，即使再謹慎的人，也可能因此付出代價。

想想還真有點諷刺。

短短兩百多年，人類的科技已經進步到能讓機器模仿人類思考。

可是幾千年前就有的美人計，到了今天竟然還有市場。

人類發明了人工智慧，卻始終沒辦法替自己安裝一套感情防火牆。

當你以為自己終於遇見了一個懂你的人，你還會想去懷疑他嗎？

#黃仁勳

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曾以為黃仁勳是愛情最美的模樣！如今婚外情風波爆發，才懂我們看到的只是人設

曾以為黃仁勳是愛情最美的模樣！如今婚外情風波爆發，才懂我們看到的只是人設

2026-11-09 09:00 失敗要趁早-張念慈
黃樂（左）曾被目擊與黃仁勳在派對同桌，過去輝達僅說兩人的互動「正常」。圖／取自NetThunder領英
黃樂（左）曾被目擊與黃仁勳在派對同桌，過去輝達僅說兩人的互動「正常」。圖／取自NetThunder領英

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：黃仁勳坦承婚外情，向妻兒與員工致歉。
  • 重點二：事件牽涉外國情報疑慮與AI晶片出口管制。
  • 重點三：外界反思過度相信名人形象與完美人設。

​「我對妻子不忠。我的行為傷害了她和我們的孩子。」63歲輝達執行長黃仁勳，坦承與涉嫌替中國從事情報工作的女子婚外情

真的沒想到，今天一早竟然看到黃仁勳坦承婚外情的新聞！

​先前輝達強調雙方只是正常商務往來，如今黃仁勳卻在致員工的信中坦言，自己的行為沒有任何藉口，深感抱歉，願意承擔全部責任。輝達董事會也宣布成立獨立委員會，聘請外部律師調查黃仁勳是否成為外國情報機構鎖定的目標。這起事件不只涉及婚外情，還牽扯美國AI晶片出口管制、情報安全，甚至美中科技競爭。

最令我感慨的是，黃仁勳一直是我非常欣賞的企業家。不只是因為他帶領輝達迎接AI浪潮，更因為他幽默、親民，還有一段令人羨慕的愛情故事。17歲愛上初戀女友，說妻子是自己唯一交往過的女人，被網友封「純愛戰士」、「寵妻魔人」，他隨身不離的招牌皮衣是妻子親手挑的。沒想到，如今竟然是他親口承認，背叛了陪伴自己大半輩子的妻子。

17歲愛上妻子，曾被視為科技界的深情好男人

​黃仁勳和妻子的愛情故事，一直是大家津津樂道的話題。兩人在美國奧勒岡州立大學相識。當時黃仁勳17歲，Lori19歲。電機工程課程有250名學生，只有3名女生。為了追求Lori，他主動邀請她每週一起寫功課，還保證能幫她拿到好成績。兩人就這樣從同學成為戀人。

​交往5年後，黃仁勳向Lori求婚。他甚至曾向妻子許下承諾，30歲以前一定要當上執行長。1993年，30歲的他共同創辦輝達，真的實現了年少時的承諾。過去黃仁勳來台灣，媒體也經常拍到夫妻牽手逛街、一起吃美食的畫面。連他身上那件全世界都認得的招牌黑色皮衣，也曾透露是妻子幫忙挑選的。

從學生時代的初戀，到成為全球最成功的科技企業家之一，Lori一直是他公開人生故事中非常重要的角色。這樣的愛情故事，怎麼能不讓人羨慕？

先前強調只是商務往來，如今卻承認婚外情

​這起風波，其實從10月底就開始延燒。美國情報官員懷疑，中國籍女子黃樂可能受到中國國家安全部吸收，接近黃仁勳蒐集與先進AI晶片有關的資訊，甚至試圖影響美國對中國的晶片出口政策。

黃樂曾任職新加坡資料中心公司Megaspeed International，該公司也是輝達的客戶之一。面對媒體質疑，輝達先前強調，黃仁勳每年都會與數千名客戶和企業主管接觸，與黃樂的往來屬於正常商務互動。

​直到11月8日，事情出現重大轉折。黃仁勳在致員工的信中，親口承認對妻子不忠，並表示家人多年來給予他愛與支持，自己卻辜負了他們。他坦承傷害了妻子與孩子，也破壞了家人共同建立的生活，希望未來能重新贏得他們的信任。對於國安疑慮，他表示將全力配合調查。

​如今，美國國會也已介入，要求黃仁勳於11月18日進行閉門簡報，說明與黃樂的往來及輝達的資訊安全措施。這起事件，從原本的私生活風波，擴大成企業治理、國安與科技產業的重要議題。

我們是不是太容易相信一個人的外在形象？

​看到這則新聞，我其實有很深的感觸。過去幾年，黃仁勳在台灣幾乎被捧上神壇。他穿著皮衣發表演講，大家為他歡呼。他走進夜市，吃什麼、買什麼，都能成為新聞。他分享與妻子從學生時代相識相戀的故事，讓無數人羨慕他不只事業成功，還有一段令人稱羨的婚姻。

​可是，我們真的了解他嗎？我們看到的，終究只是他在公開場合展現的樣子，是媒體拍攝的畫面，是他在訪談中願意分享的故事。至於夫妻私底下如何相處，婚姻裡經歷過什麼，我們根本無從得知。我想，這也是這起事件最值得反思的地方。

當我們欣賞一個人的成就，很容易連帶相信，他在其他方面一定也同樣優秀。我們看到一段令人羨慕的愛情故事，也很容易以為，他們一定過得很幸福。可是，我們畢竟不是當事人。一個人在事業上的成功，不代表他在感情裡不會犯錯；一個人公開表現得多麼深情，也不代表我們真正了解他的婚姻。

黃仁勳對AI產業的貢獻，不會因為這次婚外情就憑空消失。但同樣地，他在事業上的成功，也不能成為替婚姻背叛開脫的理由。我們可以欣賞一個人的才華，卻不必把他當成完美的人。

希望黃仁勳不只向全世界道歉，更能好好彌補妻兒

​在這起風波裡，我最在意的，其實還是那位陪伴黃仁勳走過數十年的妻子Lori。從17歲相識，到結婚、生兒育女，再到丈夫成為全世界最成功的科技企業家之一。他們共同走過的人生，遠比外界看到的照片和訪談更加漫長。我真的希望，黃仁勳不只是因為新聞曝光，才向員工、董事會和股東表達歉意，更能夠誠實面對妻子和孩子，尊重他們的感受，用實際行動彌補自己造成的傷害。

​畢竟，對輝達而言，這是一場必須嚴肅面對的企業治理與國安調查。但對妻子和孩子而言，這是家庭裡最珍貴的信任受到傷害。公司可以成立調查委員會，股東可以要求資訊揭露。可是，妻兒心裡的傷，沒有任何一份公開聲明能夠代替修復。

​我依然欣賞黃仁勳的才華，也肯定他對科技產業的貢獻。希望黃仁勳這次不只努力守住輝達，也能好好面對自己的家庭。畢竟，讓全世界相信你有多厲害，和讓最親近的人重新相信你，是兩件完全不同的事。而後者，可能比前者更難。



精華 FAQ

  • 他在致員工信中坦承對妻子不忠，並表示自己的行為傷害了家人、沒有任何藉口。由於他長期被塑造成深情好男人，這次承認讓外界感到形象反差極大。

  • 因為事件還涉及中國籍女子是否受情報機構吸收、是否接近黃仁勳蒐集AI晶片資訊，以及是否影響美國對中國的出口政策，因此已上升到國安與科技競爭層面。

  • 文章認為，外界常因一個人在事業上的成功，就連帶相信他在感情與人格上也完美，但我們其實只看到公開形象。欣賞才華可以，但不必把任何名人視為完美。

失敗要趁早-張念慈

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#愛情 #黃仁勳 #婚外情 #工作職場

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